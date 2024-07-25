Собираясь на эту экскурсию, возьмите с собой то, что ассоциируется у вас с бардаком. Это может быть какая-то открытка, поделка, зарисовка на салфетке, забавное воспоминание, анекдот, афоризм на эту тему… Любой креатив приветствуется! Так, например, на премьерной экскурсии моим «бардаком» была прическа. Фото прилагается.

Описание экскурсии

Что вас ожидает: На этой экскурсии я рассказываю казусные истории, произошедшие в Казани в 19 и 20 в. в. Также в программе — городские легенды и их развенчивание, тайные ходы и романтические зарисовки. Вы увидите городские заброшки, доходные дома, построенные незадолго до революции, узнаете, какие тайны хранят скверы центра города. За чашкой чая мы поговорим о дореволюционном казанском благоустройстве: что беспокоило местных жителей, как воспринимали Казань путешественники, каковы были «ожидание и реальность». Эта экскурсия подходит как для местных, так и для приезжих любителей нестандартных маршрутов.