Арское кладбище - бессмертная история Казани. Групповая экскурсия

Есть несколько причин, чтобы посетить старейшее из действующих кладбищ Казани. Во-первых, здесь погребены великие ученые, инженеры и герои, прославившие свою малую родину. Во-вторых, захоронения разных конфессий отражают самобытную религиозную палитру
Описание экскурсии
История кладбища и уникальный казанский храм
Первые захоронения здесь произвели еще в 1774 году — то были пугачевцы, погибшие при штурме Казанского кремля. Изначально Арское кладбище состояло из нескольких частей: здесь были православный, лютеранский, католический, старообрядческий и иудейский участки, но постепенно они все объединились в один большой некрополь. На экскурсии вы познакомитесь с его историей и судьбой особого храма, расположенного на его территории. Церковь святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина, Ярославских чудотворцев — единственная в Казани не закрылась в годы советской власти. В обители вы увидите список Казанской иконы Божией Матери середины XVIII века, а также раку с мощами Святителя Гурия — первого архиепископа Казанского и Свияжского.
Последнее пристанище знаковых личностей
- Мы подойдем к месту захоронения Василия Сталина, где вам предстоит раскрыть загадку его гибели в нашем городе.
- У могилы Николая Ивановича Лобачевского поговорим о всемирно известном геометре и ректоре Казанского Университета.
- Порассуждаем о непростой судьбе уроженца Казани, известного художника Н. И. Фешина.
- Также вы выясните, чем все мы обязаны знаменитому авиаконструктору Петлякову.
- Вспомним открытия великого химика А. Е. Арбузова.
- Посетим и воинские захоронения, где нашел свой последний покой герой Советского Союза летчик Михаил Девятаев, совершивший дерзкий побег из фашистского плена на немецком самолете.
- Кроме того, я покажу католические и иудейские захоронения, кенотафы и старинные семейные склепы, захоронения купцов и многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по центральным аллеям некрополя, поэтому практически круглый год чисто и комфортно перемещаться. Однако, на маршруте почти негде спрятаться от непогоды, поэтому следует одеваться по сезону и даже чуть теплее. В летнее время иметь с собой зонт.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|1499 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У главного входа на кладбище
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 20 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Провели экскурсии для 2996 туристов
Меня зовут Олег и я с рождения (1986 г.) живу в Казани. Являюсь аккредитованным гидом и доцентом Казанского федерального университета и представляю команду гидов, моих коллег-преподавателей. Мы расскажем вам о нашем городе, а также его окрестностях. Откройте для себя Казань вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
0
Основано на 0 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Очень советую побывать на этой экскурсии. Много узнали о знаменитых жителях Казани, ее истории. На территории кладбища находится удивителяный храм со многими древним святынями, в том числе из Свияжска. Он тоже посещается в ходе экскурсии.
+2
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За все время жизни в Казани в первый раз оказалась на Арском кладбище. Наш гид Людмила подробно рассказала про историю некрополя, про известных в нашем городе(и не только) людей. Это
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Д
Лучшая экскурсия, на которой я была!
Олег - отличный рассказчик, очень эрудирован, интересно подаёт материал. Зашли отдельно к тем могилам, к которым попросили люди из группы. Успели и погрустить, и посмеяться, узнать много нового, погрузиться в разные исторические эпохи, посетить храм. Уже всем друзьям рассказала, в каком я восторге от кладбища)
Олег - отличный рассказчик, очень эрудирован, интересно подаёт материал. Зашли отдельно к тем могилам, к которым попросили люди из группы. Успели и погрустить, и посмеяться, узнать много нового, погрузиться в разные исторические эпохи, посетить храм. Уже всем друзьям рассказала, в каком я восторге от кладбища)
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И
Всем советую. Очень интересно и познавательно. Видно, что Олег очень любит свой город и историю🤗
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И
Очень понравилась экскурсия. Бронировали в последний момент, Олег отвечает очень оперативно. Хотелось бы похвалить его за отличные знания, приятную атмосферу, и вообще экскурсия одна из лучших где я бывал в большом числе благодаря гиду. Спасибо
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Я
Экскурсия замечательная, обязательно порекомендую друьям)
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