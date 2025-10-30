Мои заказы

Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом

Погрузитесь в атмосферу истории и будущего, посетив Свияжск и Иннополис. Откройте для себя Вселенский храм и насладитесь гастрономическими изысками
Путешествие по Казани начинается с посещения острова-град Свияжск, где вы познакомитесь с его историей и архитектурой. Затем отправляйтесь в Иннополис, чтобы увидеть, как роботы заменяют людей в повседневной жизни. Завершите экскурсию в уникальном Вселенском храме, символизирующем единство мировых религий.

Не упустите шанс попробовать традиционные блюда татарской кухни, которые оставят неизгладимое впечатление
4.8
19 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏰 Исторический Свияжск
  • 🤖 Инновационный Иннополис
  • ⛪ Вселенский храм
  • 🍲 Национальная кухня
  • 🌅 Виды на Волгу и Свиягу
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00

Что можно увидеть

  • Свияжский монастырь
  • Успенский храм
  • Никольская трапезная церковь
  • Вселенский храм

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Остров-град Свияжск

  • Вы узнаете о роли этого места в истории Татарстана.
  • Полюбуетесь панорамами Волги и Свияги.
  • Осмотрите Свияжский монастырь, Успенский храм, Никольскую трапезную церковь и старинную колокольню.
  • А также побываете в комплексе исторической реконструкции «Ленивый Торжок», где при желании постреляете из лука и примерите старинные наряды.
  • И наконец попробуете борщ в хлебе, уху или другое блюдо из рыбы.

Иннополис — русская Кремниевая долина

  • Вы увидите IT-университет, лицей и современный студенческий кампус.
  • Узнаете, как устроена инфраструктура в «городе будущего» и какие инновации здесь внедряются.
  • Отправитесь в ресторан, где посетителей обслуживает робот-официант.

Храм всех религий

  • Вы услышите о создателе этого оригинального здания на берегу Волги и поймёте, что вдохновило его на возведение этого храма.
  • Мы расскажем о традиционных блюдах татарской кухни и посоветуем, какие казанские рестораны и кафе стоит посетить.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta (или подобном).
Возможно увеличение количества путешественников за доплату (до 7 человек — 11000 ₽, до 11 человек — 14000 ₽).
Дополнительно оплачиваются:
— входные билеты во Вселенский храм (200 ₽ с человека) и Свияжск (130 ₽ с человека, есть льготы)
— дегустация в ресторанах (средний чек за блюдо в каждом из заведений — от 500 до 1500 ₽).
Материал экскурсии рассчитан на путешественников старше 12 лет. Участие детей младше 12 лет согласуем в переписке перед бронированием.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марсель
Марсель — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 131 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Марсель! Встречаю гостей нашего города уже много лет. Буду рад лично или с помощью моих коллег показать вам достопримечательности Казани. Наша задача — через историю, вековые традиции и знаковые места сделать так, чтобы вы полюбили наш город также, как любим его мы! Добро пожаловать в Казань!
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 19 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
18
4
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Sergey)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Sergey)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Sergey)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Sergey)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Sergey)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Sergey)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Ольга)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Ольга)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Ольга)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Ольга)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Ольга)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Ольга)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Ольга)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Ольга)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Ольга)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Ольга)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Татьяна)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Татьяна)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Татьяна)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Светлана)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Светлана)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Светлана)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Светлана)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Светлана)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Светлана)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Светлана)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Евгений)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Евгений)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Евгений)Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом (Евгений)
В
Валерий
30 окт 2025
Прекрасная, продуманная экскурсия со знающим и многогранным гидом, с задорным именем Марсель, отвечающим с юмором и по делу на любые каверзные вопросы
Елена
Елена
8 авг 2025
Гид Радик построил маршрут так, что мы были в противофазе с основной массой туристов. Рассказ был интересен, ребенку 6 лет не было скучно. Мы довольны 10/10
О
Олег
7 авг 2025
Отлично
А
Анастасия
4 авг 2025
Нашим экскурсоводом на экскурсии «Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом» был Марсель. Мы остались очень довольны. Интересная подача материала, по дороге рассказаывал и о других объектах. Спасибо, что познакомили нас с Казанью и ее достопримечательностями!
S
Sergey
31 июл 2025
У нас был короткий период остановки в Казани поэтому взяли экскурсию на озера, Сияжск, иннополис и музей всех религий.
У нас был гид Радик, машина была подана вовремя, с комфортом перемещались между точками. Вся информация была подана интересно, гид подсказывал где получаются фото лучше.
Благодарю Марселя и Радика за организацию экскурсии 🤝
У нас был короткий период остановки в Казани поэтому взяли экскурсию на озера, Сияжск, иннополис и музей всех религий.У нас был короткий период остановки в Казани поэтому взяли экскурсию на озера, Сияжск, иннополис и музей всех религий.У нас был короткий период остановки в Казани поэтому взяли экскурсию на озера, Сияжск, иннополис и музей всех религий.У нас был короткий период остановки в Казани поэтому взяли экскурсию на озера, Сияжск, иннополис и музей всех религий.У нас был короткий период остановки в Казани поэтому взяли экскурсию на озера, Сияжск, иннополис и музей всех религий.У нас был короткий период остановки в Казани поэтому взяли экскурсию на озера, Сияжск, иннополис и музей всех религий.
О
Оксана
28 июл 2025
Экскурсия в Свияжск и Вселенский храм с Романом была незабываемой. Спасибо большое!
Олеся
Олеся
19 июл 2025
Экскурсия была на высшем уровне! Аделя - прекрасный экскурсовод и замечательный в общении человек. Сложилось ощущение, что мы давно знакомы)) спасибо огромное! Желаем успехов и благодарных клиентов!
И
Ирина
11 июл 2025
Отвратительно проведенная экскурсия! Очень красиво в описании написано, но с реальностью имеет мало общего. Никаких роботов в городе будущего вы не увидите, никаких гастрономических акцентов нет от слова вообще. Где-то
сами поели чем придется за целый день и всё. Вместо положенного, как минимум, часа экскурсии в Храме всех религий - мы бегом пробежали, и то не всё, за 20 минут. После того, как я сказала организатору, что экскурсия не понравилась, он даже не стал уточнять почему, им всё равно, главное чтобы не писали плохие отзывы. Экскурсия, на минуточку, стоила 17 000 тысяч рублей, всего нас было двое, не нужно было нас ждать, собирать и пр. Мы, наоборот, везде ждали и искали гида, потому как в оговоренное время и место он не считал нужным быть.
Не порекомендую никому такое время препровождение, с такими гидами и организаторами!

Марсель
Марсель
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина!

Ознакомились с Вашим отзывом на экскурсию. После нашей беседы я сразу связался с гидом и передал Ваш отзыв
об экскурсии.

Перед экскурсией мы всегда предварительно оговариваем точное время и место встречи. Даже если место встречи находится не в историческом центре города, то гид всегда забирает клиента из любой точки города и в точно оговоренное время. В Вашей экскурсии также встреча прошла в точно оговоренное время и месте. В дальнейшем экскурсия проходила точно по маршруту.

Робот-официант в Иннополисе по независящим от нас перебоям работы интернета и системы навигации в тот день (по известным в стране событиям) не в полном объеме выполнял свои функции. Протяженность экскурсии составляет 7 часов и все это время гид находится вместе с туристами. Но есть организационные моменты, когда гид посто вынужден отойти для их разрешения. Сожалеем, что вынужданное отлучение гида оставило у Вас негативное впечатление.

Относительно питания во время экскурсии: мы предлагаем наиболее востребованные среди туристов заведения с положительными отзывами. Окончательное решение о выборе заведения всегда остается за туристом.

Благодарим Вас за отзыв, мы учтем все Ваши замечания,это позволит нашей команде работать еще лучше. Ждем Вас в нашем гостеприимном городе!

О
Ольга
9 июл 2025
Экскурсию проводила Аделя. Она была нашим водителем, гидом, рассказчиком, проводником. Красивы чистый автомобиль, приятная комфортная поездка!
Посетили Храм всех религий, Иннополис и Свияжский остров.
Храм всех религий меня потряс и впечатлил своей
необычностью больше всего. Невероятное место, очень красивое, обязательно заходите внутрь! Аделя все очень интересно рассказывает, у нее грамотная приятная речь, она высококвалифицированный специалист-историк, с энтузиазмом и позитивом. Все легко, увлекательно.
Перерыв на еду сделали в Иннополисе, по моей просьбе, так как сын не очень ест незнакомую пищу, а в Иннополисе была пиццерия и суши-кафе, в котором должен подавать еду робот. Робот мог ездить, мяукать, но еду привозить не мог в этот день из-за сбоя, он просто ездил и радовал гостей). В целом в Иннополисе очень красиво, похоже на Москва-сити, в кафе вкусная и красивая еда.
Свтяжский остров очень красивое место, необычное и впечатляющее своей многовековой историей и современным обновлением сооружений. Очень вкусный кофе на песке порекомендовала Аделя, с удовольствием выпили по чашечке кофе на вишневом соке с пряником-зайчиком!
В целом могу отметить высокий профессионализм гида, клиентоориентированность, спасибо за то, что подстроились под нас, учитывали наши пожелания. Также Аделя грамотно и приятно ведет экскурсии, много рассказала по моей просьбе из жизни и традиций татарского народа, посоветовала где приобрести вкусные продукты и сувениры для дома, что посмотреть еще в Казани.
Желаем здоровья Аделе и ее близким, процветания туристической фирме, объединяющей высококлассных специалистов!
Спасибо, с уважением, Ольга и Илья.

Экскурсию проводила Аделя. Она была нашим водителем, гидом, рассказчиком, проводником. Красивы чистый автомобиль, приятная комфортная поездка!Экскурсию проводила Аделя. Она была нашим водителем, гидом, рассказчиком, проводником. Красивы чистый автомобиль, приятная комфортная поездка!Экскурсию проводила Аделя. Она была нашим водителем, гидом, рассказчиком, проводником. Красивы чистый автомобиль, приятная комфортная поездка!Экскурсию проводила Аделя. Она была нашим водителем, гидом, рассказчиком, проводником. Красивы чистый автомобиль, приятная комфортная поездка!Экскурсию проводила Аделя. Она была нашим водителем, гидом, рассказчиком, проводником. Красивы чистый автомобиль, приятная комфортная поездка!Экскурсию проводила Аделя. Она была нашим водителем, гидом, рассказчиком, проводником. Красивы чистый автомобиль, приятная комфортная поездка!Экскурсию проводила Аделя. Она была нашим водителем, гидом, рассказчиком, проводником. Красивы чистый автомобиль, приятная комфортная поездка!Экскурсию проводила Аделя. Она была нашим водителем, гидом, рассказчиком, проводником. Красивы чистый автомобиль, приятная комфортная поездка!Экскурсию проводила Аделя. Она была нашим водителем, гидом, рассказчиком, проводником. Красивы чистый автомобиль, приятная комфортная поездка!Экскурсию проводила Аделя. Она была нашим водителем, гидом, рассказчиком, проводником. Красивы чистый автомобиль, приятная комфортная поездка!
Ф
Федор
6 июл 2025
Лучшая экскурсия и лучший экскурсовод. Светлана. Огромное вам спасибо. Потрясающе. Уровень гораздо выше цены. Ильгизу большой поклон.
Виктория
Виктория
30 июн 2025
Роман - просто потрясающий экскурсовод! Мы ездили с ним в Свияжск, и это было незабываемо. Он рассказывает настолько душевно и интересно, что просто заслушаешься.
После экскурсии осталось очень теплое и приятное впечатление.
Ю
Юлия
24 июн 2025
Было интересно
Т
Татьяна
20 июн 2025
Были на данной экскурсии с очень приятным гидом и интересным рассказчиком Айгуль. С нами была моя дочь подросток, а им как известно в таком возрасте ничего не интересно, однако была удивлена тем, что ей понравилось, она участвовала в обсуждении и делилась потом позитивными впечатлениями. Рекомендуем к посещению данную экскурсию, очень интересный материал, форма проведения и концепция.
Были на данной экскурсии с очень приятным гидом и интересным рассказчиком Айгуль. С нами была мояБыли на данной экскурсии с очень приятным гидом и интересным рассказчиком Айгуль. С нами была мояБыли на данной экскурсии с очень приятным гидом и интересным рассказчиком Айгуль. С нами была моя
О
Ольга
16 июн 2025
Экскурсия понравилась, нашим гидом была Аделя, программа была выполнена полностью, даже более) Потрясающий экскурсовод, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно и увлекательно! И замечательный человек, приятный в общении, с которым нам было легко путешествовать! Однозначно рекомендую! Огромное спасибо!
А
Александр
19 мая 2025
Гидом у нас был Владислав, аттестованный экскурсовод, один из представителей команды гидов.

Семь часов, проведенные на экскурсии с Владиславом, для нас пролетели мгновенно. С первых минут экскурсии мы поняли, что Владислав
является эрудированным человеком и отличным рассказчиком: не утомляет "сухими" датами и второстепенными событиями, во время экскурсии не отвлекается от основной темы экскурсии, при этом его структурированный рассказ помогает запомнить важные этапы и интересные факты из истории посещаемых объектов.

Экскурсия проходила в темпе неспешной прогулки и беседы. У нас сложилось впечатление, что с Владиславом мы общаемся как с давним другом.

На всем протяжении маршрута (до места локаций и обратно в Казань) Владислав рассказывал нам об истории своего родного края. О многих фактах мы от него узнавали впервые при том, что до поездки мы активно проявляли интерес к истории Татарстана.

Остров-град Свияжск - неповторимый образец древнерусской архитектуру, город-чудо. Город обустроен под туристические цели, поэтому в нем приятно наслаждаться достопримечательностями.

Очень понравился современный город Иннополис, посетили основные локации в нем.

Вселенский храм - это объект "на любителя" данного вида искусства, поэтому каждый должен составить о данном объекте самостоятельное мнение.

При бронировании времени начала экскурсии выбирайте утренние часы, тогда все локации можно посетить в неспешном режиме с перерывом на обед.

В итоге: огромная благодарность Владиславу за прекрасную экскурсию!!!

