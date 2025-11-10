Мои заказы

Казань гастрономическая: казы, өчпочмак, татлы и история татарской кухни

Вкусная прогулка по Баумана для тех, кто хочет познакомиться с Казанью через кулинарные традиции
На экскурсии вы погрузитесь в атмосферу старинной Казани, где история и гастрономия переплетаются на каждом шагу.

Прогуляетесь по татарскому Арбату и узнаете секреты традиционной кухни: почему нельзя было готовить без настроения, какие угощения сохранились с древних времён, сколько чашек чая можно выпить за раз и многое другое.
Описание экскурсии

На маршруте:

  • Пешеходная улица Баумана — казанский Арбат с купеческими особняками.
  • Здание бывшего городского магистрата 19 века и тайная подземная улица.
  • Памятник Коту Казанскому, татарскому водяному, Фёдору Шаляпину и прочие скульптуры.
  • Здание гостиницы «Казанское подворье» с атлантами, поддерживающими балкон над входом.
  • Русский драматический театр им. Качалова.
  • Первый национальный ресторан и государственный банк России.
  • Богоявленская колокольня и одна из самых старых аптек города — аптека Бренинга.
  • Знаменитые казанские часы в арабском стиле.

Гид расскажет:

  • Каким людям татарская кухня обязана своим возрождением.
  • Как были связаны дома и особняки с национальной кухней.
  • Почему в традиционном меню нет блюд из рыбы.
  • Что готовили в деревнях на праздники, какие угощения остались, а какие пропали.
  • В чём секрет татарского застолья аш и чаепития.
  • Как отзывались о гостеприимстве Казани Екатерина II, Фёдор Шаляпин и татарский Пушкин.

И ещё вы узнаете, правда ли, что:

  • Если на свадьбе отрезать крыло гусю, то невеста не уйдёт от мужа.
  • Было запрещено готовить татарские блюда в плохом настроении.
  • От нескольких чашек татарского чая может лопнуть живот.

Организационные детали

  • На маршруте по желанию посетим кафе, магазины, чайные комнаты — будем отталкиваться от ваших предпочтений.
  • Еда, напитки и сувениры оплачиваются дополнительно — от 200 ₽ за чел.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У станции метро Кремлёвская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1001 туриста
Привет, я Ольга — аккредитованный гид по Казани с 2019 года, создатель авторских маршрутов. В прошлом бортпроводник авиации, налетала в небе больше 1500 часов, жила в разных уголках мира. Сегодня делюсь
читать дальше

знаниями о своём городе с путешественниками — это моё любимое дело. Главная цель наших экскурсий — чтобы они были нескучные, живые, с душой и с комфортом. Я и моя команда гидов вам в этом поможет!

