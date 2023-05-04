Аренда теплохода под мероприятия

Описание
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Аренда теплохода под мероприятия
Аренда теплохода под мероприятия
Аренда теплохода под мероприятия
Аренда теплохода под мероприятия
Ближайшие даты:
4
мая
5
мая
6
мая
7
мая
8
мая
9
мая
10
мая
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости При отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов
При отмене гидом - 100% возврат всегда

Описание

Не знаете, как можно интересно провести корпоратив, свадьбу, день рождения, выпускной или другое значимое мероприятие?
Мы - Ваш ключ в решении этого вопроса! Предлагаем Вашему вниманию аренду прогулочного теплохода класса люкс "Троттер" - отличный вариант для проведения торжеств, фуршетов и банкетов для компании до 100 человек.

ежедневно

Ответы на вопросы

Что входит
  • Проезд на комфортабельном теплоходе класса люкс и пользование его удобствами (ресторан, мебель, система климат-контроля, санузлы, акустическое оборудование, кухонное оборудование)
Что не входит
  • За дополнительную плату можно организовать кейтеринговое обслуживание. Стоимость высчитывается индивидуально
  • В зависимости от количества человек и формата питания (кофе-брейк, обед, фуршет, банкет)
Место начала и завершения?
Речной порт, улица Девятаева, 1
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 336 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 100 чел.
Важная информация
  • Бронировать теплоход под аренду необходимо как минимум за 14 дней (2 недели) до начала мероприятия
  • Бронирование идет только по предоплате 50%, оставшуюся часть необходимо внести за 14 дней (2 недели) до начала мероприятия
  • Минимальное количество аренды - 4 часа
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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