Собираясь на эту экскурсию, возьмите с собой то, что ассоциируется у вас с бардаком.
Это может быть какая-то открытка, поделка, зарисовка на салфетке, забавное воспоминание, анекдот, афоризм на эту тему… Любой креатив приветствуется! Так, например, на премьерной экскурсии моим «бардаком» была прическа. Фото прилагается.
Это может быть какая-то открытка, поделка, зарисовка на салфетке, забавное воспоминание, анекдот, афоризм на эту тему… Любой креатив приветствуется! Так, например, на премьерной экскурсии моим «бардаком» была прическа. Фото прилагается.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 15:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает: На этой экскурсии я рассказываю казусные истории, произошедшие в Казани в 19 и 20 в. в. Также в программе — городские легенды и их развенчивание, тайные ходы и романтические зарисовки. Вы увидите городские заброшки, доходные дома, построенные незадолго до революции, узнаете, какие тайны хранят скверы центра города. За чашкой чая мы поговорим о дореволюционном казанском благоустройстве: что беспокоило местных жителей, как воспринимали Казань путешественники, каковы были «ожидание и реальность». Эта экскурсия подходит как для местных, так и для приезжих любителей нестандартных маршрутов.
Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница — 10:00, 15:00.
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Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Черное озеро
- Александровский Пассаж
- Чернояровский пассаж
- Мергасовский дом
- Ленинский садик
- Дом Кекина
- Усадьба Панаевых
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- После двухчасовой прогулки, еще около часа будет рассказ в кафе в старинном доходном доме. Каждый сам заказывает по меню.
Где начинаем и завершаем?
Начало: Кремлевская, 2
Завершение: Галактионова, 7
Когда и сколько длится?
Когда: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница — 10:00, 15:00.
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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