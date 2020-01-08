Что вас ожидает

Подковали на века

Мы отправимся на прогулку с площади Свободы: рассмотрим Театр оперы и балета им. М. Джалиля и Казанскую ратушу, у которой вы познакомитесь с металлическими коваными и литыми изделиями. Здесь и начнётся увлекательная история кузнечного дела Казанской губернии с истоков и до современности.

Затем вы пройдёте к главному зданию консерватории и факультету музыкального искусства, где я научу ориентироваться в стилях ковки и покажу постройку в стиле классицизма.

Прогуливаясь по центральной улице Карла Маркса, вы откроете, что здесь находилось раньше и почему сейчас этот район один из самых дорогостоящих, а ещё полюбуетесь роскошными особняками бывших купцов.

Вы также оцените архитектуру усадеб Михаила и Константина Оконишниковых и остановитесь у Музея изобразительных искусств — в прошлом генеральского особняка.