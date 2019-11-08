24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Программа

Данный квест пройдет по одной из старейших улиц Казани — улице Баумана, которая, как и московский Арбат, является пешеходной. С этой улицей связано много интересных и загадочных фактов.

Мы встретим вас на старте, зарядим хорошим настроением и расскажем об условиях прохождения квеста. От нас вы получите стартовый пакет с различными предметами, которые пригодятся вам на квесте. Разгадывая головоломки, шифры, загадки, вы узнаете столько, сколько вам не расскажет ни один экскурсовод, сможете погрузиться в атмосферу многонационального города с тысячелетней историей и неповторимым колоритом.

Во время экскурсии-приключения вы узнаете, что сегодня потомки казанских котов делают в Эрмитаже, откуда было украдено 100 ящиков золота, почему жители Казани до сих пор называют Екатерину Великую Аби-паша (Бабушка-царица), почему царский экипаж оставлен посреди улицы и многое другое.

Кроме того, вы сможете зайти в Дом татарской кулинарии и попробовать национальные блюда: эчпочмак, чак-чак, вак-беляш, кыстыбый, губадью, а также побывать на знаменитой аллее звезд, выбрать оригинальные сувениры и почувствовать себя царской особой!