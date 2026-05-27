Эта прогулка для тех, кто верит, что у каждого древнего города свои секреты. Мой маршрут составлен не по учебникам истории, а на основе городского фольклора и старинных преданий, передаваемых из поколения в поколение. Готовы заглянуть по ту сторону тысячелетней столицы?

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

Мы прогуляемся по историческому центру города среди красивых зданий. Но говорить будем не об архитектуре, а о том, что за ней прячется…

Вы узнаете:

Почему роскошный Александровский пассаж стал синонимом фатального невезения для всех его владельцев

Кто такая дама в красном и почему она не покидает Чернояровский пассаж

Какие души тревожат покой казанского Эрмитажа

Где обитает самое пунктуальное привидение Казани

Правда ли, что в стенах одного из домов до сих пор находятся замурованные тела

Могут ли призраки не вредить, а помогать людям

Просьба не ожидать от данной экскурсии исторической достоверности. Она построена на городских легендах и преданиях, а не на исторических источниках. Но если в ходе экскурсии у вас возникнут вопросы о прошлом Казани, то их можно и нужно задавать.

Организационные детали