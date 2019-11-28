31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

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Знакомство с историей одного из самых интересных районов Казани в развлекательно-игровой форме

Юлия
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Юлия – представитель гидов
Квест в увлекательной форме познакомит вас со Старо-Татарской слободой, одним из самых уникальных районов Казани, которого не коснулась современность, который сохранил дух прошлого.

Старо-Татарская слобода, действительно, похожа на шкатулку с драгоценностями, и к каждой из этих драгоценностей вы сможете прикоснуться, пройдя наш квест.
От 4800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча метро площадь Тукая
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У этой экскурсии31 отзыв
4.65
Познавательный квест «Восточная шкатулка»
Познавательный квест «Восточная шкатулка»

Что вас ожидает

Квест-экскурсия «Восточная шкатулка» — это не просто экскурсия, а экскурсия-игра, которая увлечет и детей, и взрослых! На старте вы получите конверт с предметами, которые пригодятся во время прохождения квеста.

Вам предстоит погрузиться в увлекательное детективное расследование и найти пропавшую историческую реликвию. Разгадывая головоломки, шифры, загадки, вы познакомитесь с историей Казани, узнаете интересные факты и легенды.
На протяжении всей квест-экскурсии с вами будет гид, который расскажет об истории города, ответит на любые вопросы и поможет с решением заданий квеста.

На квесте вы познакомитесь с Шурале, увидите сказочный замок татарской красавицы, побываете (при желании) в Апанаевской мечети и первой каменной мечети Казани Марджани, прогуляетесь по набережной озера Кабан, на дне которого по преданию до сих пор лежат ханские сокровища, узнаете, почему татарский театр выглядит так необычно… До встречи на незабываемом приключении!

Организационные детали

  • Вам понадобится телефон с выходом в интернет (достаточно одного на всю группу)
  • В стоимость квест-экскурсии включен сладкий национальный сувенир
  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
Познавательный квест «Восточная шкатулка»
Познавательный квест «Восточная шкатулка»
Познавательный квест «Восточная шкатулка»
Познавательный квест «Восточная шкатулка»
Познавательный квест «Восточная шкатулка»
Познавательный квест «Восточная шкатулка»
Познавательный квест «Восточная шкатулка»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро площадь Тукая.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Здравствуйте, меня зовут Юлия. С 2008 года я вместе со своими друзьями организую в Казани игры по городскому ориентированию и краеведению. Эти игры позволяют жителям города узнать историю Казани, познакомиться с ее достопримечательностями и еще сильнее полюбить свою малую родину. Именно эти игры привели нас к мысли, что можно рассказывать о городе в интересной форме, и с 2013 наша команда стала проводить квест-экскурсии для туристов.
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31 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

28 ноября 2019
Были с двумя детьми 8 и 10 лет на экскурсии-квесте Восточная шкатулка в ноябре месяце. Детям такой формат экскурсии понравился гораздо больше, чем прошедшая накануне обзорная экскурсия. Продуманы все задания, маршрут, сюжет. Если дети терялись, то следовали подсказки. Мы, взрослые, так до последнего и не проследили, кто же шёл перед нами по всему маршруту и подкладывал артефакты. Ставлю 4 только после сравнения объема и подачи информации с профессиональным гидом от Кремля (экскурсия прошла накануне и захватила часть Старо-Татарской Слободы).)
29 октября 2019
Огромная благодарность Наталье за умение увлечь детей разных возрастов.Маршрут составлен идеально-удалось погулять по городу,и это оказалось не утомительным за счёт интересных историй от нашего гида.
И сама идея квеста оказалась для детей очень увлекательна.Экскурсия-полный восторг!
Максим
19 мая 2019
У нас с супругой были сомнения насчет этой экскурсии, уж больно много отзывов о «детскости», а мы приехали без детей. С другой стороны, квест должен быть всяко-разно интересней просто экскурсии. В целом прошло хорошо, но, надо признаться, я ожидал немного большего от… сюжета, что ли. Супруга по окончании сказала, что вообще хотела прервать сие действо где-то в середине первого часа, чувствовала себя неловко, негодовала в себе, но после первого сложного задания втянулась. Сюжет… он не становится особо понятен даже после третьей подсказки, а процесс поиска практически всех подсказок одинаков. Ведущая Ольга — приятная рассказчица — рассказывала о истории Слободы по ходу, но как-то скорее сбоку. Не знаю, возможно ли вплести такой рассказ в сюжет лучше. А супруга потом сказала, что ей не хватило объёма рассказов.

В итоге: прогулялись по Татарской слободе, узнали о её истории, значимых вехах и личностях. Это точно интересней, чем просто прогуляться и поглазеть. Да, на всех зданиях есть qr-коды и можно почитать в интернете, но слушать другого человека интересней.

Не уверен, что те отзывы об этой экскурсии-квесте, что написаны про детей, именно о том сюжете, который проходили мы. Потому что наши дочки 11 и 8 лет умерли бы со скуки на таком квесте :)
7 мая 2019
Были на квесте с 5-ю детьми разного возраста. Всем очень понравилось! Все просто и доступно рассказано. Приятно удивил сюрприз в конце квеста, спасибо нашему гиду!
4 мая 2019
Я даже не ожидала, на сколько мне понравилась экскурсия. Наталья сразу смогла завладеть нашим вниманием, не оставляя без внимания детей; на любой вопрос она смогла ответить полно, интересно и понятно любому возрасту «экскурсантов»)))
Ещё раз спасибо за познавательную и интересную и хорошо организованный квест для всех - детей и взрослых
11 марта 2019
Спасибо за квест. Детям 12 лет очень понравилось искать задания и их разгадывать. Взрослым не хватило информации. Целью стал квест, а не получение информации об истории города и района. Может быть, не хватило горящих глаз экскурсовода... Вообщем, после Сергея с его программой "За что мы любим и ценим Казань" впечатления от квеста ожидали более запоминающимися. Для детей - самое то!
3 января 2019
Нам не очень повезло с погодой:
заметало снегом и 1 подсказка потерялась. Но в целом
все понравилось. Дети искали подсказки, читали задания и купались в снегу,
а взрослые с интересом слушали экскурсовода Галину.
В качестве приза хотелось бы что-нибудь на память,
а не только съедобное.
17 декабря 2018
Отличный квест! Заказывала его детям 8-9 лет. Пара заданий потребовала помощи взрослых, но в общем и целом дети остались довольны. Особенно им запомнилось задание с флешкой почему-то и, конечно же, полученные в итоге шкатулки с восточными сладостями, которые были съедены в ближайшем кафе)
Гиду Наталье спасибо за легкое и доступное преподнесение информации юным экскурсантам!
14 ноября 2018
Были с дочкой 7 лет, очень понравилось, ребенку было интересно искать подсказки и время экскурсии прошло незаметно. Хороший вариант вовлечь ребенка в изучение исторических фактов.
Спасибо экскурсоводу Наталье.
30 октября 2018
Возможно, что эта экскурсия и хороша, но погода нам все испортила... Может имеет смысл иметь запасной вариант проведения квеста или его замены чем-либо по согласованию сторон?... Дождь со снегом и ветром размывал надписи, ветер уносил слова гида в сторону. Красоту Старо-татарской части города мы не смогли оценить, т.к. пытались хоть как-то спрятаться от непогоды.
Уважаемая Зарема, попробуйте с Вашей командой экспериментировать в таких случаях, как наш... рискуйте предлагать разные варианты... Нам очень жаль, что мы не можем оценить только Вашу экскурсию в Казани...
Ещё 21 отзыв

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