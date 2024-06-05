Экскурсии по Татарстану

Найдено 44 экскурсии в категории «Татарстан» в Казани, цены от 900 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
8 часов
442 отзыва
Культовые места Казани: история и архитектура в одной экскурсии
Исследуйте духовное наследие Казани: от Свияжска до Раифы, завершая уникальным Храмом всех религий
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: ежедневно в 09:30
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
24002 160 за человека
Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
7 часов
111 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Свияжску, Иннополису и Храму всех религий
Откройте для себя удивительные места Татарстана за один день. Погрузитесь в историю, футуризм и культурное многообразие
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
12 000 за всё до 10 чел.
Иннополис: технологии и современная архитектура
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
280 отзывов
Иннополис: технологии и современная архитектура
Погрузитесь в мир высоких технологий и современного дизайна, посетив Иннополис - уникальный город для IT-специалистов
Начало: В Иннополисе
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:30
от 4 000 за всё до 5 чел.
Болгар: поездка из Казани с историком
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
21 отзыв
Болгар: поездка из Казани с историком
Путешествие в Болгар из Казани с опытным историком. Узнайте тайны древнего города, посетите музеи и памятники, насладитесь живописными пейзажами
10 июня в 08:00
11 июня в 18:00
19 000 за всё до 10 чел.
Иннополис - будущее уже здесь
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
64 отзыва
Иннополис - будущее уже здесь: индивидуальная экскурсия
Узнайте, почему Иннополис называют Силиконовой долиной России. Впечатляющие технологии, роботы и уникальные инновации ждут вас
Начало: В городе Иннополис
10 июня в 12:30
11 июня в 12:30
от 4 500 за всё до 5 чел.
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
153 отзыва
3 в 1: Вселенский храм, Иннополис и Свияжск
Оцените уникальный Вселенский храм, погрузитесь в историю Свияжска и откройте для себя мир высоких технологий в Иннополисе. Экскурсия не даст вам заскучать
21 июня в 09:00
22 июня в 09:00
12 000 за всё до 4 чел.
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
19 отзывов
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
Лазурные воды, первозданный лес и целебная глина: отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к Голубым озерам в Казани. Окунитесь в природу Татарстана
Начало: Ваш отель
10 июня в 07:00
15 июня в 07:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
Иннополис и Свияжск за 1 день
Индивидуальная
6 часов
42 отзыва
Иннополис и Свияжск за 1 день
Погулять по старинному острову и оценить современный город высоких технологий
24 июня в 08:00
25 июня в 08:00
8 600 за всё до 8 чел.
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
105 отзывов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани
Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Свияжск, Тихий Плес и Иннополис: три якоря жизни (транспорт оплачивается дополнительно)
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
43 отзыва
Свияжск, Тихий Плес, Иннополис: путешествие по времени
Исследуйте три уникальных места Казани, каждое из которых откроет вам новую страницу истории и современности
2 июля в 08:00
3 июля в 08:00
10 000 за всё до 4 чел.
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667 за всё до 6 чел.
4 в 1: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7 часов
68 отзывов
Казань: Иннополис, Голубые озёра, Раифский монастырь, Храм всех религий
Познайте сокровища Татарстана: от инновационного Иннополиса до загадочного Храма всех религий
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
25 июня в 10:30
28 июня в 10:00
1550013 950 за всё до 4 чел.
Раифа, Свияжск, Вселенский храм
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
104 отзыва
Раифа, Свияжск, Вселенский храм - индивидуальная экскурсия по Казани
За один день увидите Раифский монастырь, Вселенский храм и остров-град Свияжск. Погрузитесь в историю и культуру этих уникальных мест
21 июня в 08:00
22 июня в 08:00
13 760 за всё до 6 чел.
Главные символы Казани, Иннополис и остров Свияжск - за 1 день
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
7.5 часов
43 отзыва
Главные символы Казани и путешествие в Иннополис и Свияжск
Погрузитесь в историю Казани и Свияжска с эксклюзивной экскурсией, где мифы оживут и история заговорит
Начало: У метро Площадь Тукая или вашем отеле в историческ...
18 июля в 10:00
30 июля в 10:00
1880016 920 за всё до 4 чел.
2 в 1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
36 отзывов
Свияжск и Голубые озёра: путешествие по Татарстану
Исследуйте сокровища Татарстана: от загадочных Голубых озёр до исторического Свияжска, всё в одной поездке
Начало: Ваш отель
10 июня в 07:30
18 июня в 07:30
от 21 340 за всё до 6 чел.
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
7 часов
37 отзывов
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От вашего отеля
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
32 отзыва
Остров-град Свияжск: по пути Ивана Грозного
В деталях узнать о взятии Казани и впечатлиться памятниками тех времен
8 июля в 10:30
15 июля в 10:30
15 000 за всё до 3 чел.
В гостях у древнего Свияжска
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
В гостях у древнего Свияжска
Познакомиться с удивительным островом-градом, с которого началась новая глава в истории России
7 июля в 08:00
13 июля в 08:00
10 000 за всё до 3 чел.
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Индивидуальная
3.5 часа
131 отзыв
Речная экскурсия в остров-град Свияжск
Прикоснуться к истории и архитектуре Руси на лодочной экскурсии с капитаном и профессиональным гидом
18 июня в 15:00
20 июня в 08:00
от 12 200 за всё до 5 чел.
Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Групповая
10 часов
193 отзыва
Болгар и Белая мечеть: история и вкусы Татарстана
Исследуйте исторические сокровища Болгара и отведайте уникальные татарские блюда в одной поездке
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и воскресенье в 09:00
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
30002 700 за человека
В Болгар на автобусе: Северная Мекка
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
293 отзыва
Групповая экскурсия «В Болгар на автобусе: Северная Мекка»
Погрузитесь в историю Поволжья с экскурсией в Болгар, где вас ждут уникальные памятники и мечети
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 09:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
3 000 за человека
Прогулка по Голубым озёрам
🚶 Пешая
скидка
10%
Групповая
4 часа
81 отзыв
Прогулка по Голубым озёрам
Посетить заповедные места в походе по окрестностям Казани и изучить сказочные водоёмы
Начало: Недалеко от Казанского Кремля
Расписание: во вторник и четверг в 09:45, в субботу и воскресенье в 09:45 и 14:15
Сегодня в 09:45
Завтра в 09:45
1000900 за человека
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
9 часов
10 отзывов
Избранные места Татарстана: Храм всех религий + Иннополис + Свияжск + Раифа
Объехать важнейшие локации для культурного туризма, православного паломничества и семейного досуга
Сегодня в 09:00
10 июня в 18:00
18 000 за всё до 4 чел.
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
🚌 На автобусе
Групповая
7 часов
38 отзывов
Автобусная экскурсия «Свияжск, Иннополис и Храм всех религий»
Посетить средневековый остров-град, самый молодой город страны и Вселенский храм за 1 день
Начало: В центре города
Расписание: в понедельник, среду и пятницу в 12:00
10 июня в 12:00
12 июня в 12:00
2 399 за человека
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Все древности Свияжска: обзорная экскурсия + Музей археологического дерева
Изучить город-крепость и побывать на археологическом раскопе
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
14 500 за всё до 3 чел.
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
12 отзывов
Камское Устье: гипсовые штольни и Юрьевская пещера
Знакомство с тайнами подземного мира Татарстана (из Казани и обратно нужно добраться самостоятельно)
Начало: В Камском Устье
Расписание: ежедневно в 11:00
Завтра в 11:00
10 июня в 11:00
1 500 за человека
Путешествие на остров-град Свияжск в мини-группе
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
скидка
20%
Групповая
6.5 часов
28 отзывов
Путешествие на остров-град Свияжск: погружение в историю России
Познайте духовное наследие и архитектурные шедевры Свияжска, совершив путешествие из Казани в мини-группе
Начало: Около гостиницы «Татарстан»
Сегодня в 09:30
15 июня в 09:30
36002 880 за человека
Свияжск сквозь века (на вашем авто)
Индивидуальная
5 часов
44 отзыва
Свияжск сквозь века (на вашем авто)
Свияжск - одно из древнейших мест в окрестностях Казани. Посетите монастыри, узнайте историю острова и насладитесь живописными видами
Начало: Удобное для гостей
Сегодня в 09:00
Завтра в 08:00
8 000 за всё до 3 чел.
Прогулка на парусной яхте по Волге
🛥 На яхте
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Прогулка на парусной яхте по Волге
Осмотреть красоты Татарстана с воды, поучиться управлять яхтой и найти отпечатки древних моллюсков
Сегодня в 15:30
Завтра в 08:30
14 500 за всё до 6 чел.
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
11 отзывов
Два в одном: Раифский монастырь и Храм всех религий
Посетить важнейшие святыни в окрестностях Казани и полюбоваться идиллическими пейзажами
Завтра в 08:30
17 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
6 часов
10 отзывов
Свияжск, Успенский монастырь и Храм всех религий
Погулять по легендарному острову и увидеть необычный храм
Начало: В центре города
Расписание: во вторник и четверг в 12:00, в воскресенье в 10:00
Завтра в 10:00
11 июня в 12:00
1 899 за человека
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
🚌 На автобусе
Групповая
8 часов
317 отзывов
Свияжск, Раифский монастырь и Храм всех религий
Культовые религиозные и исторические памятники в окрестностях Казани
Начало: напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: ежедневно в 10:00
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
2 400 за человека
Татарская этнодеревня и русский Свияжск (на вашем автомобиле)
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Культурное путешествие: Татарская этнодеревня и Свияжск
Откройте для себя духовное богатство Казани в уникальной экскурсии по Татарской этнодеревне и острову Свияжск
10 июня в 10:00
12 июня в 12:00
15 000 за всё до 10 чел.
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
🚌 На автобусе
Групповая
11 часов
32 отзыва
Елабуга. Поездка в уютный старинный город
Посетить шишкинские места и узнать о последних днях Цветаевой на групповой автобусной экскурсии
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
Расписание: в субботу в 09:00
Сегодня в 09:00
15 июня в 09:00
3 960 за человека
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
15 отзывов
Авто-экскурсия в Свияжск + ремесленный мастер-класс
Понять историю края, изучить древние монастыри и сделать сувенир своими руками
7 июля в 08:00
9 июля в 08:30
10 800 за всё до 4 чел.
Из Казани - в многоликий Чистополь
🚗 На машине
Индивидуальная
10 часов
5 отзывов
Из Казани - в многоликий Чистополь
Погрузиться в провинциальный уют и уникальную музейную среду
Начало: Возле места проживания гостей
11 июня в 08:30
13 июня в 08:30
17 340 за всё до 4 чел.
Из Казани - в Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
10 отзывов
Из Казани - в Храм всех религий
Посетить необычный мультирелигиозный храм и раскрыть его тайны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
17 июня в 12:00
20 июня в 16:00
67006 030 за всё до 4 чел.
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
⛴ На теплоходе
скидка
10%
Аудиогид
1.5 часа
30 отзывов
Прогулка на теплоходе по Волге с аудиоэкскурсией
Полюбоваться Казанью и живописными берегами Татарстана, слушая истории края
Начало: Неподалеку от речного порта
Расписание: ежедневно в 09:45 и 18:30
Сегодня в 18:30
Завтра в 09:45
12001 080 за человека
Остров-град Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
128 отзывов
Остров-град Свияжск
Очароваться русской стариной и историей Казанского края в авто-пешеходном путешествии
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра
16 июня в 09:30
21 июня в 09:30
10 000 за всё до 8 чел.
Раифский монастырь и заповедные места Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Раифский монастырь и заповедные места Поволжья
Трагическая история духовной жизни страны на примере одной обители
Начало: У вашего отеля
16 июня в 10:00
21 июня в 10:00
9 000 за экскурсию
По следам Волжской Булгарии: древние городища на юго-востоке Татарстана
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
По следам Волжской Булгарии: древние городища на юго-востоке Татарстана
Прислушаться к эху великих столетий в путешествии по заповедным историческим местам
23 июня в 08:00
9 июля в 08:00
28 670 за всё до 4 чел.
Этнодеревня Татар Авылы и Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
Этнодеревня Татар Авылы и Свияжск
Побывать у весёлого Дамира Абы и козы Машки, а потом погрузиться в 500-летнюю историю Свияжска
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
15 000 за всё до 3 чел.
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Индивидуальная
8 часов
Однодневный водо-велопоход по Раифе и окрестностям
Интересно и активно провести время на окраине Волжско-Камского заповедника
Начало: В Раифском монастыре
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
2 600 за человека
Поездка на страусиную ферму
🚶 Пешая
Индивидуальная
8 часов
Поездка на страусиную ферму
Открыть для себя все прелести сельского туризма с национальным колоритом
Начало: В селе Ямашурма
Сегодня в 18:00
15 июня в 10:00
3 450 за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Экскурсовод знает свое дело, автобус и водитель гуд. Но вернулись с опозданием в 40 мин. Если вам это принципиально, лучше
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    не рассчитывать, что вернетесь вовремя. Плюс крюк к верхнему услону и ожидание там кораблика для тех, кто не хочет на автобусе ехать тоже не айс. По сути как раз эти 40 мин. Ладно б по пути, а там реально крюк.

  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
    Замечательная экскурсия и экскурсовод. Ответил на все наши вопросы, показал самое интересное и главное все настолько хорошо преподнесено, что мы
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    запомнили всю информацию. Было очень комфортно, рекомендую всем, эта самая классная экскурсия из всех. Хотелось бы загрузить больше фото, но не дает приложение. Огромное спасибо за такую замечательную экскурсию 😍

  • Н
    Наталья
    4 июня 2024
    Иннополис - будущее уже здесь
    Экскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностях обучения и перспективах трудоустройства,
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    о быте и досуге жителей города, об устройстве системы жизнеобеспечения и просто об интересных и забавных фактах жизни в Иннополисе. Отвечала на все вопросы. Влада открытый и общительный человек. Затем мы самостоятельно продолжили прогулку по городу, покушали на фаст-фуде. Прокатиться на роботакси нам не удалось, вызывали дважды, оба раза поиск машин заканчивался неудачей, хотя мимо нас неоднократно проезжали машины без пассажиров (только с сопровождающим сотрудником такси). Это для нас стало загадкой и навеяло мысли о вселенском заговоре😄. В целом экскурсией довольны, город необычный и классный. Воздух в нем просто потрясающий: чистый и "вкусный". Архитектура завораживает своими лаконичными и прямолинейными очертаниями. Побывать в Иннополисе и увидеть всё своими глазами, однозначно стоит.

    Экскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностяхЭкскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностяхЭкскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностяхЭкскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностяхЭкскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностяхЭкскурсию провела Влада. Всё прошло интересно и динамично. Влада рассказала об университете и его студентах, особенностях
  • Г
    Галина
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое судно аккуратно и внимательно!!! Обязательно
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    буду рекомендовать своим друзьям эту компанию!) на обратной дороге заехали к фермеру на дегустацию, дали на пробу много вкусного. Купили много вкусняшек, очень рады!!!

    Экскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел своеЭкскурсия интересная, гид Ирина Сергеевна замечательный рассказчик. Автобус чистый, с хорошим кондиционером, пилот Павел вел свое
  • Ю
    Юрий
    4 июня 2024
    Культовые места Казани: Вселенский храм, Раифа и Свияжск
    Экскурсия очень понравилась, гид Ландыш, очень интересно и понятно рассказывала.
  • Д
    Денис
    4 июня 2024
    Болгар, Белая мечеть и дегустация: групповая экскурсия
    Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4) В остальном всё очень понравилось! Да, огромное спасибо
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    персонально экскурсоводу Елене Сергеевне, за отличные знания и подачу материала, и водителю автобуса, по-моему Роман, вёз нас отлично, и высадил на трассе по дороге в аэропорт! Мы поймали машину и не опоздали на регистрацию, из города б вряд ли успели! Всем добра!

    Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)Немного дорога длинновата, и вот дегустация навязчивая, исключительно на мой взгляд, поэтому 4)
  • Я
    Яна
    3 июня 2024
    Иннополис - будущее уже здесь
    Потрясающая экскурсия! Данилу огромное спасибо! Очень поравилось все!
  • А
    Александр
    3 июня 2024
    Раифа, Свияжск, Вселенский храм
    Огромное спасибо! Лариса, вы сделали нашу экскурсию сказкой. Детально проработанный маршрут с дополнительной "изюменкой". Не буду раскрывать все детали. Но,
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    поверьте, если ходите получить" Ангела", который Вам расскажет и покажет с любовью о своей Родине, то это самый правильный выбор!! Низкий поклон

  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Иннополис: технологии и современная архитектура
    Мы приехали раньше назначенного времени,дружелюбная Светлана встретила и мы начали экскурсию раньше,не пришлось ждать,это порадовало. Подача информации динамичная,без размусоливаний. Все
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    наши передвижения были четко спланированы. Информации получили много,Света может коммуницировать с подростками,старалась заинтересовать,уделяла им внимание. Нам понравилось. Учитывая что в России всего 3 иннограда такого плана как Иннополис,оч рады что посетили один из них. Город маленький,интересный. Экскурсию обязательно буду рекомендовать. Спасибо организатору.

    Мы приехали раньше назначенного времени,дружелюбная Светлана встретила и мы начали экскурсию раньше,не пришлось ждать,это порадовало. ПодачаМы приехали раньше назначенного времени,дружелюбная Светлана встретила и мы начали экскурсию раньше,не пришлось ждать,это порадовало. ПодачаМы приехали раньше назначенного времени,дружелюбная Светлана встретила и мы начали экскурсию раньше,не пришлось ждать,это порадовало. ПодачаМы приехали раньше назначенного времени,дружелюбная Светлана встретила и мы начали экскурсию раньше,не пришлось ждать,это порадовало. ПодачаМы приехали раньше назначенного времени,дружелюбная Светлана встретила и мы начали экскурсию раньше,не пришлось ждать,это порадовало. Подача
  • Т
    Татьяна
    2 июня 2024
    Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
    С нами была отличный гид Марина! Спасибо ей за терпение и понимание по отношению к подросткам, за интересную экскурсию, которая нам очень понравилась

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Татарстан»

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  2. Яркие грани Татарстана: Свияжск, Иннополис и Храм всех религий (на вашем автомобиле)
  3. Иннополис: технологии и современная архитектура
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  5. Иннополис - будущее уже здесь
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
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