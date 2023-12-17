Мараловый ретрит: в гости к алтайским маралам

Индивидуальная экскурсия в Казани
Дорогие друзья, приглашаю вас окунуться в удивительный мир дикой природы. Мы с вами проведем прекрасный день на ферме, где живут настоящие алтайские маралы. Этот туристический объект не имеет аналогов в Татарстане!
Мараловый ретрит: в гости к алтайским маралам
Мараловый ретрит: в гости к алтайским маралам
Мараловый ретрит: в гости к алтайским маралам
Мараловый ретрит: в гости к алтайским маралам
Мараловый ретрит: в гости к алтайским маралам
Мараловый ретрит: в гости к алтайским маралам
Ближайшие даты:
17
дек
23
дек
24
дек

Описание

Что вас ожидает: Маралы — это подвид благородного оленя. Помимо них, на территории в 24 га находятся суслики, дикие утки, дикие кролики и косули. «Мараловая ферма» располагается в глубине леса, что позволяет полностью абстрагироваться от суеты и забот и наслаждаться моментом. Ферма оленей-маралов располагается в селе Нурлаты Зеленодольского района Республики Татарстан, в 82 км. от Казани. Здесь не ловит связь и не работает интернет, вокруг дикий лес и поля, и нет ни единого дома. Поэтому у нас будет прекрасная возможность замедлиться, побыть рядом с благородными животными, ощутить их энергию, перезагрузиться в спокойной атмосфере вдали от городской суеты, без назойливых звонков и сообщений в социальных сетях.

По выходным в 9:00

Ответы на вопросы

Что входит
  • Входные билеты на ферму
  • Трансфер
  • Короткий перекус на месте: чай, бутерброды
  • Корм для животных
Что не входит
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Ваш отель / апартаменты
Когда и сколько длится?
Когда: По выходным в 9:00
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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