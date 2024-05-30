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Мини-группа
1 час
Прогулка на сапбордах по озеру Кабан
Классно провести время, полюбоваться городом с воды и поймать «золотой час»
Начало: На озере Верхний Кабан
Сегодня в 10:00
Завтра в 09:30
2 800₽ за человека
Групповая
3.5 часа
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
Знакомство с тайнами подземного мира Татарстана (из Казани и обратно нужно добраться самостоятельно)
Начало: В Камском Устье
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500₽ за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Сап-прогулка по Лебяжьему озеру
Отправиться в путешествие на сапбордах по уютным озерам в окрестностях Казани
Начало: в районе Лебяжьего озера
Сегодня в 18:00
Завтра в 07:00
2 000₽ за человека
скидка
15%
Индивидуальная
2 часа
На сапах - по живописной реке Казанка
Насладиться контактом с природой посреди города
Начало: На лодочной станции
10 июня в 16:00
11 июня в 11:00
45003 825₽ за человека
Индивидуальная
8 часов
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Интересно и активно провести время на окраине Волжско-Камского заповедника
Начало: В Раифском монастыре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 600₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛиза30 мая 2024Если бы можно было поставить 1000 звёзд. Это фейерверк эмоций. Наталья прекрасный экскурсовод и тренер. Техника безопасности 1000%. Позитивный настрой, красота и физическая подготовка сделали эту прогулку незабываемой ♥️
- ХХусниярова29 мая 2024Это самая первая офигенная экскурсия в моей жизни: есть экстрим (в Юрьевской пещере), красота, отличный гид и супер компания)))) Здесь
- ВВячеслав26 мая 2024Спасибо большое Ильнуру за качественную организацию и понятный инструктаж, а также за возможность оставить вещи под присмотром Маршрут проходит по живописному
- ААнна10 мая 2024Потрясающая экскурсия! Очень внимательные организаторы: постоянно на связи, все объясняют, «ведут» тебя все время, информируют как добраться, помогают. Очень интересно
- ЕЕкатерина6 мая 2024Были на экскурсии 7 мая 2024, 2 взрослых и 2 детей. Штольни - интересное место для посещения. Пещеры - восторг для детей. Точно
- ЕЕлена24 сентября 2023Отличное путешествие с отличным инструктором, спокойный, четкий, организованный. Советую
- ТТатьяна17 сентября 2023Это была одна из лучших экскурсий в нашем путешествии по Казани. Лебяжьи озера - лучшее место для купания, причем находятся
- ВВАЛЕНТИНА16 сентября 2023САМА ПРОГУЛКА ЗАМЕЧАТЕЛЬНА НА 200%… НО ДОБИРАЛИСЬ ДО МЕСТА МЫ ЧЕРЕЗ ТРЕТЬИ РУКИ.. ОЧЕНЬ НЕУДОБНО…
- EElena31 августа 2023Отличный отдых на сапах, очень неспешный и релаксирующий, подходит даже тем, кто на сапе впервые!
- ННадя27 июля 2023Приятное развлечение с долей физической нагрузки и тренировкой координации.
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