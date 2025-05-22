Хотите увидеть необычное и очень красочное место? Тогда эта экскурсия для вас! Мы посетим Вселенский храм — центр духовного единения и толерантности. Вы узнаете историю его возникновения, окутанную мистикой и знаками. Полюбуетесь великолепием росписи и архитектуры. А по пути поговорим о Казани — я расскажу, как город был центром кораблестроения и промышленности.
Время начала: 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00
Описание экскурсии
Путевая экскурсия
По дороге к храму вы услышите о том, как развивалась Казань. Мы проедем по исторической части, по Кировской дамбе 19 века и по Кировскому району — старейшему району города. Увидим места, связанные с Казанским адмиралтейством, где 300 лет назад строили корабли императора Петра I. А также полюбуемся живописным берегом Волги и Услонскими горами.
Вселенский храм, или Храм всех религий
Вы посетите уникальную локацию, которая объединяет 16 религий мира. Узнаете, откуда возникла и кому пришла идея возведения такого необычного сооружения. Пройдёте по всем залам, чтобы рассмотреть красоту живописи, скульптуры, резьбы и архитектуры храма.
Организационные детали
- Поездка проходит на такси (входит в стоимость программы)
- Дополнительно оплачивается вход в храм — 200 ₽ за чел.
- Примерный тайминг экскурсии: дорога до храма — около 20 мин., экскурсия по храму — 1,5–2 часа, обратная дорога — около 20 мин.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Центрального стадиона
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Лилия — ваш гид в Казани
Провела экскурсии для 26 туристов
Я являюсь профессиональным экскурсоводом, историком и научным сотрудником самого главного музея Республики Татарстан, аккредитованный экскурсовод по Республике Татарстан. Работаю также с вип-гостями и вип-группами. Я расскажу всё об истории и современности Казани и Татарстана.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Мадина
22 мая 2025
Нас было трое, но почему-то экскурсовод решила давать информацию лишь одному человеку, она не ждала всех участников для того чтобы рассказать. Отворачивалась и шла вперёд. И только после моего сильного возмущения по данному поводу ситуация поменялась. К качестве извинений были даны бесплатные билеты в музей и гид на довезла к нему. Поэтому оценка хорошо.
Похожие экскурсии из Казани
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Казани - в Храм всех религий: уникальная экскурсия
Посетите Вселенский храм в Казани и откройте для себя удивительное сочетание религий и культур. Транспорт включён, билеты оплачиваются отдельно
Начало: В самом центре города. Старт программы от Вашей го...
18 июн в 12:00
19 июн в 09:00
6678 ₽
7420 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Экскурсия в Казани: от Символов города до Храма всех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
16 июн в 14:30
19 июн в 11:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани
Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас
Начало: Ваш отель в центре города
17 июн в 09:00
18 июн в 09:00
13 334 ₽ за всё до 4 чел.