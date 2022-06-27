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по красивым местам… это понятно, но хотелось большего. С МК попали в самую точку этого самого "большего"!



Очень подходящее место, уютная комната, нежлобский набор материалов для творчества, чай с выпечкой - тут на вас точно экономить не будут)



Сам творческий процесс немного мистический, релаксирующий… С возможностью заглянуть вглубь себя и вспомнить, что будущее есть и оно наверняка прекрасно)) Словом, душа получила то, что надо после сумасшедшего ЕГЭ и тревожной жизни в приграничном регионе.



Дочь перезагрузилась и настроилась на покорение новых вершин! А мама осмелела подумать, что жизнь и мечты вовсе не закончились, и все только начинается!!



Диана с невероятной энергетикой! Мудрая, позитивная, спокойная, и в то же время, она как вихрь ворвётся в ваше сердечко и там поселится.



Да, чуть не забыла - мы "натворили" себе на память настоящие шедевры. Так что, даже если вы совсем далеки от творчества и не умеете рисовать, - вам это только кажется! От Дианы вы уйдете другим человеком.



Вы уже поняли, что я горячо рекомендую мастер-класс! Если вы не пожалеете времени и денег, вы об этом не пожалеете. Никогда.