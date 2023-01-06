Первые захоронения здесь произвели еще в 1774 году — то были пугачевцы, погибшие при штурме Казанского кремля. Изначально Арское кладбище состояло из нескольких частей: здесь были православный, лютеранский, католический, старообрядческий и иудейский участки, но постепенно они все объединились в один большой некрополь. На экскурсии вы познакомитесь с его историей и судьбой особого храма, расположенного на его территории. Церковь святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина, Ярославских чудотворцев — единственная в Казани не закрылась в годы советской власти. В обители вы увидите список Казанской иконы Божией Матери середины XVIII века, а также раку с мощами Святителя Гурия — первого архиепископа Казанского и Свияжского.