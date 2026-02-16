Бывшая Воскресенская улица застроена домами дворян, доходными зданиями и дорогими магазинами. По ней больше всего любили гулять казанские щёголи и модницы, статусные дамы и девицы на выданье. Масонская символика, легенды
Описание экскурсии
- Мы покажем церковь, где в 16 веке служил священник Ермолай. Он совершил первую службу с обретенной Казанской иконой, а позже стал Патриархом Московским и Всея Руси Гермогеном.
- Вы посетите красивейший Петропавловский собор, история которого связана с именем русского императора.
- Полюбуетесь одними из первых в Российской империи торговых пассажей.
- Осмотрите снаружи, без посещении музея, одно из красивейших зданий в Казани — дом Ушковой, творение именитого архитектора Карла Мюфке. Услышите истории его постройки и первых обитателей.
- Дойдёте до женской гимназии, которую опекала великая княжна Ксения (дочь Александра III).
- Гуляя по университетскому городку, мы поговорим о Казанском университете, его известнейших студентах и студенческой жизни.
- И конечно, вы сможете сделать атмосферные фотографии на фоне красивой архитектуры старинных зданий, а также услышите необычные истории об их обитателях.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предвидится.
- По завершении прогулки мы порекомендуем уютные кафе с национальной кухней.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.
ежедневно в 09:00 и 14:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Стоимость экскурсии
|Тариф
|Стоимость
|Дети до 16 лет
|1000 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Стандартный
|2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульназ — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1521 туриста
Приветствуем вас, дорогие друзья. Мы команда гидов, которые поведут вас в странствие по большой истории нашего родного края. Из экскурсий вы почерпнёте немало интересного о традициях народов, проживающих в Татарстане
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 24 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Гульназ, мастерски рассказывала о дореволюционных особняках, купеческих домах и забавных легендах, связанных с этим местом. Мы увидели Гостиный двор и уютные дворики, где время будто остановилось. Очень интересен был рассказ
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Е
Традиционно выбираем экскурсии на Трипстере, ориентируясь на отзывы туристов, и этот метод снова себя оправдал. Гульназ - великолепный гид, очень эрудированная, замечательная рассказчица и очень теплый, эмпатичный человек! Два часа
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Е
Экскурсия с Гульназ превзошла ожидания. Рассказ о зданиях,людях и событиях вышел за рамки только улицы Кремлевской. Образ Казани окончательно сформировался для нас стараниями Гульназ. Замечательно живая речь разносторонне образованного человека вызывает уважение. Будем рекомендовать друзьям и знакомым,которые собираются посетить Казань.
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А
Интересная экскурсия, Гульназ великолепный рассказчик. Отвечала на вопросы, время пролетело незаметно
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М
Нам очерь понравилась экскурсия, Гульназ прекрасный гид, который очень любит свою работу и Казань, с удовольствием сходим ещё раз на другие программы
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Первую половину нашего путешествия в Казань мы поселились у Кремля и первой нашей экскурсией по городу выбрали именно неспешную прогулку по Кремлёвской в компании Гульназ. Мы узнали об истории Казанской
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