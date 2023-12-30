Приглашаем вас в увлекательное путешествие по Казани и её окрестностям, где каждый уголок хранит свои уникальные истории и тайны. Начните своё исследование с острова-града Свияжск, который является живым свидетельством исторических событий и культурного наследия региона. Затем погрузитесь в атмосферу духовности и покоя Раифского Богородицкого мужского монастыря, где вы сможете прикоснуться к святыням и источникам целебной воды. Продолжите своё знакомство с культурным многообразием в Храме всех религий, который удивит вас своей уникальной архитектурой и идеей единения различных верований. И завершите свой маршрут в Иннополисе - городе будущего, где передовые технологии и инновации воплощены в реальность. Эта экскурсия даст вам полное представление о многогранности и богатстве культуры Казани, оставив незабываемые впечатления и желание возвращаться сюда снова и снова

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Описание

Что вас ожидает

Остров-град Свияжск

Вы узнаете, как город, выстроенный Иваном Грозным в 1551 году, стал центром православия Поволжья. Много событий отражено в истории острова и его памятниках архитектуры, о которых мы расскажем. А ещё Свияжск — образец единения природы и общества.

Раифский Богородицкий мужской монастырь

Мы расскажем, как отшельник Филарет основал это место в 17 веке и как изначально выглядел монастырь. Здесь есть целебный источник, а ещё часто проводятся паломнические туры.

Храм всех религий

Он объединяет 16 элементов современных и исчезнувших религий. Вы увидите отголоски православия, буддизма, иудаизма, древнеассирийской религии и так далее. Это одно из самых необычных зданий в республике.

Иннополис

Это город высоких технологий с университетом и несколькими кварталами. Это первый город в России, который выглядит так, словно его срисовали с мечты айтишника.

Организационные детали