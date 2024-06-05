Экскурсии в Иннополис

Найдено 15 экскурсий в категории «Иннополис» в Казани, цены от 1 890 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
111 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.
Иннополис: технологии и современная архитектура
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
280 отзывов
Иннополис: технологии и современная архитектура
Погрузитесь в мир высоких технологий и современного дизайна, посетив Иннополис - уникальный город для IT-специалистов
Начало: В Иннополисе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 4 000 за всё до 5 чел.
Иннополис - будущее уже здесь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
64 отзыва
Иннополис - будущее уже здесь: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Иннополис называют Силиконовой долиной России. Впечатляющие технологии, роботы и уникальные инновации ждут вас
Начало: В городе Иннополис
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от 4 500 за всё до 5 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
153 отзыва
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Иннополис и Свияжск за 1 день
Индивидуальная
6 часов
42 отзыва
Иннополис и Свияжск за 1 день
Погулять по старинному острову и оценить современный город высоких технологий
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 600 за всё до 8 чел.
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни (транспорт оплачивается дополнительно)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени
Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667 за всё до 6 чел.
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
25 июня в 10:30
28 июня в 10:00
1550013 950 за всё до 4 чел.
Главные символы Казани, Иннополис и остров Свияжск - за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
43 отзыва
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920 за всё до 4 чел.
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
1 отзыв
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город
Начало: В районе речного порта
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890 за человека
Иннополис для детей 5-9 лет. Об инновациях - просто
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
5 отзывов
Иннополис для детей 5-9 лет. Об инновациях - просто
В интерактивном формате познакомиться с Городом будущего и его обитателями - Робокотом и другими
Начало: В Иннополисе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 4 550 за всё до 8 чел.
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга
Сегодня в 09:00
10 июня в 18:00
18 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
38 отзывов
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Посетить средневековый остров-град, самый молодой город страны и Вселенский храм за 1 день
Начало: В центре города
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
2 399 за человека
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Индивидуальная
1 час
6 отзывов
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Собрать всей семьей своего первого робота и обучить его разным навыкам
Завтра в 09:30
10 июня в 18:00
от 4 000 за всё до 8 чел.
Большое путешествие по Казани и окрестностям
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
7 отзывов
Путешествие по Казани: история, религия и современность
Откройте для себя сокровища Казани: от древнего Свияжска до инновационного Иннополиса в одной поездке
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
14 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
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    запомнили всю информацию. Было очень комфортно, рекомендую всем, эта самая классная экскурсия из всех. Хотелось бы загрузить больше фото, но не дает приложение. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию 😍

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Иннополис - будущее уже здесь
    Экскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностях обучения и перспективах трудоустройства,
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    о быте и досуге жителей города, об устройстве системы жизнеобеспечения и просто об интересных и забавных фактах жизни в Иннополисе. Отвечала на все вопросы. Влада открытый и общительный человек. Затем мы самостоятельно продолжили прогулку по городу, покушали на фаст-фуде. Прокатиться на роботакси нам не удалось, вызывали дважды, оба раза поиск машин заканчивался неудачей, хотя мимо нас неоднократно проезжали машины без пассажиров (только с сопровождающим сотрудником такси). Это для нас стало загадкой и навеяло мысли о вселенском заговоре😄. В целом экскурсией довольны, город необычный и классный. Воздух в нем просто потрясающий: чистый и "вкусный". Архитектура завораживает своими лаконичными и прямолинейными очертаниями. Побывать в Иннополисе и увидеть всё своими глазами, однозначно стоит.

    Экскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностяхЭкскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностяхЭкскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностяхЭкскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностяхЭкскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностяхЭкскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностях
  • Я
    Яна
    3 июня 2024
    Иннополис - будущее уже здесь
    Потрясающая экскурсия! Данилу огромное спасибо! Очень поравилось все!
  • К
    Калерия
    3 июня 2024
    Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
    Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила сотрудник агенства на месте,
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    которое заранее было оговорено (никого мы не бегали не искали и не было задержек), проводила к автобусу, раздала наушники, проверила их работоспособность и передала нас экскурсоводу. Автобу был большой, комфортабельный (группа получилась по итогу из 19 человек), работал кондиционер. Экскурсовод, Вера Валерьевна, очень тактичная, вежливая, рассказывала очень интересно. Время экскурсии, а это 7,5 часов, прошло очень быстро и не было желания, что бы она поскорее закончилась, как это зачастую бывает. На обратном пути (на причале Свияжска перед теплоходом) нас вновь встретила девушка, представитель агенства. Мы увидели и услышали много интересного, не торопились, успели всё запланированное. По самим посещённым местам. . Иннополис вау-эффекта не вызвал: да интересно, потому что он уникален все-таки и не на каждом углу встретишь беспилотные машины и робота-доставщика, но не не более того. Свияжск очень атмосферное место, на него стоит посмотреть. Прогулка на теплоходе - приятное завершение насыщенного дня: смотришь на природу, воду за бортом и релаксируешь.

    Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретилаЭкскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила
  • Т
    Татьяна
    3 июня 2024
    Иннополис для детей 5-9 лет. Об инновациях - просто
    Спасибо, Марие и Елене за интересную экскурсию! Дети и взрослые остались довольны!
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Иннополис: технологии и современная архитектура
    Мы приехали раньше назначенного времени,дружелюбная Светлана встретила и мы начали экскурсию раньше,не пришлось ждать,это порадовало. Подача информации динамичная,без размусоливаний. Все
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    наши передвижения были четко спланированы. Информации получили много,Света может коммуницировать с подростками,старалась заинтересовать,уделяла им внимание. Нам понравилось. Учитывая что в России всего 3 иннограда такого плана как Иннополис,оч рады что посетили один из них. Город маленький,интересный. Экскурсию обязательно буду рекомендовать. Спасибо организатору.

    Мы приехали раньше назначенного времени,дружелюбная Светлана встретила и мы начали экскурсию раньше,не пришлось ждать,это порадовало. ПодачаМы приехали раньше назначенного времени,дружелюбная Светлана встретила и мы начали экскурсию раньше,не пришлось ждать,это порадовало. ПодачаМы приехали раньше назначенного времени,дружелюбная Светлана встретила и мы начали экскурсию раньше,не пришлось ждать,это порадовало. ПодачаМы приехали раньше назначенного времени,дружелюбная Светлана встретила и мы начали экскурсию раньше,не пришлось ждать,это порадовало. ПодачаМы приехали раньше назначенного времени,дружелюбная Светлана встретила и мы начали экскурсию раньше,не пришлось ждать,это порадовало. Подача
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
    С нами была отличный гид Марина! Спасибо ей за терпение и понимание по отношению к подросткам, за интересную экскурсию, которая нам очень понравилась
  • И
    Ирина
    1 июня 2024
    Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
    Восторг! Экскурсия получилась незабываемая! Наталья профессиональный рассказчик, время пролетело незаметно. Всем очень рекомендую!!!
  • А
    Алексей
    31 мая 2024
    Большое путешествие по Казани и окрестностям
    Было очень интересно. Посмотрели красивые места. Прокатились на пароме. Фото не прикладываю, так как снимал только видео.
  • Н
    Наталья
    31 мая 2024
    4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
    Очень интересная экскурсия. Гид прекрасно владеет материалом, очень живо рассказывает. На все вопросы подробно отвечал. Об’екты очень интересны. На голубые озёра надо брать репаеленты.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Иннополис»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
  1. Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
  2. Иннополис: технологии и современная архитектура
  3. Иннополис - будущее уже здесь
  4. 3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
  5. Иннополис и Свияжск за 1 день
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Иннополис" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 890 до 18 667 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 944 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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