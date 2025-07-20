Приглашаем вас на увлекательную экскурсию в идеальное место для семейного отдыха — парк альпак! Здесь вы познакомитесь с дружелюбными альпаками, милыми кроликами, величественными маралами и кудрявыми овечками.
Вы узнаете о привычках и образе жизни животных, сможете зайти в открытый вольер и погладить их! Парк «Пача Мама» — прекрасная возможность открыть для себя удивительный мир альпак прямиком из Перу!
Описание экскурсии
Обаятельные альпаки У вас есть уникальная возможность поближе познакомиться с пушистыми созданиями и окунуться в атмосферу тепла и радости. Станьте настоящим поклонником альпак — приготовьтесь обнять их мягкую шерстку и зарядиться их доброй энергетикой! Альпаки с удовольствием примут угощения из ваших рук, и вы получите огромное удовольствие, наблюдая, как они с аппетитом лакомятся морковкой. Время, проведённое с этими милыми животными, подарит вам улыбки, тепло и незабываемые впечатления, которые останутся с вами навсегда! Задорные козочки и барашки Что может быть приятнее, чем наблюдать за игривыми козочками и нежными пушистыми барашками? Приходите, чтобы обнять и порадовать этих милых созданий — они обожают внимание и ждут вашей заботы! Не стесняйтесь угощать их — они с радостью хрустят лакомствами и с удовольствием бегут к вам за новой порцией тепла и доброты. Милые кролики Добро пожаловать в открытый вольер, где вас ждут очаровательные кролики! Эти создания с большими ушками и сияющими глазками готовы поделиться с вами своим обаянием. Вы сможете не только наблюдать за их игривыми выходками, но и подержать их нежные лапки. Величественные маралы Эти грациозные животные, окружённые зелёными лугами и живописными видами, ждут встречи с вами, чтобы поделиться своим благородством и красотой. Маралы с величественными рогами и добрыми глазами с радостью подойдут к вам поближе! Вы сможете не только полюбоваться их изящными движениями, но и угостить лакомствами. Вольер создан с учётом всех потребностей маралов — здесь они свободно передвигаются, исследуют территорию и с удовольствием общаются с гостями. Важная информация:
Запрещено посещать парк со своими животными.
По четвергам, субботам и воскресеньям в 14:30.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк «Пача Мама»
- Открытые вольеры с альпаками, козочками, овечками, кроликами и маралами
Что включено
- Проезд на комфортабельном автобусе
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты в парк альпак
- Морковка для кормления животных
Что не входит в цену
- Фотографии на память
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Баумана, 19, в отеле Ногай (вход через Арку)
Завершение: Казань
Когда и сколько длится?
Когда: По четвергам, субботам и воскресеньям в 14:30.
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 50 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
1.7
Основано на 3 отзывах
И
Игорь
20 июл 2025
ЗА ПАРУ ДНЕЙ ОТМЕНИЛИ. ЗАМЕНУ ПРЕДЛАГАЛИ, НО ОНА НИКАК НЕ ПОДХОДИЛА ДЛЯ ГРАЖДАНИНА 4 ЛЕТ
Р
Регина
3 мая 2025
За несколько часов до начала экскурсии отменили посещение.
Е
Евгений
30 апр 2025
Не увидели ничего, поскольку прогулка по парку была отменена из-за отсутствия достаточного количества желающих.
