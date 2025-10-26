Туристы увидят мечеть Марджани, узнают о легендах озера Кабан и посетят Богородицкий монастырь с Казанской иконой Божией Матери.
На площади Свободы можно полюбоваться архитектурой, а в кремле - насладиться видом на Спасскую башню и мечеть Кул-Шариф. Путешествие проходит на комфортабельном автобусе, что делает его удобным и познавательным
5 причин купить эту экскурсию
- 🕌 Посещение Казанского кремля
- 🚌 Комфортабельный автобус
- 🏛️ Знакомство с культурой татар
- 📜 Легенды и история города
- 🎭 Архитектура театра Камала
Что можно увидеть
- Старо-Татарская слобода
- Мечеть Марджани
- Озеро Кабан
- Площадь Свободы
- Богородицкий монастырь
- Казанский кремль
- Спасская башня
- Мечеть Кул-Шариф
- Благовещенский собор
- Губернаторский дворец
- Башня Сююмбике
Описание экскурсии
Старо-Татарская слобода, где селились богатые купцы и ремесленники. Вы увидите уникальную мечеть Марджани, построенную ещё при Екатерине II, и познакомитесь с культурой казанских татар.
Овеянное легендами озеро Кабан. Вы узнаете, как озеро связано с последними днями Казанского ханства, какую роль играет в экосистеме города и правда ли, что здесь спрятан клад.
Площадь Свободы. Центр города, окружённый величественными зданиями, среди которых Казанская ратуша и театр оперы и балета.
Богородицкий монастырь. Место хранения главной святыни города — Казанской иконы Божией Матери. Мы расскажем вам, почему икона считается одной из самых почитаемых в православии.
Казанский кремль. В его стенах вас ждут:
- Спасская башня — главные ворота крепости
- Мечеть Кул-Шариф — символ исламской культуры Татарстана
- Благовещенский собор — старейший православный храм города
- Губернаторский дворец — резиденция главы республики, построенная на месте ханского дворца
- Башня Сююмбике — «падающая» башня, связанная с легендой о казанской царице и Иване Грозном
Организационные детали
Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с кондиционером/обогревом и аудиосистемой для хорошей слышимости.
ежедневно в 11:00 и 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|1550 ₽
|Дети 8-12 лет
|1450 ₽
|Дети до 7 лет
|Бесплатно
|Пенсионеры
|1450 ₽
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Познакомились с городом, культурой, основными памятниками архитектуры. Очень интересный гид, с поставленной речью, обширной программой - нам все рассказывалаи, отвечали на вопросы, делились своими
Гид-великолепный рассказчик!
Очень интересно и познавательно!
Группа была приятная, добродушная.
Очень понравился бонус в конце экскурсии в виде дегустации казы.
Спасибо огромное!!!
Отдельное спасибо водителю и экскурсоводу, видно, что с любовью относятся к своей работе.
Внимательное отношение к экскурсантам разных возрастов….