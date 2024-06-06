1 чел.
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скидка
15%
Фотопрогулка
1 час
Парадная Казань: незабываемая прогулка с фотографом
Откройте волшебство Казани во время фото-прогулки с личным гидом-фотографом. Вас ждут культовые места и профессиональные фото
Начало: В центре города
«Прогулка закончится на Казанской набережной, где зимой случается настоящая сказка и открывается самый длинный каток в Европе»
Завтра в 10:00
10 июня в 10:00
46003 910₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
«А в центре «города», на Рождественской площади изучим комплекс городской застройки 19 века, современные дома местных жителей и этно-комплекс «Ленивый Торжок»»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000₽ за всё до 10 чел.
Групповая
6 часов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
Посетить чудо-остров с древними храмами и монастырями и узнать о роли Свияжска в истории страны
Начало: У гостиницы «Ибис»
«Прогуляетесь по старинной площади Свияжска — Рождественской, полюбуетесь просторами трёх рек — Волги, Свияги и Щуки»
Расписание: в понедельник, вторник, среду, четверг, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 900₽ за человека
Индивидуальная
6 часов
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе
«Заглянем на Рождественскую площадь и реконструкцию «ленивого торжка», где можно будет купить свияжские сувениры, пострелять из арбалета и отведать чай из настоящего самовара и оладьи, которые напекут при вас и для вас»
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
14 500₽ за всё до 3 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
Познакомиться с символами города, увидеть его с лучших ракурсов и насладится огнями иллюминации
Начало: По договоренности в центре города
«А я расскажу, во что превращается набережная зимой и чем она примечательна летом»
Завтра в 16:30
10 июня в 17:00
67005 360₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казань: развенчаем мифы - с настоящим бородатым геологом
Экскурсия-полуфиналист Всероссийской туристской премии как лучший культурно-познавательный маршрут
Начало: на площади 1 Мая
«Прозрачные до дна, незамерзающие зимой, излюбленное место казанских дайверов и моржей»
Сегодня в 17:00
Завтра в 09:00
9 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Off-roаd экскурсия на Голубые озёра на жёлтом УАЗике
Начало: Метро Авиастроительная, ул. Копылова, д. 14
«Озёра имеет одинаковую температуру круглый год — всего +4 °C и они не замерзают зимой»
Расписание: по субботам в 9:00
13 июля в 09:00
20 июля в 09:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Стоп, снято! Знакомство с Казанью через кино
Пройти по местам съёмок фильмов и увидеть, где мчалась скорая из «Неотложки» и проезжала Зулейха
Начало: На площади 1 Мая
«Спуститесь с Кремлёвского холма и погрузитесь в новогоднюю атмосферу фильма «Ёлки»»
Сегодня в 18:00
Завтра в 14:00
6 500₽ за всё до 6 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААндрей6 июня 2024Прекрасная фотопрогулка по Казани с кучей впечатлений и отличными фото
- ТТатьяна6 июня 2024Профессионал с большой буквы. Великолепное знание материала сочетается с блестящим умением его донести. Спасибо)
- ННатали5 июня 2024Потрясающая прогулка-фотосессия от Лизы! Нам с сыном понравилось! Спасибо огромное за ценные кадры, за пойманные эмоции и фотки суперские! Всё прошло
- ЕЕвгения5 июня 2024Замечательный экскурсовод Диана, показала и рассказала много интересного за такое короткое время+ сделала кучу фоток, я думаю они будут отличные, эдем с нетерпением их.
- ММарина2 июня 2024Это была замечательная экскурсия. Все было на высшем уровне. Организация, маршрут, гид Рустем, четкий интересный рассказ. Все было так легко
- ТТатьяна2 июня 2024С нами была отличный гид Марина! Спасибо ей за терпение и понимание по отношению к подросткам, за интересную экскурсию, которая нам очень понравилась
- ЮЮрий27 мая 2024Отлично, нам очень понравилось, гид Марина очень доброжелательная, рассказывает всё подробно,на все вопросы отвечает развёрнуто, новая машина, отличный водитель Марат.
- ККсения25 мая 2024Очень интересная экскурсия! Алмаз вежливый гид и интересный собеседник. Показал и рассказал даже больше, чем ожидали. И фотограф отличный)
- ЕЕвгения24 мая 2024очень понравилось, спокойный темп, свободное время. В меру информации и интересных фактов. После экскурсии не чувствуешь себя выжатым лимоном))) Остров просто прекрасен и аутентичен)
- ППавел19 мая 2024Очень понравился сервис данной компании! Елена интересно и завлекающее рассказывала историю Казани, возила нас на машине, в багажнике были зонтики,
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Зимние»
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- Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
- Остров-град Свияжск и Храм всех религий (групповая автобусная экскурсия)
- Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
- Путешествие по вечерней Казани + катание на колесе обозрения
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