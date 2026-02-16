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экскурсии пролетели легко и приятно, в восторге остались все члены нашей семьи от 12 до 72 лет). Очень тронуло, как Гульназ, узнав о том, что в этот день у моей мамы день рождения, сделала ей подарок - Гульназ, мама и мы все очень благодарны Вам за замечательные впечатления и подаренную маме книгу ❤️