31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

Что вас ожидает

Квест-экскурсия «Восточная шкатулка» — это не просто экскурсия, а экскурсия-игра, которая увлечет и детей, и взрослых! На старте вы получите конверт с предметами, которые пригодятся во время прохождения квеста.

Вам предстоит погрузиться в увлекательное детективное расследование и найти пропавшую историческую реликвию. Разгадывая головоломки, шифры, загадки, вы познакомитесь с историей Казани, узнаете интересные факты и легенды.

На протяжении всей квест-экскурсии с вами будет гид, который расскажет об истории города, ответит на любые вопросы и поможет с решением заданий квеста.

На квесте вы познакомитесь с Шурале, увидите сказочный замок татарской красавицы, побываете (при желании) в Апанаевской мечети и первой каменной мечети Казани Марджани, прогуляетесь по набережной озера Кабан, на дне которого по преданию до сих пор лежат ханские сокровища, узнаете, почему татарский театр выглядит так необычно… До встречи на незабываемом приключении!