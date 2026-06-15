Свияжск, Раифский монастырь, Храм всех религий и Иннополис за 1 день
В Казани и возле неё так много интересного, но порой так мало времени, чтобы всё увидеть! Предлагаем за день осмотреть как можно больше! Вы побываете на острове-граде и прогуляетесь по территории Раифского Богородицкого мужского монастыря. Зайдёте в храм — архитектурный символ всех религий. И оцените технологичность наукограда Иннополис.
Вы узнаете, как город, выстроенный Иваном Грозным в 1551 году, стал центром православия Поволжья. Много событий отражено в истории острова и его памятниках архитектуры, о которых мы расскажем. А ещё Свияжск — образец единения природы и общества.
Раифский Богородицкий мужской монастырь
Мы расскажем, как отшельник Филарет основал это место в 17 веке и как изначально выглядел монастырь. Здесь есть целебный источник, а ещё часто проводятся паломнические туры.
Храм всех религий
Он объединяет 16 элементов современных и исчезнувших религий. Вы увидите отголоски православия, буддизма, иудаизма, древнеассирийской религии и так далее. Это одно из самых необычных зданий в республике.
Иннополис
Это город высоких технологий с университетом и несколькими кварталами. Это первый город в России, который выглядит так, словно его срисовали с мечты айтишника.
Организационные детали
Дополнительные расходы: вход на территорию Свияжска —170 ₽ взрослый, 150 ₽/детский; вход в Храм всех религий — 300 ₽/чел.
Иннополис осматриваем обзорно, без посещения Университета
Экскурсию можно провести для большего количества участников. Детали уточняйте в переписке.
С вами буду я или другой гид из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Айгуль — ваша команда гидов в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2021 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провели экскурсии для 1744 туристов
Здравствуйте! Я гид по Казани и окрестностям, вожу экскурсии с 2013 года. Могу показать вам Казанский кремль, Свияжск, Раифский монастырь, Храм всех религий, Иннополис, Лаишево, Семрук, а также организовать экскурсии в любом направлении (Йошкар-Ола, Елабуга).
Я коренная татарка, поэтому знаю о традициях и жизни своего народа не понаслышке. В нашей команде только опытные аккредитованные гиды.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 51 отзыва
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
51
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3
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2
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Ирина
Экскурсию проводила ГИД Эльмира. Замечательный рассказчик, интересный человек, безупречный организатор, аккуратный водитель. Не один вопрос (и даже не по теме) не остался без ответа. Очень благодарны, без сомнения, при случае, еще раз отправимся с ней на экскурсию
+1
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И
Ирина
Ездили на экскурсию с Айгуль в начале апреля, остались очень довольны. Она помогла выбрать удобное время для встречи, по дороге рассказывала и о достопримечательностях, которые мы посещали, и о достопримечательностях читать дальшеуменьшить
Казани, которые мы проезжали или могли видеть во время своих прогулок по городу, и о Татарстане в целом, и о быте татар. В машине мы чувствовали себя комфортно, время в дороге пролетало незаметно. В конце путешествия посоветовала несколько хороших кафе с по-настоящему вкусной национальной кухней. Очень довольны прошедшей экскурсией, спасибо Айгуль!
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Наталья
За день до экскурсии мы получили информацию, что в связи с болезнью вместо Айгуль нас будет сопровождать её коллега - гид Вадим. Немного расстроились в начале, т. к. по отзывам читать дальшеуменьшить
очень хотели бы видеть гидом именно Айгуль, но встретив Вадима не пожалели о замене ни одной минуты в течение дня!!! Эрудированный экскурсовод, отличный организатор и просто очень общительный и классный парень! В нашей разновозрастной группе (50+, 30 и 12) интересно было всем! От начала и до момента расставания. Продуманный маршрут, много интересной информации, очень живое и эмоциональное изложение. Отвечал на все наши вопросы (и исторические, и житейские) со знанием дела и хорошим чувством юмора. По дороге мы много узнали о жизни Татарстана и татар, о национальных обычаях, кухне. А посещение Свияжска, Раифы и Храма всех религий - незабываемые впечатления на всю жизнь! Не смотря на очереди во всех местах, Вадим очень умело выстраивал наш маршрут - повсюду мы смогли всё увидеть и спокойно послушать его интереснейшие комментарии. По дороге нас отвезли в лучшую итальянскую кофейню, самую вкусную татарскую пекарню. Мы узнали, где лучше пообедать, где продают целебный монастырский сбитень… Мы впервые в жизни переплывали Волгу на пароме! А какие ракурсы для фото он нам подсказал! Почти весь день мы провели вместе и было даже немного грустно, что экскурсия окончена. Не жалко потраченных денег за такой чудесный день!!! Сердечно благодарны нашему гиду!!! Вадим - Вы лучший! Ставим 10 звёзд из 5!)) Однозначно рекомендуем эту компанию гидов.
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К
Капитонова
была замена экскурсовода. нам проводила экскурсию Эльмира. заранее предупредила, заранее заехала за нами. Немного не повезло с погодой, но общее впечатление это не испортило. очень понравился Свияжск, интересно, познавательно, приятно. Иннополис не впечатлил, отдельно туда ехать не стоит, но общее впечатление получили.
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М
Марина
экскурсия очень насыщенная впечатлениями-понравилась. маршрут был спланирован удобно. приятный бонус- паром👍благодарим гостеприимного гида-Вадима🙏 будем рекомендовать!
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Надежда
Невероятной удачей было найти свободное местечко на индивидуальную экскурсию 1 января🎄 Как оказалось, Айгуль открыла запись на эту дату буквально накануне нашего бронирования. Вероятно все случайности закономерны! Отлично провели с читать дальшеуменьшить
супругом первый день 2025 года! Посмотрели Свияжск: посетили монастыри, прогулялись по заснеженным улочкам, выпили чай из самовара с местными оладушками на ленивом торжке. Очень понравилась Раифа. Впервые увидели как обитель становиться излюбленным местом местных жителей! Родители с детьми катаются с горок, любуются ледяными скуптурами, пьют вместе чай в трапезной… Удивительная атмосфера и ощущение полного счастья царит в Раифском монастыре! Заехали в Иннополис. Современный город для жизни! Приятно удивило наличие всей инфраструктуры для детей и взрослых! Полные впечатлений вернулись в вечернюю Казань и успели заглянуть в татарскую слободу за вкусными сувенирами:-)) Спасибо большое Айгуль и удачи на всех ваших маршрутах! Только благодарных и осознанных гостей🌺
+2
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