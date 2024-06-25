Экскурсии от вашего отеля в Казани

Найдено 29 экскурсий в категории «От вашего отеля» в Казани, цены от 5 360 ₽, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Казань. Документальная история города
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
76 отзывов
Казань: Путешествие сквозь века - от ханства до наших дней
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, где каждый уголок расскажет свою историю. Откройте для себя древние легенды и современные традиции города
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
Сегодня в 15:00
3 июля в 16:00
8 670 за всё до 4 чел.
Загадочная Казань после заката
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
167 отзывов
Загадочная Казань после заката: путешествие по вечернему городу
Погрузитесь в атмосферу таинственной Казани, где каждый уголок хранит свои легенды. Вас ждут не только исторические рассказы, но и захватывающие виды
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 08:00
6 июля в 18:30
от 8 000 за всё до 6 чел.
Казань прекрасная и многогранная
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
30 отзывов
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
10 670 за всё до 10 чел.
По эпохам Казани - на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
60 отзывов
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
10 июля в 15:30
12 июля в 15:30
от 12 670 за всё до 6 чел.
Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
111 отзывов
Остров-град Свияжск и Храм всех религий: путешествие по истории Казани
Познайте духовное наследие и архитектурные чудеса Казани в одной экскурсии. Исторические места и уникальный Храм всех религий ждут вас
Начало: Ваш отель в центре города
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
12 000 за всё до 3 чел.
Остров-град Свияжск
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
129 отзывов
Путешествие на остров-град Свияжск: фрески и монастыри
Свияжск - живописный остров на Волге, где вы узнаете об истории Руси, увидите уникальные фрески и архитектуру 16 века
Начало: У вашего отеля в пределах исторического центра
5 июля в 09:30
6 июля в 09:30
10 000 за всё до 8 чел.
Влюбиться в Казань за 3 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
44 отзыва
Влюбиться в Казань за 3 часа: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, посетив её знаковые места и узнав секреты прошлого и настоящего города
Начало: Ваш отель в центре города
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
6 000 за всё до 3 чел.
2 в 1: остров-град Свияжск и Голубые озёра
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
36 отзывов
Свияжск и Голубые озёра: путешествие по Татарстану
Исследуйте сокровища Татарстана: от загадочных Голубых озёр до исторического Свияжска, всё в одной поездке
Начало: Ваш отель
10 июля в 07:30
12 июля в 07:30
от 21 340 за всё до 6 чел.
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
🚗 На машине
⛴ На теплоходе
Индивидуальная
7 часов
37 отзывов
Свияжск, Храм всех религий и Верхний Услон
Автомобильно-теплоходная экскурсия по самым интересным местам в окрестностях Казани
Начало: От вашего отеля
4 июля в 09:00
5 июля в 09:00
18 670 за всё до 4 чел.
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
23 отзыва
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
16 июля в 09:00
17 июля в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
15 отзывов
Многоликая Казань и Голубые озера за 1 день
Поразиться контрастам самобытного города и искупаться в чистейшей воде заповедных озер
Начало: Ваш отель
10 июля в 08:00
11 июля в 08:30
от 14 670 за всё до 6 чел.
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
20 отзывов
Путешествие-впечатление к Голубым озерам
Лазурные воды, первозданный лес и целебная глина: отправляйтесь на индивидуальную экскурсию к Голубым озерам в Казани. Окунитесь в природу Татарстана
Начало: Ваш отель
Сегодня в 07:00
7 июля в 07:00
от 8 000 за всё до 6 чел.
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
127 отзывов
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Познакомьтесь с историей и современностью Казани за короткое время. Обзорная экскурсия на автомобиле позволит увидеть ключевые достопримечательности города
Начало: ваш отель в пределах исторического центра
5 июля в 11:00
6 июля в 10:30
7 999 за экскурсию
Раифский монастырь и заповедные места Поволжья
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
16 отзывов
Раифский монастырь и заповедные места Поволжья
Трагическая история духовной жизни страны на примере одной обители
Начало: У вашего отеля
5 июля в 10:00
6 июля в 10:00
9 000 за экскурсию
Из Казани - в Храм всех религий
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
11 отзывов
Из Казани - в Храм всех религий
Посетить необычный мультирелигиозный храм и раскрыть его тайны на авто-пешеходной экскурсии
Начало: У вашего отеля
4 июля в 13:30
5 июля в 13:00
67006 030 за всё до 4 чел.
Мусульманские грани тысячелетней Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
9 отзывов
Мусульманские грани тысячелетней Казани
Открыть прошлое, культуру и традиции татарской столицы на экскурсии с историком
Начало: У вашего отеля или другого удобного вам места по с...
Сегодня в 15:00
3 июля в 16:00
8 000 за всё до 4 чел.
Набережные Казани: арт-объекты, экстремальный спорт и мифология
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
2.5 часа
9 отзывов
Набережные Казани: от архитектурных шедевров до городских легенд
Познакомьтесь с живописными набережными Казани, их историей и современным искусством в уютной атмосфере индивидуальной прогулки
Начало: Ваш отель в центре города
Сегодня в 20:00
Завтра в 17:00
74906 367 за всё до 4 чел.
Казанский Кремль и колоритная Казань
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
57 отзывов
Казанский Кремль и колоритная Казань
Начало: Ваш отель, адрес встречи уточняю после предоплаты
Расписание: каждый день в 9.00, 10.00,11.00, 12.00. 13.00,14.00,15.00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 12 500 за всё до 4 чел.
Святыни Православные - Свияжск и Раифа
🚗 На машине
Индивидуальная
7 часов
41 отзыв
Святыни Православные - Свияжск и Раифа
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
14 июля в 09:00
15 июля в 09:00
13 500 за всё до 4 чел.
Трансфер в Свияжск и обратно
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
2 отзыва
Трансфер в Свияжск и обратно
С комфортом добраться до остров-града на современном транспорте с опытным водителем
Начало: У вашего отеля
3 июля в 10:00
4 июля в 10:00
9 000 за всё до 8 чел.
Историческая колыбель - Казань и Казанский Кремль
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Историческая колыбель - Казань и Казанский Кремль
Начало: Ваш отель
Расписание: По договоренности
14 июля в 09:00
15 июля в 09:00
9 500 за всё до 4 чел.
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
2 часа
2 отзыва
Топ-6 мест для атмосферных фото в Казани
Оценить панораму Казанки, узнать о современной жизни города и сделать классные снимки
Начало: Экскурсии возможно у Вашего отеля, если это центра...
Завтра в 17:00
3 июля в 18:00
67005 360 за всё до 4 чел.
Таинственный Свияжск
🚌 На автобусе
Индивидуальная
6 часов
11 отзывов
Таинственный Свияжск
Начало: Ваш отель
Расписание: каждый день в 8.00, 9.00, 13.00
Сегодня в 08:30
4 июля в 08:30
от 15 000 за всё до 4 чел.
«Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
«Казанский феномен»: путешествие в криминальное прошлое города (18+)
Изучить непарадную Казань и узнать, чем жили улицы на рубеже 80-90 годов
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:00
7 500 за всё до 4 чел.
«Сәлам, Казань!» - обзорная на одном дыхании
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
42 отзыва
«Сәлам, Казань!» - обзорная на одном дыхании
Начало: Ваш отель, либо по договоренности
Расписание: Ежедневно в 9:00,10:00,11:00,12:00,13:00,14:00,15:00,16:00,17:00
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 8 500 за всё до 3 чел.
Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
4 отзыва
Уличные банды Казани. По следам «Слово пацана»
Начало: Ул. Назарбаева, д. 8 или от вашего отеля
Расписание: Пн. -пт. с 9:00 до 16:30, сб. - с 9:00 до 13:00.
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 7 500 за всё до 3 чел.
Вечерняя Казань: город в огнях подсветки
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
34 отзыва
Вечерняя Казань: город в огнях подсветки
Начало: Ваш отель в центре города или по договоренности
Расписание: каждый день
Завтра в 19:00
3 июля в 19:00
от 7 500 за всё до 4 чел.
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
1 отзыв
Камское устье: активный маршрут по красотам Татарстана
Попасть в другое измерение: увидеть португальский пейзаж и попробовать вино из местного виноградника
Начало: ваш отель
17 июля в 09:00
18 июля в 09:00
27 000 за всё до 7 чел.
Сказки вечерней Казани
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
5 отзывов
Сказки вечерней Казани
Начало: Ваш отель, уточняется после предоплаты
Расписание: Каждый день в 20.00
14 июля в 09:00
15 июля в 09:00
7 500 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    25 июня 2024
    Влюбиться в Казань за 3 часа
    Прекрасная Дания и экскурсия 🌸
  • Н
    Наталья
    24 июня 2024
    Остров-град Свияжск
    Программа заявленной экскурсии была выполнена полностью. Благодарим экскурсовода Александра за интересную подачу материала, за отличные знания в данной области, за правильную организацию экскурсии и за доброжелательность. Экскурсией довольны. Рекомендуем.
  • Е
    Елизавета
    23 июня 2024
    Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
    Спасибо большое за насыщенную и интересную экскурсию! Нам с мужем очень понравилось наше небольшое путешествие. Дания замечательный рассказчик, у неё
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    очень красивая речь и приятный голос. Узнали много интересного не только о Свияжске, но и о Казани. Остров-град Свияжск – это невероятной красоты пейзажи, особая атмосфера места. А подъём на колокольню открыл нам все красоты этого исторического места. После экскурсии решили покрасоваться в татарских костюмах, чтобы основательно проникнуться в эпоху того времени. Советую попробовать рыбу, которую продают местные, она божественно вкусная и душистая.

    Спасибо большое за насыщенную и интересную экскурсию! Нам с мужем очень понравилось наше небольшое путешествие. ДанияСпасибо большое за насыщенную и интересную экскурсию! Нам с мужем очень понравилось наше небольшое путешествие. ДанияСпасибо большое за насыщенную и интересную экскурсию! Нам с мужем очень понравилось наше небольшое путешествие. ДанияСпасибо большое за насыщенную и интересную экскурсию! Нам с мужем очень понравилось наше небольшое путешествие. ДанияСпасибо большое за насыщенную и интересную экскурсию! Нам с мужем очень понравилось наше небольшое путешествие. ДанияСпасибо большое за насыщенную и интересную экскурсию! Нам с мужем очень понравилось наше небольшое путешествие. ДанияСпасибо большое за насыщенную и интересную экскурсию! Нам с мужем очень понравилось наше небольшое путешествие. ДанияСпасибо большое за насыщенную и интересную экскурсию! Нам с мужем очень понравилось наше небольшое путешествие. Дания
  • Е
    Елена
    21 июня 2024
    Из Казани - в Храм всех религий
    Увлекательная экскурсия! Храм всех религий удивляет, поражает, восхищает! Здесь каждый может осознать одну очень важную мысль:" мы все разные, мы все уникальные, но мы все можем существовать в одном пространстве.
  • Н
    Наталья
    21 июня 2024
    Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
    Это была наша вторая экскурсия с Данией. Дания очень интересно рассказала о Храме всех религий, об истории создания, владельце, его
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    друзьях и соратниках, посетили каждую комнату, даже заглянули на стройку. В отличие от автобусных экскурсий, где все бегом, мы никуда не торопились, все рассматривали и расспрашивали. Остров Свияжск- это отдельный мир и история, остров обязаны посетить все туристы. Это как Суздаль, только более компактный и на острове!!! Было ощущение, что Дания там знает каждого жителя и историю каждого дома. Тоже не спеша, наслаждаясь видами.

    Это была наша вторая экскурсия с Данией. Дания очень интересно рассказала о Храме всех религий, обЭто была наша вторая экскурсия с Данией. Дания очень интересно рассказала о Храме всех религий, обЭто была наша вторая экскурсия с Данией. Дания очень интересно рассказала о Храме всех религий, об
  • Е
    Елизавета
    20 июня 2024
    Казань. Документальная история города
    Спасибо огромное за экскурсию! Рамиль прекрасный рассказчик. Благодарны ему, что поделился с нами своими знаниями, показал много интересных мест, памятников архитектуры и влюбил нас в Казань.
  • С
    Сергей
    20 июня 2024
    Казанский Кремль и колоритная Казань
    Мы были в турпоездке в Казани с 18 по 20 июня. Экскурсию индивидуальную заказали еще в Москве, прочитав отзывы об
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    экскурсиях и гиде Чингизе. Чингиз провел обзорную экскурсию по городу с посещением Казанского кремля. Мы получили массу информации о городе, республике, исторических местах и событиях. Рассказано на одном дыхании- грамотно, красиво, хорошо поставленным голосом. Чингиз ответил на все наши вопросы. Погода была ветренной и дождливой, но Чингиз предусмотрел все и заботливо дал нам дождевики и вкусную воду. Благодарим Чингиза за приятную и полезную экскурсию! Теперь мы много знаем о Казане- обязательно еще приедем в этот замечательный город! Спасибо!!!!

  • Н
    Наталья
    19 июня 2024
    Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
    Рекомендую Данию как отличного гида по Казани, прекрасного собеседника и рассказчика. Изюминкой было чаепитие с дегустацией сладостей и рассказом о
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    местных традициях. Получили огромное удовольствие от экскурсии! Дания показала практически весь город, указала куда можно самостоятельно сходить посмотреть, где вкусно поесть традиционные блюда и какие блюда надо обязательно попробовать!

  • Ю
    Юлия
    19 июня 2024
    Загадочная Казань после заката
    Наша экскурсия проходила после насыщенного дня, но другого времени нам не досталось, а, благодаря отзывам, нам очень хотелось попасть к
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    Чингизу. И мы не были разочарованы! Очень интересный рассказчик, очень интересная подача, комфортный автомобиль, грамотный маршрут. Всё увидели, много чего услышали, посмеялись и время пролетело незаметно. Так что плюсуемся к остальным 99% восторженных гостей Чингиза)

  • М
    Марина
    18 июня 2024
    Путешествие-впечатление к Голубым озерам
    Недлинная поездка в комфортабельном автомобиле в зону государственного природного заказника и места летнего отдыха жителей Казани. У гида очень хорошо
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    поставлена речь, приятный голос, рассказывал через гарнитуру - удобно слушать. Очень энергичный человек! И сам купался в холодной (то есть лечебной:)) воде, и нас настраивал. Угощал вкусным чаем и пастилой. Было предоставлено свободное время для прогулки по водоемам, лесу, к роднику. Для жары, стоявшей во время нашего посещения Казани, это была приятная возможность побыть на природе. Жаль, что не все озёра доступны для посещения и, конечно, ну очень много людей для такого относительно небольшого места. Как пошутил Чингиз, немного похоже на Геленджик:) Хорошо, что Чингиз привез нас достаточно рано, так как, когда стали уезжать обратно, приехало еще больше людей. По окончании поездки Чингиз нам подарил на память магнитик с казанским котом – было приятно.

    Недлинная поездка в комфортабельном автомобиле в зону государственного природного заказника и места летнего отдыха жителей КазаниНедлинная поездка в комфортабельном автомобиле в зону государственного природного заказника и места летнего отдыха жителей Казани

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «От вашего отеля»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 29
  1. Казань. Документальная история города
  2. Загадочная Казань после заката
  3. Казань прекрасная и многогранная
  4. По эпохам Казани - на автомобиле
  5. Остров-град Свияжск и сказочный Храм всех религий
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Озеро Кабан
  6. Благовещенский собор
  7. Кремль
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июле 2024
Сейчас в Казани в категории "От вашего отеля" можно забронировать 29 экскурсий и билетов от 5 360 до 27 000 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 1141 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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