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звучало в контексте локации😅)



Что хотелось бы отметить:



1. Индивидуальный подход



Первым делом экскурсовод спросил, чем мы интересуемся и деятелей какой профессии нам бы хотелось посетить. Очень интересный вопрос, и первым делом я сказала "может, художников" - так наша экскурсия началась с Фешина👍🏻 Сразу хочу упомянуть, что мы посетили очень многих выдающихся жителей Арского, о местонахождении многих из которых мы даже не подозревали.

Еще я не знала о таком смешении культур на Арском, а это очень интересно. Это был один из моих первых вопросов, и Олег уделил этому отдельное внимание, так что я хотела бы отметить максимальную внимательность и вовлечённость экскурсовода.



2. Материал



Узнали кучу нового - от истории самого кладбища до детальных особенностей самих надгробий (материалах, гравировках, стилях), среди которых были уникальные в различных контекстах экземпляры. Их прям надо искать, сама бы я внимание вряд ли обратила.

К слову о смешении культур: увидели надгробья иудеев, католиков, цыган, масульман, староверов. Очень интересно! Через щелку даже заглядывали в склеп находящийся в процессе реставрации😍



3. Маршрут



Начали с первой аллеи. Мы никогда там не были, так что очень впечатлило. Ещё ходили на самый край кладбища, к огромному оврагу - выглядит грандиозно.

Также мы заходили в церковь Ярославских Чудотворцев, где хранятся уникальные экспонаты. Может, и не особо приметная снаружи, но очень красивая внутри церковь. Советую к посещению.



Очень рекомендую! Олегу огромное спасибо!