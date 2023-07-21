Речная прогулка на теплоходе до Свияжска: пейзажи, которые запомнятся навсегда
Если вам интересна история храмов и природа Волги, вы должны отправиться на теплоходную экскурсию до Свияжска. По пути к острову вы увидите старинные постройки и красоту главной реки России.
В Свияжске вас ждут Успенский и Иоанно-Предтеченский монастырь, деревянные постройки, прогулка по центральной площади исторического города и подъем на смотровую площадку. С нее открываются панорамы и храмовых комплексы.
В Свияжске вас ждут Успенский и Иоанно-Предтеченский монастырь, деревянные постройки, прогулка по центральной площади исторического города и подъем на смотровую площадку. С нее открываются панорамы и храмовых комплексы.
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Что вас ожидает:
- Верхний Услон
- Свияжская Макарьевская пустынь
- Храм всех религий
- Свияжск
- Успенский монастырь
- Женский Иоанно–Предтеченский монастырь
- Собор Богоматери «Всех скорбящих Радость»
- Рождественская площадь
- Конный двор и Ленивый Торжок
- Смотровая площадка Рождественской площади
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При отмене гидом - 100% возврат всегда
При отмене гидом - 100% возврат всегда
Описание
Прогулка на теплоходе в Свияжск — подходит тем, кто хочет воспользоваться редчайшей возможностью насладиться красотой Волжских пейзажей. Ни одна фотография не сравнится с впечатлениями, которые вы получите во время речного путешествия на остров-град Свияжск! Специально для Вас мы разработали экскурсионную программу речной прогулки на теплоходе, с обратным возвращением в Казань на автобусе. В ходе теплоходной экскурсии, которую на протяжении всего времени сопровождает высококлассный экскурсовод, участники смогут увидеть: Верхний Услон, Свияжскую Макарьевскую пустынь, Храм всех Религий. Верхний Услон — посёлок находится в северо-восточной части Приволжской возвышенности, на правом берегу реки Волга и ее притока реки Свияга.
Макарьевская пустынь — монастырь, сохранившийся архитектурный ансамбль которого относится к постройкам 17-19 веков. На территории монастыря находятся Вознесенский храм с его 33-метровой колокольней, церковь иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радости», братские кельи и хозяйственные строения. Эти святыни стали уникальными для Казанской епархии, что привлекает в Макарьевскую пустынь многочисленных паломников.
Живописность монастырю придаёт его необычное расположение на обрывистом правом берегу Волги: не на вершине и не у подножия, а посредине склона, на уступе. Со всех сторон его окружает лес. Внизу склона существует святой монастырский источник Макария, покрытый сверху в конце 19 века деревянной часовней. Сюда от монастыря не раз совершался крестный ход.
Что же влечет поток туристов на чудо — остров Свияжск? Попробуем разобраться.
Свияжск — небольшой остров-град в 30 километрах от Казани, ведет свою историю со времён Ивана Грозного. Дело в том, что царь много раз пытался взять Казань, но одолеть такой укрепленный город без опорного лагеря было невозможно, поэтому и было решено в 1551 году возвести на высоком холме город-крепость, а уже в 1552 году Казань пала. Вот так и появился на берегу Свияги и Волги этот небольшой городок.
Вы увидите:
- Успенский монастырь, включённый в список Всемирного наследия Юнеско и его уникальный архитектурный ансамбль 16-18 веков.
- женский Иоанно–Предтеченский монастырь. Здесь мы осмотрим две церкви: Церковь во имя Сергия Радонежского — покровителя острова и Церковь Живоначальной Троицы — единственное сохранившееся строение деревянной крепости со времён Ивана Грозного.
- Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость».
- Рождественскую площадь — главная площадь Свияжска с уникальной архитектурой.
- Конный двор и Ленивый Торжок — сувенирная продукция, ремесленные мастерские.
- смотровую площадку Рождественской площади — отсюда открывается замечательный вид на Церковь Константина и Елены и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни, а также на.
- Свияжский Залив.
Важная информация:
- На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов.
- Посещение Храма всех религий — вход 150 руб. (посещение по желанию).
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Что входит
- Билеты на теплоход Казань — Свияжск
- Входные билеты в Свияжск
- Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
- Проезд на комфортабельном автобусе из Свияжска в Казань
- Что не входит
- Посещение Храма всех религий — вход 150 руб. (посещение по желанию)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.6
Основано на 392 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Елена
21 июля 2023
V
Vinokuro
21 июля 2023
T
Tupikova
21 июля 2023
Посещяли Свияжск в июле 2023 года. Началась экскурсия на теплоходе. Мы остались в полнейшем восторге от экскурсовода Марии. Очень интересно и грамотно доносит информацию. Молодец! Нашим основным экскурсоводом была Зифа. Потрясающая женщина с мощной энергетикой! Она Супер! Спасибо ей за интересную экскурсию! Что сказать про Свияжск, у нас при посещении осталось чувство умиротворения и спокойствия. Очень красивое место с сильной энергией.
К
Коконова
20 июля 2023
С
Спиридонов
20 июля 2023
Л
Людмила
20 июля 2023
Волна прекрасна в любую погоду
Свияжск - очень интересное место, виды прекрасные
История, конечно, грустная у острова
Гид Александр мне очень понравился, душевный
Свияжск - очень интересное место, виды прекрасные
История, конечно, грустная у острова
Гид Александр мне очень понравился, душевный
Д
Дарья
20 июля 2023
О
Оксана
20 июля 2023
А
Альбина
20 июля 2023
На экскурсию поехала с двумя детьми 8и 9 лет, для них это было первый раз в таком формате. Как только отплыли от причала гид сразу начала рассказывать обо все что видим из окон, и из истории, и легенды и о современных событиях и так всю дорогу до острова. На острове тоже все понятно, не нудно, а увлекательно гид Алсу Т. повествовала. Дали свободного времени чуть больше часа (нам конечно не хватило))) обратно дорога тоже порадовала рассказами. Обслуживание на высшем уровне, побольше бы времени)
Е
Ева
20 июля 2023
Экскурсия прекрасная! Наш гид — Мария Талейсник провела нас самыми красивыми и живописными маршрутами внутри города. Ответила на все вопросы. И в целом очень приятная девушка. Считаю, что нашей группе очень повезло с гидом.
И даже дождь не испортил впечатление от поездки. Мы прониклись местом и дорогой всей группой. Спасибо!
И даже дождь не испортил впечатление от поездки. Мы прониклись местом и дорогой всей группой. Спасибо!
О
Оксана
20 июля 2023
Понравилось все, единственное, времени мало было, а вернее, его вообще не было на посещение музеев.
Е
Елена
19 июля 2023
Б
Бородина
19 июля 2023
Е
Евгений
19 июля 2023
Все прошло хорошо, на теплоходе было не жарко, маленькое кафе. На острове много интересного, так же несколько мест где можно перекусить. Только времени маловато было, там много не успели посмотреть. Обратная дорога была на автобусе, работал кондиционер, было комфортно. Гид знает все о том что рассказала, приятно было слушать.
Н
Наталья
19 июля 2023
Ещё 377 отзывов
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