Черное озеро – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Черное озеро» в Казани, цены от 1 300 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Один час историй и волшебства с фонарщиком Фаролеро по Казанскому Кремлю
Пешая
123 отзыва
1 час 6 минут
Аудиогид
Истории и волшебство Казанского Кремля: аудиоэкскурсия с Фаролеро
Приглашаем на увлекательное путешествие по Казанскому Кремлю с легендарным фонарщиком Фаролеро. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: Дворец Земледельцев
Расписание: См. календарь
Сегодня в 20:00
Завтра в 19:00
2 500 за человека
«Самое-самое…» в Казани
На автобусе
2.5 часа
Групповая
«Самое-самое…» в Казани
Начало: Ул. Баумана, 19 в отеле Ногай (вход через Арку)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 17:00
18 авг в 17:00
1 300 за человека
Бардак в большом городе: необычная прогулка по Казани
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Бардак в большом городе: необычная прогулка по Казани
Начало: Кремлевская, 2
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница — 10:00, 15:00.
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лера
    1 августа 2024
    Один час историй и волшебства с фонарщиком Фаролеро по Казанскому Кремлю
    Очень круто сделана экскурсия! Антуражно, полное погружение в атмосферу сказки и волшебства, прямо завораживает, до трепета!) Очень классная подача информации
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    – и реальных исторических фактов, и каких-то легенд – с интересными экспириенсами, которые не перестают удивлять на протяжении всей экскурсии. Это интереснейший опыт, который советовала бы пережить всем любителям чего-то сказочного, театрального, необычного.

  • И
    Инна
    27 июля 2024
    Один час историй и волшебства с фонарщиком Фаролеро по Казанскому Кремлю
    Задумка хорошая, места шикарные, но вот сюжет мог быть поинтереснее.
  • Я
    Ясинский
    13 сентября 2023
    Узнать Казань за пару часов
    Замечательно.
  • Е
    Елена
    27 июня 2023
    Узнать Казань за пару часов
    Были втроём на экскурсии, всё очень понравилось. Хороший маршрут, гида Алсу интересно было слушать. Всё очень понравилось были в восторге.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Черное озеро»

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В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Один час историй и волшебства с фонарщиком Фаролеро по Казанскому Кремлю
  2. «Самое-самое…» в Казани
  3. Бардак в большом городе: необычная прогулка по Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Озеро Кабан
  7. Благовещенский собор
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в августе 2024
Сейчас в Казани в категории "Черное озеро" можно забронировать 3 экскурсии от 1 300 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 123 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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