На экскурсии вы погрузитесь в атмосферу старинной Казани, где история и гастрономия переплетаются на каждом шагу.
Прогуляетесь по татарскому Арбату и узнаете секреты традиционной кухни: почему нельзя было готовить без настроения, какие угощения сохранились с древних времён, сколько чашек чая можно выпить за раз и многое другое.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
На маршруте:
- Пешеходная улица Баумана — казанский Арбат с купеческими особняками.
- Здание бывшего городского магистрата 19 века и тайная подземная улица.
- Памятник Коту Казанскому, татарскому водяному, Фёдору Шаляпину и прочие скульптуры.
- Здание гостиницы «Казанское подворье» с атлантами, поддерживающими балкон над входом.
- Русский драматический театр им. Качалова.
- Первый национальный ресторан и государственный банк России.
- Богоявленская колокольня и одна из самых старых аптек города — аптека Бренинга.
- Знаменитые казанские часы в арабском стиле.
Гид расскажет:
- Каким людям татарская кухня обязана своим возрождением.
- Как были связаны дома и особняки с национальной кухней.
- Почему в традиционном меню нет блюд из рыбы.
- Что готовили в деревнях на праздники, какие угощения остались, а какие пропали.
- В чём секрет татарского застолья аш и чаепития.
- Как отзывались о гостеприимстве Казани Екатерина II, Фёдор Шаляпин и татарский Пушкин.
И ещё вы узнаете, правда ли, что:
- Если на свадьбе отрезать крыло гусю, то невеста не уйдёт от мужа.
- Было запрещено готовить татарские блюда в плохом настроении.
- От нескольких чашек татарского чая может лопнуть живот.
Организационные детали
- На маршруте по желанию посетим кафе, магазины, чайные комнаты — будем отталкиваться от ваших предпочтений.
- Еда, напитки и сувениры оплачиваются дополнительно — от 200 ₽ за чел.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У станции метро Кремлёвская
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1001 туриста
Привет, я Ольга — аккредитованный гид по Казани с 2019 года, создатель авторских маршрутов. В прошлом бортпроводник авиации, налетала в небе больше 1500 часов, жила в разных уголках мира.
