Во время экскурсии вы сможете насладиться свежим воздухом, живой музыкой и попробовать местные блюда в кафе на теплоходе.
Не забудьте принести камеру, чтобы запечатлеть красивые виды и сделать незабываемые снимки Казани в свете вечерних огней. Вас ждет незабываемый вечер в кругу близких и великолепная теплоходная прогулка!
5 причин купить эту экскурсию
- 🎶 Живая музыка на борту
- 📸 Великолепные виды Казани
- 🍽 Местные блюда в кафе
- 🛳 Уютная атмосфера теплохода
- 🌆 Вечерние огни города
Что можно увидеть
- Казань
Описание экскурсииЧто вас ожидает: Давайте сбежим от городской суеты и на время забудем о трудовых буднях! Проходите на борт нашего теплохода — мы отправляемся в незабываемое путешествие по вечерней Волге. Наш теплоход отправится в живописное плавание по реке Волге, где вы сможете полюбоваться великолепными пейзажами реки и города Казань. Путешествие начнется от порта и продлится в течение 1 часа 30 минут. Не упустите возможность провести этот незабываемый вечер в кругу близких и насладиться великолепной теплоходной прогулкой по Волге, и все это — в сопровождении живой музыки. Важная информация: На борт строго запрещено приносить любые продукты и напитки! В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Волга
- Панорамы вечернего города и набережной
Что включено
- Речная прогулка без экскурсионного сопровождения
- Живая музыка
Что не входит в цену
- Личные расходы (еда и напитки)
- Экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 19:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
- На борт строго запрещено приносить любые продукты и напитки
- В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
4.3
Основано на последних 30 из 572 отзывов
А
Анастасия
26 окт 2025
Ожидание и реальность не совпали от слова совсем..
Из плюсов: нас встретил организатор, всех собрал и проводил до корабля.
Проходили через турникеты и металлодетекторы.
Всем мест хватило. В салоне тепло, сиденья удобные с
Т
Тимур
26 окт 2025
Было очень романтично. Звук саксофона и темные волны вод за окном. У меня даже в к утро было эмоциональное похмелье.
И
Ирина
19 окт 2025
Улучшить сервис по продаже билетов
А
Анастасия
18 окт 2025
Это была удивительная прогулка, подарившая массу положительных эмоций!
У нас есть с чем сравнить, плавали и раньше, но тут выбрали именно экскурсию с саксофоном, а не с радиогидом, тк хотели праздничного
А
Анна
18 окт 2025
Очень хотелось бы плыть поближе к городу, чтоб с воды насладится его видами, а так получили прогулку по Волге, а соответсвенно ночью как бы ничего и не видно. Что касается музыки, у нас был саксофонист, потрясающая игра!
Г
Галина
13 окт 2025
Замечательная вечерняя прогулка на теплоходе, музыка, саксофон,танцы,отличное настроение.
Л
Любаша
13 окт 2025
А
Алина
12 окт 2025
-
Т
Тарасова
11 окт 2025
Ж
Жанна
11 окт 2025
Т
Татьяна
10 окт 2025
Понравился только саксофонист. Сама прогулка по темноте безобразная. Никакого вида на город никто не увидел.
В
Владимир
9 окт 2025
Отсутствие алкоголя в баре
Ю
Юля
9 окт 2025
Н
Наталья
5 окт 2025
А
Анастасия
4 окт 2025
Всё прошло очень здорово! Потрясающе красивая игра саксофониста, музыка приятная и очень атмосферная. Виды ночного города из окон теплохода под эту прекрасную музыку, у нас остались только тёплые воспоминания.
