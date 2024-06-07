Экскурсии по Кремлю Казани

Найдено 55 экскурсий в категории «Кремль» в Казани, цены от 670 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Обзорная прогулка по центру Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
238 отзывов
Обзорная прогулка по историческому центру Казани с личным гидом
Погрузитесь в атмосферу Казани: от кремлевских стен до улицы Баумана. Откройте для себя уникальное сочетание культур и историй
Начало: У памятника Мусе Джалилю
«Гуляя по ухоженной территории кремля, вы посетите старейший православный храм Казани — Благовещенский собор XVI века — и Кул-Шариф, самую большую мечеть города»
Завтра в 13:00
10 июня в 09:00
3 900 за всё до 5 чел.
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
37 отзывов
Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
На улицах Казани каждый дом - архитектурное сокровище. Узнайте, кто жил и работал на Баумана и Кремлёвской, и какие тайны скрывают эти места
Начало: Возле станции метро «Тукая»
«Как раньше выглядели здания на Баумана и Кремлёвской»
Сегодня в 17:00
11 июня в 13:00
670 за человека
Тайны Казанского кремля: прогулка с фонарщиком Фаролеро
🚶 Пешая
Групповая
1.5 часа
91 отзыв
Тайны Казанского кремля: путешествие в прошлое с фонарщиком Фаролеро
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Казанскому кремлю в компании загадочного фонарщика Фаролеро
Начало: У Дворца Земледельцев
«Вы пройдете по улице Кремлевская и посетите Казанский кремль»
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500 за человека
Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
92 отзыва
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской истории
Откройте для себя духовное наследие и архитектурные шедевры Казанского кремля в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: В районе Петропавловского собора
«Прогулка до кремля — по парадным местам и мимо «пряничного домика»»
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 000 за всё до 10 чел.
Казанский кремль для детей и их родителей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
21 отзыв
Казанский кремль для детей и их родителей - индивидуальная экскурсия
Погрузитесь в историю Казанского кремля вместе с детьми! Узнайте тайны башни Сююмбике, мечети Кул-Шариф и других достопримечательностей. Подарки для детей
Начало: У памятника Мусе Джалилю
«Казанский кремль для юных и любознательных»
Завтра в 17:30
10 июня в 13:30
4 100 за всё до 6 чел.
Казанский кремль в вечерних огнях
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
62 отзыва
Казанский кремль в вечерних огнях - индивидуальная экскурсия
Город засыпает, и начинается магия! Казанский кремль в вечерних огнях особенно красив. Погрузитесь в атмосферу ночного города и узнайте его тайны
Начало: На площади 1 Мая
«В Казанском кремле интересно — и многолюдно — практически в любое время дня»
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
от 3 999 за всё до 10 чел.
Квест-экскурсия «Приключение в Казанском кремле»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
237 отзывов
Квест-приключение по историческим местам Казани
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казанскому кремлю, разгадывая исторические тайны
Начало: В районе метро Кремлевская
«Это приключение в Казанском кремле — не просто экскурсия, а экскурсия-игра, которая увлечет и детей, и взрослых»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 6 360 за всё до 6 чел.
Казанский кремль - сердце города
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
210 отзывов
Казанский кремль: путешествие в историю и архитектуру
Загляните в душу Казани, посетив её историческое сердце - Казанский кремль. Познакомьтесь с его уникальными памятниками
Начало: На площади 1 мая
«На территории кремля вы осмотрите убранство Благовещенского собора и его главные святыни, узнаете историю Казанской иконы Божьей матери»
Сегодня в 10:30
Завтра в 08:30
3 750 за всё до 7 чел.
Казанский кремль сквозь века
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
203 отзыва
Казанский кремль сквозь века: путешествие по историческим эпохам
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казанского кремля, где встречаются история и культура, христианство и ислам
Начало: у Спасской башни кремля
«Билеты в Казанский кремль оплачиваются отдельно в кассах при входе: полный — 150 руб»
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 350 за всё до 5 чел.
По Казани с широко открытыми глазами
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
32 отзыва
По Казани с широко открытыми глазами
Какие секреты скрывает царица Казань? Узнайте, где ханы спрятали сокровища, услышите легенды о святынях и познакомьтесь с культурой и традициями республики
Начало: Место встречи согласовывается предварительно с гос...
«На территории кремля вы увидите старинный Благовещенский собор, корпус Юнкерского училища, ныне вмещающий в себя три главных городских музея, а также Спасскую башню с «малиновым» звоном»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
9 500 за всё до 3 чел.
Секреты Казанского кремля
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
108 отзывов
Секреты Казанского кремля: Индивидуальный тур с экспертом
Откройте для себя уникальное сочетание культур в сердце Казани, исследуя древние мечети и храмы с экспертом
Начало: В казанском кремле
«Я раскрою, почему плитка на самой древней улице города разных цветов, с какой стороны раньше был вход в кремль и что такое настоящее казанское гостеприимство»
11 июня в 09:00
13 июня в 13:30
3 600 за всё до 6 чел.
Казанский кремль вдоль и поперек
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
212 отзывов
Казанский кремль: путешествие в сердце татарской культуры
Индивидуальная экскурсия по Казанскому кремлю: погрузитесь в тысячелетнюю историю города. Узнайте тайны мечети Кул-Шариф и башни Сююмбике
Начало: На площади 1 Мая
«Говоря о хрониках площади, мы плавно перейдем к истории кремля и отправимся на его территорию»
10 июня в 13:30
11 июня в 09:00
4 000 за всё до 7 чел.
Казань прекрасная и многогранная
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
29 отзывов
Казань прекрасная и многогранная: путешествие по истории и культуре
Погрузитесь в увлекательное путешествие по Казани, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: У вашего отеля или где вам удобно, в пределах исто...
«История и легенды Казанского кремля»
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
10 670 за всё до 10 чел.
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
«Казанский кремль — сердце тысячелетнего города»
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990 за всё до 4 чел.
Секреты и красота исторического центра Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
Начало: На площади 1 Мая
«История и легенды Кремлевской улицы»
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 670 за всё до 7 чел.
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
🚗 На машине
Индивидуальная
8 часов
73 отзыва
Казань, Свияжск и Иннополис на автомобиле с панорамной крышей
Кремль, сказочный остров Свияжск, Храм всех религий и другие символы города на обзорной экскурсии
Начало: В любом удобном вам месте
«Казанский кремль — вы погуляете по древней крепости и рассмотрите все ее символы: мечеть Кул-Шариф, Благовещенский собор и башню Сююмбике»
10 июня в 08:00
16 июня в 08:00
от 18 667 за всё до 6 чел.
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
171 отзыв
Диалог об архитектуре, религии и выдающихся деятелях Казани: эксклюзивный тур
Познайте Казань через истории её зданий, храмов и выдающихся личностей. Эта экскурсия - ваш шанс увидеть город под совершенно новым углом
Начало: У Спасской башни кремля
«Парадная улица города Кремлевская: особняк Зинаиды Ушковой, Александровский и Чернояровский пассажи, старинные купеческие дома»
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
5 400 за всё до 5 чел.
Гранд-тур по всей Казани + кремль
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
48 отзывов
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
«Главные символы Казани и вековой кремль»
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950 за всё до 4 чел.
Казань многоликая
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
69 отзывов
Казань многоликая: индивидуальная экскурсия по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной историей Казани, откройте для себя её главные достопримечательности и узнайте тайны древнего города
«Кремль — «визитная карточка» города»
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
5 300 за всё до 10 чел.
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
«Кремль и другие знаковые места города»
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Казанский кремль и Музей исламской культуры
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
106 отзывов
Казанский кремль и Музей исламской культуры: погружение в историю
Познайте сердце Казани через исторические памятники Казанского кремля и тайны Музея исламской культуры
Начало: На улице Кремлевская
«Казанский кремль и его памятники»
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 3 600 за всё до 5 чел.
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
🚌 На автобусе
скидка
10%
Групповая
4 часа
68 отзывов
Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
Познакомиться с третьей столицей и ощутить ее контрасты на групповой экскурсии
Начало: Ул. Баумана, дом 78 у памятника Шаляпину
«Спасскую башню — главный вход в кремль»
Расписание: ежедневно в 11:00 и 13:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
12001 080 за человека
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
🚶 Пешая
Групповая
3 часа
13 отзывов
3 в 1: Кремль, Казанский Арбат и чаепитие с татарскими сладостями
Увидеть главные достопримечательности города и попробовать местные сладости
Начало: У центрального входа в Кремль
«Подниметесь на смотровые площадки на кремлёвских стенах и услышите легенду о татарской ханше, отвергшей Ивана Грозного»
Расписание: ежедневно в 13:30, 15:00 и 16:30
Сегодня в 16:30
Завтра в 13:30
1 200 за человека
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
🚌 На автобусе
Групповая
4 часа
253 отзыва
Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
Объехать на автобусе ключевые достопримечательности и посетить кремль
Начало: Напротив гостиницы «Ногай»
«Казанский кремль и его главные достопримечательности»
Расписание: ежедневно в 10:30, 11:30, 14:00 и 15:00
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 200 за человека
Добро пожаловать в самобытную Казань
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
12 отзывов
Добро пожаловать в самобытную Казань
Комфортно и не спеша познакомиться с шедеврами Казанского кремля и другими символами города
«Без центральной и исторически самой важной части города — Казанского кремля — невозможно представить столицы Татарстана»
Завтра в 09:00
17 июня в 09:30
8 000 за всё до 4 чел.
Казанский кремль с профессиональным гидом
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
7 отзывов
Казанский кремль с профессиональным гидом
Посетить главную достопримечательность города и раскрыть её тайны с гидом-историком
Начало: Возле Спасской башни Казанского кремля
«Кремль — место, с которого 1000 лет назад началась история Казани»
10 июня в 19:00
11 июня в 18:00
2 800 за всё до 10 чел.
Казань: первая встреча
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
100 отзывов
Казань: первая встреча - путешествие по историческим местам
Откройте для себя сердце Казани: Казанский кремль, святыни и уникальные улицы города в индивидуальной экскурсии
Начало: в районе ст. метро Кремлёвская
«Казанский кремль — колыбель города»
Завтра в 09:30
10 июня в 09:30
8 700 за всё до 4 чел.
Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
9 отзывов
Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
Погрузиться в прошлое Казани через историю, легенды и архитектуру её старейшей улицы
«Вы познакомитесь с богатым прошлым Кремлёвской улицы и отчётливо увидите старинный образ Парадной Казани»
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
от 3 600 за всё до 5 чел.
Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
🚶 Пешая
Квест
1 час
223 отзыва
Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
Исследовать башни, где не бывали туристы, и прикоснуться к тайнам средневековой крепости
Начало: У Спасской башни Казанского Кремля
«Вы откроете другую сторону кремля, а заодно познакомитесь со сказочными героями города»
Сегодня в 11:00
12 июня в 15:00
900 за человека
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
🚶 Пешая
скидка
30%
Аудиогид
1.5 часа
8 отзывов
Семейная прогулка по Казанскому кремлю с иммерсивным аудиогидом
Погрузиться в захватывающие сюжеты из прошлого в подлинных декорациях города
Начало: На Площади 1 мая
«Если вы с детьми оказались в Казани, одной из главных точек вашего путешествия обязательно будет кремль»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
14901 043 за всё до 4 чел.
Казань неповторимая и величавая
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
7 отзывов
Казань неповторимая и величавая
Посетить кремль, погулять по старинным улочкам и ощутить дух истории на обзорной экскурсии
«Мы начнем прогулку с кремля, где вы увидите башни 16 века, Благовещенский собор и современную мечеть Кул-Шариф»
25 июня в 09:00
2 июля в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Первый день в Казани
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
104 отзыва
Первый день в Казани
Обзорная экскурсия на автобусе с посещением Казанского кремля и Старо-татарской слободы
Начало: Пушкина, 4 (гостиница Татарстан, холл 1 этажа)
«Казанский кремль — это сочетание русской и татарской культуры»
Расписание: ежедневно в 10:30
Завтра в 10:30
10 июня в 10:30
1 199 за человека
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Казанского Кремля
🚌 На автобусе
Групповая
3 часа
3514 отзывов
Обзорная экскурсия по Казани: Казанский Кремль, театр Экият и многое другое
Погрузитесь в атмосферу Казани: от исторических мечетей до современных театров. Наш гид откроет вам все тайны и красоты города
«В Кремле, где заканчивается 3-х часовая экскурсия, осмотр Падающей башни Сююмбике, Собора Благовещения (посещение), Губернаторского Дворца, Легендарной мечети Кол Шариф (посещение)»
Расписание: Ежедневно (по набору группы)
Сегодня в 10:30
Завтра в 10:30
1 200 за человека
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Крепость и посад: экскурсия по Казанскому кремлю и улице Кремлёвская
Увлекательная история 1000-летнего города - на лёгкой и информативной прогулке для взрослых и детей
Начало: в районе здания мэрии (на ул. Кремлёвская)
«Погуляем по самой фешенебельной улице — Кремлёвской»
19 июня в 10:00
21 июня в 10:00
6 000 за всё до 10 чел.
Казанский Кремль и колоритная Казань
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
53 отзыва
Казанский Кремль и колоритная Казань
Начало: Ваш отель, адрес встречи уточняю после предоплаты
«Первой точкой нашего путешествия станет Казанский кремль — древнейшая часть Казани, представляющая собой комплекс архитектурных, исторических и археологических памятников, который неразрывно связан с богатым на события прошлым города»
Расписание: каждый день в 9.00, 10.00,11.00, 12.00. 13.00,14.00,15.00
Завтра в 16:00
10 июня в 09:00
от 12 500 за всё до 4 чел.
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
3 часа
284 отзыва
Обзорная экскурсия по Казани с посещением Кремля
Начало: Отель/апартаменты, где вы остановились
«Третий час экскурсии мы проведем в казанском Кремле»
Расписание: Ежедневно
10 июня в 15:00
12 июня в 18:00
от 6 500 за всё до 3 чел.
Один час историй и волшебства с фонарщиком Фаролеро по Казанскому Кремлю
🚶 Пешая
Аудиогид
1 час 6 минут
110 отзывов
Истории и волшебство Казанского Кремля: аудиоэкскурсия с Фаролеро
Приглашаем на увлекательное путешествие по Казанскому Кремлю с легендарным фонарщиком Фаролеро. Откройте для себя удивительные истории и легенды
Начало: Дворец Земледельцев
«Один час удивительных историй и волшебства с фонарщиком Фаролеро по Казанскому Кремлю»
Расписание: См. календарь
Сегодня в 20:00
Завтра в 20:00
2 500 за человека
Знакомство с Казанью и Кремлем
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
52 отзыва
Знакомство с Казанью и Кремлем
Начало: Ул. Кремлевская, д. 2
«Кремль — «визитная карточка» города»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
4 700 за всё до 10 чел.
Историческое путешествие по Казанскому Кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Историческое путешествие по Казанскому Кремлю
Начало: Спасская башня Казанского Кремля
«Дополнительно оплачиваются входные билеты в Казанский Кремль 150р»
Расписание: В любое время
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 4 000 за всё до 4 чел.
Кремль, чаепитие с татарскими сладостями и Арбат
🚶 Пешая
Билеты
3 часа
5 отзывов
Кремль, чаепитие с татарскими сладостями и Арбат
Начало: Около центрального входа в Кремль
«Во время экскурсии вы посетите:• музей-заповедник «Казанский Кремль» — живое сердце древнего города, пережившего не одно волнительное событие многовековой истории и входящего в список Всемирного наследия ЮНЕСКО»
Расписание: Ежедневно с 13.30-16.30 и с 16.30-18.30
Сегодня в 13:30
Завтра в 13:30
1 200 за билет
Знакомство с Казанским Кремлем
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
17 отзывов
Знакомство с Казанским Кремлем
Начало: Ул. Кремлевская, д. 2, Казань
«Отправляемся на прогулку по Казанскому Кремлю, полюбуйтесь на красавицу мечеть Кул-Шариф, увидим Благовещенский собор»
Расписание: По договоренности с туристом
Сегодня в 19:00
Завтра в 18:00
3 500 за всё до 10 чел.
Историческая колыбель - Казань и Казанский Кремль
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
21 отзыв
Историческая колыбель - Казань и Казанский Кремль
Начало: Ваш отель
«входные билеты в Казанский Кремль — 130 руб»
Расписание: По договоренности
13 июня в 17:00
14 июня в 15:00
9 500 за всё до 4 чел.
Пешеходная экскурсия по Кремлю
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
75 отзывов
Пешеходная экскурсия по Кремлю
Начало: Станция метро Кремлёвская, у памятника дракону
«Оценим величие крепостных стен и башен, и полюбуемся прекрасным видом, который открывается с кремлевского холма на исторический центр и современные спальные районы Казани»
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 499 за всё до 10 чел.
Старинные улицы Казани - Кремлёвская и Баумана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Старинные улицы Казани - Кремлёвская и Баумана
Начало: Площадь Тукая возле часов, Казань
«Подробнее о маршруте и достопримечательностях Начнем мы нашу прогулку с одной из красивейших улиц города — Кремлевской»
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 000 за всё до 6 чел.
Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
🚶 Пешая
Билеты
1.5 часа
1 отзыв
Казанский Кремль: Белокаменное сердце города
Начало: Возле памятника Мусе Джалилю на площади 1 Мая
«На 1,5 часа вы перенесётесь в прошлое, где соединились Волжская Булгария, Казанское ханство и Россия, осмотрите архитектурные памятники комплекса, а также услышите красивые легенды кремля»
Расписание: Ежедневно с 13.30 и 16.30
Завтра в 13:30
10 июня в 13:30
800 за билет

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    7 июня 2024
    Казань с акцентом: кремль и его визитные карточки
    Гидов оцениваю на отлично.
  • К
    Кристина
    6 июня 2024
    Пешеходный центр Казани - в домах и лицах
    От всей души хочется поблагодарить Екатерину за 2 потрясающие экскурсии, которые она провела для нас!!! На протяжении всего маршрута было
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    очень интересно слушать экскурсовода, так же хочу отметить, что Екатерина с радостью отвечала на все наши вопросы и учитывала наши пожелания по экскурсиям. Огромное вам спасибо, обязательно ещё вернемся в Казань и будем рекомендовать друзьям экскурсии именно у Екатерины🥰🌸

    От всей души хочется поблагодарить Екатерину за 2 потрясающие экскурсии, которые она провела для нас!!! На
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
    Очень интересно и познавательно! Рекомендую👍
  • М
    Маргарита
    5 июня 2024
    Казанский кремль в вечерних огнях
    Спасибо за содержательную и интересную экскурсию!!! Экскурсовод Ольга очень любит свой город и его историю и очень доступно и интересно об этом рассказывает! Спасибо и удачи Вам!!!
  • В
    Владислав
    5 июня 2024
    Кремлёвская, или Невский проспект в миниатюре
    Гульназ провела отличную экскурсию! Интересный, неклассический маршрут. Много интересных фактов и рассказов. Гульназ - профессионал своего дела и замечательный человек!:)
  • Е
    Евгения
    5 июня 2024
    Казань: на автобусе по городу и пешком по кремлю
    Нам очень повезло с экскурсоводом, Наталья влюблена в свою профессию и очень живо и интересно рассказывает. Очень понравилась! Организация немного
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    не понравилась. Сидели первые 20 мин экскурсии, пока собирают деньги. Экскурсия оплачена 4 часа, а не 3.40 (мелочь, но все же). Поэтому как-то пораньше начать собирать можно было, чтобы выдвинулись ровно в 13:30

  • Е
    Евгений
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия по Казани с посещением кремля
    Ну это не 5 точно. А потому что мы два часа слушали рассказы о купцах и их особняках и лечением
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    навозом. Очень нудно и ничего стоящего, можно за 5 минут их обойти. А потом даже не вышли возле театра кукол, так просто мимо проехали. Ну и на Казанский собор выделено было обзорно только 10 минут. Эти купеческие особняки ни к селу ни к городу, только потраченное время.

  • Л
    Лина
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия «Большое знакомство с Казанью»
    Экскурсия очень понравилась, знакомство с Казанью получилось замечательное. Спасибо экскурсоводу Лиле, что так подробно и занимательно поведала о городе и о традициях татар.
  • Т
    Татьяна
    5 июня 2024
    Групповая экскурсия-квест по кремлю «Сказ Татарского Кота»
    Были с детьми, им понравилось. Мы тоже повеселились немного, главное с каким настроением идешь)). Маленьким не подойдет формат.
  • Н
    Наталия
    5 июня 2024
    Казанский кремль - сердце города
    Вероника - очень милая, тактичная, знающая. Обладает приятным голосом и прекрасным чувством юмора. Два часа пролетели незаметно. Огромное ей спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Кремль»

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