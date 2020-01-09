Что вас ожидает

Чудесное правополушарное рисование

На встрече я познакомлю вас с техникой интуитивного рисования как способа выразить творческий потенциал, даже если вы не обладаете первоначальными художественными навыками. Вы узнаете, что именно нужно сделать, чтобы на время передать бразды правления правому полушарию и отразить на холсте, как видит мир ваше внутреннее «Я». В вашем распоряжении будут акриловые краски, грунтованный картон 30×40 см и несколько работ в качестве образцов на выбор.

Собственная картина и вера в себя

Это то, с чем вы останетесь после мастер-класса. В самом начале я расскажу, как сделать картину магической, и, если у вас будет желание — вы сможете создать нечто большее, чем просто художественное произведение. Помните, мы ведь в таинственном центре старинной Казани, где атмосфера благоволит всему сказочному! За четыре часа мастер-класса под руководством художника вы не только получите удовольствие от искусства живописи, но и пообщаетесь с единомышленниками, попьете ароматный чай и продегустируете национальные татарские сладости.