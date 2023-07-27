Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля

Прикоснитесь к вековой истории древнего города на обзорной экскурсии по Казани

5
1 отзыв
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Смешанная: автобусная и пешеходная.
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля

Что вас ожидает:

  • Площадь 1 Мая
  • Спасская башня
  • Спасо-Преображенский монастырь
  • Мечеть Кул Шариф
  • Благовещенский собор
  • Падающая Башня Сююмбике
  • Тайницкая башня
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Полный возврат стоимости заказа в случае его отмены более
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии

Описание

Экскурсия даст вам наиболее полное представление о Казани и ее достопримечательностях.

Вас ждут незабываемые впечатления:

  • на Булаке - знаменитом речном канале, соединяющем реку Казанку и систему озёр Кабан. Шесть мостов, перекинутых через Булак ведут на параллели старинных улиц. Как говорят татары,"здесь куда ни поверни - везде красиво!"

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  • проедете к живописным берегам реки Казанка по центральным улицам города. Комфортабельный автобус неспеша провезёт вас по улицам Островского, Профсоюзной, Университетской и Крмелёвской. Именно здесь творилась история города, республики и целой страны. Лучшие гиды Казани расскажут вам о том, как это было!

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  • с высокого берега вам откроется панорама современной Казани и главного символа нового города - знаменитой Чаши. Эпичное творение бурятского скульптора Даши Намдакова стало воплощением древней татарской легенды, которую расскажет ваш гид.

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  • история города неразрывно связана с чудотворной Казанской иконой Божией Матери, на месте обретения которой снова возвышается роскошный Казанский Собор. Вы сможете своими глазами рассмотреть великолепные интерьеры храма, восстановленного на месте взорванного в 1932 году собора. Верующие смогут прикоснуться к Святыне, а светским туристам будет интересна история похищения и поисков явленного образа Казанской иконы.

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  • Старо-татарская слобода, раскинувшаяся на живописном берегу озера Кабан, является живым памятником купеческой и религиозной архитектуры с самым ярким национальным колоритом! Вы узнаете, как находчивые татары обходили законы, запрещающие строительство мечетей и много интересных подробностей о жизни горожан, купцов, учёных, живших здесь. Это поистине самое колоритное местечко!

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ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ КАЗАНСКОГО КРЕМЛЯ

Казанский Кремль - живое сердце древнего города, уникальный во всех смыслах культурный, религиозный, туристический центр. Приехать в Казань и не побывать в Кремле просто немыслимо!

Это настоящая машина времени! Всего за полтора часа вы пронесётесь сквозь 10 веков и поймёте, почему в Татарстане так строго придерживаются принципов веротерпимости и доброго соседства. Казанский Кремль - единственный в мире, где сосуществуют две мировые религии и где соблюдается "Принцип тишины". Наши гиды расскажут вам легенды и предания, окутавшие древние стены, и достоверную историю Кремля, чтобы вы по-настоящему прониклись силой этого места!

Программа

Во время экскурсии вы увидите:

  • Площадь 1 Мая, которая более 5 раз меняла своё название. С неё открывается захватывающий вид на правый берег Волги, и вид на Иоанно-Предтеченский монастырь, в темнице которого когда-то находился Емельян Пугачёв;

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  • белокаменную Спасскую башню, под сводами которой бьёт часовой колокол, которому более 400 лет;

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  • улицу Большую, Присутственные места и территорию утерянного Спасо-Преображенского монастыря, о котором сегодня напоминает только здание бывшего Братского корпуса;

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  • культовые сооружения мусульманской части Кремля - грандиозную мечеть Кул Шариф и площадь для намаза;

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  • православную часть: Благовещенский собор 1562 года постройки и сквер, где расположен памятник Зодчим Казанского Кремля. В тенистом сквере внимательные туристы заметят руины крепостных стен, которые помогли учёным установить истинный возраст Казани (почти 1020 лет);

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  • смотровую площадку, с которой открываются живописные виды современной Казани, включая грандиозные объекты Большой казанской тройки (Центр семьи "Казан" и Дворец Земледельцев);

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  • резиденцию Главы (Раиса) Республики Татарстан и знаменитую падающую Башню Сююмбике, крен которой составляет почти 2 метра;

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  • усыпальницы Казанских ханов, найденные при реставрационных работах и Тайницкую башню, в глубине которой хранилась неиссякаемая сила, вынудившая Ивана IV снять первую осаду крепости.

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Вы посетите по-восточному роскошную мечеть Кул Шариф, восстановленную в первозданном виде к Тысячелетию города. Это одна из архитектурных доминант современной Казани, неразрывно связанная с её историей. Богато инкрустированные мрамором и цветным хрусталём интерьеры, иранские ковры, витражи ручной работы, имитирующие юрты кочевых тюрков - всё это великолепие открыто для гостей!

В центре парадного вестибюля - макет мечети, выполненный костромскими мастерами в технике скань из серебра высочайшей пробы. Вы подниметесь по специальной лестнице для туристов на верхние ярусы центрального корпуса и увидите внутренне убранство и главные святыни мечети.

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание во время автобусной обзорной экскурсии Сопровождение профессиональным аккредитованным гидом Входные билеты в Казанский Кремль Радиогиды с индивидуальным одноразовым наушником
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 11:00, 14:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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О
27 июля 2023
Прекрасный гид Екатерина!!! Казань испытывала нашу экскурсию и жарким солнцем и проливным дождем! но настолько была яркая, искрометная, наполненная фактами, стихами, разукрашенная историческими и бытовыми подробностями речь экскурсовода- как многоцветный ковер- была притягательна и несравнима- что мы следовали за гидом не отрываясь и признательны за то, что Екатерина открыла нам Казань и влюбила нас в Казань! Огромное спасибо и долгих лет! Tezeks спасибо что не теряете в качестве

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