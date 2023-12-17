Дорогие друзья, приглашаю вас окунуться в удивительный мир дикой природы. Мы с вами проведем прекрасный день на ферме, где живут настоящие алтайские маралы. Этот туристический объект не имеет аналогов в Татарстане!

Описание

Что вас ожидает: Маралы — это подвид благородного оленя. Помимо них, на территории в 24 га находятся суслики, дикие утки, дикие кролики и косули. «Мараловая ферма» располагается в глубине леса, что позволяет полностью абстрагироваться от суеты и забот и наслаждаться моментом. Ферма оленей-маралов располагается в селе Нурлаты Зеленодольского района Республики Татарстан, в 82 км. от Казани. Здесь не ловит связь и не работает интернет, вокруг дикий лес и поля, и нет ни единого дома. Поэтому у нас будет прекрасная возможность замедлиться, побыть рядом с благородными животными, ощутить их энергию, перезагрузиться в спокойной атмосфере вдали от городской суеты, без назойливых звонков и сообщений в социальных сетях.