1 чел.
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Индивидуальная
4 часа
Популярное предложение
Все дороги ведут в Казань: путешествие по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Казани в увлекательной четырехчасовой экскурсии по ее самым живописным уголкам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
5 авг в 19:00
6 авг в 19:00
6 670₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
По Казани с комфортом: от Старо-Татарской слободы до театра Экият
Приглашаем на увлекательное путешествие по Казани на кроссовере Mercedes GLK. Откройте для себя уникальные истории и места
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 990₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
4 часа
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
Начало: На площади 1 Мая
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 670₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Экскурсия в Казани: от Символов города до Храма всех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
5 авг в 15:00
6 авг в 15:00
7 990₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3.5 часа
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
10 июня в 15:30
17 июня в 15:30
от 12 670₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4.5 часа
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 000₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Старинные улицы Казани - Кремлёвская и Баумана
Начало: Площадь Тукая возле часов, Казань
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Обзорная программа с посещением Казанского кремля
Начало: ваш отель в пределах исторического центра
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
7 999₽ за экскурсию
Индивидуальная
1.5 часа
Храм науки: экскурсия в Казанский университет
Раскрыть тайны самого восточного университета Российской империи
Начало: Перед Главным зданием университета
Сегодня в 12:00
10 июня в 10:00
4 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2 часа
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Казань на стыке двух цивилизаций»
Понять, как две религии и две культуры мирно сосуществуют в одном городе
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
5 800₽ за всё до 3 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ФФаина4 июня 2024Экскурсия с Чингизом на автомобиле прошла очень интересно, познавательно, увлекательно. Узнали историю и современность замечательного города Казань! Чингиз прекрасный рассказчик и приятный собеседник, внимательный к своим туристам (вода в жаркую погоду пришлась кстати). Рекомендую.
- ЮЮлия3 июня 2024Лучшего гида мы больше не встретили в Казани,так интересно,столько подробностей,фактов доселе не известных узнали. Всё подробно и в тоже время не растянуто,прям то,что надо. Очень эрудирован и образован,молодец Руфат,без лишних оценок,чисто история.
- ТТатьяна1 июня 2024Экскурсия очень понравилась. Понравилось буквально все. Экскурсию заказывали индивидуальную. Экскурсовод Лиля знающая, доброжелательная, посоветую друзьям.
- ААнтонина31 мая 2024Руфат - прекрасный рассказчик. Узнали много интересного из жизни и быта Казани тогда и сейчас. Проехали по всем крупным достопримечательностям,
- ААнна30 мая 2024Огромная благодарность Руфату за чудесное путешествие! Только с таким увлеченным, эрудированным, умным, ироничным и, главное, влюбленным в свой город человеком, получится увидеть, погрузиться и понять хоть малую толику жизни, кипящей вокруг, и влюбиться в этот особенный город и людей! Спасибо!
- ВВладимир30 мая 2024Первоначально искали гидов в инстаграм по отзывам, пока не нашли Трипстер. Ответ на запрос - получили практически мгновенно. Адекватные цены, полное
- ВВиктор29 мая 2024Аделия очень просто и профессионально погрузила и влюбила в Казань, молодец!
- ННаталья28 мая 2024Отлично организованная программа экскурсии, экскурсовод пунктуален, вежлив, материал подан доступно, интересно, с юмором, чувствуешь себя максимально комфортно, в машине удобно, чисто.
- ЛЛариса27 мая 2024На экскурсии были 26 мая 2024 года остались очень хорошие впечатления от экскурсии. Руфат очень интересно рассказал и показал достопримечательности Казани Будем рекомендовать друзьям
- ЮЮлия25 мая 2024Эдуард, спасибо Вам огромное за приятное, душевное общение и знакомство с основными достопримечательностями Казани, которые Вы очень доступно и интересно нам показали и всё рассказали! Обязательно будем вас иметь в виду если ещё раз соберёмся к вам в гости!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Казанский университет»
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