Экскурсии для студентов в Казани

Найдено 129 экскурсий в категории «Для студентов» в Казани, цены от 500 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Парадная Казань: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
153 отзыва
Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото
Начало: В центре города
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
46003 910 за всё до 4 чел.
Ночная Казань и катание на колесе обозрения «Вокруг света»
🚌 На автобусе
скидка
5%
Групповая
2.5 часа
682 отзыва
Ночная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 21:00
Завтра в 21:00
14001 330 за человека
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
442 отзыва
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160 за человека
Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
9 часов
85 отзывов
Экскурсия в Йошкар-Олу на автобусе: культурное наследие Марий Эл
Познайте уникальность Йошкар-Олы: от сказочного кремля до живописной набережной и богатства национального музея
Начало: В районе СТ.М. «Кремлёвская»
Расписание: во вторник, четверг и субботу в 08:45
Сегодня в 08:45
11 июня в 08:45
29002 610 за человека
По Казани на микроавтобусе. Большой обзорный тур в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
240 отзывов
Популярное предложение
Большой обзорный тур по Казани на микроавтобусе в мини-группе
Запланируйте незабываемое путешествие по Казани! Экскурсия на микроавтобусе покажет вам город с лучших ракурсов и расскажет его историю
Начало: В районе кремля
Расписание: ежедневно в 12:00
Сегодня в 12:00
10 июня в 12:00
1 695 за человека
Центр Казани за 3 часа
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
113 отзывов
Центр Казани за 3 часа: индивидуальная экскурсия
Кул-Шариф и чак-чак - Казань у гостей ассоциируется с этими символами. Углубите свои познания, узнайте историю города и его ключевые достопримечательности
Начало: Спасская башня Казанского кремля
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
4 540 за всё до 10 чел.
Обзорная прогулка по центру Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
238 отзывов
Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй
Начало: У памятника Мусе Джалилю
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Иннополис: технологии и современная архитектура
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
280 отзывов
Иннополис: технологии и современная архитектура
Погрузитесь в мир высоких технологий и современного дизайна, посетив Иннополис - уникальный город для IT-специалистов
Начало: В Иннополисе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 4 000 за всё до 5 чел.
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
248 отзывов
В тренде
Колоритная и секретная Казань: прогулка с фотографом
Погрузитесь в атмосферу уникальной Казани вместе с гидом-фотографом. Откройте скрытые уголки и получите яркие воспоминания
Начало: В центре Казани
Завтра в 09:00
10 июня в 09:30
39003 315 за всё до 4 чел.
Ежедневная прогулка по Казани
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
139 отзывов
Ежедневная прогулка по Казани: красный и синий маршруты
Тысячелетняя Казань обладает невероятным шармом. Присоединяйтесь к экскурсии и проникнитесь духом татарской столицы, узнавая её историю и достопримечательности
Начало: У часов на площади Тукая
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 500 за человека
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
37 отзывов
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
На улицах Казани каждый дом - архитектурное сокровище. Узнайте, кто жил и работал на Баумана и Кремлёвской, и какие тайны скрывают эти места
Начало: Возле станции метро «Тукая»
Сегодня в 17:00
11 июня в 13:00
670 за человека
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
26 отзывов
Душа Казани: национальная кухня и секреты города
Прогулка по улице Баумана, посещение кремля и дегустация традиционных татарских блюд. Узнайте историю Казани и попробуйте лучшие местные деликатесы
Начало: На площади Тукая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
3 300 за всё до 4 чел.
Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
91 отзыв
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500 за человека
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
🚶 Пешая
скидка
15%
Фотопрогулка
2 часа
39 отзывов
Дружеская фотопрогулка в сердце Казани
Погуляйте по историческим местам Казани и получите профессиональные фотографии на память. Маршрут включает знаковые достопримечательности и живописные виды
Начало: Напротив входа в Казанский Кремль
11 июня в 17:00
17 июня в 17:00
38003 230 за всё до 3 чел.
Сказки, мифы и легенды Татарстана: прогулка по Казани с филологом
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
92 отзыва
Казань: Мифы и легенды с гидом-историком
Исследуйте удивительный мир казанских сказок и легенд, открывая тайны древнего Татарстана в компании знающего гида
Начало: Возле озера Кабан
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
3 400 за всё до 4 чел.
Казанский кремль для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Казанский кремль для детей и их родителей - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Казанского кремля вместе с детьми! Узнайте тайны башни Сююмбике, мечети Кул-Шариф и других достопримечательностей. Подарки для детей
Начало: У памятника Мусе Джалилю
Завтра в 17:30
10 июня в 13:30
4 100 за всё до 6 чел.
Казанский кремль в вечерних огнях
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
62 отзыва
Казанский кремль в вечерних огнях - индивидуальная экскурсия
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 999 за всё до 10 чел.
Экспресс-прогулка по главной пешеходной улице Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
30 минут
36 отзывов
Экспресс-прогулка по улице Баумана: история, культура и традиции Казани
Погрузитесь в атмосферу Казани с экскурсией по улице Баумана. Исторические здания, уникальные музеи и традиционные угощения ждут вас
Начало: Площадь Г. Тукая
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:30
550 за человека
Казанский кремль - сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
210 отзывов
Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру
Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками
Начало: На площади 1 мая
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
3 750 за всё до 7 чел.
По Казани - на УАЗике-кабриолете
🚗 На машине
🏎 На кабриолете
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Казани на УАЗике-кабриолете
Путешествие по Казани на жёлтом УАЗике-кабриолете подарит вам яркие впечатления. Вы увидите главные достопримечательности и узнаете интересные факты о городе
Начало: В районе Казанского кремля
11 июня в 21:30
16 июня в 21:30
от 4 400 за всё до 5 чел.
Ускользающая красота: руины Казани. Групповая экскурсия
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
72 отзыва
Руины Казани: путешествие сквозь время
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, открывая тайны заброшенных зданий и их вклад в историю города
Начало: В районе метро Кремлёвская
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
950 за человека
Казанское котопутешествие
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
86 отзывов
Казанское котопутешествие: история и легенды в одной экскурсии
Встречайте уникальное «Казанское котопутешествие»: погрузитесь в мир тайн и легенд вместе с гидом и его котом
Начало: На улице Баумана
Завтра в 17:00
10 июня в 13:00
4 200 за всё до 6 чел.
Казанский стрит-арт
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
47 отзывов
Казанский стрит-арт: граффити и уличное искусство
Погрузитесь в мир уличного искусства Казани, где граффити и стрит-арт расскажут вам о культуре города
Начало: У входа в отель «Кристалл»
10 июня в 14:00
14 июня в 11:00
700 за человека
Секреты Казанского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
108 отзывов
Секреты Казанского кремля: Индивидуальный тур с экспертом
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Казани, исследуя древние мечети и храмы с экспертом
Начало: В казанском кремле
11 июня в 09:00
13 июня в 13:30
3 600 за всё до 6 чел.
Иннополис - будущее уже здесь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
64 отзыва
Иннополис - будущее уже здесь: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Иннополис называют Силиконовой долиной России. Впечатляющие технологии, роботы и уникальные инновации ждут вас
Начало: В городе Иннополис
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от 4 500 за всё до 5 чел.
Старо-Татарская слобода - душа Казани
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
1.5 часа
47 отзывов
Старо-Татарская слобода: путешествие в сердце Казани
Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа
Начало: В районе театра Камала
14 июня в 13:30
18 июня в 09:30
48004 320 за всё до 8 чел.
Национальный музей - сокровищница истории Татарстана
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
18 отзывов
Национальный музей - сокровищница истории Татарстана
Погрузитесь в историю Татарстана через артефакты разных эпох. Узнайте о Волжской Булгарии, Золотой Орде и Казанском ханстве
Начало: На входе в НМ
14 июня в 15:30
15 июня в 15:30
3 999 за всё до 5 чел.
Казанский кремль вдоль и поперек
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
212 отзывов
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской культуры
Индивидуальная экскурсия по Казанскому кремлю: погрузитесь в тысячелетнюю историю города. Узнайте тайны мечети Кул-Шариф и башни Сююмбике
Начало: На площади 1 Мая
10 июня в 13:30
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
В гости к художнику: прогулка по личной галерее и закулисью музея теней
скидка
30%
Мини-группа
3 часа
17 отзывов
В гости к художнику: творческая встреча в его галерее Казани
Эксклюзивная экскурсия в галерею Казани: диалог с мастером, секреты техник и совместное творчество
Начало: На ул. Бурхана Шахиди
Расписание: ежедневно в 20:00
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
50003 500 за человека
Старо-Татарская слобода и тайны озера Кабан
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
74 отзыва
Тайны Старо-Татарской слободы и озера Кабан: путешествие по историческому Казани
Погрузитесь в мир истории и легенд Казани, исследуя уникальную архитектуру и загадки озера Кабан в компании опытного гида
Начало: У касс театра им. Галиаскара Камала
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
4 000 за всё до 10 чел.
Старо-Татарская слобода - взгляд в прошлое
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
31 отзыв
Старо-Татарская слобода в Казани: историческое путешествие
Погрузитесь в атмосферу старинного Казани, исследуя Старо-Татарскую слободу с профессиональным гидом
Начало: На Юнусовской площади
10 июня в 18:00
11 июня в 10:00
4 500 за всё до 7 чел.
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
60 отзывов
Тайны Старо-Татарской слободы с Фаролеро
Отправьтесь в магическое путешествие по Старо-Татарской слободе с Фаролеро. Узнайте истории, легенды и получите волшебный подарок
Начало: На УЛ.К. Насыри
Сегодня в 20:00
Завтра в 21:00
2 500 за человека
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
20 отзывов
Фабрика Алафузова, символ андеграундной Казани
Фабрика Алафузова - бывшее предприятие, ныне покрытое граффити. Узнайте историю промышленного района и насладитесь стрит-артом
Начало: На ул. Гладилова
10 июня в 11:00
11 июня в 18:00
700 за человека
Казань религиозная: люди и мечети Старо-Татарской слободы
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
48 отзывов
Казань религиозная: путешествие по Старо-Татарской слободе
Вас ждет увлекательное путешествие по Старо-Татарской слободе Казани, где история и религия переплетаются в едином танце
Начало: На улице Татарстан
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
от 2 800 за всё до 10 чел.
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
148 отзывов
Старо-Татарская слобода: все краски татарской культуры
Полюбоваться старинными особняками Казани и раскрыть традиции деревянного зодчества
Начало: У театра имени Г. Камала
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
550 за человека
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
94 отзыва
Старо-татарская слобода: погружение в исконную татарскую жизнь
Погрузитесь в уникальную атмосферу Старо-татарской слободы в Казани. Узнайте о жизни казанских татар, их традициях и истории
Начало: На улице Татарстан
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
3 999 за всё до 5 чел.
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
🚶 Пешая
Мини-группа
1.5 часа
77 отзывов
Старо-Татарская слобода: муллы, купцы и хипстеры
Погулять по самобытному историческому кварталу и узнать, как жили и живут здесь люди
Начало: Неподалеку от Сенного базара
Расписание: в субботу в 10:00
22 июня в 10:00
6 июля в 10:00
700 за человека
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Мини-группа
3 часа
30 отзывов
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Принять участие в мастер-классе по правополушарному рисованию и создать картину, исполняющую желание
Начало: В районе Центрального парка им. Горького
Расписание: в воскресенье в 13:00
Завтра в 13:00
16 июня в 13:00
1 950 за человека
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: история чудотворного образа
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
26 отзывов
Богородицкий монастырь и Музей Казанской Иконы: путешествие в историю
Исследуйте тайны Богородицкого монастыря и Музея Казанской Иконы, где каждый камень хранит истории веков
Начало: В Музее Казанской Иконы
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
3 600 за всё до 6 чел.
Казанский кремль и Музей исламской культуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
Казанский кремль и Музей исламской культуры: погружение в историю
Познайте сердце Казани через исторические памятники Казанского кремля и тайны Музея исламской культуры
Начало: На улице Кремлевская
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600 за всё до 5 чел.
Соцгород - мифы и реальность города мечты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
32 отзыва
Соцгород - мифы и реальность города мечты
О рассекреченном районе, где судьбы сталинских соколов переплелись с архитектурой сталинского ампира
Начало: В районе метро Авиастроительная
Сегодня в 14:00
10 июня в 09:00
от 3 300 за всё до 5 чел.
Голубые озёра - путешествие в мини-группе
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Мини-группа
3.5 часа
84 отзыва
Голубые озёра - путешествие в мини-группе
Искупаться в лазурной воде и узнать историю и легенды необычных водоёмов
Начало: На ул. Салимжанова
23 июня в 08:00
30 июня в 08:00
2 000 за человека
Удиви меня, Казань
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
33 отзыва
Удиви меня, Казань: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открыв для себя её исторические сокровища и современные достижения
Начало: У отеля «Ибис»
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001 080 за человека
Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
🚐 На микроавтобусе
скидка
5%
Групповая
5.5 часов
790 отзывов
Казань: историческая экскурсия с татарским чаепитием
Познайте дух Казани в путешествии по её знаковым местам с завершающим традиционным чаепитием
Начало: В холле отеля Ибис
Расписание: ежедневно в 11:00, 12:30 и 14:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
17001 615 за человека
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
37 отзывов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
Посетить чудо-остров с древними храмами и монастырями и узнать о роли Свияжска в истории страны
Начало: У гостиницы «Ибис»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 900 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Ю
    Юрий
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Отличная экскурсия, спасибо экскурсоводу Зельфире за интересный и подробный рассказ.
  • А
    Андрей
    6 июня 2024
    Парадная Казань: прогулка с фотографом
    Прекрасная фотопрогулка по Казани с кучей впечатлений и отличными фото
  • Е
    Евгений
    6 июня 2024
    Автобусная экскурсия в Йошкар-Олу из Казани
    Все было отлично. Успели все и даже чуть больше. Очень хорошо все было организовано по времени. Очень хорошо была проведена сама экскурсию.
    Все было отлично. Успели все и даже чуть больше. Очень хорошо все было организовано по времени. Очень хорошо была проведена сама экскурсиюВсе было отлично. Успели все и даже чуть больше. Очень хорошо все было организовано по времени. Очень хорошо была проведена сама экскурсиюВсе было отлично. Успели все и даже чуть больше. Очень хорошо все было организовано по времени. Очень хорошо была проведена сама экскурсиюВсе было отлично. Успели все и даже чуть больше. Очень хорошо все было организовано по времени. Очень хорошо была проведена сама экскурсию
  • О
    Ольга
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю города и острова. Я осталась очень довольна поездкой. Возвращались на теплоходе с фольклорным дуэтом. Всем порекомендую.
    Ой,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историюОй,великолепно прошла экскурсия, гид Елена отличный рассказчик,хорошо поставлена речь,и что немаловажно,очень приятный голос. Отлично знает историю
  • С
    Сергей
    6 июня 2024
    Казанский кремль - сердце города
    Хорошая, приятная и познавательная экскурсия. Вероника, наш гид, очень интересно её провела. Понравилась спокойная живая манера изложения исторических событий и доброжелательность. Спасибо!
  • К
    Кристина
    6 июня 2024
    Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
    От всей души хочется поблагодарить Екатерину за 2 потрясающие экскурсии, которые она провела для нас!!! На протяжении всего маршрута было
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    очень интересно слушать экскурсовода, так же хочу отметить, что Екатерина с радостью отвечала на все наши вопросы и учитывала наши пожелания по экскурсиям. Огромное вам спасибо, обязательно ещё вернемся в Казань и будем рекомендовать друзьям экскурсии именно у Екатерины🥰🌸

    От всей души хочется поблагодарить Екатерину за 2 потрясающие экскурсии, которые она провела для нас!!! На
  • В
    Вячеслав
    6 июня 2024
    Иннополис: технологии и современная архитектура
    Очень давно собирались посетить Иннополис, сразу была идея взять индивидуальную экскурсию именно с местным гидом. Впечатления только самые лучшие как
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    от самого города, так и от экскурсии, наш гид Руслан - отличный рассказчик, всё проходило без напряжения, весело, с юмором, практически без пауз, очень многое узнали о городе, кто здесь живёт, как работают, как отдыхают. И я, и сын 14 лет были в восторге от архитектуры, ухоженности городской территории, и особенно - от университета. Очень интересно было побывать в таком необычном как снаружи, так и внутри ВУЗе. После экскурсии по рекомендации Руслана с удовольствием прокатились на беспилотном такси, поели в кафе с роботом-официантом. В общем, всё очень понравилось, спасибо большое, буду всем рекомендовать Вас!

    Очень давно собирались посетить Иннополис, сразу была идея взять индивидуальную экскурсию именно с местным гидом. ВпечатленияОчень давно собирались посетить Иннополис, сразу была идея взять индивидуальную экскурсию именно с местным гидом. ВпечатленияОчень давно собирались посетить Иннополис, сразу была идея взять индивидуальную экскурсию именно с местным гидом. ВпечатленияОчень давно собирались посетить Иннополис, сразу была идея взять индивидуальную экскурсию именно с местным гидом. ВпечатленияОчень давно собирались посетить Иннополис, сразу была идея взять индивидуальную экскурсию именно с местным гидом. Впечатления
  • m
    mikhail
    6 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
    всё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котикивсё было замечательно. отдельное восхищение вызывают монастырские котики
  • Л
    Лилия
    6 июня 2024
    Экскурсия «Окно в Старо-Татарскую слободу» + мастер-класс по пошиву сувенирной тюбетейки
    Очень понравилась экскурсия! Гостеприимно и интересно! Напоили чаем, угостили чак чаком 🥰 теперь увезем из Казани маленькую тюбетейку - каляпуш, сделанную своими руками! Рекомендуем к посещению эту экскурсию! 🫶🏻
  • Е
    Евгения
    6 июня 2024
    Вся Казань и чаепитие с татарскими сладостями
    Экскурсия запомнилась долгим маршрутом. Её постарались наполнить по-максимуму. Тут и озеро Кабан, и старо-татарская слобода, театр кукол, Казанский собор, Кремль
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    и Казанский Арбат. Экскурсовод - милая пожилая женщина, очень бодрая, быстро бегающая, но, к сожалению, она немного путается в фактах, очень часто говорит: «А это расскажу вам потом…». Рассказ очень сбивчив, не структурирован. Длина маршрута такова, что на подходе к чаепитию, у людей просто не хватает сил и они уходят. Поэтому, если вы любите длинные экскурсии, вам понравится, если быстро теряете интерес - нет. Казань прекрасна, мы в итоге остались довольны и прошли весь маршрут. Рекомендуем оценить свои силы, прежде чем выбирать эту экскурсию.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Для студентов»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Для студентов" можно забронировать 129 экскурсий и билетов от 500 до 5 000 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 9513 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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