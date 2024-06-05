1 чел.
По популярности
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Иннополис: технологии и современная архитектура
Погрузитесь в мир высоких технологий и современного дизайна, посетив Иннополис - уникальный город для IT-специалистов
Начало: В Иннополисе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 4 000₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Иннополис - будущее уже здесь: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Иннополис называют Силиконовой долиной России. Впечатляющие технологии, роботы и уникальные инновации ждут вас
Начало: В городе Иннополис
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от 4 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
7 часов
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Иннополис и Свияжск за 1 день
Погулять по старинному острову и оценить современный город высоких технологий
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 600₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени
Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
10 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
25 июня в 10:30
28 июня в 10:00
1550013 950₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Групповая
7.5 часов
Футуристический Иннополис + остров-град Свияжск + теплоходная прогулка (в группе)
Посетить татарскую Кремниевую долину и старинный город
Начало: В районе речного порта
Расписание: ежедневно в 08:30
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
21001 890₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Иннополис для детей 5-9 лет. Об инновациях - просто
В интерактивном формате познакомиться с Городом будущего и его обитателями - Робокотом и другими
Начало: В Иннополисе
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:30
от 4 550₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
9 часов
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга
Сегодня в 09:00
10 июня в 18:00
18 000₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Посетить средневековый остров-град, самый молодой город страны и Вселенский храм за 1 день
Начало: В центре города
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
2 399₽ за человека
Индивидуальная
1 час
Мастер-класс по робототехнике в Иннополисе
Собрать всей семьей своего первого робота и обучить его разным навыкам
Завтра в 09:30
10 июня в 18:00
от 4 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
7 часов
Путешествие по Казани: история, религия и современность
Откройте для себя сокровища Казани: от древнего Свияжска до инновационного Иннополиса в одной поездке
7 июля в 08:00
9 июля в 08:00
14 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
- ННаталья4 июня 2024Экскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностях обучения и перспективах трудоустройства,
- ЯЯна3 июня 2024Потрясающая экскурсия! Данилу огромное спасибо! Очень поравилось все!
- ККалерия3 июня 2024Экскурсия понравилась очень, причём как сама организация так и экскурсовод. Ровно в назначенное время нас встретила сотрудник агенства на месте,
- ТТатьяна3 июня 2024Спасибо, Марие и Елене за интересную экскурсию! Дети и взрослые остались довольны!
- ЮЮлия3 июня 2024Мы приехали раньше назначенного времени,дружелюбная Светлана встретила и мы начали экскурсию раньше,не пришлось ждать,это порадовало. Подача информации динамичная,без размусоливаний. Все
- ТТатьяна2 июня 2024С нами была отличный гид Марина! Спасибо ей за терпение и понимание по отношению к подросткам, за интересную экскурсию, которая нам очень понравилась
- ИИрина1 июня 2024Восторг! Экскурсия получилась незабываемая! Наталья профессиональный рассказчик, время пролетело незаметно. Всем очень рекомендую!!!
- ААлексей31 мая 2024Было очень интересно. Посмотрели красивые места. Прокатились на пароме. Фото не прикладываю, так как снимал только видео.
- ННаталья31 мая 2024Очень интересная экскурсия. Гид прекрасно владеет материалом, очень живо рассказывает. На все вопросы подробно отвечал. Об’екты очень интересны. На голубые озёра надо брать репаеленты.
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Иннополис»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 15
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Иннополис" можно забронировать 15 экскурсий и билетов от 1 890 до 18 667 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 944 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
Купите самую интересную из 15 экскурсий в Казани на 2024 год по теме «Иннополис», 944 ⭐ отзыва, цены от 1890₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август