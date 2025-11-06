Иннополис - это уникальная возможность погрузиться в мир технологий и инноваций. Здесь каждый найдет что-то интересное: от беспилотных такси до роботов-доставщиков еды. Посетители смогут увидеть технопарк ИМ.А.С. Попова, прогуляться по современным улицам и узнать о перспективах развития города. Университет Иннополис предложит создать уникальную картину с помощью искусственного интеллекта. Это место, где технологии и будущее становятся реальностью
6 причин купить эту экскурсию
- 🚀 Погружение в мир технологий
- 🤖 Увидеть беспилотные такси
- 🎨 Создание картины с ИИ
- 🏢 Посещение технопарка
- 🌳 Прогулка по Шишкину парку
- 📚 Узнать о развитии ИТ-сферы
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Что можно увидеть
- Технопарк ИМ.А.С. Попова
- Университет Иннополис
- Шишкин парк
Описание экскурсии
- Посещение технопарка им. А. С. Попова, где базируются ИТ-компании и стартапы особой экономической зоны
- Обзорная поездка по улицам города и жилому кварталу для осмотра современной инфраструктуры
- Пешая прогулка по Шишкину парку, во время которых мы увидим беспилотные такси и роботов-доставщиков еды (при хорошей погоде)
- Визит в Университет Иннополис (с местным гидом). Используя возможности искусственного интеллекта, вместе с «Нейрохудожником» создадите уникальную картину
Во время экскурсии мы подробно поговорим о истории возникновения отечественной «Силиконовой долины». Вы узнаете:
- Какими разработками занимаются специалисты и сотрудники Иннополиса
- Чем этот город так привлекателен для специалистов ИТ-сферы
- Каковы перспективы развития «города будущего»
- Как проводят свой досуг айтишники
- Чем могут похвастаться местные жители
Организационные детали
- Экскурсия проводится на автомобиле Opel Astra H (седан) с климат-контролем. Можно поставить детское кресло или бустер (по предварительному запросу)
- Возрастное ограничение: 10+
- В стоимость экскурсии НЕ ВХОДИТ посещение Университета Иннополис. Эту часть программы проводят ТОЛЬКО сотрудники Университета (оплата на месте):
— группа 1-2 чел. — 2300 ₽ за всех
— группа 3-4 чел. — 3750 ₽ за всех
- ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ УСЛОВИЕ: после бронирования экскурсии на сайте Tripster необходимо предоставить ФИО, дату рождения, город проживания и контактный номер телефона каждого участника экскурсии для оформления пропуска в Университет
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Валерий — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 76 туристов
Меня зовут Валерий. Я родился и живу в Казани. Бесконечно люблю свой родной город — уникальное место, где встретились Восток и Запад и где мирно рядом друг с другом живут
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Ольга
6 ноя 2025
Были 5 ноября на экскурсии в Инополисе с подростками 13 лет. Экскурсовод Валерий интересно рассказывал об истории города, интересный, приятный собеседник. Экскурсия проходила на комфортабельном автомобиле, в салоне чисто. Организация отличная. Прокатились на беспилотном такси, видели роботов- доставщиков на улицах, робота- официанта в кафе. Покатались по городу. Нашим детям и нам все понравилось. Валерия рекомендую как отличного гида!
Ирина
6 ноя 2025
Экскурсия с Валерием очень понравилась. Мы дополнительно с помощью Валерия бронировали экскурсию в Университет. Так как дети растут и хотелось чтобы они посмотрели возможности для дальнейшего обучения. И ещё наш
Н
Наталья
28 авг 2025
В путешествии на автомобиле в маленькой компании гораздо лучше понимаешь город и его жителей. С большой экскурсионной группой нет погружения в город будущего и в его организию. Один на один
Ю
Юлия
11 авг 2025
Спасибо Валерию, за хорошо организованную экскурсию! Нам немного не повезло, из-за обстоятельств, никак не связанных с Валерием (не было интернета) поэтому на такси без водителя прокатиться не удалось. Зато побывали в новом it-парке в Казани. Детям понравилось.
Ольга
29 июл 2025
Экскурсия очень понравилась, интересно было всем. В нашей небольшой компании было три поколения)
Покатались на беспилотном такси, послушали экскурсию внутри университета, порисовали с помощью нейрохудожника- разработка студентов Иннополиса…
Рекомендую посетить этот молодой город.
Т
Татьяна
28 июл 2025
Интересная и познавательная экскурсия, как для взрослых так и для детей.
К
Куляшова
13 мая 2025
Посетили экскурсию в Иннополис вместе с замечательным гидом! Это было настоящее путешествие в мир высоких технологий и инноваций. Экскурсия получилась познавательной, увлекательной и насыщенной информацией — от истории города до современных достижений в области IT-технологий.
Отдельно хочу отметить отличную организацию маршрута и комфорт передвижения между объектами.
Оксана
10 мая 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему гиду за незабываемую экскурсию по Иннополису! Это был не просто тур, а настоящее погружение в мир технологий и истории, организованное с невероятной теплотой и профессионализмом.
Особенно
