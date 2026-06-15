В Казани и возле неё так много интересного, но порой так мало времени, чтобы всё увидеть! Предлагаем за день осмотреть как можно больше! Вы побываете на острове-граде и прогуляетесь по территории Раифского Богородицкого мужского монастыря. Зайдёте в храм — архитектурный символ всех религий. И оцените технологичность наукограда Иннополис.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Остров-град Свияжск

Вы узнаете, как город, выстроенный Иваном Грозным в 1551 году, стал центром православия Поволжья. Много событий отражено в истории острова и его памятниках архитектуры, о которых мы расскажем. А ещё Свияжск — образец единения природы и общества.

Раифский Богородицкий мужской монастырь

Мы расскажем, как отшельник Филарет основал это место в 17 веке и как изначально выглядел монастырь. Здесь есть целебный источник, а ещё часто проводятся паломнические туры.

Храм всех религий

Он объединяет 16 элементов современных и исчезнувших религий. Вы увидите отголоски православия, буддизма, иудаизма, древнеассирийской религии и так далее. Это одно из самых необычных зданий в республике.

Иннополис

Это город высоких технологий с университетом и несколькими кварталами. Это первый город в России, который выглядит так, словно его срисовали с мечты айтишника.

Организационные детали