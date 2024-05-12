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лад, и 3 часа пролетели очень быстро, главное, интересно. Сказания и история настолько переплелись воедино в рассказах Александра, что мы порой не понимали, где правда, а где вымысел)



Нигде не ждали, машина на каждой локации стояла наготове, благодаря чему, мы не теряли ни минуты.



Наш прекрасный гид терпеливо ждал нас и в соборах, и фотографировал, когда мы просили. Эта экскурсия скрасила наше пребывание в Казани.



Александр, спасибо отдельное, что заступились за нас в ситуации, где мы по незнанию были не правы 🙏🙏🙏 это было очень ценно и показательно для нас.



Одна из подруг едет снова в Казань с семьей, хочет экскурсию только с вами 😉