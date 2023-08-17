Увлекательная история 1000-летнего города - на лёгкой и информативной прогулке для взрослых и детей
А после расскажу о таких визитных карточках, как Александровский пассаж, Петропавловский собор, Дом Ушковой, Казанский университет и не только!
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даты
Описание
Что вас ожидает
Казанский кремль
Пройдём по старинной улице и заглянем в самые укромные уголки, где вы сможете почувствовать себя средневековым жителем города. Вы оцените красоту и изящество мечети Кул-Шариф и увидите, как она устроена внутри. Узнаете, чем намаз отличается от азана и почему в убранстве мечети нет икон. Мы также побываем в Благовещенском соборе 16 века, где вы почувствуете атмосферу самого древнего храма города и увидите старинные фрески. И обязательно рассмотрим падающую башню Сююмбике, возле которой вас ждёт захватывающий рассказ о легендарной казанской царице.
Старинный посад
Затем мы перенесёмся в 19 век и погрузимся в атмосферу губернского города. Погуляем по самой фешенебельной улице — Кремлёвской. Здесь Петербург соседствует с Парижем, а здания купеческих домов с православными храмами.
В нашей программе:
- Александровский пассаж. Оценим масштаб крупнейшего торгового центра Казани в 19 веке.
- Петропавловский собор. «Сказочный терем», «пряничный домик» — как только его не называют! Вы рассмотрите внутреннее убранство одного из самых красивых храмов России и ощутите дух старинного собора.
- Дом Ушковой. Роскошный особняк 1908 года, о котором я расскажу удивительную историю любви.
- Казанский университет. Заглянем в научный городок, где бурлит студенческая жизнь уже более 200 лет. Известные имена, научные открытия, интересные факты. А ещё памятник коту-учёному и место исполнения желаний.
- Колокольня Богоявленского собора. Загадочное переплетение древнерусских мотивов с геометрическими формами.
- Старая Проломная аптека. Заглянем в старейшую аптеку Казани, которая работает до сих пор! Вы услышите историю семьи Бренингов и увидите аптекарские инструменты.
- Закончим прогулку на пешеходной улице Баумана. Далее можно запланировать обед в кафе или ресторане. Я помогу с выбором вкусного места.
С вас хорошее настроение, с меня — интересный рассказ и прекрасные фотографии на протяжении всего маршрута.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: билеты в Казанский кремль (оплачиваются в кассах) — 130 руб. с человека, льготный — 100 руб.
- Обратите внимание: мечеть закрыта для туристов в пятницу с 11:30 до 13:15
- При входе в мечеть и собор девушкам нужно иметь головной убор (можно взять при входе в храмы)
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- в районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская)
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
За время прогулки мы увидели основные достопримечательности Казани, прошлись по территории Кремля и близлежащим улицам. Екатерина отвечала на все возникающие у нас вопросы и подстраивала маршрут по наши пожелания. После экскурсии гид рассказала нам где ещё можно погулять, что посмотреть и где можно вкусно пообедать. Она смогла увлечь историей родного города и детей, и взрослых! Было очень интересно и познавательно каждому участнику экскурсии.
Огромное спасибо!