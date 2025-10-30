Что вас ожидает

Остров-град Свияжск

Вы узнаете о роли этого места в истории Татарстана.

Полюбуетесь панорамами Волги и Свияги.

Осмотрите Свияжский монастырь, Успенский храм, Никольскую трапезную церковь и старинную колокольню.

А также побываете в комплексе исторической реконструкции «Ленивый Торжок», где при желании постреляете из лука и примерите старинные наряды.

И наконец попробуете борщ в хлебе, уху или другое блюдо из рыбы.

Иннополис — русская Кремниевая долина

Вы увидите IT-университет, лицей и современный студенческий кампус.

Узнаете, как устроена инфраструктура в «городе будущего» и какие инновации здесь внедряются.

Отправитесь в ресторан, где посетителей обслуживает робот-официант.

Храм всех религий

Вы услышите о создателе этого оригинального здания на берегу Волги и поймёте, что вдохновило его на возведение этого храма.

Мы расскажем о традиционных блюдах татарской кухни и посоветуем, какие казанские рестораны и кафе стоит посетить.

Организационные детали

Экскурсия проходит на автомобиле Hyundai Creta (или подобном).

Возможно увеличение количества путешественников за доплату (до 7 человек — 11000 ₽, до 11 человек — 14000 ₽).

Дополнительно оплачиваются:

— входные билеты во Вселенский храм (200 ₽ с человека) и Свияжск (130 ₽ с человека, есть льготы)

— дегустация в ресторанах (средний чек за блюдо в каждом из заведений — от 500 до 1500 ₽).

Материал экскурсии рассчитан на путешественников старше 12 лет. Участие детей младше 12 лет согласуем в переписке перед бронированием.

Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды.