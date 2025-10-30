Путешествие по Казани начинается с посещения острова-град Свияжск, где вы познакомитесь с его историей и архитектурой. Затем отправляйтесь в Иннополис, чтобы увидеть, как роботы заменяют людей в повседневной жизни. Завершите экскурсию в уникальном Вселенском храме, символизирующем единство мировых религий.
Не упустите шанс попробовать традиционные блюда татарской кухни, которые оставят неизгладимое впечатление
5 причин купить эту экскурсию
- 🏰 Исторический Свияжск
- 🤖 Инновационный Иннополис
- ⛪ Вселенский храм
- 🍲 Национальная кухня
- 🌅 Виды на Волгу и Свиягу
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00
Что можно увидеть
- Свияжский монастырь
- Успенский храм
- Никольская трапезная церковь
- Вселенский храм
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Остров-град Свияжск
- Вы узнаете о роли этого места в истории Татарстана.
- Полюбуетесь панорамами Волги и Свияги.
- Осмотрите Свияжский монастырь, Успенский храм, Никольскую трапезную церковь и старинную колокольню.
- А также побываете в комплексе исторической реконструкции «Ленивый Торжок», где при желании постреляете из лука и примерите старинные наряды.
- И наконец попробуете борщ в хлебе, уху или другое блюдо из рыбы.
Иннополис — русская Кремниевая долина
- Вы увидите IT-университет, лицей и современный студенческий кампус.
- Узнаете, как устроена инфраструктура в «городе будущего» и какие инновации здесь внедряются.
- Отправитесь в ресторан, где посетителей обслуживает робот-официант.
Храм всех религий
- Вы услышите о создателе этого оригинального здания на берегу Волги и поймёте, что вдохновило его на возведение этого храма.
- Мы расскажем о традиционных блюдах татарской кухни и посоветуем, какие казанские рестораны и кафе стоит посетить.
Организационные детали
Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta (или подобном).
Возможно увеличение количества путешественников за доплату (до 7 человек — 11000 ₽, до 11 человек — 14000 ₽).
Дополнительно оплачиваются:
— входные билеты во Вселенский храм (200 ₽ с человека) и Свияжск (130 ₽ с человека, есть льготы)
— дегустация в ресторанах (средний чек за блюдо в каждом из заведений — от 500 до 1500 ₽).
Материал экскурсии рассчитан на путешественников старше 12 лет. Участие детей младше 12 лет согласуем в переписке перед бронированием.
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марсель — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 131 туриста
Здравствуйте! Меня зовут Марсель! Встречаю гостей нашего города уже много лет. Буду рад лично или с помощью моих коллег показать вам достопримечательности Казани. Наша задача — через историю, вековые традиции и знаковые места сделать так, чтобы вы полюбили наш город также, как любим его мы! Добро пожаловать в Казань!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 19 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
В
Валерий
30 окт 2025
Прекрасная, продуманная экскурсия со знающим и многогранным гидом, с задорным именем Марсель, отвечающим с юмором и по делу на любые каверзные вопросы
Елена
8 авг 2025
Гид Радик построил маршрут так, что мы были в противофазе с основной массой туристов. Рассказ был интересен, ребенку 6 лет не было скучно. Мы довольны 10/10
О
Олег
7 авг 2025
Отлично
А
Анастасия
4 авг 2025
Нашим экскурсоводом на экскурсии «Свияжск, Иннополис и Вселенский храм: путешествие с гастрономическим акцентом» был Марсель. Мы остались очень довольны. Интересная подача материала, по дороге рассказаывал и о других объектах. Спасибо, что познакомили нас с Казанью и ее достопримечательностями!
S
Sergey
31 июл 2025
У нас был короткий период остановки в Казани поэтому взяли экскурсию на озера, Сияжск, иннополис и музей всех религий.
О
Оксана
28 июл 2025
Экскурсия в Свияжск и Вселенский храм с Романом была незабываемой. Спасибо большое!
Олеся
19 июл 2025
Экскурсия была на высшем уровне! Аделя - прекрасный экскурсовод и замечательный в общении человек. Сложилось ощущение, что мы давно знакомы)) спасибо огромное! Желаем успехов и благодарных клиентов!
И
Ирина
11 июл 2025
Отвратительно проведенная экскурсия! Очень красиво в описании написано, но с реальностью имеет мало общего. Никаких роботов в городе будущего вы не увидите, никаких гастрономических акцентов нет от слова вообще. Где-то
Марсель
Ответ организатора:
Добрый день, Ирина!
Ознакомились с Вашим отзывом на экскурсию. После нашей беседы я сразу связался с гидом и передал Ваш отзыв
О
Ольга
9 июл 2025
Экскурсию проводила Аделя. Она была нашим водителем, гидом, рассказчиком, проводником. Красивы чистый автомобиль, приятная комфортная поездка!
Посетили Храм всех религий, Иннополис и Свияжский остров.
Храм всех религий меня потряс и впечатлил своей
Ф
Федор
6 июл 2025
Лучшая экскурсия и лучший экскурсовод. Светлана. Огромное вам спасибо. Потрясающе. Уровень гораздо выше цены. Ильгизу большой поклон.
Виктория
30 июн 2025
Роман - просто потрясающий экскурсовод! Мы ездили с ним в Свияжск, и это было незабываемо. Он рассказывает настолько душевно и интересно, что просто заслушаешься.
После экскурсии осталось очень теплое и приятное впечатление.
Ю
Юлия
24 июн 2025
Было интересно
Т
Татьяна
20 июн 2025
Были на данной экскурсии с очень приятным гидом и интересным рассказчиком Айгуль. С нами была моя дочь подросток, а им как известно в таком возрасте ничего не интересно, однако была удивлена тем, что ей понравилось, она участвовала в обсуждении и делилась потом позитивными впечатлениями. Рекомендуем к посещению данную экскурсию, очень интересный материал, форма проведения и концепция.
О
Ольга
16 июн 2025
Экскурсия понравилась, нашим гидом была Аделя, программа была выполнена полностью, даже более) Потрясающий экскурсовод, влюблённый в свой край, и умеющий показать его необыкновенно и увлекательно! И замечательный человек, приятный в общении, с которым нам было легко путешествовать! Однозначно рекомендую! Огромное спасибо!
А
Александр
19 мая 2025
Гидом у нас был Владислав, аттестованный экскурсовод, один из представителей команды гидов.
Семь часов, проведенные на экскурсии с Владиславом, для нас пролетели мгновенно. С первых минут экскурсии мы поняли, что Владислав
