Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Погрузитесь в атмосферу Казани, пройдя по её древним улицам и узнав тайны Казанского кремля и Кремлёвской улицы. История и архитектура ждут вас
Трёхчасовое путешествие по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская предлагает уникальную возможность узнать исторические факты и легенды. В ходе экскурсии посетители увидят мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и башню Сююмбике.
На улице Кремлёвская читать дальшеуменьшить
можно будет полюбоваться Александровским пассажем, Петропавловским собором и Домом Ушковой. Прогулка завершится на улице Баумана, где можно отдохнуть в уютных кафе. Эта экскурсия идеально подходит для тех, кто хочет глубже узнать историю и культуру Казани
Пройдём по старинной улице и заглянем в самые укромные уголки, где вы сможете почувствовать себя средневековым жителем города. Вы оцените красоту и изящество мечети Кул-Шариф и увидите, как она устроена внутри. Узнаете, чем намаз отличается от азана и почему в убранстве мечети нет икон. Мы также побываем в Благовещенском соборе 16 века, где вы почувствуете атмосферу самого древнего храма города и увидите старинные фрески. И обязательно рассмотрим падающую башню Сююмбике, возле которой вас ждёт захватывающий рассказ о легендарной казанской царице.
Старинный посад
Затем мы перенесёмся в 19 век и погрузимся в атмосферу губернского города. Погуляем по самой фешенебельной улице — Кремлёвской. Здесь Петербург соседствует с Парижем, а здания купеческих домов с православными храмами.
В нашей программе:
Александровский пассаж. Оценим масштаб крупнейшего торгового центра Казани в 19 веке.
Петропавловский собор. «Сказочный терем», «пряничный домик» — как только его не называют! Вы рассмотрите внутреннее убранство одного из самых красивых храмов России и ощутите дух старинного собора.
Дом Ушковой. Роскошный особняк 1908 года, о котором я расскажу удивительную историю любви.
Казанский университет. Заглянем в научный городок, где бурлит студенческая жизнь уже более 200 лет. Известные имена, научные открытия, интересные факты. А ещё памятник коту-учёному и место исполнения желаний.
Колокольня Богоявленского собора. Загадочное переплетение древнерусских мотивов с геометрическими формами.
Старая Проломная аптека. Заглянем в старейшую аптеку Казани, которая работает до сих пор! Вы услышите историю семьи Бренингов и увидите аптекарские инструменты.
Закончим прогулку на пешеходной улице Баумана. Далее можно запланировать обед в кафе или ресторане. Я помогу с выбором вкусного места.
С вас хорошее настроение, с меня — интересный рассказ и прекрасные фотографии на протяжении всего маршрута.
Организационные детали
Дополнительные расходы: билеты в Казанский кремль (оплачиваются в кассах) — 130 руб. с человека, льготный — 100 руб.
Обратите внимание: мечеть закрыта для туристов в пятницу с 11:30 до 13:15
При входе в мечеть и собор девушкам нужно иметь головной убор (можно взять при входе в храмы)
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская)
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Екатерина — ваш гид в Казани
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2022 года
Обычно отвечает за 5 часов 40 минут
Провела экскурсии для 85 туристов
Привет! Я Екатерина, энергичный и позитивный гид по Казани. А ещё я историк и по образованию и имею опыт работы педагогом. Казань — моя душа, я люблю этот город и читать дальшеуменьшить
могу рассказывать о нём часами. Люблю лёгкие интересные прогулки, поэтому на моих экскурсиях — исторические факты и увлекательный рассказ. Скучно не будет ни взрослым, ни детям. Я стану вашим другом в Казани и расскажу, где можно попробовать национальную кухню и посетить интересные выставки и концерты. Обещаю, вы не забудете Казань!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 15 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Дарья
Огромное спасибо за захватывающую экскурсию, 3 часа прошли на одном дыхании! Очень понравился маршрут, здорово, из совсем туристических мест был только Кремль, дальше прошлись по знаковым местам Казанского университета, прониклись студенческим духом города. Прогулялись по парку Черное Озеро. Очень понравился стиль рассказа, живой, непринужденный. Екатерина разбавляла факты легендами, много дала рекомендаций по достопримечательностям для посещения, кафе, магазинам. Очень рекомендую 🌷
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Евгений
Приятный в общении гид, хорошо знает город и его историю. Скучно не было ни нам с супругой, ни двум взрослым детям.
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Д
Дмитрий
Очень яркая и интересная экскурсия. Екатерина прекрасный рассказчик, ведет экскурсию в формате живого разговора, а не лекции, что облегчает понимание материала и позволяет лучше все запомнить, было много интересной информации читать дальшеуменьшить
по истории, архитектуре, религии, о выдающихся деятелях, развитии города…, информация была достаточно разнообразной и структурированной. Экскурсия была интересна и нам, и нашей 12-летней дочери, Екатерина моментально установила с ней контакт и всю экскурсию ненавязчиво вовлекала ее в разговор вопросами, интересными фактами, показывала незаметные детали в местах, где мы проходили. Было прохладно, Екатерина рассчитывала время между локациями, чтобы мы периодически заходили в помещения греться, но и там продолжалась экскурсия. Мы получили много советов по интересным музеям в Казани, какой Чак-Чак вкуснее, как добраться до Свияжска и пр. Самая замечательная экскурсия из всех в Казани!
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Елена
Хочется поблагодарить Екатерину за проведенную экскурсию. Нам очень понравилось! За время прогулки мы увидели основные достопримечательности Казани, прошлись по территории Кремля и близлежащим улицам. Екатерина отвечала на все возникающие у нас читать дальшеуменьшить
вопросы и подстраивала маршрут по наши пожелания. После экскурсии гид рассказала нам где ещё можно погулять, что посмотреть и где можно вкусно пообедать. Она смогла увлечь историей родного города и детей, и взрослых! Было очень интересно и познавательно каждому участнику экскурсии. Огромное спасибо!
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Людмила
Замечательная экскурсия и замечательный гид Екатерина влюбили в Казань, сразу захотелось вернуться! История переплеталась в рассказе с легендами, вопросами, показом исторических фотографий и фотографированием нас на аппарат гида)) фото получились читать дальшеуменьшить
отличные! яркие, дружные, нетривиальные (например, падающая семья на фоне падающей башни). Екатерина очень приятный человек, рассказала, где вкусно покушать, сами бы не нашли никогда)) Экскурсия завершилась сюрпризом- подарком в тематике встречи. Спасибо!!
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Татьяна
Мы очень благодарны Екатерине за сегодняшнюю экскурсию! Мы спали три часа, думали: ну, если совсем нас накроет- уйдём пораньше! Но 3 часа с Екатериной пронеслись стремительно. Это настолько светлый и читать дальшеуменьшить
позитивный человек с искрящимися глазами, доброжелательной улыбкой и живой подачей информации! Мы в нее просто влюбились!!!:) Замечательный рассказчик! Она не просто в материале экскурсии, но и вообще очень эрудированный и образованный человек. Спасибо ей огромное, успехов и процветания!
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