Экскурсия в Свияжск на теплоходе

Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска - это теплоход

4.1
126 отзывов
Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска — это теплоход.

Поднимайтесь на борт, и мы домчим вас до острова за 2 часа.

По пути вас ждет экскурсия и живописные виды на берега Волгу.

В самом Свияжске мы покажем все основные достопримечательности: Успенский монастырь, церковь Живоначальной Троицы, Собор Богоматери «Всех скорбящих Радость» и многое другое.

Обратно в Казань вы вернётесь на автобусе.
Экскурсия в Свияжск на теплоходе

Что вы увидите 🤩

  • Верхний Услон
  • Свияжская Макарьевская пустынь
  • Храм всех Религий
  • Свияжск
Прогулка на теплоходе в Свияжск — подходит тем, кто хочет воспользоваться редчайшей возможностью насладиться красотой Волжских пейзажей. Ни одна фотография не сравнится с впечатлениями, которые вы получите во время речного путешествия на остров-град Свияжск! Специально для Вас мы разработали экскурсионную программу речной прогулки на теплоходе, с обратным возвращением в Казань на автобусе. В ходе теплоходной экскурсии, которую на протяжении всего времени сопровождает высококлассный экскурсовод, участники смогут увидеть: Верхний Услон, Свияжскую Макарьевскую пустынь, Храм всех Религий. Верхний Услон — посёлок находится в северо-восточной части Приволжской возвышенности, на правом берегу реки Волга и ее притока реки Свияга. Макарьевская пустынь -монастырь, сохранившийся архитектурный ансамбль которого относится к постройкам 17-19 веков. На территории монастыря находятся Вознесенский храм с его 33-метровой колокольней, церковь иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радости», братские кельи и хозяйственные строения. Эти святыни стали уникальными для Казанской епархии, что привлекает в Макарьевскую пустынь многочисленных паломников. Живописность монастырю придаёт его необычное расположение на обрывистом правом берегу Волги: не на вершине и не у подножия, а посредине склона, на уступе. Со всех сторон его окружает лес. Внизу склона существует святой монастырский источник Макария, покрытый сверху в конце 19 века деревянной часовней. Сюда от монастыря не раз совершался крестный ход. Что же влечет поток туристов на чудо — остров Свияжск? Попробуем разобраться. Свияжск — небольшой остров-град в 30 километрах от Казани, ведет свою историю со времён Ивана Грозного. Дело в том, что царь много раз пытался взять Казань, но одолеть такой укрепленный город без опорного лагеря было невозможно, поэтому и было решено в 1551 году возвести на высоком холме город-крепость, а уже в 1552 году Казань пала. Вот так и появился на берегу Свияги и Волги этот небольшой городок. Вы посетите: — действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем 16-18 веков, включённого в список Всемирного наследия Юнеско; — бывший женский Иоанно-Предтеченский монастырь с внешним осмотром двух церквей: Церкви Живоначальной Троицы — единственной сохранившейся постройки деревянной крепости 16 в. со времён Ивана Грозного; Церкви во имя Сергия Радонежского — покровителя острова; — Собор Богоматери «Всех Скорбящих Радость» — величественный пятиглавый храм в нео — византийском стиле; – Рождественскую площадь – главную площадь Свияжска с осмотром архитектурного ансамбля; – Конный двор и Ленивый Торжок – сувениры, мастера – ремесленники; — смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается вид на живописный Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены. Красивые фото и яркие впечатления – это то, что вы обязательно привезете с теплоходной прогулки на остров-град Свияжск. Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
  • На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
  • Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел (при группе до 10 чел. ).

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Пенсионеры
1 400 ₽
Взрослые
1 500 ₽
Дети 7-14 лет
1 400 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты на объекты
  • Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
  • Билеты на теплоход
  • Радиогиды (экскурсия в 08:00).
Что не входит
  • Радиогиды (экскурсия в 09:00) для хорошей слышимости экскурсовода на борту теплохода и в Свияжске –100 руб. /чел.
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 8 часов 30 минут
Кто ещё будет на экскурсии?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
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По выбранному вами времени

Спутник К.
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