Из Казани - к склонам Ян и Федотово на 2 дня

Горнолыжная тусовка с тихой вечеринкой
Собираем весёлую компанию любителей горнолыжного отдыха и отправляемся на курорты Татарстана — Ян и Федотово. Подойдёт для любого уровня подготовки — в нашем распоряжении трассы всех категорий сложности. Катаемся, греемся и болтаем в сауне, отсыпаемся, завтракаем и снова катаемся — полный расслабон.
Описание экскурсии

Суббота — катаемся в Яне и отдыхаем в сауне

  • 7:00 — выезд из Казани
  • 11:00 — прибытие на курорт Ян. Это современный горнолыжный комплекс около Альметьевска с собственными трассами разного уровня сложности, включая красные длиной до 817 м, и удобным кресельным подъёмником
  • 11:00-12:00 — заселение в гостиницу
  • 12:00–18:00 — катание в Яне
  • 19:00 — вечерний отдых. Дружно идём в сауну до позднего вечера, потом ужинаем и отправляемся спать

Воскресенье — катаемся в Федотово

  • 8:00–10:00 — завтрак в формате шведского стола
  • 10:30–12:00 — дорога из Яна в Федотово. Это популярный комплекс в Заинском районе с трассами длиной около 4 км, перепадом высот до 145 м, прокатом снаряжения и уютной инфраструктурой
  • 12:00–17:00 — катание в Федотово
  • 18:00—21:00/22:00 — прибытие в Казань

Как одеться и что нужно с собой

Одежда

  • Верхняя горнолыжная одежда
  • Термобелье
  • Флиска
  • Варежки, перчатки
  • Баф, балаклава, подшлемник, шапка
  • Горнолыжные носки, термоноски

Снаряжение

  • Сноуборд или лыжи
  • Ботинки для катания
  • Чехол — бережем своё и чужое имущество
  • Шлем и маска
  • Защита туловища
  • Сидушка — туристическая хоба

Если у вас нет снаряжения, мы можем арендовать его для вас — детали уточняйте в переписке.

Организационные детали

  • В стоимость включено: трансфер на микроавтобусе, проживание, ужин в субботу, завтрак в воскресенье
  • Дополнительные расходы: ски-пассы — 1000–1500 ₽ в день, дополнительное питание и уроки с инструктором — по желанию
  • С вами будет один из членов нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет14 000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На улице Марселя Салимжанова
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Данил
Данил — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 19 туристов
Вместе с командой гидов мы организуем увлекательные путешествия по Татарстану. От походов по диким местам и сплавов по бурным рекам до хайкинга по живописным маршрутам и нескучных автотрипов. Мы не только знаем интересные локации, но и умеем создавать по-настоящему дружескую атмосферу. Ждём вас в наших путешествиях!

