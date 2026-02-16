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Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре

Погрузиться в прошлое Казани через историю, легенды и архитектуру её старейшей улицы
Бывшая Воскресенская улица застроена домами дворян, доходными зданиями и дорогими магазинами. По ней больше всего любили гулять казанские щёголи и модницы, статусные дамы и девицы на выданье. Масонская символика, легенды
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о подземных ходах и привидениях подарили улице флёр мистики. При этом центр образования и науки Казанской губернии основали здесь же.

Вы познакомитесь с богатым прошлым Кремлёвской улицы и отчётливо увидите старинный образ Парадной Казани.

5
24 отзыва
Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре

Описание экскурсии

  • Мы покажем церковь, где в 16 веке служил священник Ермолай. Он совершил первую службу с обретенной Казанской иконой, а позже стал Патриархом Московским и Всея Руси Гермогеном.
  • Вы посетите красивейший Петропавловский собор, история которого связана с именем русского императора.
  • Полюбуетесь одними из первых в Российской империи торговых пассажей.
  • Осмотрите снаружи, без посещении музея, одно из красивейших зданий в Казани — дом Ушковой, творение именитого архитектора Карла Мюфке. Услышите истории его постройки и первых обитателей.
  • Дойдёте до женской гимназии, которую опекала великая княжна Ксения (дочь Александра III).
  • Гуляя по университетскому городку, мы поговорим о Казанском университете, его известнейших студентах и студенческой жизни.
  • И конечно, вы сможете сделать атмосферные фотографии на фоне красивой архитектуры старинных зданий, а также услышите необычные истории об их обитателях.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предвидится.
  • По завершении прогулки мы порекомендуем уютные кафе с национальной кухней.
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид нашей команды.

ежедневно в 09:00 и 14:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Дети до 16 лет1000 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Стандартный2100 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Кремля
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00 и 14:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Гульназ
Гульназ — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 50 минут
Провели экскурсии для 1521 туриста
Приветствуем вас, дорогие друзья. Мы команда гидов, которые поведут вас в странствие по большой истории нашего родного края. Из экскурсий вы почерпнёте немало интересного о традициях народов, проживающих в Татарстане
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и соседних регионах, об их обычаях. Для нас важно, чтобы у вас остались только самые приятные впечатления от путешествия. Поэтому мы ответственно относимся к делу и готовы делиться с вами хорошим настроением и увлекательными историями. С уважением, Гульназ и Ко.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 24 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
24
4
3
2
1
Людмила
Гульназ, мастерски рассказывала о дореволюционных особняках, купеческих домах и забавных легендах, связанных с этим местом. Мы увидели Гостиный двор и уютные дворики, где время будто остановилось. Очень интересен был рассказ
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о Казанском федеральном университете (КФУ) — одном из старейших в России, где учились Лобачевский и Толстой. Мы увидели его величественные корпуса, исторический вход и услышали о научных открытиях, сделанных здесь. Экскурсия длилась 2 часа, но пролетела незаметно — много интересных фактов.
Идеально для тех, кто хочет узнать Казань не только через Баумана, но и через её “европейскую” сторону. Рекомендую всем! 5/5

Гульназ, мастерски рассказывала о дореволюционных особняках, купеческих домах и забавных легендах, связанных с этим местом. Мы
Гульназ, мастерски рассказывала о дореволюционных особняках, купеческих домах и забавных легендах, связанных с этим местом. Мы
Гульназ, мастерски рассказывала о дореволюционных особняках, купеческих домах и забавных легендах, связанных с этим местом. Мы
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Е
Традиционно выбираем экскурсии на Трипстере, ориентируясь на отзывы туристов, и этот метод снова себя оправдал. Гульназ - великолепный гид, очень эрудированная, замечательная рассказчица и очень теплый, эмпатичный человек! Два часа
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экскурсии пролетели легко и приятно, в восторге остались все члены нашей семьи от 12 до 72 лет). Очень тронуло, как Гульназ, узнав о том, что в этот день у моей мамы день рождения, сделала ей подарок - Гульназ, мама и мы все очень благодарны Вам за замечательные впечатления и подаренную маме книгу ❤️

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Е
Экскурсия с Гульназ превзошла ожидания. Рассказ о зданиях,людях и событиях вышел за рамки только улицы Кремлевской. Образ Казани окончательно сформировался для нас стараниями Гульназ. Замечательно живая речь разносторонне образованного человека вызывает уважение. Будем рекомендовать друзьям и знакомым,которые собираются посетить Казань.
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А
Интересная экскурсия, Гульназ великолепный рассказчик. Отвечала на вопросы, время пролетело незаметно
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М
Нам очерь понравилась экскурсия, Гульназ прекрасный гид, который очень любит свою работу и Казань, с удовольствием сходим ещё раз на другие программы
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Вера
Первую половину нашего путешествия в Казань мы поселились у Кремля и первой нашей экскурсией по городу выбрали именно неспешную прогулку по Кремлёвской в компании Гульназ. Мы узнали об истории Казанской
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иконы Божией Матери, прогулялись по самой "неэкскурсионной" улице где-то над Баумана до Гостинодворской церкви Николая Чудотворца, посетили Петропавловский собор. Гульназ подробно рассказывала о каждом здании, поведала много городских легенд и мифов.
Отдельный участок маршрута был посвящен Казанскому университету. Оказалось, что Гульназ - не только его выпускница, но и бывший сотрудник. Уроженка Казани, увлекательный собеседник, с удовольствием порекомендую её для создания уникальных впечатлений о городе!
Самое лучшее время для экскурсий - за 3 часа до заката, обратный путь к Кремлю по Кремлевской улице удивит своими красками!

Первую половину нашего путешествия в Казань мы поселились у Кремля и первой нашей экскурсией по городу
Первую половину нашего путешествия в Казань мы поселились у Кремля и первой нашей экскурсией по городу
Первую половину нашего путешествия в Казань мы поселились у Кремля и первой нашей экскурсией по городу
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