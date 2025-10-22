Казань раскрывается во всей красе, когда её изучаешь пешком.
Маршрут проходит через сердце города - Казанский кремль, уютные переулки Старо-Татарской слободы и оживлённую улицу Баумана.
Это путешествие позволит прочувствовать атмосферу города, заглянуть в его прошлое и увидеть архитектурные детали, которые расскажут о его богатой истории. Присоединяйтесь к экскурсии, чтобы насладиться красотой Казани без спешки и суеты
5 причин купить эту экскурсию
- 🌆 Исторический Казанский кремль
- 🕌 Величественная мечеть Кул-Шариф
- 🏛️ Уникальная архитектура соборов
- 🏞️ Прогулка по улице Баумана
- 🏘️ Атмосфера Старо-Татарской слободы
Что можно увидеть
- Казанский кремль
- Мечеть Кул-Шариф
- Благовещенский собор
- Башня Сююмбике
- Национальный музей Татарстана
- Петропавловский собор
- Колокольня Богоявленской церкви
- Улица Баумана
- Старо-Татарская слобода
- Мечети Аль-Марджани и Апанаевская
- Дом Шамиля
- Купеческие усадьбы
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Казанский кремль — историческую крепость, откуда начался город.
- Мечеть Кул-Шариф — главный мусульманский храм Татарстана, названный в честь потомка пророка Мухаммада.
- Благовещенский собор — самое старое каменное здание Казани, построенное по приказу Ивана IV.
- Башню Сююмбике — названную в честь одной из первых в исламской истории мусульманок-правительниц.
- Национальный музей Татарстана — в здании бывшего Гостиного двора, где сосредоточена история края.
- Петропавловский собор — один из самых красивых храмов города, построенный при содействии Петра I.
- Колокольню Богоявленской церкви — архитектурный символ Казани.
- Улицу Баумана — главную пешеходную улицу города, где когда-то кипела торговая жизнь.
- Старо-Татарскую слободу — район на берегу озера Кабан, где сохранились старинные татарские дома и мечети.
- Мечети Аль-Марджани и Апанаевскую — первые каменные мечети Казани, возведённые при Екатерине II.
- Купеческие усадьбы — в традиционных татарских цветах.
Вы узнаете:
- об истории Казани от времён первого государства — Волжской Булгарии.
- основных этапах и переломных моментах её становления.
- строительстве татарской крепости.
- торговле и светской жизни в Казани.
- быте и традициях татар.
Организационные детали
- Входные билеты в Кремль оплачиваются дополнительно — 150 ₽ за чел.
- На экскурсии мы пройдём около 5 км. — выбирайте удобную обувь.
- Для посещения мечети женщинам необходимо закрыть руки, ноги и зону декольте, а также покрыть волосы. Платки и одежду для этого желательно брать с собой. Шорты у мужчин должны быть не выше колен.
- На территорию храмов не допускаются животные.
в понедельник, среду и пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Выбрать дату
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|2400 ₽
|Дети 8-12 лет
|1867 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Казанского кремля
Когда и сколько длится?
Когда: в понедельник, среду и пятницу в 09:00, в субботу и воскресенье в 10:00 и 13:00
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Айназ — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 948 туристов
Приветствую! Меня зовут Айназ, и я поближе познакомлю вас с большой историей края, где провела всю жизнь, а также с его традициями и обычаями, корнями уходящими в прошлое. Мне хотелось бы, чтобы впечатления от путешествий оставались только тёплые и приятные, а потому я буду рада рассказать вам самое интересное и ответить на ваши вопросы.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 13 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
М
Марина
22 окт 2025
Экскурсия очень насыщенная и интересная. Видно, что гид любит свой город и может много рассказать о нём. Если хочется лучше узнать Казань и несложно пройти пешком 5 км - эта экскурсия для Вас. Однозначно рекомендую.
S
Svetlana
10 окт 2025
Содержательная экскурсия, удобный маршрут
Е
Елена
28 сен 2025
Отличная познавательная экскурсия! Гид Айназ очень приятная. Нам все понравилось, время пролетело незаметно
Ю
Юлиана
22 авг 2025
Все было прекрасно; многое узнали; рассказ интересный, понятный и на все наши вопросы ответили)
О
Ольга
18 авг 2025
Огромное спасибо за экскурсию! Было очень интересно, понравилась подача материала, полная вовлеченность в историю, грамотная речь. Айназ - гид, которая рассказывает с душой. Лучшая экскурсия этого сезона!
Л
Лилия
28 июл 2025
Хочу поблагодарить экскурсовода за очень приятную атмосферу во время экскурсии! Маршрут удобный,информации много,но выстроена линия подачи очень хорошо,поэтому не тяжело к восприятию! Отличные воспоминания!
Д
Диана
18 июл 2025
Были на экскурсии у Айназ. Забегая вперед, получили большое удовольствие как с точки зрения впечатлений, содержания, так и со стороны общения, человеческого контакта. Айназ очень душевный и открытый человек, эрудированный
Ольга
17 июл 2025
Очень логичный маршрут, подача материала системная, контактный гид, на все вопросы отвечала, в общении очень приятная девушка 😌 Ходить много, информации тоже много, летом тяжеловато, но удобная обувь и панамки спасают) Экскурсия очень подходит для неспешного первого ознакомления с городом, и рассказы и виды, основные точки в историческом центре все пройдены 👌
Людмила
3 июл 2025
Очень понравилась экскурсия! Много нового узнали об истории Казани. Айназ прекрасный рассказчик. Единственное, из нашей группы не все дошли до конца. Рассчитывайте свои силы, маршрут протяженный. Но это того стоит!
Е
Елизавета
17 июн 2025
Классическая экскурсия по центру Казани. В целом посмотрели все ключевые места. Айназ приятная девушка, материалом владеет хорошо. Маршрут на самом деле очень объемный, мы прямо устали😁 Но наша дорогая экскурсовод
Маргарита
5 мая 2025
Отличная экскурсия! За три часа можно узнать историю всех главных объектов Казани: Кремля, ул. Баумана, Татарской слободы. Айназ - прекрасный гид! Рекомендую!
В
Валентина
29 апр 2025
Отличная экскурсия! Айназ провела экскурсию живо, доступно,продемонстрировав прекрасное знание материала.
Н
Наталья
28 апр 2025
На экскурсии мы были с 8-летней дочкой. Айназ интересно рассказывала исторические факты, отвечала на вопросы ребёнка, показывала отличные видовые точки и красивые места. Маршрут выдержали, а это чуть больше 5км за 3 часа. Для первого знакомства с центром Казани отличный вариант, если хочется увидеть главное.
