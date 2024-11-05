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Чудеса света находятся гораздо ближе, чем мы думаем. Один из примеров — Дагестан, а именно его горные районы.



Здесь перед вами расступятся отвесные скалы, открывая живописные долины, озёра и водопады, посёлки с уютными улочками и нарядными домами.



А рассказы про богатую историю и традиции этих мест заставят забыть о времени и помогут насладиться путешествием.