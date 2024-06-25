1 чел.
По популярности
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: Путешествие сквозь века - от ханства до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
Сегодня в 15:00
3 июля в 16:00
8 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу
Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
6 июля в 18:30
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
10 июля в 15:30
12 июля в 15:30
от 12 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
6 часов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани
Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас
Начало: Ваш отель в центре города
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
12 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие на остров-град Свияжск: фрески и монастыри
Свияжск - живописный остров на Волге, где вы узнаете об истории Руси, увидите уникальные фрески и архитектуру 16 века
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра
5 июля в 09:30
6 июля в 09:30
10 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
Влюбиться в Казань за 3 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, посетив её знаковые места и узнав секреты прошлого и настоящего города
Начало: Ваш отель в центре города
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
6 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
8 часов
Свияжск и Голубые озёра: путешествие по Татарстану
Исследуйте сокровища Татарстана: от загадочных Голубых озёр до исторического Свияжска, всё в одной поездке
Начало: Ваш отель
10 июля в 07:30
12 июля в 07:30
от 21 340₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
7 часов
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От вашего отеля
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
18 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
6 часов
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер
Начало: Ваш отель
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
от 14 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
Лазурные воды, первозданный лес и целебная глина: отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к Голубым озерам в Казани. Окунитесь в природу Татарстана
Начало: Ваш отель
Сегодня в 07:00
7 июля в 07:00
от 8 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Познакомьтесь с историей и современностью Казани за короткое время. Обзорная экскурсия на автомобиле позволит увидеть ключевые достопримечательности города
Начало: ваш отель в пределах исторического центра
5 июля в 11:00
6 июля в 10:30
7 999₽ за экскурсию
Индивидуальная
3 часа
Раифский монастырь и заповедные места Поволжья
Трагическая история духовной жизни страны на примере одной обители
Начало: У вашего отеля
5 июля в 10:00
6 июля в 10:00
9 000₽ за экскурсию
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Из Казани - в Храм всех религий
Посетить необычный мультирелигиозный храм и раскрыть его тайны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
4 июля в 13:30
5 июля в 13:00
67006 030₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Открыть прошлое, культуру и традиции татарской столицы на экскурсии с историком
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
Сегодня в 15:00
3 июля в 16:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
Набережные Казани: от архитектурных шедевров до городских легенд
Познакомьтесь с живописными набережными Казани, их историей и современным искусством в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Ваш отель в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 17:00
74906 367₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Казанский Кремль и колоритная Казань
Начало: Ваш отель, адрес встречи уточняю после предоплаты
Расписание: каждый день в 9.00, 10.00,11.00, 12.00. 13.00,14.00,15.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
7 часов
Святыни Православные - Свияжск и Раифа
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
14 июля в 09:00
15 июля в 09:00
13 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Трансфер в Свияжск и обратно
С комфортом добраться до остров-града на современном транспорте с опытным водителем
Начало: У вашего отеля
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
9 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
5 часов
Историческая колыбель - Казань и Казанский Кремль
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
14 июля в 09:00
15 июля в 09:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки
Начало: Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центра...
Завтра в 17:00
3 июля в 18:00
67005 360₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Таинственный Свияжск
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день в 8.00, 9.00, 13.00
Сегодня в 08:30
4 июля в 08:30
от 15 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
«Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
Изучить непарадную Казань и узнать, чем жили улицы на рубеже 80-90 годов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Сәлам, Казань!» - обзорная на одном дыхании
Начало: Ваш отель, либо по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
Начало: Ул. Назарбаева, д. 8 или от вашего отеля
Расписание: Пн. -пт. с 9:00 до 16:30, сб. - с 9:00 до 13:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
3 часа
Вечерняя Казань: город в огнях подсветки
Начало: Ваш отель в центре города или по договоренности
Расписание: каждый день
Завтра в 19:00
3 июля в 19:00
от 7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
Попасть в другое измерение: увидеть португальский пейзаж и попробовать вино из местного виноградника
Начало: ваш отель
17 июля в 09:00
18 июля в 09:00
27 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Сказки вечерней Казани
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
Расписание: Каждый день в 20.00
14 июля в 09:00
15 июля в 09:00
7 500₽ за всё до 10 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ООльга25 июня 2024Прекрасная Дания и экскурсия 🌸
- ННаталья24 июня 2024Программа заявленной экскурсии была выполнена полностью. Благодарим экскурсовода Александра за интересную подачу материала, за отличные знания в данной области, за правильную организацию экскурсии и за доброжелательность. Экскурсией довольны. Рекомендуем.
- ЕЕлизавета23 июня 2024Спасибо большое за насыщенную и интересную экскурсию! Нам с мужем очень понравилось наше небольшое путешествие. Дания замечательный рассказчик, у неё
- ЕЕлена21 июня 2024Увлекательная экскурсия! Храм всех религий удивляет, поражает, восхищает! Здесь каждый может осознать одну очень важную мысль:" мы все разные, мы все уникальные, но мы все можем существовать в одном пространстве.
- ННаталья21 июня 2024Это была наша вторая экскурсия с Данией. Дания очень интересно рассказала о Храме всех религий, об истории создания, владельце, его
- ЕЕлизавета20 июня 2024Спасибо огромное за экскурсию! Рамиль прекрасный рассказчик. Благодарны ему, что поделился с нами своими знаниями, показал много интересных мест, памятников архитектуры и влюбил нас в Казань.
- ССергей20 июня 2024Мы были в турпоездке в Казани с 18 по 20 июня. Экскурсию индивидуальную заказали еще в Москве, прочитав отзывы об
- ННаталья19 июня 2024Рекомендую Данию как отличного гида по Казани, прекрасного собеседника и рассказчика. Изюминкой было чаепитие с дегустацией сладостей и рассказом о
- ЮЮлия19 июня 2024Наша экскурсия проходила после насыщенного дня, но другого времени нам не досталось, а, благодаря отзывам, нам очень хотелось попасть к
- ММарина18 июня 2024Недлинная поездка в комфортабельном автомобиле в зону государственного природного заказника и места летнего отдыха жителей Казани. У гида очень хорошо
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «От вашего отеля»
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