Прогулки на теплоходе в Казани

Найдено 15 экскурсий в категории «На теплоходе» в Казани, цены от 1 080 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
7 часов
37 отзывов
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От вашего отеля
«Далее на теплоходе-пароме путешествие продолжится по великой Волге в сторону села Верхний Услон, расположенного на обрывистом мысу на правом берегу реки»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
1 отзыв
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город
Начало: В районе речного порта
«В летнее время и при благоприятных погодных условиях вы отправитесь обратно в Казань на теплоходе «Москва» с закрытой нижней и открытой верхней палубами»
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890 за человека
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
скидка
10%
Групповая
2 часа
2 отзыва
По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
Под выступление народных артистов полюбоваться с воды пейзажами и Печищинским геологическим разрезом
Начало: У речного вокзала
«На 1,5 часа вы отправитесь в мини-путешествие на рейсовом прогулочном теплоходе «Москва», вмещающем до 160 человек»
Расписание: ежедневно в 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 16:30
14001 260 за человека
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
⛴ На теплоходе
скидка
20%
Групповая
7 часов
9 отзывов
На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
По Волге - к историческому острову, древним церквям и монетному делу
Начало: На ул. Девятаева
«Вы полюбуетесь водными пейзажами с теплохода, увидите монастыри и другие достопримечательности, историю которых я вам расскажу»
Расписание: ежедневно в 09:00
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
52004 160 за человека
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
⛴ На теплоходе
Групповая
45 минут
368 отзывов
В тренде
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
«Это значит, что наступило время для теплоходных прогулок»
Расписание: Сезон 2022 окончен. До встречи в 2023!
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
1 290 за человека
Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
315 отзывов
Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом в Казани
Во время путешествия вы сможете насладиться прекрасными видами на берега реки и полюбоваться красотами города Казани, который находится на берегу Волги
Начало: Речной вокзал Казань
«Теплоход, на котором вы отправитесь в этот увлекательный путь, обеспечит вам комфорт и безопасность во время прогулки»
Расписание: Ежедневно в 11:00, 13:00, 15:00, 17:00.
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
1 100 за человека
Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
773 отзыва
Популярное предложение
Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
«Прогулка на теплоходе в Свияжск — подходит тем, кто хочет воспользоваться редчайшей возможностью насладиться красотой Волжских пейзажей»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
2 500 за человека
Экскурсия в Свияжск на теплоходе
⛴ На теплоходе
Групповая
8.5 часов
229 отзывов
В тренде
Экскурсия в Свияжск на теплоходе из Казани
Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска - это теплоход. Путешествие включает экскурсию и живописные виды на берега Волги
«Прогулка на теплоходе в Свияжск — подходит тем, кто хочет воспользоваться редчайшей возможностью насладиться красотой Волжских пейзажей»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 2 100 за человека
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
⛴ На теплоходе
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
188 отзывов
Свияжск и Раифский монастырь (автобус + теплоход)
«Прогулка на теплоходе в Свияжск – подходит тем, кто хочет воспользоваться редчайшей возможностью насладиться красотой Волжских пейзажей»
Расписание: По расписанию
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
3 200 за человека
«Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
⛴ На теплоходе
Групповая
1.5 часа
73 отзыва
«Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
Начало: Речной вокзал Казань
«Проходите на борт нашего теплохода — мы отправляемся в путешествие по вечерней Волге «Казанский аккордеон»»
Расписание: Ежедневно в 19:00.
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1 200 за человека
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
3 часа
67 отзывов
Речная прогулка по реке Волге с дискотекой (18+)
Начало: Речной вокзал Казань
«Проходите на борт нашего теплохода — мы отправляемся в путешествие по вечерней Волге»
Расписание: Ср., пт., сб., вс. в 20:00
Сегодня в 20:30
14 июня в 20:30
1 200 за человека
Прогулка на теплоходе по Волге
⛴ На теплоходе
🎶 Музыкальные теплоходы
Групповая
2 часа
1 отзыв
Прогулка на теплоходе по Волге
«На теплоходной прогулке мы проплывем мимо исторических мест на побережье, чтобы увидеть Казань с нового ракурса»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700 за человека
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
30 отзывов
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана, слушая истории края
Начало: Неподалеку от речного порта
«Путешествие по Волге проходит на двухпалубном рейсовом пассажирском речном теплоходе типа «Москва» с закрытой нижней и открытой верхней палубами в составе экскурсионной группы (пассажировместимость — 160 человек)»
Расписание: ежедневно в 09:45 и 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:45
12001 080 за человека
«Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
164 отзыва
«Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
«Виды Казани завораживают всех и каждого, а комфорт теплохода, увлекательный рассказ экскурсовода и чудесная музыка позволяют превратить речную прогулку в незабываемое путешествие»
Расписание: Ежедневно в 09:30, 13:30, 16:30, 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700 за человека
Речная экскурсия по Волге и Казанке (2 часа)
⛴ На теплоходе
Групповая
2 часа
4 отзыва
Прогулка на теплоходе по Казанке и Волге: достопримечательности Казани
Прогулка на теплоходе вместимостью до 130 человек вдоль главных достопримечательностей Казани. Увидите Кремль, мост Миллениум, Центр семьи и многое другое
Начало: Около центра семьи Казан
«На теплоходе вместимостью до 130 человек вы проплывете вдоль ключевых достопримечательностей татарской столицы и сделаете снимки с выгодного ракурса»
Расписание: ежедневно в 09:00, 12:00, 14:30, 17:00 и 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 09:00
1 700 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • К
    Калерия
    3 июня 2024
    Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
    Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила сотрудник агенства на месте,
    читать дальше

    которое заранее было оговорено (никого мы не бегали не искали и не было задержек), проводила к автобусу, раздала наушники, проверила их работоспособность и передала нас экскурсоводу. Автобу был большой, комфортабельный (группа получилась по итогу из 19 человек), работал кондиционер. Экскурсовод, Вера Валерьевна, очень тактичная, вежливая, рассказывала очень интересно. Время экскурсии, а это 7,5 часов, прошло очень быстро и не было желания, что бы она поскорее закончилась, как это зачастую бывает. На обратном пути (на причале Свияжска перед теплоходом) нас вновь встретила девушка, представитель агенства. Мы увидели и услышали много интересного, не торопились, успели всё запланированное. По самим посещённым местам. . Иннополис вау-эффекта не вызвал: да интересно, потому что он уникален все-таки и не на каждом углу встретишь беспилотные машины и робота-доставщика, но не не более того. Свияжск очень атмосферное место, на него стоит посмотреть. Прогулка на теплоходе - приятное завершение насыщенного дня: смотришь на природу, воду за бортом и релаксируешь.

    Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
    Руфат очень хороший гид.
  • Л
    Лиза
    31 мая 2024
    По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
    Конечно стоит посетить. Были на закате. В 18:30 отправка. Очень жаль, что нет мест для зарядки телефона. Нет мест для ожидания. Но думаем скоро это все будет установлено. Само мероприятие прошло позитивно. Организаторы молодцы.
  • А
    Анастасия
    30 мая 2024
    На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
    С удовольствием посетили экскурсию по острову-городу Свияжску. Понравилось всем и детям и взрослым. Кораблик комфортный, экскурсия не утомительная. Экскурсовод местная
    читать дальше

    (к сожалению не запомнила имя) рассказывала очень вовлеченно, эмоционально, с любовью к родному городу. Организовано все было очень четко: инструкция накануне, в порту Казани проводили до входа на кораблик, перед высадкой выдали наушники, все проверили, сразу по прибытии нас встретила экскурсовод.

  • D
    Diana
    30 мая 2024
    Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
    Нам все понравилось! Гид Мария провела интересную экскурсию. Теплоход комфортный, есть буфет. Свияжск впечатлил! Вот только Храм всех религий лишним был, странное сооружение, лучше бы побольше времени провели на острове.
  • М
    Марина
    30 мая 2024
    Экскурсия в Свияжск на теплоходе, обратно на автобусе
    Обширная экскурсия. Очень приятный гид, профессионал своего дела. Точно всё по времени
  • Д
    Дмитрий
    29 мая 2024
    «Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке
    Интересная экскурсия
  • В
    Валерий
    29 мая 2024
    Речная прогулка по реке Волге с экскурсоводом
    Всё на высоте, а аккордеон был приятным бонусом.
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
    Выехали немного с опозданием (минут 15-20), зато были ближе к закату. Если у вас нет налика без сдачи, то удобнее сразу оплатить онлайн через сайт. Мы бежали как ненормальные, что бы успеть внести оплату за полчаса до поездки)
  • Д
    Дмитрий
    29 мая 2024
    «Казанский аккордеон» - речная прогулка по реке Волге
    музыкант хороший, очень понравилось, как он играет на инструменте и как кайфует от своего дела. Спасибо

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «На теплоходе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
  2. Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
  3. По Волге на музыкальном теплоходе - групповая прогулка из Казани
  4. На теплоходе к острову-граду Свияжск (в группе)
  5. Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "На теплоходе" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 080 до 18 670 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 2261 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Казани на 2024 год на теплоходе, 2261 ⭐ отзыв, цены от 1080₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам