Дорогие друзья, приглашаю вас окунуться в удивительный мир дикой природы. Мы с вами проведем прекрасный день на ферме, где живут настоящие алтайские маралы. Этот туристический объект не имеет аналогов в Татарстане!
Ближайшие даты:
17
дек
дек
23
дек
дек
24
дек
дек
Описание
Что вас ожидает: Маралы — это подвид благородного оленя. Помимо них, на территории в 24 га находятся суслики, дикие утки, дикие кролики и косули. «Мараловая ферма» располагается в глубине леса, что позволяет полностью абстрагироваться от суеты и забот и наслаждаться моментом. Ферма оленей-маралов располагается в селе Нурлаты Зеленодольского района Республики Татарстан, в 82 км. от Казани. Здесь не ловит связь и не работает интернет, вокруг дикий лес и поля, и нет ни единого дома. Поэтому у нас будет прекрасная возможность замедлиться, побыть рядом с благородными животными, ощутить их энергию, перезагрузиться в спокойной атмосфере вдали от городской суеты, без назойливых звонков и сообщений в социальных сетях.
По выходным в 9:00
Ответы на вопросы
- Что входит
- Входные билеты на ферму
- Трансфер
- Короткий перекус на месте: чай, бутерброды
- Корм для животных
- Что не входит
- Личные расходы
- Место начала и завершения?
- Ваш отель / апартаменты
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выходным в 9:00Экскурсия длится около 6 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.