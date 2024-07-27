2 часа
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
890₽ за всё до 10 чел.
2.5 часа
Групповая
«Самое-самое…» в Казани
Начало: Ул. Баумана, 19 в отеле Ногай (вход через Арку)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 17:00
18 авг в 17:00
1 300₽ за человека
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Бардак в большом городе: необычная прогулка по Казани
Начало: Кремлевская, 2
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница — 10:00, 15:00.
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
7 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- DDm27 июля 2024Интересно и занимательно
- ЯЯсинский13 сентября 2023Узнать Казань за пару часовЗамечательно.
- ЕЕлена27 июня 2023Узнать Казань за пару часовБыли втроём на экскурсии, всё очень понравилось. Хороший маршрут, гида Алсу интересно было слушать. Всё очень понравилось были в восторге.
- MMila2 июля 2022Аудиоэкскурсия по Казани: знакомство с городом и местной кухнейОчень хорошая экскурсия. Подробное описание интересных мест, много пунктов-остановок, удобная форма пользования картой + навигация. Интересная форма подачи материала. Небанальные
- ООксана13 августа 2021Аудиоэкскурсия по Казани: знакомство с городом и местной кухнейТуристам на заметку: 1) явно боооольше 3х часов)) 2) Не помешает аккумулятор, тк навигатор + аудио 3) просчитать время остановок на еду (по
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Александровский пассаж»
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