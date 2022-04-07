ежедневно в 12:00

Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями

Максимально насыщенная обзорная экскурсия для тех, кто любит всё и сразу

Групповая
Приглашаем на автобусно-пешеходную экскурсию по знаковым достопримечательностям города! В группе до 25 человек вы проедете по историческому центру и современным районам, посетите Кремль и Богородицкий монастырь, погуляете по Старо-Татарской слободе и местному Арбату.

Раскроете, какой была Казань 1000 лет назад и как она превращалась в «третью столицу России».
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
Бронируйте сейчас, отменяйте с полным возвратом. Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Что вас ожидает

Обзорная автобусная экскурсия. Вы увидите купеческие особняки, Ратушу, университет и сказочный театр кукол Экият. Не обойдем вниманием мы и современные достопримечательности: дворец Земледельцев, фешенебельную набережную, загс в виде чаши и «римейк» татарской деревни Туган Авылым.

Прогулка по Старо-Татарской слободе. Мы пройдем по старинным улочкам, погружаясь в атмосферу 19 века. Я покажу вам дома ученых, зажиточных баев и промышленников, медресе и торговые лавки. А также мечети Апанаевская и Марджани — первые каменные здания слободы. Кроме того, вы полюбуетесь озером Кабан и узнаете, как жили татары после падения Казанского ханства.

Кремль. Вы посетите знаменитую мечеть Кул Шариф и оцените великолепие ее внутреннего убранства: уральский мрамор, иранские ковры, чешский хрусталь, майолик и витражи. Рассмотрите древний Благовещенский собор и «падающую башню». Подниметесь на смотровые площадки на кремлевских стенах и услышите легенду о татарской ханше, отвергшей Ивана Грозного.

Казанская икона Божией Матери и Богородицкий монастырь. Вы сможете прикоснуться к святыне и посетить храмы на территории монастыря. Я поделюсь легендой, связанной с обретением иконы.

Татарское чаепитие. В уютном кафе мы угостим вас душистым чаем с национальными сладостями. Чак-чак, талкыш калеве и баурсак откроют вам двери в сказочную пещеру кулинарных сокровищ Востока.

Прогулка по Казанскому Арбату. На главной пешеходной улице города вы увидите бронзовую копию кареты Екатерины II, на которой она въезжала в наш город, фонтан Водяная, колокольню Богоявленского собора и памятник Шаляпину. Познакомитесь с Казанским Котом и оцените здание Национального банка, где в годы Гражданской войны хранился золотой запас России.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на автобусе, в группе до 25 человек
  • В стоимость все включено: транспорт, чаепитие с татарскими сладостями, билеты в Кремль
  • Экскурсию для вас проведу я или другой профессиональный гид из нашей команды

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в холле отеля Ибис
Когда и сколько длится
Когда: ежедневно в 12:00
Экскурсия длится около 5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 25 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

ежедневно в 12:00

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