Чудеса света находятся гораздо ближе, чем мы думаем. Один из примеров — Дагестан, а именно его горные районы.
Здесь перед вами расступятся отвесные скалы, открывая живописные долины, озёра и водопады, посёлки с уютными улочками и нарядными домами.
А рассказы про богатую историю и традиции этих мест заставят забыть о времени и помогут насладиться путешествием.
Здесь перед вами расступятся отвесные скалы, открывая живописные долины, озёра и водопады, посёлки с уютными улочками и нарядными домами.
А рассказы про богатую историю и традиции этих мест заставят забыть о времени и помогут насладиться путешествием.
Ближайшие даты:
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00
Описание экскурсии
Это и есть Кавказ
Итак, вы в Дагестане! Приехали наполниться силами и отдохнуть от ритмов мегаполиса, зарядиться энергией и полюбоваться пейзажами? Мы организуем путешествие по отменным горным локациям и познакомим вас с приветливыми жителями нашего края. Чудеса природы как на ладони, душевые беседы и застолье на высоте 2600 м — вот такое оно, дагестанское гостеприимство!
Горы ждут!
- Чудеса — природные и рукотворные — начнутся сразу по пути из Махачкалы в горы. Вы увидите самый длинный автодорожный тоннель в России и узнаете, с чем были связаны сложности при его строительстве. А затем вас ждёт удивительное явление (какое — расскажу на месте, пусть будет сюрприз!).
- Остановимся возле села, где родился Имам Шамиль, знаменитый вождь и освободитель горцев. Поднимемся на башню и попробуем представить, как Шамилю удалось спрыгнуть с неё и остаться в живых.
- Заедем к Ирганайскому водохранилищу, полюбуемся бирюзовой гладью пресной родниковой воды и отыщем силуэт старца на скале.
- При желании посетим Карадахскую теснину и оценим мощь природы при виде огромных каменных скал, обточенных водой. На этом же маршруте находится селение Гоцатль, где старинные улочки так и манят пройтись по ним, а дома завораживают.
- Следующая остановка — водопады Тобот и Итлятляр, где поток, низвергаясь с высоты, танцует и пенится. Для любителей острых ощущений есть тарзанка над пропастью (за отдельную плату).
- Ещё больше чудес на плато Матлас: каменная чаша, водопад и зиплайн над ущельем (за отдельную плату)
- Устроим обед в проверенном годами месте, куда не заезжают туристы. Местные жители голодными вас не отпустят: съедите столько хинкала и урбеча, сколько сможете.
- Если хватит времени и сил, можем заехать на высокогорное озеро Мочох и к дому-музею всемирно известных поэтов: Гамзата Цадасы и Расула Гамзатова.
Организационные детали
- Поездка проходит на УАЗ Patriot, минивэне, кроссовере или джипе комфорт класса. Транспортные расходы включены в стоимость.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
- Встречаем в аэропорту или по месту проживания в Каспийске и после экскурсии привозим обратно
- Оптимальное количество участников — до 4 человек (по запросу готов принять до 6 человек, доплата составит 1500 руб. с каждого пассажира сверх четырёх)
- Пожалуйста, выбирайте одежду, закрывающую колени и плечи; ваше уважительное отношение к обычаям нашего региона — залог дагестанского гостеприимства
Дополнительные расходы (по желанию)
- Поездка к озеру Мочох +2000 руб. с группы
- Карадахская теснина и Старый Гоцатль +2000 руб. с группы
- Обед — 750 руб. /чел.
- Зиплайн — 1000 руб. /чел.
- Качели — 100 руб. /чел.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У места вашего проживания
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Магомедсайгид — ваша команда гидов в Каспийске
Провели экскурсии для 339 туристов
Ассаламу алейкум и добрый день, дорогие мои друзья! Я родился в прекрасном дагестанском горном селе Хунзах. Меня зовут Магомедсайгид, мне 45 лет, из них 23 года отдал службе в силовыхЗадать вопрос
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