Эта прогулка для тех, кто верит, что у каждого древнего города свои секреты.
Мой маршрут составлен не по учебникам истории, а на основе городского фольклора и старинных преданий, передаваемых из поколения в поколение. Готовы заглянуть по ту сторону тысячелетней столицы?
Мой маршрут составлен не по учебникам истории, а на основе городского фольклора и старинных преданий, передаваемых из поколения в поколение. Готовы заглянуть по ту сторону тысячелетней столицы?
Описание экскурсии
Мы прогуляемся по историческому центру города среди красивых зданий. Но говорить будем не об архитектуре, а о том, что за ней прячется…
Вы узнаете:
- Почему роскошный Александровский пассаж стал синонимом фатального невезения для всех его владельцев
- Кто такая дама в красном и почему она не покидает Чернояровский пассаж
- Какие души тревожат покой казанского Эрмитажа
- Где обитает самое пунктуальное привидение Казани
- Правда ли, что в стенах одного из домов до сих пор находятся замурованные тела
- Могут ли призраки не вредить, а помогать людям
Просьба не ожидать от данной экскурсии исторической достоверности. Она построена на городских легендах и преданиях, а не на исторических источниках. Но если в ходе экскурсии у вас возникнут вопросы о прошлом Казани, то их можно и нужно задавать.
Организационные детали
- На маршруте есть подъёмы и спуски. Осмотр всех зданий только снаружи
- Экскурсия подходит для взрослых и детей старше 10 лет
- Можно сделать перерыв в кафе, чтобы отдохнуть и согреться
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2000 ₽
|Дети до 12 лет
|1200 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Кремлёвской
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провела экскурсии для 355 туристов
Люблю свой город, красавицу-Казань, и хочу познакомить вас с ней! Я аккредитованный гид и историк. Закончила исторический факультет Казанского университета с красным дипломом и немножко этим горжусь. Но во время
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии на «По следам призраков и городских легенд Казани»
Индивидуальная
до 8 чел.
Легенды и загадки Казани
Индивидуальная пешая прогулка по центру и кремлю для любознательных
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
29 мая в 17:00
1 июн в 10:00
7334 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старо-Татарская слобода - душа Казани
Откройте для себя живописный уголок Казани, где каждый уголок хранит вековые традиции и истории татарского народа
Начало: В районе театра Камала
4 июн в 09:30
9 июн в 09:30
4900 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Старая Казань
Прогулка по старинным улочкам Казани раскроет вам тайны города, его архитектуру и истории знаменитых жителей. Узнайте больше о прошлом
Начало: ул. Баумана
Сегодня в 13:00
Завтра в 10:00
6700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
Старая Казань: история, культура, быт
Почему татары не спали на печи? Что такое сабантуй? И как в городе появилась татарская слобода?
Начало: На ул. Каюма Насыри
Завтра в 16:00
29 мая в 18:00
от 5200 ₽ за человека
2000 ₽ за человека