17 отзывов оставили туристы

Что вас ожидает

Многоликая Казань

Проезжая по ухоженной Казани, вы увидите все ее самые живописные места: парк 🌳 Черное озеро с аркой Любви, центральный парк имени Горького с поющим фонтаном и озеро Кабан, знаменитое чудесной набережной. Также я покажу Речной порт в виде парохода, сказочный театр кукол Экият, Петропавловский собор и музей 🖼 Ленина. Расскажу, где проходила молодость вождя пролетариата, что такое «Сковородка» и какие знаменитости похоронены на Арском кладбище. Кроме того, в программе экскурсии:

Старо-Татарская слобода — исторический район в центре Казани. Вы увидите здесь старинные мечети и особняки местных торговцев, промышленников и священнослужителей.

Казанский Кремль — вы погуляете по древней крепости и рассмотрите все ее символы: мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и башню Сююмбике.

Храм всех религий, или Вселенский храм — я раскрою, почему в последние годы он стал вторым по популярности местом паломничества путешественников после Кремля.

Театр имени Камала — вы оцените прилегающую к нему площадь Фонтанов и узнаете, почему на его спектаклях смеются над шуткой три раза.

Иннополис — первый и единственный город 🏙️ в современной России, построенный с «нуля» для IT-специалистов. Я расскажу, кем он был спроектирован и как он связан с Сингапуром.

Остров-град Свияжск — грандиозный проект Ивана Грозного. Рассматривая местные монастыри и этнографические комплексы, вы словно окажетесь в далеком Средневековье! А поднявшись на смотровую площадку острова, насладитесь видом на Свияжский залив и храмовые комплексы.

Татарская деревня Туган Авылым — вы погрузитесь в сельскую атмосферу и узнаете о местном быте и народных промыслах, не выезжая за пределы центра города.

А еще вы увидите Богородицкий и Зилантов монастыри, оцените построенные к Универсиаде спортивные объекты, рассмотрите военную технику в парке Победы и узнаете, кто жил на улицах Горького, Карла Маркса и Б. Красной.

Организационные детали