Обаятельные альпаки У вас есть уникальная возможность поближе познакомиться с пушистыми созданиями и окунуться в атмосферу тепла и радости. Станьте настоящим поклонником альпак — приготовьтесь обнять их мягкую шерстку и зарядиться их доброй энергетикой! Альпаки с удовольствием примут угощения из ваших рук, и вы получите огромное удовольствие, наблюдая, как они с аппетитом лакомятся морковкой. Время, проведённое с этими милыми животными, подарит вам улыбки, тепло и незабываемые впечатления, которые останутся с вами навсегда! Задорные козочки и барашки Что может быть приятнее, чем наблюдать за игривыми козочками и нежными пушистыми барашками? Приходите, чтобы обнять и порадовать этих милых созданий — они обожают внимание и ждут вашей заботы! Не стесняйтесь угощать их — они с радостью хрустят лакомствами и с удовольствием бегут к вам за новой порцией тепла и доброты. Милые кролики Добро пожаловать в открытый вольер, где вас ждут очаровательные кролики! Эти создания с большими ушками и сияющими глазками готовы поделиться с вами своим обаянием. Вы сможете не только наблюдать за их игривыми выходками, но и подержать их нежные лапки. Величественные маралы Эти грациозные животные, окружённые зелёными лугами и живописными видами, ждут встречи с вами, чтобы поделиться своим благородством и красотой. Маралы с величественными рогами и добрыми глазами с радостью подойдут к вам поближе! Вы сможете не только полюбоваться их изящными движениями, но и угостить лакомствами. Вольер создан с учётом всех потребностей маралов — здесь они свободно передвигаются, исследуют территорию и с удовольствием общаются с гостями. Важная информация:

Запрещено посещать парк со своими животными.