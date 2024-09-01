Казань-многоликая, мудрая, современная, динамичная, и её познавательные и очаровательные окрестности

Казань-многоликая, мудрая, современная, динамичная, и её познавательные и очаровательные окрестности
Казань-многоликая, мудрая, современная, динамичная, и её познавательные и очаровательные окрестности
Казань-многоликая, мудрая, современная, динамичная, и её познавательные и очаровательные окрестности
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Приглашаю на 3-х (при желании 4-х) дневный тур гостей столицы республики Татарстан.
Первый день предлагаю полностью посвятить изучению города посредством пешеходно-автомобильной экскурсии (комфортабельное авто) и посещению очень интересного и содержательного музея. Эта экскурсия рассчитана на 7 часов, она разбита на части и предлагается время для национального обеда (он заказывается по предварительной договорённости в одном из ресторанов национальной кухни по желанию гостей, время в экскурсию не входит) и время отдыха в отеле. В первой дневной части посещение Казанского Кремля, исторических улиц, площади Свободы, правительственных зданий, места явления Казанской иконы Божьей Матери, интерактивного музея Городской панорамы. Далее обед в Старо-татарской части города и знакомство с милым, уютным бытом и культурой казанских татар. Гости отдыхают необходимое время и продолжение экскурсии по вечернему городу. Во время вечерней осматривается набережная с великолепным зданием Дворца земледельцев, центр семьи Казан, спортивные объекты, кукольный театр “Экият”, этническая деревня “Туган Авылым” и так же комплекс Казанского Федерального университета.
Во второй день выезжаем за город и осматриваем Храм всех религий-уникальный и единственный в своём роде в нашей стране, и посещаем жемчужину Казанской епархии-Раифский Богородицкий монастырь(место хранения чудотворного списка иконы Божьей Матери Грузинской), где обедаем в кафе “Монастырская трапеза” катаемся на лодке по Раифскому озеру.
Третий день предлагаю использовать для поездки на остров-град Свияжск – возрождённый уездный город с характерными архитектурными особенностями, прекрасными храмами монастырей, с богатейшей историей земли русской и казанской. Заодно отведать и Свияжской ухи, и запечённого судачка, и вкуснейших оладий с чашкой ароматного чая из настоящего русского самовара. Посетить и город инновационных технологий Иннополис, на контрасте осознать скорость прогресса и познакомиться с его новейшими достижениями.
Ну а самым стойким путешественникам и четвёртый день впору осилить! Жду Вас в гости, в добродушную и гостеприимную нашу республику Татарстан!
Четвёртый день можно посвятить Йошкар-Оле или Болгару. Объявления об этих городах уже размещены на сайте на моей страничке. В случае выбора тура на поездку в четвёртый день будет скидка 10%.

Организационные детали

В стоимость экскурсии не входят входные билеты в Казанский кремль (150 руб), музей Городской панорамы (250/500 руб) и Свияжск (130 руб), оплата обедов. На авто размещается 1-4 человек. Для большей компании заказывается минивен, спринтер или автобус за отдельную плату. По предзаказу также трансфер в аэропорт. Желательно соответствие одежды погодным условиям, но в любом случае зонты, дождевики и тёплые пледы в машине имеются.

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Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Кассы Казанского цирка
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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