Вечерняя прогулка по Волге с живой музыкой

Во время экскурсии вы сможете насладиться свежим воздухом, живой музыкой и попробовать местные блюда в кафе на теплоходе.

Не забудьте принести камеру, чтобы запечатлеть красивые виды и сделать незабываемые снимки Казани в свете вечерних огней. Вас ждет незабываемый вечер в кругу близких и великолепная теплоходная прогулка!
4.3
5 причин купить эту экскурсию

  • 🎶 Живая музыка на борту
  • 📸 Великолепные виды Казани
  • 🍽 Местные блюда в кафе
  • 🛳 Уютная атмосфера теплохода
  • 🌆 Вечерние огни города
Вечерняя прогулка по Волге с живой музыкой

Что можно увидеть

  • Казань

Описание экскурсии

Что вас ожидает: Давайте сбежим от городской суеты и на время забудем о трудовых буднях! Проходите на борт нашего теплохода — мы отправляемся в незабываемое путешествие по вечерней Волге. Наш теплоход отправится в живописное плавание по реке Волге, где вы сможете полюбоваться великолепными пейзажами реки и города Казань. Путешествие начнется от порта и продлится в течение 1 часа 30 минут. Не упустите возможность провести этот незабываемый вечер в кругу близких и насладиться великолепной теплоходной прогулкой по Волге, и все это — в сопровождении живой музыки. Важная информация: На борт строго запрещено приносить любые продукты и напитки! В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс. Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь.

Ежедневно в 19:00.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Волга
  • Панорамы вечернего города и набережной
Что включено
  • Речная прогулка без экскурсионного сопровождения
  • Живая музыка
Что не входит в цену
  • Личные расходы (еда и напитки)
  • Экскурсионное обслуживание
Когда и сколько длится?
Ежедневно в 19:00.
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Важная информация
  • На борт строго запрещено приносить любые продукты и напитки
  • В связи с погодными или иными организационными вопросами перевозчик оставляет за собой право отменить или перенести рейс
  • Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

Основано на последних 30 из 572 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
457
4
64
3
25
2
6
1
20
Анастасия
26 окт 2025
Ожидание и реальность не совпали от слова совсем..

Из плюсов: нас встретил организатор, всех собрал и проводил до корабля.
Проходили через турникеты и металлодетекторы.
Всем мест хватило. В салоне тепло, сиденья удобные с
откидывающимися столиками

Минусы: отчалили на 15 минут позже. И поплыли в другую сторону от центра!!! То есть это была поездка практически в полной темноте. В начале еще были промышленные порта вдоль берега, с небольшим освещением. А потом все кромешная мгла- далеко от берега и чуть виднелись огоньки.
Никаких достопримечательностей с воды не было! Первые 15 минут все с интересом смотрели, потом уткнулись в телефоны или спали.

Скрашивали поездку только песни из 90х и игра на саксофоне!

Расстроились!

Тимур
26 окт 2025
Было очень романтично. Звук саксофона и темные волны вод за окном. У меня даже в к утро было эмоциональное похмелье.
Ирина
19 окт 2025
Улучшить сервис по продаже билетов
Анастасия
18 окт 2025
Это была удивительная прогулка, подарившая массу положительных эмоций!
У нас есть с чем сравнить, плавали и раньше, но тут выбрали именно экскурсию с саксофоном, а не с радиогидом, тк хотели праздничного
настроения по случаю дня рождения. Мы пели, танцевали, гуляли, фотографировались и наслаждались видами ночного города! Отдельная благодарность саксофонисту! Интересное общение, Великолепная игра, любимый и узнаваемый репертуар, никого не оставил равнодушным! Организаторами, созданы достойные условия, что бы незабываемо провести один вечер своей жизни! Спасибо, это было душевно! Однозначно рекомендуем!

Анна
18 окт 2025
Очень хотелось бы плыть поближе к городу, чтоб с воды насладится его видами, а так получили прогулку по Волге, а соответсвенно ночью как бы ничего и не видно. Что касается музыки, у нас был саксофонист, потрясающая игра!
Галина
13 окт 2025
Замечательная вечерняя прогулка на теплоходе, музыка, саксофон,танцы,отличное настроение.
Любаша
13 окт 2025
Алина
12 окт 2025
-
Тарасова
11 окт 2025
Жанна
11 окт 2025
Татьяна
10 окт 2025
Понравился только саксофонист. Сама прогулка по темноте безобразная. Никакого вида на город никто не увидел.
Владимир
9 окт 2025
Отсутствие алкоголя в баре
Юля
9 окт 2025
Наталья
5 окт 2025
Анастасия
4 окт 2025
Всё прошло очень здорово! Потрясающе красивая игра саксофониста, музыка приятная и очень атмосферная. Виды ночного города из окон теплохода под эту прекрасную музыку, у нас остались только тёплые воспоминания.

