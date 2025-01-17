Не спеша рассмотреть главные здания, восхититься коваными украшениями и узнать больше о городе
Погрузитесь в историю третьей столицы России через кузнечное ремесленное дело! Я проведу вас по улицам Казани к зданиям разной степени важности, но объединяющим в себе одно — причудливые кованые элементы. Вы оцените непохожие стили этого ремесла на домах и попутно узнаете историю города.
В парке нас встретит мастер, который проведёт кузнечный интерактив и расскажет интересные детали его работы.
Мы отправимся на интерактивную прогулку с площади Свободы: рассмотрим Театр оперы и балета им. М. Джалиля и Казанскую ратушу, у которой вы познакомитесь с металлическими коваными и литыми изделиями. Здесь и начнётся увлекательная история кузнечного дела Казанской губернии с истоков и до современности.
Затем вы пройдёте к главному зданию консерватории и факультету музыкального искусства, где я научу ориентироваться в стилях ковки и покажу постройку в стиле классицизма.
Прогуливаясь по центральной улице Карла Маркса, вы откроете, что здесь находилось раньше и почему сейчас этот район один из самых дорогостоящих, а ещё полюбуетесь роскошными особняками бывших купцов.
Вы также оцените архитектуру усадеб Михаила и Константина Оконишниковых и остановитесь у Музея изобразительных искусств — в прошлом генеральского особняка.
Кузнечный интерактив (с 15 апреля по 30 сентября) На остановке в Лядском саду нас ждёт мобильная кузница с рассказом от мастера о его работе. Вы тоже сможете поучаствовать в кузнечном интерактиве и даже без огня освоить некоторые кузнечные приемы.
Организационные детали
Прогулка полностью пешеходная
На экскурсии вас сопровождаю я и мой муж — профессиональный кузнец
Экскурсия проводится с предоставлением индивидуального радиооборудования для лучшей слышимости экскурсовода (включено в стоимость)
В осенне-зимний период экскурсия проводится без интерактива
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Театр оперы и балета ИМ.М. Джалиля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгения — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 274 туристов
Я аккредитованный экскурсовод по Казани и Казанскому кремлю, а ещё радиоведущая. Казань — мой родной город. В детстве, заполняя школьные анкеты, я писала, что мечтаю стать экскурсоводом — рассказывать гостям читать дальшеуменьшить
о любимом городе. И ещё хотела работать на радио. Так и вышло!
Провожу экскурсии с 2009 года на русском и немецком языках. А в последние годы веду эфиры на радио и даже записываю авторскую программу о Казани. Люблю небанальные маршруты, спорт и… не работаю гидом 24/7. Для меня экскурсии — это про любовь к городу, вдохновение и обмен энергией, а не рутина. Приглашаю вас на прогулки с живым рассказом, грамотной речью и атмосферой открытий.
До встречи в Казани!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Ольга
Великолепная экскурсия позволяет взглянуть с необычного ракурса на город, обратить внимание на кованые детали в оформлении зданий, узнать интересные исторические факты и восхититься мастерством кузнецов. Евгения и Юрий - очень увлечённые молодые люди (мы это почувствовали с первой минуты). Прекрасный тандем: повествование Евгении очень дополняют комментарии Юрия. Экскурсия прошла на позитивной волне, с хорошим настроением. Рекомендуем. Ольга, Александр, Виктория, Дамир
+2
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Л
Лариса
И я сама, и мой тринадцатилетний внук Никита, - оба мы получили большое удовольствие, гуляя по ухоженным улицам в культурном центре Казани. Весь двухчасовой путь мы проделали вместе с прекрасным гидом по имени Евгения и её мужем - профессиональным кузнецом. Мы не только познакомились с разными по стилю коваными украшениями на роскошных старинных зданиях, но и поучаствовали в кузнечном интерактиве.
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О
Ольга
Евгения и Юрий -- замечательные гиды. Водили нас по красивым старинным улицам центра Казани, где почти нет туристов, но есть много интересных объектов, в том числе архитектурных. Рассматривали виды ковки, читать дальшеуменьшить
угадывали год изготовления, старинное изделие или реставрированное. Особый шарм экскурсии добавила фортепианная музыка, льющаяся из открытых окон Казанской консерватории. Юрий очень увлечен кузнечным ремеслом, искренность и любовь к делу чувствовались на протяжении всего маршрута. Думаю, это считываются и в изделиях. Евгения -- хороший рассказчик, и уст которой история Казани и отдельно взятого кузнечного ремесла складывается в красивый и цельный паззл. Ребятам удачи и дальнейших интересных экскурсий и маршрутов!!
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Н
Надежда
Бывает трудно подобрать экскурсии таким образом, чтобы не было однообразия и ощущения "что я это уже вчера слышал". Выбрала данную экскурсию чтобы разнообразить выходные в Казани. Сама экскурсия очень понравилась, Евгения подводит рассказом к определённому моменту истории, а Юрий отлично объясняет детали кузнечного дела, видно что человек увлечён) а внезапное появление в парке 45-килограммовой наковальни произвело на меня неизгладимое впечатление!
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В
Валерий
Замечательная экскурсия, проведенная Евгенией и Юрием, знакомит с историей кузнечного дела в Казани, а также открывает Казань старинную, приглашая увидеть ее глазами современников прошлых веков. Интерактивное окончание экскурсии дает великолепную возможность приобщиться к процессу ковки и своими глазами увидеть процесс превращения металла в художественное изделие. Спасибо. ребята. за вашу экскурсию!
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Екатерина
Были на экскурсии с детьми 12 и 9 лет. Все остались очень довольны! От души благодарим Евгению и Юрия за красоту, которой щедро с нами делились, за любовь к кузнечному делу. Вы большие молодцы, что сохраняете традиции кузнечного мастерста и проводите такие мероприятия в Казани! Однозначно рекомендую вашу экскурсию всем, кто хочет увидеть в Казани не только визитные карточки.
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