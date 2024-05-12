Обозревая город из окна автомобиля, за короткий промежуток времени вы сможете познакомиться со всем историческим дореволюционным центром города и объектами современного города. Вы увидите, как ярким контрастом в нашем городе переплетается история с современностью.
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Мусульманская часть города и старинные дворянские и купеческие дома
- знакомство с бытом и традициями татар, архитектурой старинных татарских усадеб, первых каменных мечетей города 18 века — Аль Марджани и Апанаевской;
- парадная улица Кремлевская, где находится красивый особняк Зинаиды Ушковой, Александровский и Чернояровский пассажи;
- улица Карла Маркса с владениями генерал-губернаторов Казанского края.
Религиозные центры и храмовые сооружения
- Богородицкий мужской монастырь – место обретения Казанской иконы Божьей Матери. Посещение чудотворного Ватиканского списка Казанской иконы божьей матери.
- Казанский кремль — место, где зародилась жизнь в нашем городе. Вы прогуляетесь по территории кремля, зайдете в Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф.
Современные объекты города и университетский городок Казанского Императорского Университета
- знакомство с архитектурным ансамблем и выдающимися именами профессоров и ученых, работавших в университете, такими как Симонов, Бутлеров, Лесгафт, Толстой, Завойский, Клаус и многими другими;
- спортивные объекты Универсиады 2013 года, Fina 2015, площадь Свободы, театр оперы и балета имени Мусы Джалиля;
Литературная Казань
- Пекарня, где работал Максим Горький.
- Дом татарского поэта Мусы Джалиля.
- Дом потомков русского поэта Е. А. Баратынского.
Экскурсия будет сопровождаться рассказами о прошлом и настоящем Казани, об интересных и значимых событиях в жизни города, о судьбах важных исторических личностей. А проезжая мимо набережной озера Кабан, вы услышите легенду, согласно которой на дне водоема хранятся сокровища казанских ханов.
Организационные детали
Что входит в стоимость, а что — нет
- В стоимость включен трансфер на автомобиле Lada для 1 путешественника
- Билеты в Казанский кремль оплачиваются отдельно в кассах при входе: полный — 150 руб. /чел., льготный — 130 руб. /чел.
- Возможно провести экскурсию для большего количества путешественников за доплату:
— для группы 2-3 человек на автомобилях Hyundai ix35 или Nissan Qashqai — 1500 руб.
— для группы 4-8 человек на автомобиле Hyundai Starex — 3000 руб.
- Для аренды автомобиля в день подтверждения заказа необходимо перевести мне предоплату — 1000 руб. Эта сумма не возвращается при отмене заказа с вашей стороны. После получения предоплаты я отправлю вам документ, подтверждающий бронирование авто
Как проходит экскурсия
- В формате авто-пешеходной прогулки и краткой экскурсии по Казанскому кремлю
- Обратите внимание, гид-водитель — это небезопасно. Поэтому для экскурсии арендуется автомобиль с водителем, чтобы гид не отвлекался на дорогу
- Возможны небольшие корректировки в маршруте в период проведения праздников или по не зависящим от гида причинам
- Экскурсия проводится только на русском языке
- Мечеть Кул Шариф закрыта для туристов в пятницу в интервале с 11.30 до 13.15
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
ваш отель в пределах исторического центра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Казани
Провёл экскурсии для 5351 туриста
Меня зовут Александр. Мне самому не нравятся скучные и академические экскурсии, поэтому я превращаю классическую экскурсию в дружественную прогулку. При этом являюсь лицензированным гидом I категории по памятникам ЮНЕСКО: Казанский кремль, Остров-град Свияжск. Провожу прогулки по городу, в Раифский монастырь и Национальный музей РТ.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 127 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников
Е
Елена
12 мая 2024
Александр интересно и доступно подает информацию, с юмором, маршрут составлен удобно, по самым знаковым достопримечательностям. Спасибо
Т
Татьяна
27 мар 2024
Профессинально! Все супер! Спасибо большое
Е
Елена
25 фев 2024
Все прошло на 5. немного огорчил и задержал нас трансфер (замерзла дверь)
Александр конечно в этом не виноват! Однозначно знакомым буду рекомендовать для посещения эту экскурсию.
Александр конечно в этом не виноват! Однозначно знакомым буду рекомендовать для посещения эту экскурсию.
Елена
6 окт 2023
Большое спасибо Александру за интересную обзорную экскурсию по городу. Было очень интересно открывать для себя Казань. Информации было много, но Александр подавал материал в увлекательной и доступной манере. Ни минуты не было скучно! Всем рекомендуем такую экскурсию для первого знакомства с городом
Л
Людмила
21 авг 2023
В воскресенье провели в компании Александра чудесных три часа на индивидуальной экскурсии. Неформальная подача материала, эрудиция и чувство юмора экскурсовода сделали наше путешествие по Казани интересным и запоминающимся! Рекомендую всем, кто ценит приятное общение и хорошее настроение.
А
Андрей
21 июля 2023
Провели с Александром два дня. Программа получилась очень насыщенной, думаю, что можно поставить 5+. Маршруты очень интересные, с учетом наших пожеланий и интересов, на одном дыхании. Получилось даже сходить туда,
Анна
22 июня 2023
Были на экскурсии у Александра! Четверо взрослых и трое детей. Все было отлично, интересный маршрут и замечательный экскурсовод с хорошим рассказом и небольшими шутками, чтобы было не скучно! Спасибо, Александр!
А
Анастасия
14 июня 2023
Экскурсия прошла отлично. Очень комфортабельный автомобиль и не утомительное перемещение по Казани. Александр прекрасный рассказчик, ответил на все интересующие вопросы не задумываясь. Нам есть с чем сравнить и данную экскурсию я однозначно рекомендую)
Л
Лилия
9 июня 2023
Были с подругами (5 человек) на экскурсии у Александра. Экскурсия началась вовремя, и с шутки, что было важно, тк в отеле нам испортил настроение, мы тут же перенастроить на хороший
Н
Наталья
6 июня 2023
Доброго времени суток! Побывали на двух незабываемых экскурсиях, которые провел для нас с мужем Александр -"Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу" и «Остров-град Свияжск». Было очень увлекательно и интересно.
С
Сергей
30 мая 2023
Огромное спасибо Александру за прекрасную экскурсию по Казани! 3 часа пролетели как один миг! Своим увлеченным рассказом о Казани и её истории Александр нас очаровал. Очень радует, когда экскурсовод искренне, с любовью к истории края доносит информацию. Все было продуманно: от удобного авто до грамотно выстроенного маршрута и посещения знаковых мест Казани!
Е
Елена
29 мая 2023
Спасибо большое Александру за познавательную, интересную, в добавок, интерактивную экскурсию по Казани. Все очень понравилось, в том числе наличие водителя комфортабельного автомобиля и адаптивность команды к особым неожиданным и незапланированным условиям и просьбам, возникшим в момент начала экскурсии.
Рекомендую!
С благодарностью,
Елена
Рекомендую!
С благодарностью,
Елена
Ю
Юлия
20 мая 2023
Экскурсия очень понравилась. Посетили все основные достопримечательности, Александр очень интересно рассказывать. Даже подростки слушали с удовольствием.
Е
Елена
12 мая 2023
Экскурсия понравилась, все легко и непринужденно и детям и взрослым. Спасибо!
О
Оксана
24 апр 2023
Благодарим Александра за проведенную экскурсию! Легко, без загруза, с юмором, интересно, информативно - исключительно позитивные эмоции. Полагаю, что глубину и объем информации Александр умело дозирует в зависимости от потребности путешественников - с нами попадание в десяточку. В дальнейшем, у нас и наших друзей проблем в выборе гида в Казани не будет:))
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