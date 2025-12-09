Индивидуальная
до 6 чел.
Гуляй по-казански: парки и культура
Погрузитесь в атмосферу Казани, прогуливаясь по паркам Горького и экстрим-парку. Узнайте о культуре, традициях и спорте Татарстана в дружеской компании
Начало: В районе ЦПКО им. Горького
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
6670 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Конная прогулка + пикник в окрестностях Казани (всё включено)
Покататься на лошадях, увидеть заброшенный храм 18 века и отдохнуть на пикнике с видом на Каму
Начало: На ул. Марселя Салимжанова
13 дек в 09:00
14 дек в 09:00
от 17 000 ₽ за всё до 10 чел.
Групповая
до 18 чел.
Из Казани - к склонам Ян и Федотово на 2 дня
Горнолыжная тусовка с тихой вечеринкой
Начало: На улице Марселя Салимжанова
31 янв в 07:00
14 фев в 07:00
14 000 ₽ за человека
