«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска

Открыть самобытный горный регион: скалистые хребты, причудливые ущелья и отдалённые аулы
Чудеса света находятся гораздо ближе, чем мы думаем. Один из примеров — Дагестан, а именно его горные районы.

Здесь перед вами расступятся отвесные скалы, открывая живописные долины, озёра и водопады, посёлки с уютными улочками и нарядными домами.

А рассказы про богатую историю и традиции этих мест заставят забыть о времени и помогут насладиться путешествием.
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
«В горах моё сердце». Поездка по лучшим местам Дагестана из Каспийска
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00

Описание экскурсии

Это и есть Кавказ

Итак, вы в Дагестане! Приехали наполниться силами и отдохнуть от ритмов мегаполиса, зарядиться энергией и полюбоваться пейзажами? Мы организуем путешествие по отменным горным локациям и познакомим вас с приветливыми жителями нашего края. Чудеса природы как на ладони, душевые беседы и застолье на высоте 2600 м — вот такое оно, дагестанское гостеприимство!

Горы ждут!

  • Чудеса — природные и рукотворные — начнутся сразу по пути из Махачкалы в горы. Вы увидите самый длинный автодорожный тоннель в России и узнаете, с чем были связаны сложности при его строительстве. А затем вас ждёт удивительное явление (какое — расскажу на месте, пусть будет сюрприз!).
  • Остановимся возле села, где родился Имам Шамиль, знаменитый вождь и освободитель горцев. Поднимемся на башню и попробуем представить, как Шамилю удалось спрыгнуть с неё и остаться в живых.
  • Заедем к Ирганайскому водохранилищу, полюбуемся бирюзовой гладью пресной родниковой воды и отыщем силуэт старца на скале.
  • При желании посетим Карадахскую теснину и оценим мощь природы при виде огромных каменных скал, обточенных водой. На этом же маршруте находится селение Гоцатль, где старинные улочки так и манят пройтись по ним, а дома завораживают.
  • Следующая остановка — водопады Тобот и Итлятляр, где поток, низвергаясь с высоты, танцует и пенится. Для любителей острых ощущений есть тарзанка над пропастью (за отдельную плату).
  • Ещё больше чудес на плато Матлас: каменная чаша, водопад и зиплайн над ущельем (за отдельную плату)
  • Устроим обед в проверенном годами месте, куда не заезжают туристы. Местные жители голодными вас не отпустят: съедите столько хинкала и урбеча, сколько сможете.
  • Если хватит времени и сил, можем заехать на высокогорное озеро Мочох и к дому-музею всемирно известных поэтов: Гамзата Цадасы и Расула Гамзатова.

Организационные детали

  • Поездка проходит на УАЗ Patriot, минивэне, кроссовере или джипе комфорт класса. Транспортные расходы включены в стоимость.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
  • Встречаем в аэропорту или по месту проживания в Каспийске и после экскурсии привозим обратно
  • Оптимальное количество участников — до 4 человек (по запросу готов принять до 6 человек, доплата составит 1500 руб. с каждого пассажира сверх четырёх)
  • Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи; ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства

Дополнительные расходы (по желанию)

  • Поездка к озеру Мочох +2000 руб. с группы
  • Карадахская теснина и Старый Гоцатль +2000 руб. с группы
  • Обед — 750 руб. /чел.
  • Зиплайн — 1000 руб. /чел.
  • Качели — 100 руб. /чел.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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