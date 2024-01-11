Это зимнее путешествие наполнит вас яркими эмоциями и порадует живописными видами.
Насладитесь красотой зимнего пейзажа, откройте новые грани природы и подарите себе незабываемые воспоминания!
Насладитесь красотой зимнего пейзажа, откройте новые грани природы и подарите себе незабываемые воспоминания!
Ближайшие даты:
11
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Что вас ожидает:
- Храм Павшим Воинам
- Казанский кремль
- Кремлевская набережная
- Дворец Земледельцев
- Стадион Казань-Арена
- Дворец водных видов спорта
- Центр семьи «Казан»
- Остров Маркиз
- Вселенский храм
- Ледяные берега
- Старый водозабор
Описание
Что вас ожидает: Зимние приключения С нами вы отправитесь в небольшое зимнее путешествие по одной из крупнейших рек России — р. Волге. Вы увидите ее невероятные зимние пейзажи, остров Маркиз, Вселенский храм, ледяные берега и многое другое. Вторая часть нашего маршрута будет посвящена реке Казанке. И с ее акватории вы сможете увидеть центр города Казани с другого ракурса. Городской маршрут будет проложен мимо таких объектов, как Храм павшим воинам, Казанский Кремль, Дворец Земледельцев, стадион Ак Барс Арена. Вы наполнитесь новыми эмоциями, насладитесь живописными зимними видами и, несомненно, откроете для себя что-то новое! Важная информация:
- Вместимость снегохода до 2-х взрослых человек.
- На протяжении всего маршрута Вас будет отдельно сопровождать капитан-инструктор.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь (строго без острых каблуков).
- В случае изменения температуры на акватории (потепление), повлекшей подтаивание некоторых участков, проезд к некоторым объектам на усмотрение организатора может быть ограничен или заменен на другие. Программа при этом не уменьшается по продолжительности.
В случае изменения температуры на акватории (потепление), повлекшей подтаивание, возможен перенос экскурсии на другую дату и время (по договоренности).
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание (снегоход)
- Что не входит
- Питание
- Проезд до места встречи
- Место начала и завершения?
- Ул. Брюсова, 51, Казань
- Когда и сколько длится?
- Когда: В случае изменения температуры на акватории (потепление), повлекшей подтаивание, возможен перенос экскурсии на другую дату и время (по договоренности).Экскурсия длится около 1 часаБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 2 чел.
- Важная информация
- Вместимость снегохода до 2-х взрослых человек.
- На протяжении всего маршрута Вас будет отдельно сопровождать капитан-инструктор.
- Пожалуйста, надевайте комфортную одежду по погоде и удобную обувь (строго без острых каблуков).
- В случае изменения температуры на акватории (потепление), повлекшей подтаивание некоторых участков, проезд к некоторым объектам на усмотрение организатора может быть ограничен или заменен на другие. Программа при этом не уменьшается по продолжительности
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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