Активный отдых в Казани

Найдено 5 экскурсий в категории «Активный отдых» в Казани, цены от 1 500 ₽, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Мини-группа
1 час
21 отзыв
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Классно провести время, полюбоваться городом с воды и поймать «золотой час»
Начало: На озере Верхний Кабан
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
2 800 за человека
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
12 отзывов
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
Знакомство с тайнами подземного мира Татарстана (из Казани и обратно нужно добраться самостоятельно)
Начало: В Камском Устье
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500 за человека
Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
🏄 SUP-прогулки
Индивидуальная
1.5 часа
3 отзыва
Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
Отправиться в путешествие на сапбордах по уютным озерам в окрестностях Казани
Начало: в районе Лебяжьего озера
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
2 000 за человека
На сапах - по живописной реке Казанка
🏄 SUP-прогулки
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
На сапах - по живописной реке Казанка
Насладиться контактом с природой посреди города
Начало: На лодочной станции
10 июня в 16:00
11 июня в 11:00
45003 825 за человека
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Индивидуальная
8 часов
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Интересно и активно провести время на окраине Волжско-Камского заповедника
Начало: В Раифском монастыре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 600 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Лиза
    30 мая 2024
    На сапах - по живописной реке Казанка
    Если бы можно было поставить 1000 звёзд. Это фейерверк эмоций. Наталья прекрасный экскурсовод и тренер. Техника безопасности 1000%. Позитивный настрой, красота и физическая подготовка сделали эту прогулку незабываемой ♥️
  • Х
    Хусниярова
    29 мая 2024
    Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
    Это самая первая офигенная экскурсия в моей жизни: есть экстрим (в Юрьевской пещере), красота, отличный гид и супер компания)))) Здесь
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    обязательно нужно побывать. Вышли из пещеры полные эмоций! Рекомендую к посещению в комбинезоне для маляров (цена около 200 руб), и тогда точно выйдете из Юрьевской пещеры относительно чистыми и точно сухими)))) гиду Ранилю отдельный респект!

    Это самая первая офигенная экскурсия в моей жизни: есть экстрим (в Юрьевской пещере), красота, отличный гидЭто самая первая офигенная экскурсия в моей жизни: есть экстрим (в Юрьевской пещере), красота, отличный гид
  • В
    Вячеслав
    26 мая 2024
    Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
    Спасибо большое Ильнуру за качественную организацию и понятный инструктаж, а также за возможность оставить вещи под присмотром Маршрут проходит по живописному
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    лесу, которым приятно наслаждаться с воды К тому же хочу добавить, что нас пофотографировали и нам осталась на память не только масса впечатлений, но и крутые фотки (большой плюс, что они делаются на телефон и не видно, какие у нас сосредоточенные лица)

  • А
    Анна
    10 мая 2024
    Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
    Потрясающая экскурсия! Очень внимательные организаторы: постоянно на связи, все объясняют, «ведут» тебя все время, информируют как добраться, помогают. Очень интересно
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    рассказывает гид: легко, с юмором, со знанием дела! Совет от новичков: берите сменную одежду, или костюмы СИЗ (тоже могут очень помочь), вы будете себя комфортнее чувствовать, а значит, получите больше удовольствия. Гиду Павлу отдельное спасибо за внимание, поддержку! Если есть свободное время, обязательно берите экскурсию в Камское устье, ни на секунду не пожалеете, насладитесь красивыми видами и не только!

  • Е
    Екатерина
    6 мая 2024
    Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
    Были на экскурсии 7 мая 2024, 2 взрослых и 2 детей. Штольни - интересное место для посещения. Пещеры - восторг для детей. Точно
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    понадобиться сменная одежда и обувь после пещеры, а в пещерах понадобятся дождевики. Спасибо организаторам за интересное время провождение и испытанные эмоции. Если вам нравится экстрим - рекомендую

  • Е
    Елена
    24 сентября 2023
    Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
    Отличное путешествие с отличным инструктором, спокойный, четкий, организованный. Советую
  • Т
    Татьяна
    17 сентября 2023
    Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
    Это была одна из лучших экскурсий в нашем путешествии по Казани. Лебяжьи озера - лучшее место для купания, причем находятся
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    в границах Казани. Невероятная красота на берегах озёр впечатлила! А Ильнур оставил наилучшие впечатления, он замечательный гид, внимательный экскурсовод, радушный хозяин. Всем рассказываю об этом прекрасном путешествии! Большое спасибо за прогулку!

  • В
    ВАЛЕНТИНА
    16 сентября 2023
    Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
    САМА ПРОГУЛКА ЗАМЕЧАТЕЛЬНА НА 200%… НО ДОБИРАЛИСЬ ДО МЕСТА МЫ ЧЕРЕЗ ТРЕТЬИ РУКИ.. ОЧЕНЬ НЕУДОБНО…
  • E
    Elena
    31 августа 2023
    Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
    Отличный отдых на сапах, очень неспешный и релаксирующий, подходит даже тем, кто на сапе впервые!
  • Н
    Надя
    27 июля 2023
    Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
    Приятное развлечение с долей физической нагрузки и тренировкой координации.

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Активный отдых»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 5
  1. Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
  2. Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
  3. Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
  4. На сапах - по живописной реке Казанка
  5. Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Активный отдых" можно забронировать 5 экскурсий и билетов от 1 500 до 3 825 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 37 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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