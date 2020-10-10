17 отзывов оставили туристы

Многоликая Казань
Проезжая по ухоженной Казани, вы увидите все ее самые живописные места: парк 🌳 Черное озеро с аркой Любви, центральный парк имени Горького с поющим фонтаном и озеро Кабан, знаменитое чудесной набережной. Также я покажу Речной порт в виде парохода, сказочный театр кукол Экият, Петропавловский собор и музей 🖼 Ленина. Расскажу, где проходила молодость вождя пролетариата, что такое «Сковородка» и какие знаменитости похоронены на Арском кладбище. Кроме того, в программе экскурсии:
А еще вы увидите Богородицкий и Зилантов монастыри, оцените построенные к Универсиаде спортивные объекты, рассмотрите военную технику в парке Победы и узнаете, кто жил на улицах Горького, Карла Маркса и Б. Красной.