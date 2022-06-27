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Интуитивная живопись в волшебной Казани

Узнайте, как интуитивное рисование раскрывает творческий потенциал. Создайте уникальную картину в центре Казани и насладитесь татарскими сладостями
Старинная Казань приглашает на мастер-класс по интуитивной живописи.

В историческом центре города участники освоят технику правополушарного рисования, создадут уникальные картины и насладятся душевным чаепитием с татарскими сладостями. Все материалы предоставляются на месте, а уютная атмосфера способствует творческому вдохновению.

Участники получат возможность выразить своё внутреннее «Я» и создать нечто большее, чем просто картину
5
40 отзывов

5 причин купить этот мастер-класс

  • 🎨 Освоение интуитивной техники рисования
  • 🖌️ Создание уникальной картины
  • 🗺️ Атмосфера исторического центра Казани
  • ☕ Душевное чаепитие с татарскими сладостями
  • 🖼️ Все материалы предоставляются

Лучшее время для посещения

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Мастер-класс по интуитивной живописи в Казани подходит для посещения в любое время года. В помещении создается комфортная атмосфера, что позволяет сосредоточиться на творчестве и наслаждаться процессом независимо от времени года.
Сейчас август — это идеальное время.
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Интуитивная живопись в волшебной Казани
Интуитивная живопись в волшебной Казани

Что можно увидеть

  • Старый город

Описание мастер-класса

Чудесное правополушарное рисование

На встрече я познакомлю вас с техникой интуитивного рисования как способа выразить творческий потенциал, даже если вы не обладаете первоначальными художественными навыками. Вы узнаете, что именно нужно сделать, чтобы на время передать бразды правления правому полушарию и отразить на холсте, как видит мир ваше внутреннее «Я». В вашем распоряжении будут акриловые краски, грунтованный картон 30×40 см и несколько работ в качестве образцов на выбор.

Собственная картина и вера в себя

Это то, с чем вы останетесь после мастер-класса. В самом начале я расскажу, как сделать картину магической, и, если у вас будет желание — вы сможете создать нечто большее, чем просто художественное произведение. Помните, мы ведь в таинственном центре старинной Казани, где атмосфера благоволит всему сказочному! За четыре часа мастер-класса под руководством художника вы не только получите удовольствие от искусства живописи, но и пообщаетесь с единомышленниками, попьете ароматный чай и продегустируете национальные татарские сладости.

Организационные детали

  • Мастер-класс проводится в центре Казани, в уютном офисе с бесплатной автостоянкой
  • С собой ничего приносить не нужно, все материалы вы получите на месте

в воскресенье в 12:30

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость мастер-класса

ТарифСтоимость
Участник2700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Кремлевская
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 12:30
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это мастер-класс в группе, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Диана
Диана — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 212 туристов
Я художник-самоучка, но мои картины выставляются в международных галереях. Я профессиональный преподаватель и люблю, чтобы у моих учеников все получалось! Я не заканчивала художественную школу, но всегда любила рисовать. Поэтому
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хорошо знаю, как научить рисовать тех, кто последний раз держал в руках кисть в начальной школе. Провожу мастер-классы более пяти лет и за это время не было ни одного случая, чтобы картина не удалась. Я все еще верю в чудеса, а еще — в ваш талант и помогу поверить в него вам!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 40 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
40
4
3
2
1
Ю
Посетили мастер-класс с дочерью, так как решили попробовать что-то новое и необычное. Никогда не слышали об интуитивной живописи, и вот что интересно: в процессе рисования действительно отпускают страхи, что ты
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не профессионал, уходят опасения, что не получится. Ты просто получаешь удовольствие от процесса, своего рода проходишь арт-терапию. А потом видишь результат, и здесь самое интересное… получается у всех! Диана, спасибо большое за прекрасно проведенное время и за то, что открыли новые возможности! Успехов и всех благ!

Посетили мастер-класс с дочерью, так как решили попробовать что-то новое и необычное. Никогда не слышали об
Посетили мастер-класс с дочерью, так как решили попробовать что-то новое и необычное. Никогда не слышали об
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В
Мастер-класс с Дианой очень понравился: никогда в жизни ни я, ни мой муж и представить не могли, что сможем написать картины. А это произошло! Благодаря Диане прикоснулись к искусству, испытали массу положительных эмоций и от общения, и от процесса, и от результата.
Картины притягивают взгляд, их хочется рассматривать, вспоминая испытанные эмоции
Мастер-класс с Дианой очень понравился: никогда в жизни ни я, ни мой муж и представить не
Мастер-класс с Дианой очень понравился: никогда в жизни ни я, ни мой муж и представить не
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Евгения
Удивительный опыт! Почувствовала себя настоящей художницей. Диана прекрасно объясняет, ей удалось создать очень тёплую атмосферу на занятии. Прекрасное решение для морозного дня!
Удивительный опыт! Почувствовала себя настоящей художницей. Диана прекрасно объясняет, ей удалось создать очень тёплую атмосферу на
Удивительный опыт! Почувствовала себя настоящей художницей. Диана прекрасно объясняет, ей удалось создать очень тёплую атмосферу на
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Инна
Замечательный мастер-класс! Теперь в нашем интерьере появилась ещё одна прекрасная картина 🥰
Замечательный мастер-класс! Теперь в нашем интерьере появилась ещё одна прекрасная картина 🥰
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Л
МК от Дианы - лучшее неочевидное событие нашей поездки в Казань!

Записались случайно - надо было интересно и колоритно провести день рождения, с изюминкой. Фотосессия именинницы, праздничный ужин в ресторане, прогулка
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по красивым местам… это понятно, но хотелось большего. С МК попали в самую точку этого самого "большего"!

Очень подходящее место, уютная комната, нежлобский набор материалов для творчества, чай с выпечкой - тут на вас точно экономить не будут)

Сам творческий процесс немного мистический, релаксирующий… С возможностью заглянуть вглубь себя и вспомнить, что будущее есть и оно наверняка прекрасно)) Словом, душа получила то, что надо после сумасшедшего ЕГЭ и тревожной жизни в приграничном регионе.

Дочь перезагрузилась и настроилась на покорение новых вершин! А мама осмелела подумать, что жизнь и мечты вовсе не закончились, и все только начинается!!

Диана с невероятной энергетикой! Мудрая, позитивная, спокойная, и в то же время, она как вихрь ворвётся в ваше сердечко и там поселится.

Да, чуть не забыла - мы "натворили" себе на память настоящие шедевры. Так что, даже если вы совсем далеки от творчества и не умеете рисовать, - вам это только кажется! От Дианы вы уйдете другим человеком.

Вы уже поняли, что я горячо рекомендую мастер-класс! Если вы не пожалеете времени и денег, вы об этом не пожалеете. Никогда.

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Мария
Ходили на мастер-класс с подругой, обе совсем не художники, были и сомнения и волнение, что результат окажется «хуже, чем у других, ведь мы же не умеем рисовать», но желание попробовать
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что-то новое и выдохнуть после трёхдневного забега по достопримечательностям оказалось сильнее, и я могу точно сказать, что не зря!
Хочу выразить огромную благодарность ведущей мастер-класса Диане, которая с первых минут создаёт такую волшебную и вдохновляющую атмосферу, что ты оставляешь все переживания и растворяешься в творчестве❤️ Мы получили огромное удовольствие от общения с Дианой и от процесса создания собственных картин, а умопомрачительный домашний брауни заслуживает отдельных комплиментов😍 Время пролетело незаметно, заряд эмоций от увиденного в конце результата сложно передать словами, это нужно испытать)
И вот уже находясь дома и проходя мимо картины, каждый раз невольно улыбаюсь и хочу искренне всем порекомендовать посетить данный мастер-класс и открыть себя с новой стороны!

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