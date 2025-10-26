Экскурсия по Казани предлагает путешествие через века: от Старо-Татарской слободы до Казанского кремля. Туристы увидят мечеть Марджани, узнают о легендах озера Кабан и посетят Богородицкий монастырь с Казанской иконой Божией Матери. На площади Свободы можно полюбоваться архитектурой, а в кремле - насладиться видом на Спасскую башню и мечеть Кул-Шариф. Путешествие проходит на комфортабельном автобусе, что делает его удобным и познавательным

Время начала: 11:00, 13:30

Описание экскурсии

Старо-Татарская слобода, где селились богатые купцы и ремесленники. Вы увидите уникальную мечеть Марджани, построенную ещё при Екатерине II, и познакомитесь с культурой казанских татар.

Овеянное легендами озеро Кабан. Вы узнаете, как озеро связано с последними днями Казанского ханства, какую роль играет в экосистеме города и правда ли, что здесь спрятан клад.

Площадь Свободы. Центр города, окружённый величественными зданиями, среди которых Казанская ратуша и театр оперы и балета.

Богородицкий монастырь. Место хранения главной святыни города — Казанской иконы Божией Матери. Мы расскажем вам, почему икона считается одной из самых почитаемых в православии.

Казанский кремль. В его стенах вас ждут:

Спасская башня — главные ворота крепости

Мечеть Кул-Шариф — символ исламской культуры Татарстана

Благовещенский собор — старейший православный храм города

Губернаторский дворец — резиденция главы республики, построенная на месте ханского дворца

Башня Сююмбике — «падающая» башня, связанная с легендой о казанской царице и Иване Грозном

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с кондиционером/обогревом и аудиосистемой для хорошей слышимости.