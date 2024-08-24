Трёхчасовое путешествие по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская предлагает уникальную возможность узнать исторические факты и легенды. В ходе экскурсии посетители увидят мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и башню Сююмбике.На улице Кремлёвская

можно будет полюбоваться Александровским пассажем, Петропавловским собором и Домом Ушковой. Прогулка завершится на улице Баумана, где можно отдохнуть в уютных кафе. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет глубже узнать историю и культуру Казани

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-10 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Казанский кремль

Пройдём по старинной улице и заглянем в самые укромные уголки, где вы сможете почувствовать себя средневековым жителем города. Вы оцените красоту и изящество мечети Кул-Шариф и увидите, как она устроена внутри. Узнаете, чем намаз отличается от азана и почему в убранстве мечети нет икон. Мы также побываем в Благовещенском соборе 16 века, где вы почувствуете атмосферу самого древнего храма города и увидите старинные фрески. И обязательно рассмотрим падающую башню Сююмбике, возле которой вас ждёт захватывающий рассказ о легендарной казанской царице.

Старинный посад

Затем мы перенесёмся в 19 век и погрузимся в атмосферу губернского города. Погуляем по самой фешенебельной улице — Кремлёвской. Здесь Петербург соседствует с Парижем, а здания купеческих домов с православными храмами.

В нашей программе:

Александровский пассаж . Оценим масштаб крупнейшего торгового центра Казани в 19 веке.

. Оценим масштаб крупнейшего торгового центра Казани в 19 веке. Петропавловский собор . «Сказочный терем», «пряничный домик» — как только его не называют! Вы рассмотрите внутреннее убранство одного из самых красивых храмов России и ощутите дух старинного собора.

. «Сказочный терем», «пряничный домик» — как только его не называют! Вы рассмотрите внутреннее убранство одного из самых красивых храмов России и ощутите дух старинного собора. Дом Ушковой . Роскошный особняк 1908 года, о котором я расскажу удивительную историю любви.

. Роскошный особняк 1908 года, о котором я расскажу удивительную историю любви. Казанский университет . Заглянем в научный городок, где бурлит студенческая жизнь уже более 200 лет. Известные имена, научные открытия, интересные факты. А ещё памятник коту-учёному и место исполнения желаний.

. Заглянем в научный городок, где бурлит студенческая жизнь уже более 200 лет. Известные имена, научные открытия, интересные факты. А ещё памятник коту-учёному и место исполнения желаний. Колокольня Богоявленского собора . Загадочное переплетение древнерусских мотивов с геометрическими формами.

. Загадочное переплетение древнерусских мотивов с геометрическими формами. Старая Проломная аптека . Заглянем в старейшую аптеку Казани, которая работает до сих пор! Вы услышите историю семьи Бренингов и увидите аптекарские инструменты.

. Заглянем в старейшую аптеку Казани, которая работает до сих пор! Вы услышите историю семьи Бренингов и увидите аптекарские инструменты. Закончим прогулку на пешеходной улице Баумана. Далее можно запланировать обед в кафе или ресторане. Я помогу с выбором вкусного места.

С вас хорошее настроение, с меня — интересный рассказ и прекрасные фотографии на протяжении всего маршрута.

Организационные детали