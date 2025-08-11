На собственном комфортабельном авто провожу индивидуальные экскурсии.
За 3 часа мы побываем в татарской и русской слободе, прокатимся по аристократической части города, увидим купеческие особняки и Университет, сфотографируемся около дворца Чаши и много еще чего интересного.
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 17:30
Описание экскурсииКазань колоритная всего за 3 часа Добро пожаловать на индивидуальную экскурсию на комфортабельном авто! За 3 часа мы с вами совершим увлекательное путешествие по Казани. Начнем с посещения татарской и русской слободы, где вы сможете узнать об уникальной культуре и истории этих районов. Затем мы прокатимся по аристократической части города, где вас ждут великолепные купеческие особняки, рассказывающие о богатом прошлом Казани. Не упустим возможность посмотреть на Казанский университет и сделать памятные фотографии у дворца Чаши, который стал символом города. В ходе экскурсии я расскажу много интересного о каждом месте, и вы сможете насладиться атмосферой Казани. Жду вас на нашей экскурсии!
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Татарскую и русскую слободу
- Аристократическую часть города
- Купеческие особняки
- Университет
- Дворец Чаши
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Казань, площадь Тукая
Завершение: Казань, ул, Ершова, 1 Б
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александра
11 авг 2025
Мы в Казань заезжали всего на 4 часа и 3 из них посвятили обзорной экскурсии с Ларисой. Очень удобно на автомобиле посетить самые значимые места города. Мы были семьей, двое детей подростков, всем нам очень понравилось. Душевно, информативно, интересно. Большое спасибо Ларисе, она большой профессионал! Вернемся в ваш город еще!
