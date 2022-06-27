В историческом центре города участники освоят технику правополушарного рисования, создадут уникальные картины и насладятся душевным чаепитием с татарскими сладостями. Все материалы предоставляются на месте, а уютная атмосфера способствует творческому вдохновению.
Участники получат возможность выразить своё внутреннее «Я» и создать нечто большее, чем просто картину
5 причин купить этот мастер-класс
- 🎨 Освоение интуитивной техники рисования
- 🖌️ Создание уникальной картины
- 🗺️ Атмосфера исторического центра Казани
- ☕ Душевное чаепитие с татарскими сладостями
- 🖼️ Все материалы предоставляются
Лучшее время для посещения
Что можно увидеть
- Старый город
Описание мастер-класса
Чудесное правополушарное рисование
На встрече я познакомлю вас с техникой интуитивного рисования как способа выразить творческий потенциал, даже если вы не обладаете первоначальными художественными навыками. Вы узнаете, что именно нужно сделать, чтобы на время передать бразды правления правому полушарию и отразить на холсте, как видит мир ваше внутреннее «Я». В вашем распоряжении будут акриловые краски, грунтованный картон 30×40 см и несколько работ в качестве образцов на выбор.
Собственная картина и вера в себя
Это то, с чем вы останетесь после мастер-класса. В самом начале я расскажу, как сделать картину магической, и, если у вас будет желание — вы сможете создать нечто большее, чем просто художественное произведение. Помните, мы ведь в таинственном центре старинной Казани, где атмосфера благоволит всему сказочному! За четыре часа мастер-класса под руководством художника вы не только получите удовольствие от искусства живописи, но и пообщаетесь с единомышленниками, попьете ароматный чай и продегустируете национальные татарские сладости.
Организационные детали
- Мастер-класс проводится в центре Казани, в уютном офисе с бесплатной автостоянкой
- С собой ничего приносить не нужно, все материалы вы получите на месте
в воскресенье в 12:30
Стоимость мастер-класса
|Тариф
|Стоимость
|Участник
|2700 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Картины притягивают взгляд, их хочется рассматривать, вспоминая испытанные эмоции
Записались случайно - надо было интересно и колоритно провести день рождения, с изюминкой. Фотосессия именинницы, праздничный ужин в ресторане, прогулка