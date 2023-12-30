Откройте для себя сокровища Казани: от древнего Свияжска до инновационного Иннополиса в одной поездке
Начните своё исследование с острова-града Свияжск, который является живым свидетельством исторических событий и культурного наследия региона.
Затем погрузитесь в атмосферу духовности и покоя Раифского Богородицкого мужского монастыря, где вы сможете прикоснуться к святыням и источникам целебной воды.
Продолжите своё знакомство с культурным многообразием в Храме всех религий, который удивит вас своей уникальной архитектурой и идеей единения различных верований.
И завершите свой маршрут в Иннополисе - городе будущего, где передовые технологии и инновации воплощены в реальность.
Эта экскурсия даст вам полное представление о многогранности и богатстве культуры Казани, оставив незабываемые впечатления и желание возвращаться сюда снова и снова
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Описание
Что вас ожидает
Остров-град Свияжск
Вы узнаете, как город, выстроенный Иваном Грозным в 1551 году, стал центром православия Поволжья. Много событий отражено в истории острова и его памятниках архитектуры, о которых мы расскажем. А ещё Свияжск — образец единения природы и общества.
Раифский Богородицкий мужской монастырь
Мы расскажем, как отшельник Филарет основал это место в 17 веке и как изначально выглядел монастырь. Здесь есть целебный источник, а ещё часто проводятся паломнические туры.
Храм всех религий
Он объединяет 16 элементов современных и исчезнувших религий. Вы увидите отголоски православия, буддизма, иудаизма, древнеассирийской религии и так далее. Это одно из самых необычных зданий в республике.
Иннополис
Это город высоких технологий с университетом и несколькими кварталами. Это первый город в России, который выглядит так, словно его срисовали с мечты айтишника.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: вход на территорию Свияжска —130 руб. /взрослый, 100 руб. /детский; вход в Храм всех религий — 200 руб. /чел.
- Экскурсию можно провести для большего количества участников. Детали уточняйте в переписке.
- Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 7.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.