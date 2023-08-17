Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская

Увлекательная история 1000-летнего города - на лёгкой и информативной прогулке для взрослых и детей

5
4 отзыва
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Приглашаю отправиться в трёхчасовое путешествие, в котором будут интересные исторические факты, известные фамилии, архитектурные шедевры и, конечно, старинные легенды и предания. Я познакомлю вас с памятниками музея-заповедника «Казанский кремль».

А после расскажу о таких визитных карточках, как Александровский пассаж, Петропавловский собор, Дом Ушковой, Казанский университет и не только!
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
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Описание

Что вас ожидает

Казанский кремль

Пройдём по старинной улице и заглянем в самые укромные уголки, где вы сможете почувствовать себя средневековым жителем города. Вы оцените красоту и изящество мечети Кул-Шариф и увидите, как она устроена внутри. Узнаете, чем намаз отличается от азана и почему в убранстве мечети нет икон. Мы также побываем в Благовещенском соборе 16 века, где вы почувствуете атмосферу самого древнего храма города и увидите старинные фрески. И обязательно рассмотрим падающую башню Сююмбике, возле которой вас ждёт захватывающий рассказ о легендарной казанской царице.

Старинный посад

Затем мы перенесёмся в 19 век и погрузимся в атмосферу губернского города. Погуляем по самой фешенебельной улице — Кремлёвской. Здесь Петербург соседствует с Парижем, а здания купеческих домов с православными храмами.

В нашей программе:

  • Александровский пассаж. Оценим масштаб крупнейшего торгового центра Казани в 19 веке.
  • Петропавловский собор. «Сказочный терем», «пряничный домик» — как только его не называют! Вы рассмотрите внутреннее убранство одного из самых красивых храмов России и ощутите дух старинного собора.
  • Дом Ушковой. Роскошный особняк 1908 года, о котором я расскажу удивительную историю любви.
  • Казанский университет. Заглянем в научный городок, где бурлит студенческая жизнь уже более 200 лет. Известные имена, научные открытия, интересные факты. А ещё памятник коту-учёному и место исполнения желаний.
  • Колокольня Богоявленского собора. Загадочное переплетение древнерусских мотивов с геометрическими формами.
  • Старая Проломная аптека. Заглянем в старейшую аптеку Казани, которая работает до сих пор! Вы услышите историю семьи Бренингов и увидите аптекарские инструменты.
  • Закончим прогулку на пешеходной улице Баумана. Далее можно запланировать обед в кафе или ресторане. Я помогу с выбором вкусного места.

С вас хорошее настроение, с меня — интересный рассказ и прекрасные фотографии на протяжении всего маршрута.

Организационные детали

  • Дополнительные расходы: билеты в Казанский кремль (оплачиваются в кассах) — 130 руб. с человека, льготный — 100 руб.
  • Обратите внимание: мечеть закрыта для туристов в пятницу с 11:30 до 13:15
  • При входе в мечеть и собор девушкам нужно иметь головной убор (можно взять при входе в храмы)

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
в районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
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1
А
17 авг 2023
Экскурсия на очень высоком уровне. Екатерина простым и понятным языком рассказала про многовековую историю Казани. Все время пролетело незаметно и приятно. Подача информации максимально доступна и корректна. Очень высокий общий уровень культуры и эрудиции. Однозначно рекомендую для будущих посетителей.
Людмила
17 авг 2023
Замечательная экскурсия и замечательный гид Екатерина влюбили в Казань, сразу захотелось вернуться! История переплеталась в рассказе с легендами, вопросами, показом исторических фотографий и фотографированием нас на аппарат гида)) фото получились отличные! яркие, дружные, нетривиальные (например, падающая семья на фоне падающей башни). Екатерина очень приятный человек, рассказала, где вкусно покушать, сами бы не нашли никогда)) Экскурсия завершилась сюрпризом- подарком в тематике встречи. Спасибо!!
М
16 авг 2023
Невероятно комфортная и познавательная экскурсия) Екатерина замечательная открытая девушка, с которой идёшь на одной волне и время пролетает незаметно) огромное спасибо за такое интересное погружение в историю города)
Е
9 авг 2023
Хочется поблагодарить Екатерину за проведенную экскурсию. Нам очень понравилось!
За время прогулки мы увидели основные достопримечательности Казани, прошлись по территории Кремля и близлежащим улицам. Екатерина отвечала на все возникающие у нас вопросы и подстраивала маршрут по наши пожелания. После экскурсии гид рассказала нам где ещё можно погулять, что посмотреть и где можно вкусно пообедать. Она смогла увлечь историей родного города и детей, и взрослых! Было очень интересно и познавательно каждому участнику экскурсии.
Огромное спасибо!

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
Для школьников
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Монастыри, церкви, храмы
Казанский кремль
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Кул-Шариф
Старая Казань
Петропавловский собор
Башня Сююмбике
Благовещенский собор
Улицы и переулки
Богоявленский собор
Дом Ушковой
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Кремль

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