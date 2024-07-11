Прогулки по Казанке – экскурсии в Казани

Найдено 3 экскурсии в категории «Прогулки по Казанке» в Казани, цены от 900 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
На теплоходе
456 отзывов
45 минут
Водная прогулка
Лучший выбор
Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
от 900 за человека
«Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке
На теплоходе
263 отзыва
2 часа
Водная прогулка
«Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
Расписание: Ежедневно в 09:30, 13:30, 16:30, 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700 за человека
Речная прогулка по Казанке на катере
На катере
19 отзывов
1 час
Водная прогулка
Речная прогулка по Казанке на катере
Начало: Ул. Брюсова, 51
Расписание: Любой день и время
8 000 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    11 июля 2024
    Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
    В первый раз прокатилась по Казанке на теплоходике. Получила огромное удовольствие от красоты города, заката, тёплого ветра, Волги. Прогулка длится
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    где-то 40 минут, в это время идёт рассказ экскурсовод, но на корм, к сожалению, было плохо слышно. Рекомендую для приятного времяпровождения.

  • Н
    Наталья
    11 июля 2024
    Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
    Организовано отлично!! Гид на «четверочку»👍 спасибо
  • Е
    Екатерина
    10 июля 2024
    «Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке
    Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями о чудесной экскурсии "Две реки Два пути" Очень интересная экскурсия, 2 часа пролетели незаметно. Теплоход
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    отплывал от причала рядом с которым находится Центр семьи Казан(он заслуживает отдельного внимания). В ожидании теплохода мы успели сделать фотографии. На теплоходе очень уютная атмосфера, есть небольшой бар -кафе. рекомендую подниматься на 2 палубу даже в дождливый день (у нас получилось именно так) там достаточно комфортно. Есть открытая часть, а есть закрытая часть палубы с столиками, за которыми выпить чашечку кофе и насладиться потрясающими видами. Вид открывается потрясающий. Из пожеланий хотелось бы добавить пледы для пассажиров))) Спасибо Вам за яркие впечатления, которыми вы наполнили мой летний отпуск я с трепетом вспоминаю поездку в Казань. С удовольствием буду рекомендовать вашу компанию своим друзьям и знакомым.

  • О
    Ольга
    10 июля 2024
    «Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке
    Экскурсовод знакомила с достопримечательностями 1 час, остальное время просто играла музыка.
  • К
    Каррна
    3 января 2024
    Дневная прогулка по Казанке на катере на воздушной подушке
    Организаторы не могли подтвердить нашу поездку до 31декабря,зотя 1 января экскурсия!В итоге группа не набиралась! Нам предложили покататься на снегоходах на Волге!Было потрясающе,не смотря на жуткий холод
  • П
    Петр
    25 сентября 2023
    Речная прогулка по Казанке на катере
    Все понравилось
  • А
    Анастасия
    14 августа 2023
    Речная прогулка по Казанке на катере
    Все было отлично, остались под большим впечатлением от прогулки. Отдельная благодарность капитану Игорю, приятный в общении, тактичный, все рассказал и показал, вернемся к нему вновь!
  • И
    Игорь
    16 января 2022
    На воздушной подушке по Волге и Казанке
    Потрясающе!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Прогулки по Казанке»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Речная прогулка по Казанке «Вдохновение столицей»
  2. «Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке
  3. Речная прогулка по Казанке на катере
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Благовещенский собор
  6. Кремль
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2024
Сейчас в Казани в категории "Прогулки по Казанке" можно забронировать 3 экскурсии от 900 до 8 000. Туристы уже оставили гидам 738 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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