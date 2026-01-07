Есть несколько причин, чтобы посетить старейшее из действующих кладбищ Казани. Во-первых, здесь погребены великие ученые, инженеры и герои, прославившие свою малую родину. Во-вторых, захоронения разных конфессий отражают самобытную религиозную палитру
Описание экскурсии
История кладбища и уникальный казанский храм
Первые захоронения здесь произвели еще в 1774 году — то были пугачевцы, погибшие при штурме Казанского кремля. Изначально Арское кладбище состояло из нескольких частей: здесь были православный, лютеранский, католический, старообрядческий и иудейский участки, но постепенно они все объединились в один большой некрополь. На экскурсии вы познакомитесь с его историей и судьбой особого храма, расположенного на его территории. Церковь святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина, Ярославских чудотворцев — единственная в Казани не закрылась в годы советской власти. В обители вы увидите список Казанской иконы Божией Матери середины XVIII века, а также раку с мощами Святителя Гурия — первого архиепископа Казанского и Свияжского.
Последнее пристанище знаковых личностей
- Мы подойдем к месту захоронения Василия Сталина, где вам предстоит раскрыть загадку его гибели в нашем городе.
- У могилы Николая Ивановича Лобачевского поговорим о всемирно известном геометре и ректоре Казанского Университета.
- Порассуждаем о непростой судьбе уроженца Казани, известного художника Н. И. Фешина.
- Также вы выясните, чем все мы обязаны знаменитому авиаконструктору Петлякову.
- Вспомним открытия великого химика А. Е. Арбузова.
- Посетим и воинские захоронения, где нашел свой последний покой герой Советского Союза летчик Михаил Девятаев, совершивший дерзкий побег из фашистского плена на немецком самолете.
- Кроме того, я покажу католические и иудейские захоронения, кенотафы и старинные семейные склепы, захоронения купцов и многое другое.
Организационные детали
- Экскурсия проходит по центральным аллеям некрополя, поэтому практически круглый год чисто и комфортно перемещаться. Однако, на маршруте почти негде спрятаться от непогоды, поэтому следует одеваться по сезону и даже чуть теплее. В летнее время иметь с собой зонт.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Олег — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за
Провели экскурсии для 3044 туристов
Меня зовут Олег и я с рождения (1986 г.) живу в Казани. Являюсь аккредитованным гидом и доцентом Казанского федерального университета и представляю команду гидов, моих коллег-преподавателей. Мы расскажем вам о нашем городе, а также его окрестностях. Откройте для себя Казань вместе с нами!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 39 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Спасибо Олегу за увлекательную экскурсию в кладбище. Олег очень начитан, чувствуется высшая школа и ученая степень, знает очень много интересных фактов в жизни исторических личностей, судьбы легендарных людей, уважаемых людей Казани. Несмотря на обилие снега и холод экскурсия прошла на одном дыхании! Рекомендую!
+1
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23.07.2026 Наша экскурсия - Бессмертная история Казани. Мы посетили Арское кладбище, наш городской некрополь, место печали, но так же и место истории нашего города, наших предков, знаменитых людей, героев, врачей,
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О
Хороший опытный экскурсовод. Было странно, но интересно. Впервые на подобной экскурсии
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отлично прошлись по основным адресам, обсудили историю, особенности и памятные места.
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К
Потрясающе провели время, да и вообще потеряли его счёт, если честно, - настолько было интересно и погружающе)
Олег - профи. Обо всём ёмко, информативно, и максимально живо (как бы это не
Олег - профи. Обо всём ёмко, информативно, и максимально живо (как бы это не
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Нам очень понравилась экскурсия (даже тем из нас, кого почти насильно затащили на экскурсию по кладбищу))), информативно, структурировано, по делу, живо и жизненно. Отдельное огромное спасибо за то, что Олег
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