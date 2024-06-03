1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От вашего отеля
«Далее на теплоходе-пароме путешествие продолжится по великой Волге в сторону села Верхний Услон, расположенного на обрывистом мысу на правом берегу реки»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город
Начало: В районе речного порта
«В летнее время и при благоприятных погодных условиях вы отправитесь обратно в Казань на теплоходе «Москва» с закрытой нижней и открытой верхней палубами»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890₽ за человека
скидка
10%
Групповая
2 часа
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
Под выступление народных артистов полюбоваться с воды пейзажами и Печищинским геологическим разрезом
Начало: У речного вокзала
«На 1,5 часа вы отправитесь в мини-путешествие на рейсовом прогулочном теплоходе «Москва», вмещающем до 160 человек»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
14001 260₽ за человека
скидка
20%
Групповая
7 часов
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу
Начало: На ул. Девятаева
«Вы полюбуетесь водными пейзажами с теплохода, увидите монастыри и другие достопримечательности, историю которых я вам расскажу»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
52004 160₽ за человека
Групповая
45 минут
В тренде
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
«Это значит, что наступило время для теплоходных прогулок»
Расписание: Сезон 2022 окончен. До встречи в 2023!
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 290₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом в Казани
Во время путешествия вы сможете насладиться прекрасными видами на берега реки и полюбоваться красотами города Казани, который находится на берегу Волги
Начало: Речной вокзал Казань
«Теплоход, на котором вы отправитесь в этот увлекательный путь, обеспечит вам комфорт и безопасность во время прогулки»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100₽ за человека
Групповая
7 часов
Популярное предложение
Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
«Прогулка на теплоходе в Свияжск — подходит тем, кто хочет воспользоваться редчайшей возможностью насладиться красотой Волжских пейзажей»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 500₽ за человека
Групповая
8.5 часов
В тренде
Экскурсия в Свияжск на теплоходе из Казани
Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска - это теплоход. Путешествие включает экскурсию и живописные виды на берега Волги
«Прогулка на теплоходе в Свияжск — подходит тем, кто хочет воспользоваться редчайшей возможностью насладиться красотой Волжских пейзажей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 100₽ за человека
Групповая
8 часов
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
«Прогулка на теплоходе в Свияжск – подходит тем, кто хочет воспользоваться редчайшей возможностью насладиться красотой Волжских пейзажей»
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200₽ за человека
Групповая
1.5 часа
«Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
Начало: Речной вокзал Казань
«Проходите на борт нашего теплохода — мы отправляемся в путешествие по вечерней Волге «Казанский аккордеон»»
Расписание: Ежедневно в 19:00.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 200₽ за человека
Групповая
3 часа
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Начало: Речной вокзал Казань
«Проходите на борт нашего теплохода — мы отправляемся в путешествие по вечерней Волге»
Расписание: Ср., пт., сб., вс. в 20:00
Сегодня в 20:30
14 июня в 20:30
1 200₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по Волге
«На теплоходной прогулке мы проплывем мимо исторических мест на побережье, чтобы увидеть Казань с нового ракурса»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана, слушая истории края
Начало: Неподалеку от речного порта
«Путешествие по Волге проходит на двухпалубном рейсовом пассажирском речном теплоходе типа «Москва» с закрытой нижней и открытой верхней палубами в составе экскурсионной группы (пассажировместимость — 160 человек)»
Расписание: ежедневно в 09:45 и 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:45
12001 080₽ за человека
Групповая
2 часа
«Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
«Виды Казани завораживают всех и каждого, а комфорт теплохода, увлекательный рассказ экскурсовода и чудесная музыка позволяют превратить речную прогулку в незабываемое путешествие»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 13:30, 16:30, 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Групповая
2 часа
Прогулка на теплоходе по Казанке и Волге: достопримечательности Казани
Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое
Начало: Около центра семьи Казан
«На теплоходе вместимостью до 130 человек вы проплывете вдоль ключевых достопримечательностей татарской столицы и сделаете снимки с выгодного ракурса»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ККалерия3 июня 2024Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила сотрудник агенства на месте,
- ТТатьяна1 июня 2024Руфат очень хороший гид.
- ЛЛиза31 мая 2024Конечно стоит посетить. Были на закате. В 18:30 отправка. Очень жаль, что нет мест для зарядки телефона. Нет мест для ожидания. Но думаем скоро это все будет установлено. Само мероприятие прошло позитивно. Организаторы молодцы.
- ААнастасия30 мая 2024С удовольствием посетили экскурсию по острову-городу Свияжску. Понравилось всем и детям и взрослым. Кораблик комфортный, экскурсия не утомительная. Экскурсовод местная
- DDiana30 мая 2024Нам все понравилось! Гид Мария провела интересную экскурсию. Теплоход комфортный, есть буфет. Свияжск впечатлил! Вот только Храм всех религий лишним был, странное сооружение, лучше бы побольше времени провели на острове.
- ММарина30 мая 2024Обширная экскурсия. Очень приятный гид, профессионал своего дела. Точно всё по времени
- ДДмитрий29 мая 2024Интересная экскурсия
- ВВалерий29 мая 2024Всё на высоте, а аккордеон был приятным бонусом.
- ИИрина29 мая 2024Выехали немного с опозданием (минут 15-20), зато были ближе к закату. Если у вас нет налика без сдачи, то удобнее сразу оплатить онлайн через сайт. Мы бежали как ненормальные, что бы успеть внести оплату за полчаса до поездки)
- ДДмитрий29 мая 2024музыкант хороший, очень понравилось, как он играет на инструменте и как кайфует от своего дела. Спасибо
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «На теплоходе»
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