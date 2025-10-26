Мои заказы

2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля

Путешествие по Казани на автобусе с посещением кремля. Узнайте, как изменился город после завоевания Иваном Грозным и почему башня Сююмбике падает
Экскурсия по Казани предлагает путешествие через века: от Старо-Татарской слободы до Казанского кремля.

Туристы увидят мечеть Марджани, узнают о легендах озера Кабан и посетят Богородицкий монастырь с Казанской иконой Божией Матери.

На площади Свободы можно полюбоваться архитектурой, а в кремле - насладиться видом на Спасскую башню и мечеть Кул-Шариф. Путешествие проходит на комфортабельном автобусе, что делает его удобным и познавательным
4.8
17 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🕌 Посещение Казанского кремля
  • 🚌 Комфортабельный автобус
  • 🏛️ Знакомство с культурой татар
  • 📜 Легенды и история города
  • 🎭 Архитектура театра Камала
2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля© Семён
2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля© Семён
2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля© Семён
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 11:00, 13:30

Что можно увидеть

  • Старо-Татарская слобода
  • Мечеть Марджани
  • Озеро Кабан
  • Площадь Свободы
  • Богородицкий монастырь
  • Казанский кремль
  • Спасская башня
  • Мечеть Кул-Шариф
  • Благовещенский собор
  • Губернаторский дворец
  • Башня Сююмбике

Описание экскурсии

Старо-Татарская слобода, где селились богатые купцы и ремесленники. Вы увидите уникальную мечеть Марджани, построенную ещё при Екатерине II, и познакомитесь с культурой казанских татар.

Овеянное легендами озеро Кабан. Вы узнаете, как озеро связано с последними днями Казанского ханства, какую роль играет в экосистеме города и правда ли, что здесь спрятан клад.

Площадь Свободы. Центр города, окружённый величественными зданиями, среди которых Казанская ратуша и театр оперы и балета.

Богородицкий монастырь. Место хранения главной святыни города — Казанской иконы Божией Матери. Мы расскажем вам, почему икона считается одной из самых почитаемых в православии.

Казанский кремль. В его стенах вас ждут:

  • Спасская башня — главные ворота крепости
  • Мечеть Кул-Шариф — символ исламской культуры Татарстана
  • Благовещенский собор — старейший православный храм города
  • Губернаторский дворец — резиденция главы республики, построенная на месте ханского дворца
  • Башня Сююмбике — «падающая» башня, связанная с легендой о казанской царице и Иване Грозном

Организационные детали

Экскурсия проходит на комфортабельном автобусе с кондиционером/обогревом и аудиосистемой для хорошей слышимости.

ежедневно в 11:00 и 13:30

Выбрать дату

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный1550 ₽
Дети 8-12 лет1450 ₽
Дети до 7 летБесплатно
Пенсионеры1450 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро «Площадь Тукая»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:00 и 13:30
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 49 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Семён
Семён — ваша команда гидов в Казани
Провели экскурсии для 1008 туристов
Меня зовут Семён. Я и моя команда профессиональных гидов-специалистов по разным направлениям покажем вам Казань с самых интересных сторон. Мы стремимся сделать каждую экскурсию не просто прогулкой, а настоящим открытием. Наши экскурсии — это сочетание истории и архитектуры, религии и культуры, гастрономии, современных технологий и активных развлечений. Мы знаем, как сделать путешествие насыщенным, комфортным и без лишней суеты.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 17 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
15
4
1
3
2
1
1

Фотографии от путешественников

2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Наталья)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Наталья)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Наталья)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Анастасия)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Анастасия)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Анастасия)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Анастасия)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Анастасия)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Анастасия)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Анастасия)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Анастасия)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Анастасия)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Анастасия)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Ирина)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Ирина)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Ирина)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Ирина)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Ирина)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Ирина)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Ирина)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Ирина)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Ирина)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Ирина)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Ольга)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Ольга)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Ольга)2 в 1 в Казани: обзорная экскурсия + посещение кремля (Ольга)
Наталья
Наталья
26 окт 2025
Красивейший город,мне очень понравилось.
Красивейший город,мне очень понравилось.Красивейший город,мне очень понравилось.Красивейший город,мне очень понравилось.
Анастасия
Анастасия
25 окт 2025
Интересная всеобъемлющая экскурсия, очень понравилось всем четверым!
Познакомились с городом, культурой, основными памятниками архитектуры. Очень интересный гид, с поставленной речью, обширной программой - нам все рассказывалаи, отвечали на вопросы, делились своими
читать дальше

знаниями, историями и легендами.
Мы узнали много нового и интересного, прониклись, и, конечно же, захотели снова вернуться в этот прекрасный город исследовать и рассматривать, гостить вновь).
Однозначно рекомендуем к посещению и дохождению до конца))
Подойдет как компаниям, семьям, в т. ч. с детьми, так и путешествующим в одиночку.
Большое спасибо!

Интересная всеобъемлющая экскурсия, очень понравилось всем четверым!Интересная всеобъемлющая экскурсия, очень понравилось всем четверым!Интересная всеобъемлющая экскурсия, очень понравилось всем четверым!Интересная всеобъемлющая экскурсия, очень понравилось всем четверым!Интересная всеобъемлющая экскурсия, очень понравилось всем четверым!Интересная всеобъемлющая экскурсия, очень понравилось всем четверым!Интересная всеобъемлющая экскурсия, очень понравилось всем четверым!Интересная всеобъемлющая экскурсия, очень понравилось всем четверым!Интересная всеобъемлющая экскурсия, очень понравилось всем четверым!Интересная всеобъемлющая экскурсия, очень понравилось всем четверым!
Е
Елена
22 окт 2025
Прекрасная экскурсия!
Е
Елена
27 авг 2025
Спасибо большое. Экскурсия была интересная.
Е
Евгения
14 июл 2025
6 июля я была на обзорной экскурсии по Казани. Всё понравилось. Узнала много нового для себя о городе. Очень интересным был блок об истории, жизни и быте татарского народа. Запоминающимся
читать дальше

было посещение Кремля и, конечно, мечети Кул- Шариф! Важным было то, что автобусы были большими и комфортабельными. Очень удобно было то, что наш гид выдал нам наушники. Это добавило нам свободы передвижения во время экскурсии. Небольшое недоумение и заминку вызвало самое начало экскурсии. Хотя при заказе я выбирала из 3-х предложенных мне конкретную экскурсию "2 в 1 в Казани. .", при посадке это оказалось совсем неважным. Организатор направляла ВСЕХ, кто пришёл к месту встречи, в один автобус. Ключевым словом было "ОБЗОРНАЯ". Наверно, маршрут у разных обзорных экскурсий один и тот же.

Виктория
Виктория
8 июл 2025
В наушнике все хрипело, многое из того, что говорилось не было понятно. Сама экскурсовод шла впереди и говорила себе под нос
Семён
Семён
Ответ организатора:
Уважаемая Виктория, благодарим вас за отзыв и искренне сожалеем, что экскурсия не оправдала ваших ожиданий. Перед началом тура мы действительно
читать дальше

проверяем работу аудиогидов, но, к сожалению, технические неполадки иногда могут возникнуть уже в процессе. В таких случаях мы всегда готовы оперативно заменить оборудование — достаточно просто сообщить об этом экскурсоводу.

Что касается подачи материала, наш гид должен был говорить четко и внятно, а также периодически проверять, комфортно ли группе. Ваше замечание мы обязательно обсудим с командой, чтобы подобные ситуации не повторялись.

Надеемся, что в будущем у нас будет возможность провести для вас экскурсию на более высоком уровне!

Ирина
Ирина
25 июн 2025
Я в восторге от Казани и от данной экскурсии!
Гид-великолепный рассказчик!
Очень интересно и познавательно!
Группа была приятная, добродушная.
Очень понравился бонус в конце экскурсии в виде дегустации казы.
Спасибо огромное!!!
Я в восторге от Казани и от данной экскурсии!Я в восторге от Казани и от данной экскурсии!Я в восторге от Казани и от данной экскурсии!Я в восторге от Казани и от данной экскурсии!Я в восторге от Казани и от данной экскурсии!Я в восторге от Казани и от данной экскурсии!Я в восторге от Казани и от данной экскурсии!Я в восторге от Казани и от данной экскурсии!Я в восторге от Казани и от данной экскурсии!Я в восторге от Казани и от данной экскурсии!
Марина
Марина
24 июн 2025
Всем, кто первый раз в Казани, точно рекомендую брать обзорную экскурсию по городу. Поможет сориентироваться, что и где + расскажут интересные факты о самом городе, о его жителях.
Оксана
Оксана
20 июн 2025
Отличная экскурсия! Спасибо организаторам, водителю и, безусловно, девушке гиду!
Е
Елена
19 июн 2025
Экскурсия отлично организована
Ю
Юлия
15 июн 2025
Отлично
А
Андрей
19 мая 2025
Отличная ознакомительная экскурсия для тех, кто впервые посетил Казань. Маршрут подобран идеально, удалось увидеть и посетить главные улицы и достопримечательности.
Отдельное спасибо водителю и экскурсоводу, видно, что с любовью относятся к своей работе.
С
Саломатина
13 мая 2025
Большое спасибо за экскурсовода. Всё было на высшем уровне: манера изложения, владение материалом, цитирование литературных классиков….
Внимательное отношение к экскурсантам разных возрастов….
Оксана
Оксана
29 апр 2025
Организовано отлично, даже пошли навстречу по переносу дня экскурсии, что очень порадовало, спасибо большое! Экскурсовод отличный, все рассказывал со знанием дела, от души! Благодарю!
О
Ольга
25 апр 2025
Экскурсоводом у нас была Валентина Ивановна - грамотный гид, исторически подкованный экскурсовод и яркий, с чувством юмора человек. Очень активно и интересно провела экскурсию, рассказала много интересной, исторической информации о Казани. Мне очень понравилось, не пожалела, что выбрала именно эту экскурсию!
Экскурсоводом у нас была Валентина Ивановна - грамотный гид, исторически подкованный экскурсовод и яркий, с чувствомЭкскурсоводом у нас была Валентина Ивановна - грамотный гид, исторически подкованный экскурсовод и яркий, с чувствомЭкскурсоводом у нас была Валентина Ивановна - грамотный гид, исторически подкованный экскурсовод и яркий, с чувствомЭкскурсоводом у нас была Валентина Ивановна - грамотный гид, исторически подкованный экскурсовод и яркий, с чувством

