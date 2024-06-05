Экскурсии по воде в Казани

Найдено 24 экскурсии в категории «Водные развлечения» в Казани, цены от 1 080 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
442 отзыва
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
«Подробную информацию и все детали этой части маршрута вы найдете ниже, в разделе описания «Водная прогулка на теплоходе», пожалуйста, прочтите»
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160 за человека
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
7 часов
37 отзывов
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От вашего отеля
«Далее на теплоходе-пароме путешествие продолжится по великой Волге в сторону села Верхний Услон, расположенного на обрывистом мысу на правом берегу реки»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Индивидуальная
3.5 часа
131 отзыв
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200 за всё до 5 чел.
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
1 отзыв
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город
Начало: В районе речного порта
«Двухчасовая водная прогулка в тёплый сезон»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890 за человека
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
10%
Групповая
2 часа
2 отзыва
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
Под выступление народных артистов полюбоваться с воды пейзажами и Печищинским геологическим разрезом
Начало: У речного вокзала
«На 1,5 часа вы отправитесь в мини-путешествие на рейсовом прогулочном теплоходе «Москва», вмещающем до 160 человек»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
14001 260 за человека
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
⛴ На теплоходе
скидка
20%
Групповая
7 часов
9 отзывов
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу
Начало: На ул. Девятаева
«Вы полюбуетесь водными пейзажами с теплохода, увидите монастыри и другие достопримечательности, историю которых я вам расскажу»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
52004 160 за человека
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Мини-группа
1 час
21 отзыв
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Классно провести время, полюбоваться городом с воды и поймать «золотой час»
Начало: На озере Верхний Кабан
«Перед началом водной прогулки вас ждет инструктаж: управлять сапбордом совсем несложно, а встать на доску большинству удается с первого раза»
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
2 800 за человека
Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
Отправиться в путешествие на сапбордах по уютным озерам в окрестностях Казани
Начало: в районе Лебяжьего озера
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
2 000 за человека
На катере по реке Казанке
🚤 На катере
Круиз
1 час
8 отзывов
В тренде
На катере по реке Казанке
Отправиться в речной круиз и взглянуть на главные достопримечательности Казани с необычного ракурса
Начало: На улице Брюсова 51
«Во время прогулки на комфортабельном частном катере по Казанке вы не только насладитесь изумительными панорамами, но и удивитесь контрастам Татарской столицы, отмечая соседство старинных особняков и офисных центров»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
Прогулка на парусной яхте по Волге
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Прогулка на парусной яхте по Волге
Осмотреть красоты Татарстана с воды, поучиться управлять яхтой и найти отпечатки древних моллюсков
«При желании во время прогулки вы можете поучиться управлять яхтой: помочь капитану отдать якорь при швартовке, постоять у штурвала, узнать, как ловить попутный ветер, и познакомиться с основными принципами хождения под парусом»
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
14 500 за всё до 6 чел.
Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
15 отзывов
Сап-утро на озере Кабан с чаем и круассанами
Прокатиться на сапбордах и насладиться идиллическими пейзажами в дружеской атмосфере
Начало: На озере Средний Кабан
Сегодня в 06:00
Завтра в 06:00
2 610 за человека
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
⛴ На теплоходе
Групповая
45 минут
368 отзывов
В тренде
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
«Проходите на борт — вас ждет речная прогулка по центру Казани»
Расписание: Сезон 2022 окончен. До встречи в 2023!
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 290 за человека
Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
295 отзывов
Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом в Казани
Во время путешествия вы сможете насладиться прекрасными видами на берега реки и полюбоваться красотами города Казани, который находится на берегу Волги
Начало: Речной вокзал Казань
«Тогда предлагаем вам организовать незабываемую речную прогулку по реке Волге на теплоходе с профессиональным экскурсоводом»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100 за человека
Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
773 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
«Специально для Вас мы разработали экскурсионную программу речной прогулки на теплоходе, с обратным возвращением в Казань на автобусе»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 500 за человека
Экскурсия в Свияжск на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
8.5 часов
229 отзывов
В тренде
Экскурсия в Свияжск на теплоходе из Казани
Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска - это теплоход. Путешествие включает экскурсию и живописные виды на берега Волги
«Специально для Вас мы разработали экскурсионную программу речной прогулки на теплоходе, с обратным возвращением в Казань на автобусе»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 100 за человека
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
188 отзывов
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
«Специально для Вас мы разработали экскурсионную программу речной прогулки на теплоходе, с обратным возвращением в Казань на автобусе»
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200 за человека
«Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
73 отзыва
«Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
Начало: Речной вокзал Казань
«Получите удовольствие от речной прогулки по реке Волге на теплоходе «Казанский аккордеон»»
Расписание: Ежедневно в 19:00.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 200 за человека
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
67 отзывов
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Начало: Речной вокзал Казань
«Проходите на борт нашего теплохода — мы отправляемся в путешествие по вечерней Волге»
Расписание: Ср., пт., сб., вс. в 20:00
Сегодня в 20:30
14 июня в 20:30
1 200 за человека
Прогулка на теплоходе по Волге
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка на теплоходе по Волге
«На теплоходной прогулке мы проплывем мимо исторических мест на побережье, чтобы увидеть Казань с нового ракурса»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700 за человека
Индивидуальная прогулка на катере по Волге
🚤 На катере
Индивидуальная
1 час
9 отзывов
Индивидуальная прогулка на катере по Волге
Проплывая по великой реке, полюбоваться природой, Храмом всех религий и Макарьевским монастырем
Начало: На улице Брюсова 51 в Казани
«В стоимость включена часовая поездка на комфортабельном частном катере MARLIN 21, Bayliner capri (до 5 чел»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
8 000 за всё до 5 чел.
На сапах - по живописной реке Казанка
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
На сапах - по живописной реке Казанка
Насладиться контактом с природой посреди города
Начало: На лодочной станции
10 июня в 16:00
11 июня в 11:00
45003 825 за человека
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
30 отзывов
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана, слушая истории края
Начало: Неподалеку от речного порта
«Путешествие по Волге проходит на двухпалубном рейсовом пассажирском речном теплоходе типа «Москва» с закрытой нижней и открытой верхней палубами в составе экскурсионной группы (пассажировместимость — 160 человек)»
Расписание: ежедневно в 09:45 и 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:45
12001 080 за человека
«Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
164 отзыва
«Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
«Виды Казани завораживают всех и каждого, а комфорт теплохода, увлекательный рассказ экскурсовода и чудесная музыка позволяют превратить речную прогулку в незабываемое путешествие»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 13:30, 16:30, 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700 за человека
Речная экскурсия по Волге и Казанке (2 часа)
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
4 отзыва
Прогулка на теплоходе по Казанке и Волге: достопримечательности Казани
Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое
Начало: Около центра семьи Казан
«Начало и окончание речной прогулки на причале у Центра семьи «Казан»»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше
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    не рассчитывать, что вернетесь вовремя. Плюс крюк к верхнему услону и ожидание там кораблика для тех, кто не хочет на автобусе ехать тоже не айс. По сути как раз эти 40 мин. Ладно б по пути, а там реально крюк.

  • Ю
    Юрий
    4 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Экскурсия очень понравилась, гид Ландыш, очень интересно и понятно рассказывала.
  • К
    Калерия
    3 июня 2024
    Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
    Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила сотрудник агенства на месте,
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    которое заранее было оговорено (никого мы не бегали не искали и не было задержек), проводила к автобусу, раздала наушники, проверила их работоспособность и передала нас экскурсоводу. Автобу был большой, комфортабельный (группа получилась по итогу из 19 человек), работал кондиционер. Экскурсовод, Вера Валерьевна, очень тактичная, вежливая, рассказывала очень интересно. Время экскурсии, а это 7,5 часов, прошло очень быстро и не было желания, что бы она поскорее закончилась, как это зачастую бывает. На обратном пути (на причале Свияжска перед теплоходом) нас вновь встретила девушка, представитель агенства. Мы увидели и услышали много интересного, не торопились, успели всё запланированное. По самим посещённым местам. . Иннополис вау-эффекта не вызвал: да интересно, потому что он уникален все-таки и не на каждом углу встретишь беспилотные машины и робота-доставщика, но не не более того. Свияжск очень атмосферное место, на него стоит посмотреть. Прогулка на теплоходе - приятное завершение насыщенного дня: смотришь на природу, воду за бортом и релаксируешь.

    Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила
  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Были на экскурсии 25 мая. Экскурсовод Алина. Интеллект, выдержка, спокойствие. Материал подала интересно и объёмно . Несмотря на то что экскурсия 8 часов усталость не чувствовалась. Возвращались на теплоходе
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
    Руфат очень хороший гид.
  • Л
    Лиза
    31 мая 2024
    По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
    Конечно стоит посетить. Были на закате. В 18:30 отправка. Очень жаль, что нет мест для зарядки телефона. Нет мест для ожидания. Но думаем скоро это все будет установлено. Само мероприятие прошло позитивно. Организаторы молодцы.
  • Л
    Лиза
    30 мая 2024
    На сапах - по живописной реке Казанка
    Если бы можно было поставить 1000 звёзд. Это фейерверк эмоций. Наталья прекрасный экскурсовод и тренер. Техника безопасности 1000%. Позитивный настрой, красота и физическая подготовка сделали эту прогулку незабываемой ♥️
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
    С удовольствием посетили экскурсию по острову-городу Свияжску. Понравилось всем и детям и взрослым. Кораблик комфортный, экскурсия не утомительная. Экскурсовод местная
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    (к сожалению не запомнила имя) рассказывала очень вовлеченно, эмоционально, с любовью к родному городу. Организовано все было очень четко: инструкция накануне, в порту Казани проводили до входа на кораблик, перед высадкой выдали наушники, все проверили, сразу по прибытии нас встретила экскурсовод.

  • В
    Валерий
    29 мая 2024
    Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом
    Всё на высоте, а аккордеон был приятным бонусом.
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
    Выехали немного с опозданием (минут 15-20), зато были ближе к закату. Если у вас нет налика без сдачи, то удобнее сразу оплатить онлайн через сайт. Мы бежали как ненормальные, что бы успеть внести оплату за полчаса до поездки)

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Водные развлечения»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 24
  1. Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
  2. Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
  3. Речная экскурсия в остров-град Свияжск
  4. Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
  5. По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Водные развлечения" можно забронировать 24 экскурсии от 1 080 до 18 670 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2881 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Водные экскурсии в Казани на водном транспорте. Интересные обзорные экскурсии для изучения города с воды. Обратите внимание на билеты с гидом. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август 2024
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