Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе

Теплоходная экскурсия до Свияжска для тех, кому интересна история храмов и природа Волги

4.2
83 отзыва
Теплоходная экскурсия до Свияжска для тех, кому интересна история храмов и природа Волги.

По пути к острову вы увидите старинные постройки и красоту главной реки России.

В Свияжске вас ждут Успенский и Иоанно-Предтеченский монастырь, деревянные постройки, прогулка по центральной площади исторического города и подъем на смотровую площадку.

Также вы можете посетить Раифский Богородицкий монастырь, расположенный в заповедном лесу на берегу прекрасного лесного озера.
Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе
Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе
Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе
Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе
Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе
Экскурсия в Свияжск и Раифский монастырь на теплоходе

Что вы увидите 🤩

  • Верхний Услон
  • Свияжская Макарьевская пустынь
  • Храм всех Религий
  • Свияжск
  • Раифский монастырь
Прогулка на теплоходе в Свияжск – подходит тем, кто хочет воспользоваться редчайшей возможностью насладиться красотой Волжских пейзажей. Ни одна фотография не сравнится с впечатлениями, которые вы получите во время речного путешествия на остров-град Свияжск! Специально для Вас мы разработали экскурсионную программу речной прогулки на теплоходе, с обратным возвращением в Казань на автобусе. В ходе теплоходной экскурсии, которую на протяжении всего времени сопровождает высококлассный экскурсовод, участники смогут увидеть: Верхний Услон, Свияжскую Макарьевскую пустынь, Храм всех Религий. Верхний Услон – посёлок находится в северо-восточной части Приволжской возвышенности, на правом берегу реки Волга и ее притока реки Свияга. Макарьевская пустынь -монастырь, сохранившийся архитектурный ансамбль которого относится к постройкам 17-19 веков. На территории монастыря находятся Вознесенский храм с его 33-метровой колокольней, церковь иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радости», братские кельи и хозяйственные строения. Эти святыни стали уникальными для Казанской епархии, что привлекает в Макарьевскую пустынь многочисленных паломников. Живописность монастырю придаёт его необычное расположение на обрывистом правом берегу Волги: не на вершине и не у подножия, а посредине склона, на уступе. Со всех сторон его окружает лес. Внизу склона существует святой монастырский источник Макария, покрытый сверху в конце 19 века деревянной часовней. Сюда от монастыря не раз совершался крестный ход. Что же влечет поток туристов на чудо - остров Свияжск? Попробуем разобраться. Свияжск - небольшой остров-град в 30 километрах от Казани, ведет свою историю со времён Ивана Грозного. Дело в том, что царь много раз пытался взять Казань, но одолеть такой укрепленный город без опорного лагеря было невозможно, поэтому и было решено в 1551 году возвести на высоком холме город-крепость, а уже в 1552 году Казань пала. Вот так и появился на берегу Свияги и Волги этот небольшой городок. Вы посетите: – действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем 16-18 веков, включённого в список Всемирного наследия Юнеско; – бывший женский Иоанно-Предтеченский монастырь с внешним осмотром двух церквей: Церкви Живоначальной Троицы – единственной сохранившейся постройки деревянной крепости 16 в. со времён Ивана Грозного; Церкви во имя Сергия Радонежского - покровителя острова; – Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость" - величественный пятиглавый храм в нео - византийском стиле; – Рождественскую площадь – главную площадь Свияжска с осмотром архитектурного ансамбля; – Конный двор и Ленивый Торжок – сувениры, мастера – ремесленники; – смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается вид на живописный Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены. Красивые фото и яркие впечатления – это то, что вы обязательно привезете с теплоходной прогулки на остров-град Свияжск. Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;
  • На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;
  • Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел (при группе до 10 чел. ).

Цены на экскурсию

Для группы 1-40 человек
Взрослые
1 600 ₽
Дети 7-14 лет
1 500 ₽
Пенсионеры
1 500 ₽
Дети 5-6 лет
128 ₽

Ответы на вопросы

Что входит
  • Билеты на метеор из Казани в Свияжск (при выборе билета «Без посещения Раифского монастыря»)
  • Билеты на теплоход из Казани в Свияжск для пассажиров от 7 лет (при выборе билета «С посещением Раифского монастыря»)
  • Входные билеты в Свияжск
  • Проезд на комфортабельном автобусе «Свияжск-Раифа-Казань» (при выборе билета «С посещением Раифского монастыря»)
  • Экскурсионное обслуживание профессиональными гидами
  • Радиогид (при выборе билета «Без посещения Раифского монастыря»)
Что не входит
  • Оплата за билет на теплоход для детей с 5 до 6 лет — 130 рублей, до 5 лет — бесплатно (при выборе билета «Без посещения Раифского монастыря»)
  • Радиогид на борту теплохода и в Свияжске — 100 руб/чел (при выборе билета «С посещением Раифского монастыря»)
  • Обед
Место начала и завершения
ул. Девятаева, д. 1 «Речной порт»
Когда и сколько длится?
Когда: По расписанию
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет на экскурсии?
Это сборная групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. В большинстве случаев предоплата и вовсе не нужна, просто выберите при бронировании, что хотите оплатить наличными.
А если я передумаю?
  • Если вы отмените экскурсию за 48 часов до её начала, то вам вернётся 100% от оплаченной вами суммы;
  • Если отмена произошла по вине гида, то вам будет оформлен возврат всей оплаченной суммы, независимо от времени.
У меня есть вопрос
Наши гиды с удовольствием ответят на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос

По расписанию

Спутник К.
Спутник К.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Задать вопросВыберите дату и оставьте комментарий в форме

Отзывы от посетивших эту экскурсию

Возможно, вам также подойдут эти экскурсии Казани

👥ГрупповыеВодные🎫Билеты🏡Выездные#Свияжск на теплоходе#Раифа и Свияжск#Соборы и храмы

Еще несколько похожих предложений в Казани

В Раифский монастырь с осмотром Храма всех религий
Индивидуальная экскурсия
5
1
3ч 30м
6 000
за 1-40 чел.
В Раифский монастырь с осмотром Храма всех религий
Экскурсия посвящена истории Раифского монастыря и истории православия в Татарстане
По договоренности
Экскурсия в Раифский монастырь и Храм всех религий
5
2
750
за 1 чел.
Экскурсия в Раифский монастырь и Храм всех религий
В 30 километрах от Казани находится уголок спокойствия - Раифский Богородицкий монастырь
Ежедневно в 10:00
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
4.3
583
1 200
за 1 чел.
Экскурсия в Свияжск и Храм Всех Религий
Обзорная 6-часовая автобусная экскурсия из центра Казани на остров-град Свияжск и визит в Храм всех...
Ежедневно в 11:00
"Казанская история" - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
Индивидуальная экскурсия
5 600
за 1-3 чел.
"Казанская история" - Зилантов монастырь, Вселенский Храм и Раифа
На этой экскурсии вы познакомитесь с тремя уникальными храмами республики
каждый день
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
Индивидуальная экскурсия
8 500
за 1-4 чел.
Остров-град Свияжск и Раифский Богородицкий монастырь
Побывать в действующих старинных монастырях и полюбоваться природой Волжско-Камского заповедника
4 в 1: Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Индивидуальная экскурсия
4.8
39
7000
6 300
за 1-4 чел.
Очень популярно сейчас
4 в 1: Иннополис, град Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Отправиться в поездку по окрестностям Казани, прикоснуться к истории и посетить самый молодой город
Поездка в Раифский монастырь и осмотр Храма всех религий
Индивидуальная экскурсия
5 500
за 1-10 чел.
Поездка в Раифский монастырь и осмотр Храма всех религий
Поездка в Раифский монастырь станет настоящим отдыхом для души
Ежедневно
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
4.4
187
1 500
за 1 чел.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
ежедневно в 10:00
Жемчужины Татарстана: Вселенский храм и Раифский монастырь
Индивидуальная экскурсия
5
5
5 000
за 1-4 чел.
Жемчужины Татарстана: Вселенский храм и Раифский монастырь
Вы посетите несколько достопримечательностей в окрестностях Казани
Ежедневно в 10.00
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Индивидуальная экскурсия
5
59
11 900
за 1-6 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
Яркая палитра красок на холсте среднерусской природы
Иннополис - Остров Свияжск - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Индивидуальная экскурсия
4.9
18
6 980
за 1-4 чел.
Иннополис - Остров Свияжск - Раифа - Храм всех религий на автомобиле
Локации этой автомобильной экскурсии находятся в окрестностях Казани и, как на подбор, все -...
ежедневно
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Индивидуальная экскурсия
5
24
6ч 30м
7 300
за 1-4 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Посетить старинный остров, «город будущего» и храм всех религий на авто-пешеходной экскурсии

Спутник К. проводит ещё 8 экскурсий

Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
4.4
1193
800
за 1 чел.
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
Знакомство с Казанью за несколько часов
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
4.6
622
1 500
за 1 чел.
Экскурсия в Раифу, Храм Всех Религий и Свияжск
Посетите важнейшие религиозные места центрального Поволжья! Экскурсия будет интересной не только с...
Ежедневно в 09:30 и 10:00
В Йошкар-Олу из Казани
4.5
307
11ч
1 800
за 1 чел.
В Йошкар-Олу из Казани
Вы посетите Йошкар-олу - город контрастов, где остатки коммунизма и памятники военной истории,...
Понедельник в 9:00, среда и суббота в 09:30
Болгар - Северная Мекка
4.6
380
11ч
1 900
за 1 чел.
Болгар - Северная Мекка
Татарский город Болгар расположен на месте столицы волжских булгар
Ежедневно в 08:50–09:00 (по набору группы)
Елабуга, старинный купеческий город
4.6
28
10ч
2 600
за 1 чел.
Елабуга, старинный купеческий город
На автобусной экскурсии в Елабугу из Казани вы увидите Чертово городище, Шишкинские пруды,...
Пятница и суббота
Ночная экскурсия «Огни Казани»
4.4
792
700
за 1 чел.
Ночная экскурсия «Огни Казани»
Благодаря автобусной экскурсии по ночному городу у вас есть все шансы еще раз влюбиться в Казань
Ежедневно в 19:00 (по набору группы)
Экскурсия в Болгар на теплоходе (метеоре)
4.3
105
10ч
2 300
за 1 чел.
Экскурсия в Болгар на теплоходе (метеоре)
Отправляйтесь на метеоре в древний Булгар, Северную Мекку на берегу реки Волги
Экскурсия в Свияжск на теплоходе
4.1
126
8ч 30м
1 500
за 1 чел.
Экскурсия в Свияжск на теплоходе
Самый быстрый и комфортный способ добраться до Свияжска - это теплоход
У нас ещё много экскурсий 😎 в Казани. Перейдите в каталог и выберите подходящую вам
🧐 Все экскурсии в Казани
🇷🇺