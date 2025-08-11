Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы На собственном комфортабельном авто провожу индивидуальные экскурсии.



За 3 часа мы побываем в татарской и русской слободе, прокатимся по аристократической части города, увидим купеческие особняки и Университет, сфотографируемся около дворца Чаши и много еще чего интересного. 5 1 отзыв

Лариса Ваш гид в Казани Индивидуальная экскурсия Оценка и отзывы 1 отзыв Длитель­ность 3 часа Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автомобиле 7500 ₽ за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание экскурсии Казань колоритная всего за 3 часа Добро пожаловать на индивидуальную экскурсию на комфортабельном авто! За 3 часа мы с вами совершим увлекательное путешествие по Казани. Начнем с посещения татарской и русской слободы, где вы сможете узнать об уникальной культуре и истории этих районов. Затем мы прокатимся по аристократической части города, где вас ждут великолепные купеческие особняки, рассказывающие о богатом прошлом Казани. Не упустим возможность посмотреть на Казанский университет и сделать памятные фотографии у дворца Чаши, который стал символом города. В ходе экскурсии я расскажу много интересного о каждом месте, и вы сможете насладиться атмосферой Казани. Жду вас на нашей экскурсии!

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Татарскую и русскую слободу

Аристократическую часть города

Купеческие особняки

Университет

Дворец Чаши Что включено Услуги гида

Трансфер Что не входит в цену Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Казань, площадь Тукая Завершение: Казань, ул, Ершова, 1 Б Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 3 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.