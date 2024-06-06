🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 153 отзыва Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото Начало: В центре города 4600 3 910 ₽ за всё до 4 чел.

🚌 На автобусе 5% скидка Групповая 2.5 часа 682 отзыва Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды Начало: В холле отеля Ибис Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00 1400 1 330 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 8 часов 442 отзыва Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий Начало: Недалеко от Казанского Кремля Расписание: ежедневно в 09:30 2400 2 160 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе 10% скидка Групповая 9 часов 85 отзывов Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская» Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45 2900 2 610 ₽ за человека

🚌 На автобусе 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3.5 часа 240 отзывов Популярное предложение Большой обзорный тур по Казани на микроавтобусе в мини-группе Запланируйте незабываемое путешествие по Казани! Экскурсия на микроавтобусе покажет вам город с лучших ракурсов и расскажет его историю Начало: В районе кремля Расписание: ежедневно в 12:00 1 695 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 3 часа 113 отзывов Центр Казани за 3 часа: индивидуальная экскурсия Кул-Шариф и чак-чак - Казань у гостей ассоциируется с этими символами. Углубите свои познания, узнайте историю города и его ключевые достопримечательности Начало: Спасская башня Казанского кремля 4 540 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 238 отзывов Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй Начало: У памятника Мусе Джалилю 3 900 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 280 отзывов Иннополис: технологии и современная архитектура Погрузитесь в мир высоких технологий и современного дизайна, посетив Иннополис - уникальный город для IT-специалистов Начало: В Иннополисе от 4 000 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 1 час 248 отзывов В тренде Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания Начало: В центре Казани 3900 3 315 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 139 отзывов Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности Начало: У часов на площади Тукая Расписание: ежедневно в 15:15 1 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 2 часа 37 отзывов Пешеходный центр Казани - в домах и лицах На улицах Казани каждый дом - архитектурное сокровище. Узнайте, кто жил и работал на Баумана и Кремлёвской, и какие тайны скрывают эти места Начало: Возле станции метро «Тукая» 670 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 26 отзывов Душа Казани: национальная кухня и секреты города Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы Начало: На площади Тукая 3 300 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 91 отзыв Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро Начало: У Дворца Земледельцев 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая 15% скидка Фотопрогулка 2 часа 39 отзывов Дружеская фотопрогулка в сердце Казани Погуляйте по историческим местам Казани и получите профессиональные фотографии на память. Маршрут включает знаковые достопримечательности и живописные виды Начало: Напротив входа в Казанский Кремль 3800 3 230 ₽ за всё до 3 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 92 отзыва Казань: Мифы и легенды с гидом-историком Исследуйте удивительный мир казанских сказок и легенд, открывая тайны древнего Татарстана в компании знающего гида Начало: Возле озера Кабан 3 400 ₽ за всё до 4 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 21 отзыв Казанский кремль для детей и их родителей - индивидуальная экскурсия Погрузитесь в историю Казанского кремля вместе с детьми! Узнайте тайны башни Сююмбике, мечети Кул-Шариф и других достопримечательностей. Подарки для детей Начало: У памятника Мусе Джалилю 4 100 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 62 отзыва Казанский кремль в вечерних огнях - индивидуальная экскурсия Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны Начало: На площади 1 Мая от 3 999 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 30 минут 36 отзывов Экспресс-прогулка по улице Баумана: история, культура и традиции Казани Погрузитесь в атмосферу Казани с экскурсией по улице Баумана. Исторические здания, уникальные музеи и традиционные угощения ждут вас Начало: Площадь Г. Тукая 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 210 отзывов Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками Начало: На площади 1 мая 3 750 ₽ за всё до 7 чел.

🚗 На машине 🏎 На кабриолете Индивидуальная 2 часа 53 отзыва Индивидуальная экскурсия по Казани на УАЗике-кабриолете Путешествие по Казани на жёлтом УАЗике-кабриолете подарит вам яркие впечатления. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете интересные факты о городе Начало: В районе Казанского кремля от 4 400 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Групповая 2 часа 72 отзыва Руины Казани: путешествие сквозь время Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, открывая тайны заброшенных зданий и их вклад в историю города Начало: В районе метро Кремлёвская 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 86 отзывов Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом Начало: На улице Баумана 4 200 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 47 отзывов Казанский стрит-арт: граффити и уличное искусство Погрузитесь в мир уличного искусства Казани, где граффити и стрит-арт расскажут вам о культуре города Начало: У входа в отель «Кристалл» 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 108 отзывов Секреты Казанского кремля: Индивидуальный тур с экспертом Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Казани, исследуя древние мечети и храмы с экспертом Начало: В казанском кремле 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 64 отзыва Иннополис - будущее уже здесь: индивидуальная экскурсия Узнайте, почему Иннополис называют Силиконовой долиной России. Впечатляющие технологии, роботы и уникальные инновации ждут вас Начало: В городе Иннополис от 4 500 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая 10% скидка Индивидуальная 1.5 часа 47 отзывов Старо-Татарская слобода: путешествие в сердце Казани Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа Начало: В районе театра Камала 4800 4 320 ₽ за всё до 8 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 18 отзывов Национальный музей - сокровищница истории Татарстана Погрузитесь в историю Татарстана через артефакты разных эпох. Узнайте о Волжской Булгарии, Золотой Орде и Казанском ханстве Начало: На входе в НМ 3 999 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 212 отзывов Казанский кремль: путешествие в сердце татарской культуры Индивидуальная экскурсия по Казанскому кремлю: погрузитесь в тысячелетнюю историю города. Узнайте тайны мечети Кул-Шариф и башни Сююмбике Начало: На площади 1 Мая 4 000 ₽ за всё до 7 чел.

30% скидка Мини-группа 3 часа 17 отзывов В гости к художнику: творческая встреча в его галерее Казани Эксклюзивная экскурсия в галерею Казани: диалог с мастером, секреты техник и совместное творчество Начало: На ул. Бурхана Шахиди Расписание: ежедневно в 20:00 5000 3 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 74 отзыва Тайны Старо-Татарской слободы и озера Кабан: путешествие по историческому Казани Погрузитесь в мир истории и легенд Казани, исследуя уникальную архитектуру и загадки озера Кабан в компании опытного гида Начало: У касс театра им. Галиаскара Камала 4 000 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 31 отзыв Старо-Татарская слобода в Казани: историческое путешествие Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, исследуя Старо-Татарскую слободу с профессиональным гидом Начало: На Юнусовской площади 4 500 ₽ за всё до 7 чел.

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 60 отзывов Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро Отправьтесь в магическое путешествие по Старо-Татарской слободе с Фаролеро. Узнайте истории, легенды и получите волшебный подарок Начало: На УЛ.К. Насыри 2 500 ₽ за человека

🚶 Пешая Групповая 1.5 часа 20 отзывов Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани Фабрика Алафузова - бывшее предприятие, ныне покрытое граффити. Узнайте историю промышленного района и насладитесь стрит-артом Начало: На ул. Гладилова 700 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 48 отзывов Казань религиозная: путешествие по Старо-Татарской слободе Вас ждет увлекательное путешествие по Старо-Татарской слободе Казани, где история и религия переплетаются в едином танце Начало: На улице Татарстан от 2 800 ₽ за всё до 10 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 148 отзывов Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры Полюбоваться старинными особняками Казани и раскрыть традиции деревянного зодчества Начало: У театра имени Г. Камала 550 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 1.5 часа 94 отзыва Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь Погрузитесь в уникальную атмосферу Старо-татарской слободы в Казани. Узнайте о жизни казанских татар, их традициях и истории Начало: На улице Татарстан 3 999 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Мини-группа 1.5 часа 77 отзывов Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры Погулять по самобытному историческому кварталу и узнать, как жили и живут здесь люди Начало: Неподалеку от Сенного базара Расписание: в субботу в 10:00 700 ₽ за человека

Мини-группа 3 часа 30 отзывов Интуитивная живопись в волшебной Казани Принять участие в мастер-классе по правополушарному рисованию и создать картину, исполняющую желание Начало: В районе Центрального парка им. Горького Расписание: в воскресенье в 13:00 1 950 ₽ за человека

🚶 Пешая Индивидуальная 2 часа 26 отзывов Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: путешествие в историю Исследуйте тайны Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы, где каждый камень хранит истории веков Начало: В Музее Казанской Иконы 3 600 ₽ за всё до 6 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 106 отзывов Казанский кремль и Музей исламской культуры: погружение в историю Познайте сердце Казани через исторические памятники Казанского кремля и тайны Музея исламской культуры Начало: На улице Кремлевская от 3 600 ₽ за всё до 5 чел.

🚶 Пешая Индивидуальная 2.5 часа 32 отзыва Соцгород - мифы и реальность города мечты О рассекреченном районе, где судьбы сталинских соколов переплелись с архитектурой сталинского ампира Начало: В районе метро Авиастроительная от 3 300 ₽ за всё до 5 чел.

🚗 На машине 🚐 На микроавтобусе Мини-группа 3.5 часа 84 отзыва Голубые озёра - путешествие в мини-группе Искупаться в лазурной воде и узнать историю и легенды необычных водоёмов Начало: На ул. Салимжанова 2 000 ₽ за человека

🚌 На автобусе 10% скидка Групповая 4 часа 33 отзыва Удиви меня, Казань: путешествие по историческим местам Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открыв для себя её исторические сокровища и современные достижения Начало: У отеля «Ибис» Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00 1200 1 080 ₽ за человека

🚐 На микроавтобусе 5% скидка Групповая 5.5 часов 790 отзывов Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием Начало: В холле отеля Ибис Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00 1700 1 615 ₽ за человека