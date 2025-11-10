Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

На экскурсии вы погрузитесь в атмосферу старинной Казани, где история и гастрономия переплетаются на каждом шагу.



Прогуляетесь по татарскому Арбату и узнаете секреты традиционной кухни: почему нельзя было готовить без настроения, какие угощения сохранились с древних времён, сколько чашек чая можно выпить за раз и многое другое.