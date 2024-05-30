читать дальше

рассказывает гид: легко, с юмором, со знанием дела! Совет от новичков: берите сменную одежду, или костюмы СИЗ (тоже могут очень помочь), вы будете себя комфортнее чувствовать, а значит, получите больше удовольствия. Гиду Павлу отдельное спасибо за внимание, поддержку! Если есть свободное время, обязательно берите экскурсию в Камское устье, ни на секунду не пожалеете, насладитесь красивыми видами и не только!