Еще несколько необычных экскурсий в Казани

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Казанское котопутешествие

Веселая интерактивная прогулка по самой красивой улице города для детей и их родителей

Гульназ
Гульназ – экскурсионное агентство из Казани
Приглашаем исследовать интересные уголки татарской столицы ⭐️ в компании увлеченного гида и забавного перчаточного кота! Вы услышите древние легенды, постоите на Нулевом километре, отыщете необычные часы и познакомитесь с Котом Казанским. А в конце экскурсии 🧭 подниметесь на старинную колокольню и впечатлитесь видами города с высоты.
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  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Для 1-8 человек

  • 29502 655 ₽ за экскурсиюскидка10%

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Казанское котопутешествие
Казанское котопутешествие

Что вас ожидает

Сердце города
Вы отправитесь в необыкновенное путешествие по пешеходной улице Казани — улице Баумана. Когда-то она называлась Ногайская и Большая Проломная. В 19 веке по ней можно было проехать на конке, а в прошлом столетии — на трамвае. Вы увидите памятник Коту Казанскому и карету Екатерины II. Отыщете Нулевой километр, фонтан ⛲ Су Анасы, часы и станции метро 🚇 «Площадь Тукая» и «Кремлевская».

Казанские секреты
Казань хранит множество тайн. Вы раскроете, где обосновались Конь в пальто и Конь-страна, найдете Пуп земли и научитесь рассчитывать расстояние до Аляски. А еще услышите местные народные сказки и узнаете, как улица Баумана связана с Иваном Грозным и Екатериной Великой. В завершение подниметесь на Богоявленскую колокольню и оцените панораму города с высоты птичьего полета.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на детей 7-10 лет и их родителей
  • Билет на колокольню не включен в стоимость: 100 рублей взрослые, 50 рублей дети
Начало и место завершения
🚩 на улице Баумана
Казанское котопутешествие
Казанское котопутешествие
Казанское котопутешествие
Казанское котопутешествие

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Гульназ
Гульназ
Здравствуйте, дорогие путешественники. Наша дружная команда гидов проводит семейные экскурсии и помогает изучить Казань весело и увлекательно. С нетерпением ждем встречи с вами!
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