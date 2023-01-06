Арское кладбище - бессмертная история Казани

Посетить главный некрополь татарской столицы и взглянуть на ее историю через судьбы видных личностей

Есть несколько причин, чтобы посетить старейшее из действующих кладбищ Казани. Во-первых, здесь погребены великие ученые, инженеры и герои, прославившие свою малую родину. Во-вторых, захоронения разных конфессий отражают самобытную религиозную палитру Старой Казани.

И в-третьих, мрачная романтика старинных некрополей особым образом настраивает на размышления о душе и вечности.

Приглашаем прогуляться по арским аллеям, ощутить атмосферу Memento mori и поговорить о тех, кто навсегда вписал свои имена в летопись города.
Арское кладбище - бессмертная история Казани
Арское кладбище - бессмертная история Казани
Арское кладбище - бессмертная история Казани
Арское кладбище - бессмертная история Казани
Арское кладбище - бессмертная история Казани
Арское кладбище - бессмертная история Казани
Арское кладбище - бессмертная история Казани
Арское кладбище - бессмертная история Казани
Арское кладбище - бессмертная история Казани
Арское кладбище - бессмертная история Казани
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6
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Описание

Что вас ожидает

История кладбища и уникальный казанский храм

Первые захоронения здесь произвели еще в 1774 году — то были пугачевцы, погибшие при штурме Казанского кремля. Изначально Арское кладбище состояло из нескольких частей: здесь были православный, лютеранский, католический, старообрядческий и иудейский участки, но постепенно они все объединились в один большой некрополь. На экскурсии вы познакомитесь с его историей и судьбой особого храма, расположенного на его территории. Церковь святых благоверных князей Феодора, Давида и Константина, Ярославских чудотворцев — единственная в Казани не закрылась в годы советской власти. В обители вы увидите список Казанской иконы Божией Матери середины XVIII века, а также раку с мощами Святителя Гурия — первого архиепископа Казанского и Свияжского.

Последнее пристанище знаковых личностей

  • Мы подойдем к месту захоронения Василия Сталина, где вам предстоит раскрыть загадку его гибели в нашем городе.
  • У могилы Николая Ивановича Лобачевского поговорим о всемирно известном геометре и ректоре Казанского Университета.
  • Порассуждаем о непростой судьбе уроженца Казани, известного художника Н. И. Фешина.
  • Также вы выясните, чем все мы обязаны знаменитому авиаконструктору Петлякову.
  • Вспомним открытия великого химика А. Е. Арбузова.
  • Посетим и воинские захоронения, где нашел свой последний покой герой Советского Союза летчик Михаил Девятаев, совершивший дерзкий побег из фашистского плена на немецком самолете.
  • Кроме того, я покажу католические и иудейские захоронения, кенотафы и старинные семейные склепы, захоронения купцов и многое другое.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит по центральным аллеям некрополя, поэтому практически круглый год чисто и комфортно перемещаться. Однако, на маршруте почти негде спрятаться от непогоды, поэтому следует одеваться по сезону и даже чуть теплее. В летнее время иметь с собой зонт.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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