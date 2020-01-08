  1. Россия
  2. Экскурсии

  3. Кованая Казань

Не спеша рассмотреть главные здания, восхититься коваными украшениями и узнать больше о городе

Evgeniya
Задать вопрос
Evgeniya – ваш гид
Погрузитесь в историю третьей столицы России через кузнечное ремесленное дело! Я проведу вас по улицам Казани к зданиям разной степени важности, но объединяющим в себе одно — причудливые кованые элементы.

Вы оцените непохожие стили этого ремесла на домах и попутно узнаете историю города.
299 за человека
🙋‍♀️
Это групповая экскурсия
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча у входа в Театр оперы и балеты им. М.Джалиля (пл.Свободы)
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии1 отзыв
5
Кованая Казань
Кованая Казань

Что вас ожидает

Подковали на века
Мы отправимся на прогулку с площади Свободы: рассмотрим Театр оперы и балета им. М. Джалиля и Казанскую ратушу, у которой вы познакомитесь с металлическими коваными и литыми изделиями. Здесь и начнётся увлекательная история кузнечного дела Казанской губернии с истоков и до современности.

Затем вы пройдёте к главному зданию консерватории и факультету музыкального искусства, где я научу ориентироваться в стилях ковки и покажу постройку в стиле классицизма.

Прогуливаясь по центральной улице Карла Маркса, вы откроете, что здесь находилось раньше и почему сейчас этот район один из самых дорогостоящих, а ещё полюбуетесь роскошными особняками бывших купцов.

Вы также оцените архитектуру усадеб Михаила и Константина Оконишниковых и остановитесь у Музея изобразительных искусств — в прошлом генеральского особняка.

Организационные детали

  • Прогулка полностью пешеходная.
  • По желанию вы сможете приобрести кованый сувенир (150р.)
  • На экскурсии вас сопровождаю я и мой муж — профессиональный кузнец.
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань
Кованая Казань

Экскурсия проводится в воскресенье в 14:00

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 10 человек.
  • Местов встречи для начала тура у входа в Театр оперы и балеты им. М.Джалиля (пл.Свободы).
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
Март 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Апрель 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Май 2020
Пн
Вт
Ср
Чт
Пт
Сб
Вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
Evgeniya
Evgeniya
Меня зовут Евгения, я аккредитованный экскурсовод по Казани и Казанскому Кремлю. Казань — мой родной город, и еще будучи ребенком в школьных анкетах, я писала, что мечтаю стать экскурсоводом, чтобы рассказывать о любимом городе приезжающим гостям. Так и случилось. Вожу экскурсии с 2009 года, на русском и немецком языках. Очень люблю авторские, в которые вложены душа, настроение, интересы. Две из них стали победителями Всероссийской туристской премии «Маршрут года». Так случилось, что любовью к городу и его истории я заразила и своего супруга - профессионального кузнеца. Теперь у нас есть общее очень интересное и любимое дело — мы изучаем кованую Казань и с удовольствием делимся нашими знаниями со всеми желающими. Сковано с любовью, ваши Юрий и Евгения
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

8 января 2020
Нашел что искал. Отличная крафтовая экскурсия!)

Исторические экскурсии в Казани

Казанский Кремль вдоль и поперекКазанский Кремль вдоль и поперекКазанский Кремль вдоль и поперек
2600 за экскурсию
2 часа
20 отзывов
Познакомиться с символом города в компании профессионального гида
За 2 часа я проведу вас по всем главным местам за стенами Кремля. Вы снаружи и внутри рассмотрите мечеть Кул-Шариф, полюбуетесь городом с ее смотровой, заглянете в Благовещенский собор, поймете, почему падает башня Сююмбике. Я понятно и интересно расскажу о белокаменной крепости, в которой отражена тысячелетняя история моей родной Казани.
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религийСвияжск, Раифский монастырь и Храм всех религийСвияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
1100 за человека
8 часов
65 отзывов
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Остров-град, будто материализованный из сказки Пушкина, встретит вас белокаменными монастырскими стенами, деревянным кружевом домов и духовной атмосферой русского средневековья. В Раифском монастыре, укрывшемся среди заповедных сосновых лесов, вы познакомитесь с одним из самых величественных архитектурных ансамблей среднего Поволжья. А в завершение посетите Вселенский храм — неординарное сооружение, воплотившее идею о единении религий и общем пути к истинным духовным целям человечества.
Царица Казань: первое свиданиеЦарица Казань: первое свиданиеЦарица Казань: первое свидание
260 за человека
1.5 часа
Прогуляться по центральным улочкам и познакомиться с историей, колоритом и особым характером города
Вы прогуляетесь по двум древнейшим улицам Казани и погрузитесь в атмосферу прошлых столетий. Петропавловский собор удивит вас роскошным убранством, а церковь Богоявления — необычной архитектурой. Вы узнаете историю города и услышите увлекательные рассказы о выдающихся жителях и гостях города.
За что стоит полюбить КазаньЗа что стоит полюбить КазаньЗа что стоит полюбить Казань
3990 за экскурсию
2 часа
311 отзывов
Экскурсия по нескольким эпохам города с профессиональным историком
На экскурсии я расскажу, за что стоит полюбить Казань — место пересечения традиций и современности, Востока и Запада. Я объясню, каким образом в истории Казани отразилась вся история России и почему ее можно по праву считать «третьей столицей России». Вашим гидом станет не просто коренной казанец и профессиональный историк, но главное — человек, который любит свой город и гордится им.
Красавица Казань в вечерних огняхКрасавица Казань в вечерних огняхКрасавица Казань в вечерних огнях
От 3000 за экскурсию
2 часа
46 отзывов
Рассмотреть город в лучах яркой подсветки и увидеть его с новой стороны
Ночные огни невероятно подчёркивают необычные, яркие контрасты Казани. И дело здесь не только в подсветке — в тёмное время суток очертания города преображаются. Белые стены Кремля, минареты и купола мечетей, водная гладь озера Кабан врезаются в память прекрасной картинкой, на фоне которой так здорово узнавать о городе новое, слушать его многочисленные легенды и знакомиться с татарской культурой, чтобы на следующий день при свете солнца посмотреть на Казань иначе.
Кто такие татарыКто такие татарыКто такие татары
2400 за экскурсию
2 часа
134 отзыва
Открыть историю и культуру коренного народа Казани на пешеходной экскурсии с местной жительницей
На экскурсии по Старо-татарской слободе вы узнаете историю коренных жителей Казани — татар — об их образовании, занятиях, культуре, вере и изменениях с течением веков. Цветные деревянные домики и образцовые доходные дома, самые старые и самые гармоничные мечети, меблированные квартиры, торговые лобазы и широкие проспекты расскажут о повседневной жизни казанских татар в контексте всей исламской цивилизации.

Выбирайте и другие экскурсии в Казани

Для детейВ другой городНочныеРаифский монастырьМузеи и искусствоЕлабугаНеобычные маршрутыНа автомобилеКазанский КремльКул-ШарифСтарая КазаньГастрономическиеХрам Всех РелигийФотосессииВсеОбзорныеБолгарМастер-классыЗа городомТуган АвылымЗимойСтаро-Татарская слободаВечерниеНа автобусеГолубые озераИндивидуальныеСо скидкойПешкомИстория и архитектураНа велосипедеСвияжскИннополисГрупповыеКвесты