Прогулка на теплоходе в Свияжск – подходит тем, кто хочет воспользоваться редчайшей возможностью насладиться красотой Волжских пейзажей. Ни одна фотография не сравнится с впечатлениями, которые вы получите во время речного путешествия на остров-град Свияжск! Специально для Вас мы разработали экскурсионную программу речной прогулки на теплоходе, с обратным возвращением в Казань на автобусе. В ходе теплоходной экскурсии, которую на протяжении всего времени сопровождает высококлассный экскурсовод, участники смогут увидеть: Верхний Услон, Свияжскую Макарьевскую пустынь, Храм всех Религий. Верхний Услон – посёлок находится в северо-восточной части Приволжской возвышенности, на правом берегу реки Волга и ее притока реки Свияга. Макарьевская пустынь -монастырь, сохранившийся архитектурный ансамбль которого относится к постройкам 17-19 веков. На территории монастыря находятся Вознесенский храм с его 33-метровой колокольней, церковь иконы Божьей Матери «Всех Скорбящих Радости», братские кельи и хозяйственные строения. Эти святыни стали уникальными для Казанской епархии, что привлекает в Макарьевскую пустынь многочисленных паломников. Живописность монастырю придаёт его необычное расположение на обрывистом правом берегу Волги: не на вершине и не у подножия, а посредине склона, на уступе. Со всех сторон его окружает лес. Внизу склона существует святой монастырский источник Макария, покрытый сверху в конце 19 века деревянной часовней. Сюда от монастыря не раз совершался крестный ход. Что же влечет поток туристов на чудо - остров Свияжск? Попробуем разобраться. Свияжск - небольшой остров-град в 30 километрах от Казани, ведет свою историю со времён Ивана Грозного. Дело в том, что царь много раз пытался взять Казань, но одолеть такой укрепленный город без опорного лагеря было невозможно, поэтому и было решено в 1551 году возвести на высоком холме город-крепость, а уже в 1552 году Казань пала. Вот так и появился на берегу Свияги и Волги этот небольшой городок. Вы посетите: – действующий Успенский монастырь с его архитектурным ансамблем 16-18 веков, включённого в список Всемирного наследия Юнеско; – бывший женский Иоанно-Предтеченский монастырь с внешним осмотром двух церквей: Церкви Живоначальной Троицы – единственной сохранившейся постройки деревянной крепости 16 в. со времён Ивана Грозного; Церкви во имя Сергия Радонежского - покровителя острова; – Собор Богоматери "Всех Скорбящих Радость" - величественный пятиглавый храм в нео - византийском стиле; – Рождественскую площадь – главную площадь Свияжска с осмотром архитектурного ансамбля; – Конный двор и Ленивый Торжок – сувениры, мастера – ремесленники; – смотровую площадку Рождественской площади, откуда открывается вид на живописный Свияжский Залив и храмовые комплексы монастыря Макарьевской пустыни и Церковь Константина и Елены. Красивые фото и яркие впечатления – это то, что вы обязательно привезете с теплоходной прогулки на остров-град Свияжск. Важная информация:• На экскурсию не допускаются туристы, у которых не будет маски с перчатками, в связи с требованиями Управления Роспотребнадзора по Республике Татарстан;

На экскурсию надевайте удобную обувь, одежду по погоде и возьмите головной убор для посещения мечетей и храмов;

Обязательная доплата: радиогиды для хорошей слышимости экскурсовода в условиях соблюдения правил дистанции 1, 5 метра — 100 руб/чел (при группе до 10 чел. ).