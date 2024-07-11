1 чел.
По популярности
45 минут
Водная прогулка
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
от 900₽ за человека
2 часа
Водная прогулка
«Две реки - Два пути» - речная экскурсия по Волге и Казанке
Начало: Ул. Сибгата Хакима, 4
Расписание: Ежедневно в 09:30, 13:30, 16:30, 20:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
1 700₽ за человека
1 час
Водная прогулка
Речная прогулка по Казанке на катере
Начало: Ул. Брюсова, 51
Расписание: Любой день и время
8 000₽ за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья11 июля 2024В первый раз прокатилась по Казанке на теплоходике. Получила огромное удовольствие от красоты города, заката, тёплого ветра, Волги. Прогулка длится
- ННаталья11 июля 2024Организовано отлично!! Гид на «четверочку»👍 спасибо
- ЕЕкатерина10 июля 2024Добрый день! Хочу поделиться впечатлениями о чудесной экскурсии "Две реки Два пути" Очень интересная экскурсия, 2 часа пролетели незаметно. Теплоход
- ООльга10 июля 2024Экскурсовод знакомила с достопримечательностями 1 час, остальное время просто играла музыка.
- ККаррна3 января 2024Дневная прогулка по Казанке на катере на воздушной подушкеОрганизаторы не могли подтвердить нашу поездку до 31декабря,зотя 1 января экскурсия!В итоге группа не набиралась! Нам предложили покататься на снегоходах на Волге!Было потрясающе,не смотря на жуткий холод
- ППетр25 сентября 2023Речная прогулка по Казанке на катереВсе понравилось
- ААнастасия14 августа 2023Речная прогулка по Казанке на катереВсе было отлично, остались под большим впечатлением от прогулки. Отдельная благодарность капитану Игорю, приятный в общении, тактичный, все рассказал и показал, вернемся к нему вновь!
- ИИгорь16 января 2022На воздушной подушке по Волге и КазанкеПотрясающе!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Прогулки по Казанке»
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