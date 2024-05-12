Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу

Обзорная программа с посещением Казанского кремля
Обозревая город из окна автомобиля, за короткий промежуток времени вы сможете познакомиться со всем историческим дореволюционным центром города и объектами современного города. Вы увидите, как ярким контрастом в нашем городе переплетается история с современностью.
4.96
127 отзывов
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Мусульманская часть города и старинные дворянские и купеческие дома

  • знакомство с бытом и традициями татар, архитектурой старинных татарских усадеб, первых каменных мечетей города 18 века — Аль Марджани и Апанаевской;
  • парадная улица Кремлевская, где находится красивый особняк Зинаиды Ушковой, Александровский и Чернояровский пассажи;
  • улица Карла Маркса с владениями генерал-губернаторов Казанского края.

Религиозные центры и храмовые сооружения

  • Богородицкий мужской монастырь – место обретения Казанской иконы Божьей Матери. Посещение чудотворного Ватиканского списка Казанской иконы божьей матери.
  • Казанский кремль — место, где зародилась жизнь в нашем городе. Вы прогуляетесь по территории кремля, зайдете в Благовещенский собор и мечеть Кул Шариф.

Современные объекты города и университетский городок Казанского Императорского Университета

  • знакомство с архитектурным ансамблем и выдающимися именами профессоров и ученых, работавших в университете, такими как Симонов, Бутлеров, Лесгафт, Толстой, Завойский, Клаус и многими другими;
  • спортивные объекты Универсиады 2013 года, Fina 2015, площадь Свободы, театр оперы и балета имени Мусы Джалиля;

Литературная Казань

  • Пекарня, где работал Максим Горький.
  • Дом татарского поэта Мусы Джалиля.
  • Дом потомков русского поэта Е. А. Баратынского.

Экскурсия будет сопровождаться рассказами о прошлом и настоящем Казани, об интересных и значимых событиях в жизни города, о судьбах важных исторических личностей. А проезжая мимо набережной озера Кабан, вы услышите легенду, согласно которой на дне водоема хранятся сокровища казанских ханов.

Организационные детали

Что входит в стоимость, а что — нет

  • В стоимость включен трансфер на автомобиле Lada для 1 путешественника
  • Билеты в Казанский кремль оплачиваются отдельно в кассах при входе: полный — 150 руб. /чел., льготный — 130 руб. /чел.
  • Возможно провести экскурсию для большего количества путешественников за доплату:
    — для группы 2-3 человек на автомобилях Hyundai ix35 или Nissan Qashqai — 1500 руб.
    — для группы 4-8 человек на автомобиле Hyundai Starex — 3000 руб.
  • Для аренды автомобиля в день подтверждения заказа необходимо перевести мне предоплату — 1000 руб. Эта сумма не возвращается при отмене заказа с вашей стороны. После получения предоплаты я отправлю вам документ, подтверждающий бронирование авто

Как проходит экскурсия

  • В формате авто-пешеходной прогулки и краткой экскурсии по Казанскому кремлю
  • Обратите внимание, гид-водитель — это небезопасно. Поэтому для экскурсии арендуется автомобиль с водителем, чтобы гид не отвлекался на дорогу
  • Возможны небольшие корректировки в маршруте в период проведения праздников или по не зависящим от гида причинам
  • Экскурсия проводится только на русском языке
  • Мечеть Кул Шариф закрыта для туристов в пятницу в интервале с 11.30 до 13.15

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
ваш отель в пределах исторического центра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 127 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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Фотографии от путешественников

Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Елена)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Елена)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Елена)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Елена)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Елена)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Елена)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Елена)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Елена)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Елена)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Елена)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Лилия)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Сергей)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Сергей)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Ольга)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Ольга)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Ольга)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Ольга)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Ольга)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Антон)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Елена)Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу (Елена)
Е
12 мая 2024
Александр интересно и доступно подает информацию, с юмором, маршрут составлен удобно, по самым знаковым достопримечательностям. Спасибо
Т
27 мар 2024
Профессинально! Все супер! Спасибо большое
Е
25 фев 2024
Все прошло на 5. немного огорчил и задержал нас трансфер (замерзла дверь)
Александр конечно в этом не виноват! Однозначно знакомым буду рекомендовать для посещения эту экскурсию.
Все прошло на 5. немного огорчил и задержал нас трансфер (замерзла дверь)Все прошло на 5. немного огорчил и задержал нас трансфер (замерзла дверь)Все прошло на 5. немного огорчил и задержал нас трансфер (замерзла дверь)Все прошло на 5. немного огорчил и задержал нас трансфер (замерзла дверь)Все прошло на 5. немного огорчил и задержал нас трансфер (замерзла дверь)Все прошло на 5. немного огорчил и задержал нас трансфер (замерзла дверь)Все прошло на 5. немного огорчил и задержал нас трансфер (замерзла дверь)Все прошло на 5. немного огорчил и задержал нас трансфер (замерзла дверь)Все прошло на 5. немного огорчил и задержал нас трансфер (замерзла дверь)Все прошло на 5. немного огорчил и задержал нас трансфер (замерзла дверь)
Елена
6 окт 2023
Большое спасибо Александру за интересную обзорную экскурсию по городу. Было очень интересно открывать для себя Казань. Информации было много, но Александр подавал материал в увлекательной и доступной манере. Ни минуты не было скучно! Всем рекомендуем такую экскурсию для первого знакомства с городом
Л
21 авг 2023
В воскресенье провели в компании Александра чудесных три часа на индивидуальной экскурсии. Неформальная подача материала, эрудиция и чувство юмора экскурсовода сделали наше путешествие по Казани интересным и запоминающимся! Рекомендую всем, кто ценит приятное общение и хорошее настроение.
А
21 июля 2023
Провели с Александром два дня. Программа получилась очень насыщенной, думаю, что можно поставить 5+. Маршруты очень интересные, с учетом наших пожеланий и интересов, на одном дыхании. Получилось даже сходить туда,
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куда, казалось бы, что уже невозможно)). Много информации на тему того, куда еще можно сходить и съездить. Все было очень профессионально, интересно, тактично и внимательно, только положительные эмоции. Очень рекомендую всем. Спасибо большое!

Анна
22 июня 2023
Были на экскурсии у Александра! Четверо взрослых и трое детей. Все было отлично, интересный маршрут и замечательный экскурсовод с хорошим рассказом и небольшими шутками, чтобы было не скучно! Спасибо, Александр!
А
14 июня 2023
Экскурсия прошла отлично. Очень комфортабельный автомобиль и не утомительное перемещение по Казани. Александр прекрасный рассказчик, ответил на все интересующие вопросы не задумываясь. Нам есть с чем сравнить и данную экскурсию я однозначно рекомендую)
Л
9 июня 2023
Были с подругами (5 человек) на экскурсии у Александра. Экскурсия началась вовремя, и с шутки, что было важно, тк в отеле нам испортил настроение, мы тут же перенастроить на хороший
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лад, и 3 часа пролетели очень быстро, главное, интересно. Сказания и история настолько переплелись воедино в рассказах Александра, что мы порой не понимали, где правда, а где вымысел)

Нигде не ждали, машина на каждой локации стояла наготове, благодаря чему, мы не теряли ни минуты.

Наш прекрасный гид терпеливо ждал нас и в соборах, и фотографировал, когда мы просили. Эта экскурсия скрасила наше пребывание в Казани.

Александр, спасибо отдельное, что заступились за нас в ситуации, где мы по незнанию были не правы 🙏🙏🙏 это было очень ценно и показательно для нас.

Одна из подруг едет снова в Казань с семьей, хочет экскурсию только с вами 😉

Были с подругами (5 человек) на экскурсии у Александра. Экскурсия началась вовремя, и с шутки, что
Н
6 июня 2023
Доброго времени суток! Побывали на двух незабываемых экскурсиях, которые провел для нас с мужем Александр -"Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу" и «Остров-град Свияжск». Было очень увлекательно и интересно.
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Все продумано до мелочей: маршрут, транспорт, все остановки. Мы окунулись в глубину истории, увидели город глазами нашего гида. Спасибо за Ваш труд и радость, которую Вы дарите гостям Казани! А всем, кто читает мой отзыв и не знает какого гид выбрать в помощь знакомства с городом - рекомендую Александра! Слушая его увлекательный рассказ, вы не заметите как время вашей встречи подошло к концу.

С
30 мая 2023
Огромное спасибо Александру за прекрасную экскурсию по Казани! 3 часа пролетели как один миг! Своим увлеченным рассказом о Казани и её истории Александр нас очаровал. Очень радует, когда экскурсовод искренне, с любовью к истории края доносит информацию. Все было продуманно: от удобного авто до грамотно выстроенного маршрута и посещения знаковых мест Казани!
Огромное спасибо Александру за прекрасную экскурсию по Казани! 3 часа пролетели как один миг! Своим увлеченнымОгромное спасибо Александру за прекрасную экскурсию по Казани! 3 часа пролетели как один миг! Своим увлеченным
Е
29 мая 2023
Спасибо большое Александру за познавательную, интересную, в добавок, интерактивную экскурсию по Казани. Все очень понравилось, в том числе наличие водителя комфортабельного автомобиля и адаптивность команды к особым неожиданным и незапланированным условиям и просьбам, возникшим в момент начала экскурсии.
Рекомендую!
С благодарностью,
Елена
Ю
20 мая 2023
Экскурсия очень понравилась. Посетили все основные достопримечательности, Александр очень интересно рассказывать. Даже подростки слушали с удовольствием.
Е
12 мая 2023
Экскурсия понравилась, все легко и непринужденно и детям и взрослым. Спасибо!
О
24 апр 2023
Благодарим Александра за проведенную экскурсию! Легко, без загруза, с юмором, интересно, информативно - исключительно позитивные эмоции. Полагаю, что глубину и объем информации Александр умело дозирует в зависимости от потребности путешественников - с нами попадание в десяточку. В дальнейшем, у нас и наших друзей проблем в выборе гида в Казани не будет:))

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