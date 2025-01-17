Погрузитесь в историю третьей столицы России через кузнечное ремесленное дело! Я проведу вас по улицам Казани к зданиям разной степени важности, но объединяющим в себе одно — причудливые кованые элементы. Вы оцените непохожие стили этого ремесла на домах и попутно узнаете историю города. В парке нас встретит мастер, который проведёт кузнечный интерактив и расскажет интересные детали его работы.

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Описание экскурсии

Подковали на века

Мы отправимся на интерактивную прогулку с площади Свободы: рассмотрим Театр оперы и балета им. М. Джалиля и Казанскую ратушу, у которой вы познакомитесь с металлическими коваными и литыми изделиями. Здесь и начнётся увлекательная история кузнечного дела Казанской губернии с истоков и до современности.

Затем вы пройдёте к главному зданию консерватории и факультету музыкального искусства, где я научу ориентироваться в стилях ковки и покажу постройку в стиле классицизма.

Прогуливаясь по центральной улице Карла Маркса, вы откроете, что здесь находилось раньше и почему сейчас этот район один из самых дорогостоящих, а ещё полюбуетесь роскошными особняками бывших купцов.

Вы также оцените архитектуру усадеб Михаила и Константина Оконишниковых и остановитесь у Музея изобразительных искусств — в прошлом генеральского особняка.

Кузнечный интерактив (с 15 апреля по 30 сентября)

На остановке в Лядском саду нас ждёт мобильная кузница с рассказом от мастера о его работе. Вы тоже сможете поучаствовать в кузнечном интерактиве и даже без огня освоить некоторые кузнечные приемы.

Организационные детали