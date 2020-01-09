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  3. Интуитивная живопись в волшебной Казани

Принять участие в мастер-классе по правополушарному рисованию и создать картину, исполняющую желание

Диана
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Диана – ваш гид
Старый город полон загадок и мистики, чего стоят только легенды о затонувших сокровищах хана! На необычном уроке живописи в самом центре исторического квартала вы освоите интуитивную технику рисования, создадите произведение в магическом пространстве Казани и проведете время за душевным чаепитием с татарскими сладостями.
1300 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 3.5 часа
До 8 человек
Встреча в районе метро Кремлевская
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Интуитивная живопись в волшебной Казани

Что вас ожидает

Чудесное правополушарное рисование
На встрече я познакомлю вас с техникой интуитивного рисования как способа выразить творческий потенциал, даже если вы не обладаете первоначальными художественными навыками. Вы узнаете, что именно нужно сделать, чтобы на время передать бразды правления правому полушарию и отразить на холсте, как видит мир ваше внутреннее «Я». В вашем распоряжении будут акриловые краски, грунтованный картон 30×40 см и несколько работ в качестве образцов на выбор.

Собственная картина и вера в себя
Это то, с чем вы останетесь после мастер-класса. В самом начале я расскажу, как сделать картину магической, и, если у вас будет желание — вы сможете создать нечто большее, чем просто художественное произведение. Помните, мы ведь в таинственном центре старинной Казани, где атмосфера благоволит всему сказочному! За четыре часа мастер-класса под руководством художника вы не только получите удовольствие от искусства живописи, но и пообщаетесь с единомышленниками, попьете ароматный чай и продегустируете национальные татарские сладости.

Организационные детали

  • Мастер-класс проводится в центре Казани, в уютном офисе с бесплатной автостоянкой.
  • С собой ничего приносить не нужно, все материалы вы получите на месте.
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Интуитивная живопись в волшебной Казани

Экскурсия проводится в воскресенье в 12:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Местов встречи для начала тура в районе метро Кремлевская.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
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Диана
Диана
Я художник-самоучка, но мои картины выставляются в международных галереях. Я профессиональный преподаватель и люблю, чтобы у моих учеников все получалось! Я не заканчивала художественную школу, но всегда любила рисовать. Поэтому хорошо знаю, как научить рисовать тех, кто последний раз держал в руках кисть в начальной школе. Провожу мастер-классы более пяти лет и за это время не было ни одного случая, чтобы картина не удалась. Я все еще верю в чудеса, а еще — в ваш талант и помогу поверить в него вам!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

9 января 2020
Добрый день! Были на Экскурсии 5 января 2020 г. нас было 3 человека и всем очень понравилось! Диана просто супер и как человек, и как художник, и как преподаватель!) Конечно никто не ожидал, что получится у нас такая красота! Сомневались в себе, т.к. последний раз рисовали в школе на уроке рисования) а тут всё вдруг у нас получилось! Все знакомые не верят, что такая красота это наших рук дело!
Диана, не останавливайтесь на достигнутом! Вы прям вот своим делом занимаетесь! И вселяете надежду в нас!
Желаем Вам дальнейших творческих успехов!
Благодарим за чудесное время, которое с Вами провели!

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