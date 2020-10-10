17 отзывов оставили туристы

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Казань на автомобиле с панорамной крышей

Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии

5
17 отзывов
Ильхам
Ильхам – Гид из Казани
Вы проедете по историческим улицам Казани, погуляете по живописным пешеходным зонам и заглянете в современные спальные кварталы.

Я покажу все «визитные карточки» города, расскажу о местных традициях, культуре и истории 📖 и помогу прочувствовать самобытность «Третьей столицы ⭐️ России».
Задать вопросОбычно отвечает за 35 мин.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 🚗На автомобиле
  • 🔭Обзорная
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 8 часов
  • 👫 Для 1-4 человек

  • 65005 850 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Казань на автомобиле с панорамной крышей
Казань на автомобиле с панорамной крышей

Что вас ожидает

Многоликая Казань
Проезжая по ухоженной Казани, вы увидите все ее самые живописные места: парк 🌳 Черное озеро с аркой Любви, центральный парк имени Горького с поющим фонтаном и озеро Кабан, знаменитое чудесной набережной. Также я покажу Речной порт в виде парохода, сказочный театр кукол Экият, Петропавловский собор и музей 🖼 Ленина. Расскажу, где проходила молодость вождя пролетариата, что такое «Сковородка» и какие знаменитости похоронены на Арском кладбище. Кроме того, в программе экскурсии:

  • Старо-Татарская слобода — исторический район в центре Казани. Вы увидите здесь старинные мечети и особняки местных торговцев, промышленников и священнослужителей.
  • Казанский Кремль — вы погуляете по древней крепости и рассмотрите все ее символы: мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и башню Сююмбике.
  • Храм всех религий, или Вселенский храм — я раскрою, почему в последние годы он стал вторым по популярности местом паломничества путешественников после Кремля.
  • Театр имени Камала — вы оцените прилегающую к нему площадь Фонтанов и узнаете, почему на его спектаклях смеются над шуткой три раза.
  • Иннополис — первый и единственный город 🏙️ в современной России, построенный с «нуля» для IT-специалистов. Я расскажу, кем он был спроектирован и как он связан с Сингапуром.
  • Остров-град Свияжск — грандиозный проект Ивана Грозного. Рассматривая местные монастыри и этнографические комплексы, вы словно окажетесь в далеком Средневековье! А поднявшись на смотровую площадку острова, насладитесь видом на Свияжский залив и храмовые комплексы.
  • Татарская деревня Туган Авылым — вы погрузитесь в сельскую атмосферу и узнаете о местном быте и народных промыслах, не выезжая за пределы центра города.

А еще вы увидите Богородицкий и Зилантов монастыри, оцените построенные к Универсиаде спортивные объекты, рассмотрите военную технику в парке Победы и узнаете, кто жил на улицах Горького, Карла Маркса и Б. Красной.

Организационные детали

  • Экскурсия проходит на комфортном автомобиле 🚘 Hyundai Santa Fe с панорамной крышей. Все транспортные расходы включены в стоимость.
  • Еда и напитки оплачиваются дополнительно
  • Я с радостью сделаю остановку в любом понравившемся вам месте
Начало и место завершения
🚩 в любом удобном вам месте
Казань на автомобиле с панорамной крышей
Казань на автомобиле с панорамной крышей
Казань на автомобиле с панорамной крышей
Казань на автомобиле с панорамной крышей
Казань на автомобиле с панорамной крышей
Казань на автомобиле с панорамной крышей
Казань на автомобиле с панорамной крышей
Казань на автомобиле с панорамной крышей
Казань на автомобиле с панорамной крышей
Казань на автомобиле с панорамной крышей
Казань на автомобиле с панорамной крышей
Казань на автомобиле с панорамной крышей
Казань на автомобиле с панорамной крышей
Казань на автомобиле с панорамной крышей
Казань на автомобиле с панорамной крышей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Ильхам
Ильхам
Меня зовут Ильхам. Я живу в Казани всю сознательную жизнь и лично стал свидетелем того, как из провинциального города она превратилась в «Третью столицу России». Очень люблю путешествия и знаю, как тяжело слушать, когда гиды «льют воду». Поэтому свои экскурсии стараюсь не перегружать нудными датами и чередой фамилий, но при этом раскрывать все действительно интересные факты. Надеюсь на скорую встречу!
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17 отзывов оставили туристы

10 октября 2020
Спасибо Ильхаму за интересную экскурсию, за его терпение и тактичность. За продуманный маршрут и возможность увидеть за один день все самое интересное. За профессиональную езду в сложных условиях, ненавязчивую информацию и политкорректность. Идеальная экскурсия в наше ковидное время. Рекомендуем
30 сентября 2020
Времени, чтобы узнать Казань, было мало, а хотелось увидеть многое. Поэтому мы выбрали экскурсию по Казани и заездом в Свияжск с Ильхамом. Организационные моменты были решены на высшем уровне, Гид забрал из отеля и привез в нужное место (и даже подождал, пока мы смотрели город с высоты!) Ильхам сразу спросил, что мы видели и что еще хотим посмотреть и на основе этого простроил маршрут. В этот день узнали много нового о городе и регионе. Спасибо за увлекательное путешествие!
8 сентября 2020
Мы с мужем уже второй раз в Казани, много где побывали, но на этой экскурсии Казань открылась нам с другой стороны. Посещение различных и красивых мест не принесёт Вам такого удовольствия как нахождение в них с рассказом об их истории. Казань многогранна и удивительна. Нам все понравилось! Советуем посетить эту экскурсию, не пожалеете!
2 сентября 2020
Были на экскурсии с Ильхамом 1 сентября 2020 года. Выбрали по отзывам. Но это тот редкий случай, когда реальность превзошла все наши ожидания. Ильхам корректирует маршрут исходя из ваших предпочтений. Он очень грамотный и образованный. С ним нереально комфортно. Очень много интересных мест посетили за одну поездку. Однозначно рекомендуем.
2 сентября 2020
Добрый день! Были на экскурсии с Ильхамом семьей с детьми 10 и 13 лет День прошел замечательно! Эта экскурсия для нас подтвердила все плюсы индивидуальных экскурсий - тебе слышат, учитывают твой темп и пожелания, ориентируются на восприятие информации. Ильхам отличный рассказчик, готовый поделиться знаниями о своем городе и крае, как в части истории, так и современности. Внимательный и приятный в общении человек. Отличный водитель уютного и комфортного автомобиля ) Большое спасибо за проведенную экскурсию, которая была также неутомительна и интересна детям! Рекомендуем!
28 августа 2020
Хотим выразить благодарность нашему гиду за интересный и содержательный день в Казани, который подарил незабываемые впечатления о городе, его истории, культуре, обычаях, традициях. Новый, современный вид экскурсии, динамично, объемно, познавательно! За один день столько информации, столько эмоций! Удачи Вам. Казань нас покорила, красивая, торжественная и гостеприимная!
24 августа 2020
Ильхам прекрасный гид !очень интересно рассказывает, экскурсии структурированы!все очень понравилось !
15 августа 2020
Большое спасибо Ильхаму за прекрасный день!!! Экскурсия нам, троим девочкам, оооояень понравилась! Все пожелания, все наши просьбы были исполнены!!! Это очень большая редкость, чтобы тебя слышали))) нам было комфортно, посмотреть успели ооочень многое, наши личные вопросы Ильхам также решал ( отклоняясь от экскурсии)! Ильхам вежливый, тактичный и образованные человек, приятно было его слушать! В общем, смело обращайтесь к нему, не пожалеете!!! Ещё добавлю, что машина невероятно комфортная, высокая, большая, никаких посторонних запахов, для меня это оч важно, даже на заднем сидении не укачивало ни разу, хотя я страдаю этим! Когда проезжали интересные места, открывали окно, снимали видео, никто не возражал, музыку тоже Ильхам уточнял какую предпочитаемые, в общем, вроде мелочи, а я важные и день прошёл идеально!!! Ильхам, спасибо Вам!
13 августа 2020
Гид - отличный рассказчик и собеседник, гибко выстраивает маршрут в зависимости от интересов туристов. Огромный объём материала, хорошо структурирован. Отдельно хочется отметить комфортное авто. Большое спасибо гиду, рекомендуем!
11 августа 2020
Спокойствие, невозмутимость, терпение - вот главные козыри Ильхама. Спасибо за любовь к своей земле, за стремление передать это чувство окружающим, за умение кратко и грамотно излагать материал экскурсии. Водитель - ас, машина надежна, день пролетел незаметно (уточню, воскресенье!), посмотрели всё задуманное, даже больше. Спасибо! Виктория.
10 августа 2020
Благодарность Ильхаму за отлично проведенный день от всей нашей семьи! Экскурсия понравилась всем - и взрослым, и детям. Т. к. у нас была запланирована отдельная экскурсия на теплоходе в Свияжск, Ильхам быстро внес изменения в программу.
4 августа 2020
Хотим поблагодарить Ильхама за замечательную экскурсия, 9 часов пролетели просто незаметно, узнали и увидели много интересного. Мы первый раз в Казани и после поездки точно решили, что обязательно ещё вернёмся в этот красивейший край. Однозначно рекомендуем Ильхама как профессионала своего дела!!!
Татьяна
1 августа 2020
Экскурсия прошла шикарно, Ильхам сделал все чтобы мы влюбились в Казань и в его окрестности. Особенно Свияжск поразил нас и мы там шикарно провели время. Есть даже задумка вернуться ещё раз в Свияжск и может даже пожить там. Благодарю от всего сердца Ильхама за свой труд души и знаний, которые он с любовью и радостью нами поделился!
1 августа 2020
Экскурсия очень понравилась. С нами был внук 13 лет, рассказ был интересен и нам и ребенку. По нашей просьбе Ильхам включил Раифский монастырь. Большое спасибо!
21 июля 2020
Экскурсия прошла на высшем уровне. Все понравилось, Ильхам много знает и интересно рассказывает. Автомобиль чистый и комфортный. Порадовало, что Ильхам относится с вниманием к каждому и учитывает пожелания. Рекомендуем.
Ещё 2 отзыва

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