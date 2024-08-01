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– и реальных исторических фактов, и каких-то легенд – с интересными экспириенсами, которые не перестают удивлять на протяжении всей экскурсии. Это интереснейший опыт, который советовала бы пережить всем любителям чего-то сказочного, театрального, необычного.