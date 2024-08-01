1 час 6 минут
Аудиогид
Истории и волшебство Казанского Кремля: аудиоэкскурсия с Фаролеро
Приглашаем на увлекательное путешествие по Казанскому Кремлю с легендарным фонарщиком Фаролеро. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: Дворец Земледельцев
Расписание: См. календарь
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:00
2 500₽ за человека
2.5 часа
Групповая
«Самое-самое…» в Казани
Начало: Ул. Баумана, 19 в отеле Ногай (вход через Арку)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 17:00
18 авг в 17:00
1 300₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Бардак в большом городе: необычная прогулка по Казани
Начало: Кремлевская, 2
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница — 10:00, 15:00.
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛера1 августа 2024Очень круто сделана экскурсия! Антуражно, полное погружение в атмосферу сказки и волшебства, прямо завораживает, до трепета!) Очень классная подача информации
- ИИнна27 июля 2024Задумка хорошая, места шикарные, но вот сюжет мог быть поинтереснее.
- ЯЯсинский13 сентября 2023Узнать Казань за пару часовЗамечательно.
- ЕЕлена27 июня 2023Узнать Казань за пару часовБыли втроём на экскурсии, всё очень понравилось. Хороший маршрут, гида Алсу интересно было слушать. Всё очень понравилось были в восторге.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Черное озеро»
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