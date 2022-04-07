ежедневно в 12:00

Что вас ожидает

Обзорная автобусная экскурсия. Вы увидите купеческие особняки, Ратушу, университет и сказочный театр кукол Экият. Не обойдем вниманием мы и современные достопримечательности: дворец Земледельцев, фешенебельную набережную, загс в виде чаши и «римейк» татарской деревни Туган Авылым.

Прогулка по Старо-Татарской слободе. Мы пройдем по старинным улочкам, погружаясь в атмосферу 19 века. Я покажу вам дома ученых, зажиточных баев и промышленников, медресе и торговые лавки. А также мечети Апанаевская и Марджани — первые каменные здания слободы. Кроме того, вы полюбуетесь озером Кабан и узнаете, как жили татары после падения Казанского ханства.

Кремль. Вы посетите знаменитую мечеть Кул Шариф и оцените великолепие ее внутреннего убранства: уральский мрамор, иранские ковры, чешский хрусталь, майолик и витражи. Рассмотрите древний Благовещенский собор и «падающую башню». Подниметесь на смотровые площадки на кремлевских стенах и услышите легенду о татарской ханше, отвергшей Ивана Грозного.

Казанская икона Божией Матери и Богородицкий монастырь. Вы сможете прикоснуться к святыне и посетить храмы на территории монастыря. Я поделюсь легендой, связанной с обретением иконы.

Татарское чаепитие. В уютном кафе мы угостим вас душистым чаем с национальными сладостями. Чак-чак, талкыш калеве и баурсак откроют вам двери в сказочную пещеру кулинарных сокровищ Востока.

Прогулка по Казанскому Арбату. На главной пешеходной улице города вы увидите бронзовую копию кареты Екатерины II, на которой она въезжала в наш город, фонтан Водяная, колокольню Богоявленского собора и памятник Шаляпину. Познакомитесь с Казанским Котом и оцените здание Национального банка, где в годы Гражданской войны хранился золотой запас России.

Организационные детали