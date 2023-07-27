Прикоснитесь к вековой истории древнего города на обзорной экскурсии по Казани
Что вас ожидает:
- Площадь 1 Мая
- Спасская башня
- Спасо-Преображенский монастырь
- Мечеть Кул Шариф
- Благовещенский собор
- Падающая Башня Сююмбике
- Тайницкая башня
Чем за 48 часов до наступления даты экскурсии
Описание
Экскурсия даст вам наиболее полное представление о Казани и ее достопримечательностях.
Вас ждут незабываемые впечатления:
на Булаке - знаменитом речном канале, соединяющем реку Казанку и систему озёр Кабан. Шесть мостов, перекинутых через Булак ведут на параллели старинных улиц. Как говорят татары,"здесь куда ни поверни - везде красиво!".
проедете к живописным берегам реки Казанка по центральным улицам города. Комфортабельный автобус неспеша провезёт вас по улицам Островского, Профсоюзной, Университетской и Крмелёвской. Именно здесь творилась история города, республики и целой страны. Лучшие гиды Казани расскажут вам о том, как это было!.
с высокого берега вам откроется панорама современной Казани и главного символа нового города - знаменитой Чаши. Эпичное творение бурятского скульптора Даши Намдакова стало воплощением древней татарской легенды, которую расскажет ваш гид..
история города неразрывно связана с чудотворной Казанской иконой Божией Матери, на месте обретения которой снова возвышается роскошный Казанский Собор. Вы сможете своими глазами рассмотреть великолепные интерьеры храма, восстановленного на месте взорванного в 1932 году собора. Верующие смогут прикоснуться к Святыне, а светским туристам будет интересна история похищения и поисков явленного образа Казанской иконы..
Старо-татарская слобода, раскинувшаяся на живописном берегу озера Кабан, является живым памятником купеческой и религиозной архитектуры с самым ярким национальным колоритом! Вы узнаете, как находчивые татары обходили законы, запрещающие строительство мечетей и много интересных подробностей о жизни горожан, купцов, учёных, живших здесь. Это поистине самое колоритное местечко!.
ЭКСКУРСИЯ ПО ТЕРРИТОРИИ КАЗАНСКОГО КРЕМЛЯ
Казанский Кремль - живое сердце древнего города, уникальный во всех смыслах культурный, религиозный, туристический центр. Приехать в Казань и не побывать в Кремле просто немыслимо!
Это настоящая машина времени! Всего за полтора часа вы пронесётесь сквозь 10 веков и поймёте, почему в Татарстане так строго придерживаются принципов веротерпимости и доброго соседства. Казанский Кремль - единственный в мире, где сосуществуют две мировые религии и где соблюдается "Принцип тишины". Наши гиды расскажут вам легенды и предания, окутавшие древние стены, и достоверную историю Кремля, чтобы вы по-настоящему прониклись силой этого места!
Программа
Во время экскурсии вы увидите:
Площадь 1 Мая, которая более 5 раз меняла своё название. С неё открывается захватывающий вид на правый берег Волги, и вид на Иоанно-Предтеченский монастырь, в темнице которого когда-то находился Емельян Пугачёв;.
белокаменную Спасскую башню, под сводами которой бьёт часовой колокол, которому более 400 лет;.
улицу Большую, Присутственные места и территорию утерянного Спасо-Преображенского монастыря, о котором сегодня напоминает только здание бывшего Братского корпуса;.
культовые сооружения мусульманской части Кремля - грандиозную мечеть Кул Шариф и площадь для намаза;.
православную часть: Благовещенский собор 1562 года постройки и сквер, где расположен памятник Зодчим Казанского Кремля. В тенистом сквере внимательные туристы заметят руины крепостных стен, которые помогли учёным установить истинный возраст Казани (почти 1020 лет);.
смотровую площадку, с которой открываются живописные виды современной Казани, включая грандиозные объекты Большой казанской тройки (Центр семьи "Казан" и Дворец Земледельцев);.
резиденцию Главы (Раиса) Республики Татарстан и знаменитую падающую Башню Сююмбике, крен которой составляет почти 2 метра;.
усыпальницы Казанских ханов, найденные при реставрационных работах и Тайницкую башню, в глубине которой хранилась неиссякаемая сила, вынудившая Ивана IV снять первую осаду крепости..
Вы посетите по-восточному роскошную мечеть Кул Шариф, восстановленную в первозданном виде к Тысячелетию города. Это одна из архитектурных доминант современной Казани, неразрывно связанная с её историей. Богато инкрустированные мрамором и цветным хрусталём интерьеры, иранские ковры, витражи ручной работы, имитирующие юрты кочевых тюрков - всё это великолепие открыто для гостей!
В центре парадного вестибюля - макет мечети, выполненный костромскими мастерами в технике скань из серебра высочайшей пробы. Вы подниметесь по специальной лестнице для туристов на верхние ярусы центрального корпуса и увидите внутренне убранство и главные святыни мечети.
Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание во время автобусной обзорной экскурсии Сопровождение профессиональным аккредитованным гидом Входные билеты в Казанский Кремль Радиогиды с индивидуальным одноразовым наушником
- Когда и сколько длится?
- Когда: Ежедневно в 11:00, 14:00Экскурсия длится около 4 часовБронировать нужно заранее, минимум за 0.4 undefined до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.