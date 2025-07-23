Арское кладбище - бессмертная история Казани. Групповая экскурсия

Старой Казани. И в-третьих, мрачная романтика старинных некрополей особым образом настраивает на размышления о душе и вечности. Приглашаем прогуляться по арским аллеям, ощутить атмосферу Memento mori и поговорить о тех, кто навсегда вписал свои имена в летопись города.

Описание экскурсии

История кладбища и уникальный казанский храм

Первые захоронения здесь произвели еще в 1774 году — то были пугачевцы, погибшие при штурме Казанского кремля. Изначально Арское кладбище состояло из нескольких частей: здесь были православный, лютеранский, католический, старообрядческий и иудейский участки, но постепенно они все объединились в один большой некрополь. На экскурсии вы познакомитесь с его историей и судьбой особого храма, расположенного на его территории. Церковь святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина, Ярославских чудотворцев — единственная в Казани не закрылась в годы советской власти. В обители вы увидите список Казанской иконы Божией Матери середины XVIII века, а также раку с мощами Святителя Гурия — первого архиепископа Казанского и Свияжского.

Последнее пристанище знаковых личностей

Мы подойдем к месту захоронения Василия Сталина, где вам предстоит раскрыть загадку его гибели в нашем городе.

У могилы Николая Ивановича Лобачевского поговорим о всемирно известном геометре и ректоре Казанского Университета.

Порассуждаем о непростой судьбе уроженца Казани, известного художника Н. И. Фешина.

Также вы выясните, чем все мы обязаны знаменитому авиаконструктору Петлякову.

Вспомним открытия великого химика А. Е. Арбузова.

Посетим и воинские захоронения, где нашел свой последний покой герой Советского Союза летчик Михаил Девятаев, совершивший дерзкий побег из фашистского плена на немецком самолете.

Кроме того, я покажу католические и иудейские захоронения, кенотафы и старинные семейные склепы, захоронения купцов и многое другое.

Организационные детали