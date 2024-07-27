Александровский пассаж – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Александровский пассаж» в Казани, цены от 890 ₽. Расписание для бронирования на август, сентябрь и октябрь в 2024 году
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
Пешая
3 отзыва
2 часа
Квест
до 10 чел.
Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
Начало: Дворец Земледельцев, ул. Федосеевская 36, у входа
Расписание: В любое время, в любой день
Сегодня в 19:00
Завтра в 09:00
890 за всё до 10 чел.
«Самое-самое…» в Казани
На автобусе
2.5 часа
Групповая
«Самое-самое…» в Казани
Начало: Ул. Баумана, 19 в отеле Ногай (вход через Арку)
Расписание: Ежедневно
Завтра в 17:00
18 авг в 17:00
1 300 за человека
Бардак в большом городе: необычная прогулка по Казани
Пешая
2 часа
Мини-группа
до 6 чел.
Бардак в большом городе: необычная прогулка по Казани
Начало: Кремлевская, 2
Расписание: Понедельник, вторник, среда, четверг, пятница — 10:00, 15:00.
2 сен в 10:00
3 сен в 10:00
7 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • D
    Dm
    27 июля 2024
    Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
    Интересно и занимательно
  • Я
    Ясинский
    13 сентября 2023
    Узнать Казань за пару часов
    Замечательно.
  • Е
    Елена
    27 июня 2023
    Узнать Казань за пару часов
    Были втроём на экскурсии, всё очень понравилось. Хороший маршрут, гида Алсу интересно было слушать. Всё очень понравилось были в восторге.
  • M
    Mila
    2 июля 2022
    Аудиоэкскурсия по Казани: знакомство с городом и местной кухней
    Очень хорошая экскурсия. Подробное описание интересных мест, много пунктов-остановок, удобная форма пользования картой + навигация. Интересная форма подачи материала. Небанальные
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    места и полезные советы по маршруту. Мы часть пунктов пропустили сначала, и все равно по продолжительности - около трёх часов. Очень удобно, что можно прерваться, а потом продолжить. И повторить рассказ, если кто-то с первого раза не все понял. Детям (12 лет) тоже было интересно. Озвучивает экскурсию приятный женский голос. Мы купили одну экскурсию, но слушали вчетвером (без наушников). Рекомендую всем!

  • О
    Оксана
    13 августа 2021
    Аудиоэкскурсия по Казани: знакомство с городом и местной кухней
    Туристам на заметку: 1) явно боооольше 3х часов)) 2) Не помешает аккумулятор, тк навигатор + аудио 3) просчитать время остановок на еду (по
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    рекомендациям гида) сложновато, надо прокрутить этапы вперёд 4) удобно для компании из 2-3 человек, платишь за 1 экскурсию, а получают её все 5) свободен в своём выборе темпа, начала и окончания пути P.s. к сожалению, до конца я чуть-чуть не дошла, срочно надо было уехать, так что будет повод вернуться и дослушать

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Александровский пассаж»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В августе 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Самостоятельная квест-экскурсия Прогулка по улицам Казани
  2. «Самое-самое…» в Казани
  3. Бардак в большом городе: необычная прогулка по Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в августе:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Озеро Кабан
  7. Благовещенский собор
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в августе 2024
Сейчас в Казани в категории "Александровский пассаж" можно забронировать 3 экскурсии от 890 до 7 000. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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