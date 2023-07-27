Экскурсия даст вам наиболее полное представление о Казани и ее достопримечательностях.

Вас ждут незабываемые впечатления:

на Булаке - знаменитом речном канале, соединяющем реку Казанку и систему озёр Кабан. Шесть мостов, перекинутых через Булак ведут на параллели старинных улиц. Как говорят татары,"здесь куда ни поверни - везде красиво!" .

. проедете к живописным берегам реки Казанка по центральным улицам города. Комфортабельный автобус неспеша провезёт вас по улицам Островского, Профсоюзной, Университетской и Крмелёвской. Именно здесь творилась история города, республики и целой страны. Лучшие гиды Казани расскажут вам о том, как это было! .

. с высокого берега вам откроется панорама современной Казани и главного символа нового города - знаменитой Чаши. Эпичное творение бурятского скульптора Даши Намдакова стало воплощением древней татарской легенды, которую расскажет ваш гид. .

. история города неразрывно связана с чудотворной Казанской иконой Божией Матери, на месте обретения которой снова возвышается роскошный Казанский Собор. Вы сможете своими глазами рассмотреть великолепные интерьеры храма, восстановленного на месте взорванного в 1932 году собора. Верующие смогут прикоснуться к Святыне, а светским туристам будет интересна история похищения и поисков явленного образа Казанской иконы. .

. Старо-татарская слобода, раскинувшаяся на живописном берегу озера Кабан, является живым памятником купеческой и религиозной архитектуры с самым ярким национальным колоритом! Вы узнаете, как находчивые татары обходили законы, запрещающие строительство мечетей и много интересных подробностей о жизни горожан, купцов, учёных, живших здесь. Это поистине самое колоритное местечко! .

ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ КАЗАНСКОГО КРЕМЛЯ

Казанский Кремль - живое сердце древнего города, уникальный во всех смыслах культурный, религиозный, туристический центр. Приехать в Казань и не побывать в Кремле просто немыслимо!

Это настоящая машина времени! Всего за полтора часа вы пронесётесь сквозь 10 веков и поймёте, почему в Татарстане так строго придерживаются принципов веротерпимости и доброго соседства. Казанский Кремль - единственный в мире, где сосуществуют две мировые религии и где соблюдается "Принцип тишины". Наши гиды расскажут вам легенды и предания, окутавшие древние стены, и достоверную историю Кремля, чтобы вы по-настоящему прониклись силой этого места!