Еще несколько необычных экскурсий в Казани

Что вас ожидает

Сердце города

Вы отправитесь в необыкновенное путешествие по пешеходной улице Казани — улице Баумана. Когда-то она называлась Ногайская и Большая Проломная. В 19 веке по ней можно было проехать на конке, а в прошлом столетии — на трамвае. Вы увидите памятник Коту Казанскому и карету Екатерины II. Отыщете Нулевой километр, фонтан ⛲ Су Анасы, часы и станции метро 🚇 «Площадь Тукая» и «Кремлевская».

Казанские секреты

Казань хранит множество тайн. Вы раскроете, где обосновались Конь в пальто и Конь-страна, найдете Пуп земли и научитесь рассчитывать расстояние до Аляски. А еще услышите местные народные сказки и узнаете, как улица Баумана связана с Иваном Грозным и Екатериной Великой. В завершение подниметесь на Богоявленскую колокольню и оцените панораму города с высоты птичьего полета.

Организационные детали