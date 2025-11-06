читать дальше

замечательный экскурсовод пошел нам на встречу и отдельно мы в этот день бронировали Мастер-класс по робототехнике. По итогу мальчики наши 11 и 15 лет были довольны экскурсией, масса впечатлений!!! сказали, что побывали на 3-х разных экскурсиях за один день и в целом сложилось приятное впечатление от посещения Иннополиса. Почему на 3- х экскурсиях, потому что первая, это интересный и познавательный рассказ от Валерия, затем экскурсия в Университет и потом дополнительно Мастер-класс. Валерию за общение и подготовку экскурсии огромная благодарность! Забрал нас у квартиры в центре Казани, и вернул туда же. Все удобно и комфортно!