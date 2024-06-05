1 чел.
По популярности
скидка
10%
Групповая
8 часов
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
«Подробную информацию и все детали этой части маршрута вы найдете ниже, в разделе описания «Водная прогулка на теплоходе», пожалуйста, прочтите»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160₽ за человека
Индивидуальная
7 часов
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От вашего отеля
«Далее на теплоходе-пароме путешествие продолжится по великой Волге в сторону села Верхний Услон, расположенного на обрывистом мысу на правом берегу реки»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город
Начало: В районе речного порта
«Двухчасовая водная прогулка в тёплый сезон»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
Под выступление народных артистов полюбоваться с воды пейзажами и Печищинским геологическим разрезом
Начало: У речного вокзала
«На 1,5 часа вы отправитесь в мини-путешествие на рейсовом прогулочном теплоходе «Москва», вмещающем до 160 человек»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
14001 260₽ за человека
скидка
20%
Групповая
7 часов
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу
Начало: На ул. Девятаева
«Вы полюбуетесь водными пейзажами с теплохода, увидите монастыри и другие достопримечательности, историю которых я вам расскажу»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
52004 160₽ за человека
Мини-группа
1 час
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Классно провести время, полюбоваться городом с воды и поймать «золотой час»
Начало: На озере Верхний Кабан
«Перед началом водной прогулки вас ждет инструктаж: управлять сапбордом совсем несложно, а встать на доску большинству удается с первого раза»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
2 800₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
Отправиться в путешествие на сапбордах по уютным озерам в окрестностях Казани
Начало: в районе Лебяжьего озера
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
2 000₽ за человека
Круиз
1 час
В тренде
На катере по реке Казанке
Отправиться в речной круиз и взглянуть на главные достопримечательности Казани с необычного ракурса
Начало: На улице Брюсова 51
«Во время прогулки на комфортабельном частном катере по Казанке вы не только насладитесь изумительными панорамами, но и удивитесь контрастам Татарской столицы, отмечая соседство старинных особняков и офисных центров»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Прогулка на парусной яхте по Волге
Осмотреть красоты Татарстана с воды, поучиться управлять яхтой и найти отпечатки древних моллюсков
«При желании во время прогулки вы можете поучиться управлять яхтой: помочь капитану отдать якорь при швартовке, постоять у штурвала, узнать, как ловить попутный ветер, и познакомиться с основными принципами хождения под парусом»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
14 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
Прокатиться на сапбордах и насладиться идиллическими пейзажами в дружеской атмосфере
Начало: На озере Средний Кабан
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 610₽ за человека
Групповая
45 минут
В тренде
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
«Проходите на борт — вас ждет речная прогулка по центру Казани»
Расписание: Сезон 2022 окончен. До встречи в 2023!
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 290₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом в Казани
Во время путешествия вы сможете насладиться прекрасными видами на берега реки и полюбоваться красотами города Казани, который находится на берегу Волги
Начало: Речной вокзал Казань
«Тогда предлагаем вам организовать незабываемую речную прогулку по реке Волге на теплоходе с профессиональным экскурсоводом»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100₽ за человека
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
«Специально для Вас мы разработали экскурсионную программу речной прогулки на теплоходе, с обратным возвращением в Казань на автобусе»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 500₽ за человека
Групповая
8.5 часов
В тренде
Экскурсия в Свияжск на теплоходе из Казани
Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска - это теплоход. Путешествие включает экскурсию и живописные виды на берега Волги
«Специально для Вас мы разработали экскурсионную программу речной прогулки на теплоходе, с обратным возвращением в Казань на автобусе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 100₽ за человека
Групповая
8 часов
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
«Специально для Вас мы разработали экскурсионную программу речной прогулки на теплоходе, с обратным возвращением в Казань на автобусе»
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
«Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
Начало: Речной вокзал Казань
«Получите удовольствие от речной прогулки по реке Волге на теплоходе «Казанский аккордеон»»
Расписание: Ежедневно в 19:00.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Начало: Речной вокзал Казань
«Проходите на борт нашего теплохода — мы отправляемся в путешествие по вечерней Волге»
Расписание: Ср., пт., сб., вс. в 20:00
Сегодня в 20:30
14 июня в 20:30
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по Волге
«На теплоходной прогулке мы проплывем мимо исторических мест на побережье, чтобы увидеть Казань с нового ракурса»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Индивидуальная прогулка на катере по Волге
Проплывая по великой реке, полюбоваться природой, Храмом всех религий и Макарьевским монастырем
Начало: На улице Брюсова 51 в Казани
«В стоимость включена часовая поездка на комфортабельном частном катере MARLIN 21, Bayliner capri (до 5 чел»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 5 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
На сапах - по живописной реке Казанка
Насладиться контактом с природой посреди города
Начало: На лодочной станции
10 июня в 16:00
11 июня в 11:00
45003 825₽ за человека
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана, слушая истории края
Начало: Неподалеку от речного порта
«Путешествие по Волге проходит на двухпалубном рейсовом пассажирском речном теплоходе типа «Москва» с закрытой нижней и открытой верхней палубами в составе экскурсионной группы (пассажировместимость — 160 человек)»
Расписание: ежедневно в 09:45 и 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:45
12001 080₽ за человека
Групповая
2 часа
«Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
«Виды Казани завораживают всех и каждого, а комфорт теплохода, увлекательный рассказ экскурсовода и чудесная музыка позволяют превратить речную прогулку в незабываемое путешествие»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 13:30, 16:30, 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по Казанке и Волге: достопримечательности Казани
Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое
Начало: Около центра семьи Казан
«Начало и окончание речной прогулки на причале у Центра семьи «Казан»»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 июня 2024Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше
- ЮЮрий4 июня 2024Экскурсия очень понравилась, гид Ландыш, очень интересно и понятно рассказывала.
- ККалерия3 июня 2024Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила сотрудник агенства на месте,
- ННаталья2 июня 2024Были на экскурсии 25 мая. Экскурсовод Алина. Интеллект, выдержка, спокойствие. Материал подала интересно и объёмно . Несмотря на то что экскурсия 8 часов усталость не чувствовалась. Возвращались на теплоходе
- ТТатьяна1 июня 2024Руфат очень хороший гид.
- ЛЛиза31 мая 2024Конечно стоит посетить. Были на закате. В 18:30 отправка. Очень жаль, что нет мест для зарядки телефона. Нет мест для ожидания. Но думаем скоро это все будет установлено. Само мероприятие прошло позитивно. Организаторы молодцы.
- ЛЛиза30 мая 2024Если бы можно было поставить 1000 звёзд. Это фейерверк эмоций. Наталья прекрасный экскурсовод и тренер. Техника безопасности 1000%. Позитивный настрой, красота и физическая подготовка сделали эту прогулку незабываемой ♥️
- ААнастасия30 мая 2024С удовольствием посетили экскурсию по острову-городу Свияжску. Понравилось всем и детям и взрослым. Кораблик комфортный, экскурсия не утомительная. Экскурсовод местная
- ВВалерий29 мая 2024Всё на высоте, а аккордеон был приятным бонусом.
- ИИрина29 мая 2024Выехали немного с опозданием (минут 15-20), зато были ближе к закату. Если у вас нет налика без сдачи, то удобнее сразу оплатить онлайн через сайт. Мы бежали как ненормальные, что бы успеть внести оплату за полчаса до поездки)
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Водные развлечения»
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