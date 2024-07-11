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отплывал от причала рядом с которым находится Центр семьи Казан(он заслуживает отдельного внимания). В ожидании теплохода мы успели сделать фотографии. На теплоходе очень уютная атмосфера, есть небольшой бар -кафе. рекомендую подниматься на 2 палубу даже в дождливый день (у нас получилось именно так) там достаточно комфортно. Есть открытая часть, а есть закрытая часть палубы с столиками, за которыми выпить чашечку кофе и насладиться потрясающими видами. Вид открывается потрясающий. Из пожеланий хотелось бы добавить пледы для пассажиров))) Спасибо Вам за яркие впечатления, которыми вы наполнили мой летний отпуск я с трепетом вспоминаю поездку в Казань. С удовольствием буду рекомендовать вашу компанию своим друзьям и знакомым.