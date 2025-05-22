Хотите увидеть необычное и очень красочное место? Тогда эта экскурсия для вас! Мы посетим Вселенский храм — центр духовного единения и толерантности. Вы узнаете историю его возникновения, окутанную мистикой и знаками. Полюбуетесь великолепием росписи и архитектуры. А по пути поговорим о Казани — я расскажу, как город был центром кораблестроения и промышленности.

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Описание экскурсии

Путевая экскурсия

По дороге к храму вы услышите о том, как развивалась Казань. Мы проедем по исторической части, по Кировской дамбе 19 века и по Кировскому району — старейшему району города. Увидим места, связанные с Казанским адмиралтейством, где 300 лет назад строили корабли императора Петра I. А также полюбуемся живописным берегом Волги и Услонскими горами.

Вселенский храм, или Храм всех религий

Вы посетите уникальную локацию, которая объединяет 16 религий мира. Узнаете, откуда возникла и кому пришла идея возведения такого необычного сооружения. Пройдёте по всем залам, чтобы рассмотреть красоту живописи, скульптуры, резьбы и архитектуры храма.

Организационные детали