24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  3. Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»

Познакомиться с историей города и его самыми красивыми уголками в развлекательно-игровой форме

Юлия
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Юлия – представитель гидов
Если вам не хочется слушать рассказы экскурсовода и придерживаться определенного маршрута, тогда наш квест — то, что вам нужно.

Он тоже познакомит вас с историей города, с его самыми красивыми уголками и даже с местными жителями, но в необычной, игровой форме.
От 4800 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча метро площадь Тукая
Забронировать экскурсию
У этой экскурсии24 отзыва
4.79
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»

Программа

Данный квест пройдет по одной из старейших улиц Казани — улице Баумана, которая, как и московский Арбат, является пешеходной. С этой улицей связано много интересных и загадочных фактов.

Мы встретим вас на старте, зарядим хорошим настроением и расскажем об условиях прохождения квеста. От нас вы получите стартовый пакет с различными предметами, которые пригодятся вам на квесте. Разгадывая головоломки, шифры, загадки, вы узнаете столько, сколько вам не расскажет ни один экскурсовод, сможете погрузиться в атмосферу многонационального города с тысячелетней историей и неповторимым колоритом.

Во время экскурсии-приключения вы узнаете, что сегодня потомки казанских котов делают в Эрмитаже, откуда было украдено 100 ящиков золота, почему жители Казани до сих пор называют Екатерину Великую Аби-паша (Бабушка-царица), почему царский экипаж оставлен посреди улицы и многое другое.

Кроме того, вы сможете зайти в Дом татарской кулинарии и попробовать национальные блюда: эчпочмак, чак-чак, вак-беляш, кыстыбый, губадью, а также побывать на знаменитой аллее звезд, выбрать оригинальные сувениры и почувствовать себя царской особой!

Организационные детали

  • Экскурсию для вас проведет один из профессиональных гидов нашей команды
  • Вам понадобится телефон с выходом в интернет (достаточно одного на всю группу)
  • С собой возьмите фотоаппарат, деньги на сувениры и татарские вкусности, а также немного сообразительности и азарта
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»
Познавательный квест «Тайны казанского Арбата»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура метро площадь Тукая.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Юлия
Юлия
Здравствуйте, меня зовут Юлия. С 2008 года я вместе со своими друзьями организую в Казани игры по городскому ориентированию и краеведению. Эти игры позволяют жителям города узнать историю Казани, познакомиться с ее достопримечательностями и еще сильнее полюбить свою малую родину. Именно эти игры привели нас к мысли, что можно рассказывать о городе в интересной форме, и с 2013 наша команда стала проводить квест-экскурсии для туристов.
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24 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 ноября 2019
Огромное спасибо! Девочки гиды умнички. Нашим детям очень понравилось, даи взрослые не скучали.
28 октября 2019
Большое спасибо экскурсоводу Наталье за отличную экскурсию. Дети с удовольствием решали все загадки, нам с мужем было интересно послушать историю зданий. Отличный вариант для семейного отдыха.
8 августа 2019
Дети были в восторге от увлекательного путешествия, взрослым такой формат экскурсии тоже был интересен. Очень рекомендую , спасибо команде за идею и реализацию!
27 июля 2019
Это был второй квест, выбранный нами для детей, чтобы познакомить их с Казанью На мой взгляд, это более сложный квест для организаторов, они смогли в игровой форме привлечь внимание детей к достопримечательностям Казанского Арбата. Дети с удовольствием искали подсказки и активно участвовали экскурсии. Ещё раз большое спасибо нашим гидам Наталье и Ольге.
6 мая 2019
Огромное спасибо за ПРЕКРАСНУЮ и познавательную экскурсию!!! Отдельное спасибо Наталье, нашему гиду. Молодцы!!!
Екатерина
6 января 2019
Увлекательная подача полезной и интересной информации. Доброжелательный и грамотный гид, хотелось бы крошечку артистизма.
Но в целом удачный способ Тб х
6 июля 2018
Экскурсию с нами проводила гид Лилия. Я была с восьми летней дочке и 13 летним сыном. Лилия рассказывала очень интересно, мне очень понравилось что была терпелива с детьми. Никуда нас не торопила, давала им спокойно разобраться и сфотографироваться . Очень рада что вся собранная в процессе квеста информация пригодилось в конце в конкурсе Поэтому у детей была стимул прислушиваться. Задания были непредсказуемые, интересные и младшей и старшему. Лилия оставила нас с целым списком рекомендаций – что ещё посмотреть в городе, где покушать и так далее Жаль что такого нет Санкт-Петербурге!
16 июня 2018
Экскурсию познавательной назвать, я думаю, не совсем правильно. Это некоторые исторические факты из жизни города, подаваемые в игровой форме. Ориентирована на детей 8–12 лет. Если вы с ребёнком такого возраста, то рекомендую. Если с более взрослыми детьми или без детей, то нет смысла, лучше взять другую по истории города, там действительно за 2 часа можно узнать много интересного, если с гидом повезёт, конечно. Я была с активным ребёнком 8 лет, который хорошо бегает, ему экскурсия очень понравилась, хотя из исторических фактов он мало что запомнил. С другой стороны, я и не ожидала, что он сильно продвинется в плане познания истории Казани, мне нужно было развлечь его с легким намеком на историю, и поставленная цель была достигнута. В конце мероприятия он с радостью получил от ведущих в качестве приза сладкий сувенир, за что спасибо организаторам. На мой взгляд цена завышена. Если вы с детьми 8-12лет, и их нужно развлечь с некоторой исторической нагрузкой, рекомендую.
1 мая 2018
Доброго дня! Были на экскурсии в майские праздники и сложным составом (3 взрослых, 4 ребёнка (15, 11, 8, и почти 3). Экскурсию нам проводили замечательные девушки Наталья и Юлия. Квест понравился и взрослым и детям. 2 часа прошли весело и познавательно. Дети в игровой форме и когда им интересно достичь результата, запоминают больше информации чем во время обычной экскурсии (даже если она очень профессионально преподнесена). Наталья и Юлия, спасибо, Вам, огромное за квест, экскурсию, прекрасное настроение и за полезную информацию о истории города! С уважением, Светлана
29 декабря 2017
Добрый день! Квест проходили втроём, мама и двое детей 22 и 8 лет. На мой взгляд немного посредственно и по времени года не подходяще! Т.к. Связан квест со скульптурами и фонтанами, которые в зимнее время года законсервированны и гид говорит что именно здесь та или иная скульптура. Ожидали увидеть другого гида, про которого читали отзывы! И обещано было довести нас до Кремля с небольшим повествованием, но увы! Вывод: несоответствие ожидания и факта , этих денег квест явно не стоит.
Ещё 14 отзывов

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