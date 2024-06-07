1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2.5 часа
Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй
Начало: У памятника Мусе Джалилю
«Гуляя по ухоженной территории кремля, вы посетите старейший православный храм Казани — Благовещенский собор XVI века — и Кул-Шариф, самую большую мечеть города»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900₽ за всё до 5 чел.
Групповая
2 часа
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
На улицах Казани каждый дом - архитектурное сокровище. Узнайте, кто жил и работал на Баумана и Кремлёвской, и какие тайны скрывают эти места
Начало: Возле станции метро «Тукая»
«Как раньше выглядели здания на Баумана и Кремлёвской»
Сегодня в 17:00
11 июня в 13:00
670₽ за человека
Групповая
1.5 часа
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
«Вы пройдете по улице Кремлевская и посетите Казанский кремль»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской истории
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Казанского кремля в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В районе Петропавловского собора
«Прогулка до кремля — по парадным местам и мимо «пряничного домика»»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль для детей и их родителей - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Казанского кремля вместе с детьми! Узнайте тайны башни Сююмбике, мечети Кул-Шариф и других достопримечательностей. Подарки для детей
Начало: У памятника Мусе Джалилю
«Казанский кремль для юных и любознательных»
Завтра в 17:30
10 июня в 13:30
4 100₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль в вечерних огнях - индивидуальная экскурсия
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
«В Казанском кремле интересно — и многолюдно — практически в любое время дня»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 999₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Квест-приключение по историческим местам Казани
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны
Начало: В районе метро Кремлевская
«Это приключение в Казанском кремле — не просто экскурсия, а экскурсия-игра, которая увлечет и детей, и взрослых»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру
Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками
Начало: На площади 1 мая
«На территории кремля вы осмотрите убранство Благовещенского собора и его главные святыни, узнаете историю Казанской иконы Божьей матери»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
3 750₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Казанский кремль сквозь века: путешествие по историческим эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казанского кремля, где встречаются история и культура, христианство и ислам
Начало: у Спасской башни кремля
«Билеты в Казанский кремль оплачиваются отдельно в кассах при входе: полный — 150 руб»
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 350₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
4 часа
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
«На территории кремля вы увидите старинный Благовещенский собор, корпус Юнкерского училища, ныне вмещающий в себя три главных городских музея, а также Спасскую башню с «малиновым» звоном»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Секреты Казанского кремля: Индивидуальный тур с экспертом
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Казани, исследуя древние мечети и храмы с экспертом
Начало: В казанском кремле
«Я раскрою, почему плитка на самой древней улице города разных цветов, с какой стороны раньше был вход в кремль и что такое настоящее казанское гостеприимство»
11 июня в 09:00
13 июня в 13:30
3 600₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской культуры
Индивидуальная экскурсия по Казанскому кремлю: погрузитесь в тысячелетнюю историю города. Узнайте тайны мечети Кул-Шариф и башни Сююмбике
Начало: На площади 1 Мая
«Говоря о хрониках площади, мы плавно перейдем к истории кремля и отправимся на его территорию»
10 июня в 13:30
11 июня в 09:00
4 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
«История и легенды Казанского кремля»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 670₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
«Казанский кремль — сердце тысячелетнего города»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
Начало: На площади 1 Мая
«История и легенды Кремлевской улицы»
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
8 часов
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
«Казанский кремль — вы погуляете по древней крепости и рассмотрите все ее символы: мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и башню Сююмбике»
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани: эксклюзивный тур
Познайте Казань через истории её зданий, храмов и выдающихся личностей. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть город под совершенно новым углом
Начало: У Спасской башни кремля
«Парадная улица города Кремлевская: особняк Зинаиды Ушковой, Александровский и Чернояровский пассажи, старинные купеческие дома»
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 400₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
«Главные символы Казани и вековой кремль»
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города
«Кремль — «визитная карточка» города»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 300₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
«Кремль и другие знаковые места города»
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Казанский кремль и Музей исламской культуры: погружение в историю
Познайте сердце Казани через исторические памятники Казанского кремля и тайны Музея исламской культуры
Начало: На улице Кремлевская
«Казанский кремль и его памятники»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600₽ за всё до 5 чел.
скидка
10%
Групповая
4 часа
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Познакомиться с третьей столицей и ощутить ее контрасты на групповой экскурсии
Начало: Ул. Баумана, дом 78 у памятника Шаляпину
«Спасскую башню — главный вход в кремль»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001 080₽ за человека
Групповая
3 часа
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
Начало: У центрального входа в Кремль
«Подниметесь на смотровые площадки на кремлёвских стенах и услышите легенду о татарской ханше, отвергшей Ивана Грозного»
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:30
1 200₽ за человека
Групповая
4 часа
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
Объехать на автобусе ключевые достопримечательности и посетить кремль
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
«Казанский кремль и его главные достопримечательности»
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 14:00 и 15:00
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3.5 часа
Добро пожаловать в самобытную Казань
Комфортно и не спеша познакомиться с шедеврами Казанского кремля и другими символами города
«Без центральной и исторически самой важной части города — Казанского кремля — невозможно представить столицы Татарстана»
Завтра в 09:00
17 июня в 09:30
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Казанский кремль с профессиональным гидом
Посетить главную достопримечательность города и раскрыть её тайны с гидом-историком
Начало: Возле Спасской башни Казанского кремля
«Кремль — место, с которого 1000 лет назад началась история Казани»
10 июня в 19:00
11 июня в 18:00
2 800₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
3 часа
Казань: первая встреча - путешествие по историческим местам
Откройте для себя сердце Казани: Казанский кремль, святыни и уникальные улицы города в индивидуальной экскурсии
Начало: в районе ст. метро Кремлёвская
«Казанский кремль — колыбель города»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 700₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
Погрузиться в прошлое Казани через историю, легенды и архитектуру её старейшей улицы
«Вы познакомитесь с богатым прошлым Кремлёвской улицы и отчётливо увидите старинный образ Парадной Казани»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 3 600₽ за всё до 5 чел.
Квест
1 час
Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
Исследовать башни, где не бывали туристы, и прикоснуться к тайнам средневековой крепости
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
«Вы откроете другую сторону кремля, а заодно познакомитесь со сказочными героями города»
Сегодня в 11:00
12 июня в 15:00
900₽ за человека
скидка
30%
Аудиогид
1.5 часа
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города
Начало: На Площади 1 мая
«Если вы с детьми оказались в Казани, одной из главных точек вашего путешествия обязательно будет кремль»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14901 043₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Казань неповторимая и величавая
Посетить кремль, погулять по старинным улочкам и ощутить дух истории на обзорной экскурсии
«Мы начнем прогулку с кремля, где вы увидите башни 16 века, Благовещенский собор и современную мечеть Кул-Шариф»
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Групповая
3.5 часа
Первый день в Казани
Обзорная экскурсия на автобусе с посещением Казанского кремля и Старо-татарской слободы
Начало: Пушкина, 4 (гостиница Татарстан, холл 1 этажа)
«Казанский кремль — это сочетание русской и татарской культуры»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 199₽ за человека
Групповая
3 часа
Обзорная экскурсия по Казани: Казанский Кремль, театр Экият и многое другое
Погрузитесь в атмосферу Казани: от исторических мечетей до современных театров. Наш гид откроет вам все тайны и красоты города
«В Кремле, где заканчивается 3-х часовая экскурсия, осмотр Падающей башни Сююмбике, Собора Благовещения (посещение), Губернаторского Дворца, Легендарной мечети Кол Шариф (посещение)»
Расписание: Ежедневно (по набору группы)
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 200₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Увлекательная история 1000-летнего города - на лёгкой и информативной прогулке для взрослых и детей
Начало: в районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская)
«Погуляем по самой фешенебельной улице — Кремлёвской»
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Казанский Кремль и колоритная Казань
Начало: Ваш отель, адрес встречи уточняю после предоплаты
«Первой точкой нашего путешествия станет Казанский кремль — древнейшая часть Казани, представляющая собой комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, который неразрывно связан с богатым на события прошлым города»
Расписание: каждый день в 9.00, 10.00,11.00, 12.00. 13.00,14.00,15.00
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 12 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Начало: Отель/апартаменты, где вы остановились
«Третий час экскурсии мы проведем в казанском Кремле»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
12 июня в 18:00
от 6 500₽ за всё до 3 чел.
Аудиогид
1 час 6 минут
Истории и волшебство Казанского Кремля: аудиоэкскурсия с Фаролеро
Приглашаем на увлекательное путешествие по Казанскому Кремлю с легендарным фонарщиком Фаролеро. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: Дворец Земледельцев
«Один час удивительных историй и волшебства с фонарщиком Фаролеро по Казанскому Кремлю»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Знакомство с Казанью и Кремлем
Начало: Ул. Кремлевская, д. 2
«Кремль — «визитная карточка» города»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
4 700₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Историческое путешествие по Казанскому Кремлю
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в Казанский Кремль 150р»
Расписание: В любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 000₽ за всё до 4 чел.
Билеты
3 часа
Кремль, чаепитие с татарскими сладостями и Арбат
Начало: Около центрального входа в Кремль
«Во время экскурсии вы посетите:• музей-заповедник «Казанский Кремль» — живое сердце древнего города, пережившего не одно волнительное событие многовековой истории и входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: Ежедневно с 13.30-16.30 и с 16.30-18.30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 200₽ за билет
Индивидуальная
2 часа
Знакомство с Казанским Кремлем
Начало: Ул. Кремлевская, д. 2, Казань
«Отправляемся на прогулку по Казанскому Кремлю, полюбуйтесь на красавицу мечеть Кул-Шариф, увидим Благовещенский собор»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
3 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
5 часов
Историческая колыбель - Казань и Казанский Кремль
Начало: Ваш отель
«входные билеты в Казанский Кремль — 130 руб»
Расписание: По договоренности
13 июня в 17:00
14 июня в 15:00
9 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Пешеходная экскурсия по Кремлю
Начало: Станция метро Кремлёвская, у памятника дракону
«Оценим величие крепостных стен и башен, и полюбуемся прекрасным видом, который открывается с кремлевского холма на исторический центр и современные спальные районы Казани»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 499₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинные улицы Казани - Кремлёвская и Баумана
Начало: Площадь Тукая возле часов, Казань
«Подробнее о маршруте и достопримечательностях Начнем мы нашу прогулку с одной из красивейших улиц города — Кремлевской»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 000₽ за всё до 6 чел.
Билеты
1.5 часа
Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
Начало: Возле памятника Мусе Джалилю на площади 1 Мая
«На 1,5 часа вы перенесётесь в прошлое, где соединились Волжская Булгария, Казанское ханство и Россия, осмотрите архитектурные памятники комплекса, а также услышите красивые легенды кремля»
Расписание: Ежедневно с 13.30 и 16.30
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
800₽ за билет
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна7 июня 2024Гидов оцениваю на отлично.
- ККристина6 июня 2024От всей души хочется поблагодарить Екатерину за 2 потрясающие экскурсии, которые она провела для нас!!! На протяжении всего маршрута было
- ЕЕкатерина5 июня 2024Очень интересно и познавательно! Рекомендую👍
- ММаргарита5 июня 2024Спасибо за содержательную и интересную экскурсию!!! Экскурсовод Ольга очень любит свой город и его историю и очень доступно и интересно об этом рассказывает! Спасибо и удачи Вам!!!
- ВВладислав5 июня 2024Гульназ провела отличную экскурсию! Интересный, неклассический маршрут. Много интересных фактов и рассказов. Гульназ - профессионал своего дела и замечательный человек!:)
- ЕЕвгения5 июня 2024Нам очень повезло с экскурсоводом, Наталья влюблена в свою профессию и очень живо и интересно рассказывает. Очень понравилась! Организация немного
- ЕЕвгений5 июня 2024Ну это не 5 точно. А потому что мы два часа слушали рассказы о купцах и их особняках и лечением
- ЛЛина5 июня 2024Экскурсия очень понравилась, знакомство с Казанью получилось замечательное. Спасибо экскурсоводу Лиле, что так подробно и занимательно поведала о городе и о традициях татар.
- ТТатьяна5 июня 2024Были с детьми, им понравилось. Мы тоже повеселились немного, главное с каким настроением идешь)). Маленьким не подойдет формат.
- ННаталия5 июня 2024Вероника - очень милая, тактичная, знающая. Обладает приятным голосом и прекрасным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Огромное ей спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Кремль»
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