Не знаете, как можно интересно провести корпоратив, свадьбу, день рождения, выпускной или другое значимое мероприятие?

Мы - Ваш ключ в решении этого вопроса! Предлагаем Вашему вниманию аренду прогулочного теплохода класса люкс "Троттер" - отличный вариант для проведения торжеств, фуршетов и банкетов для компании до 100 человек.