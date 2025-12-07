Собираем весёлую компанию любителей горнолыжного отдыха и отправляемся на курорты Татарстана — Ян и Федотово. Подойдёт для любого уровня подготовки — в нашем распоряжении трассы всех категорий сложности. Катаемся, греемся и болтаем в сауне, отсыпаемся, завтракаем и снова катаемся — полный расслабон.
Описание экскурсии
Суббота — катаемся в Яне и отдыхаем в сауне
- 7:00 — выезд из Казани
- 11:00 — прибытие на курорт Ян. Это современный горнолыжный комплекс около Альметьевска с собственными трассами разного уровня сложности, включая красные длиной до 817 м, и удобным кресельным подъёмником
- 11:00-12:00 — заселение в гостиницу
- 12:00–18:00 — катание в Яне
- 19:00 — вечерний отдых. Дружно идём в сауну до позднего вечера, потом ужинаем и отправляемся спать
Воскресенье — катаемся в Федотово
- 8:00–10:00 — завтрак в формате шведского стола
- 10:30–12:00 — дорога из Яна в Федотово. Это популярный комплекс в Заинском районе с трассами длиной около 4 км, перепадом высот до 145 м, прокатом снаряжения и уютной инфраструктурой
- 12:00–17:00 — катание в Федотово
- 18:00—21:00/22:00 — прибытие в Казань
Как одеться и что нужно с собой
Одежда
- Верхняя горнолыжная одежда
- Термобелье
- Флиска
- Варежки, перчатки
- Баф, балаклава, подшлемник, шапка
- Горнолыжные носки, термоноски
Снаряжение
- Сноуборд или лыжи
- Ботинки для катания
- Чехол — бережем своё и чужое имущество
- Шлем и маска
- Защита туловища
- Сидушка — туристическая хоба
Если у вас нет снаряжения, мы можем арендовать его для вас — детали уточняйте в переписке.
Организационные детали
- В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, проживание, ужин в субботу, завтрак в воскресенье
- Дополнительные расходы: ски-пассы — 1000–1500 ₽ в день, дополнительное питание и уроки с инструктором — по желанию
- С вами будет один из членов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Марселя Салимжанова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 19 туристов
Вместе с командой гидов мы организуем увлекательные путешествия по Татарстану. От походов по диким местам и сплавов по бурным рекам до хайкинга по живописным маршрутам и нескучных автотрипов. Мы не только знаем интересные локации, но и умеем создавать по-настоящему дружескую атмосферу. Ждём вас в наших путешествиях!
Входит в следующие категории Казани
Похожие экскурсии из Казани
Групповая
Лучший выборНочная Казань: колесо обозрения Вокруг Света и городские огни
Путешествие по ночной Казани с восхождением на колесо обозрения Вокруг Света обещает незабываемые впечатления и захватывающие виды
Начало: В холле отеля "Азимут" (бывший отель "Ибис")
Расписание: ежедневно в 19:00, 20:00 и 21:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
1700 ₽ за человека
Индивидуальная
до 4 чел.
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни
Индивидуальная экскурсия по трём уникальным местам Татарстана: Свияжску, Тихому Плесу и Иннополису. Узнайте о религии, природе и инновациях региона
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
15 200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
История Казани в лицах
Узнайте, как развивалась Казань через призму истории. От Кремля до IT-парка - вас ждут удивительные открытия и захватывающие рассказы
Начало: По договоренности
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:00
6933 ₽ за всё до 4 чел.