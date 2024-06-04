Казанский университет – экскурсии в Казани

Найдено 13 экскурсий в категории «Казанский университет» в Казани, цены от 3 000 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Все дороги ведут в Казань
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
268 отзывов
Популярное предложение
Все дороги ведут в Казань: путешествие по столице Татарстана
Познакомьтесь с уникальной культурой и историей Казани в увлекательной четырехчасовой экскурсии по ее самым живописным уголкам
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
9 340 за всё до 4 чел.
Вечерняя Казань вчера и сегодня
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
206 отзывов
Вечерняя экскурсия по Казани: от исторических корней до современности
Погрузитесь в атмосферу вечерней Казани, где история и современность переплетаются в уникальном путешествии
Начало: По договоренности
5 авг в 19:00
6 авг в 19:00
6 670 за всё до 4 чел.
По Казани с комфортом
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
70 отзывов
По Казани с комфортом: от Старо-Татарской слободы до театра Экият
Приглашаем на увлекательное путешествие по Казани на кроссовере Mercedes GLK. Откройте для себя уникальные истории и места
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
5 990 за всё до 3 чел.
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
197 отзывов
Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
Погрузиться в стародавние эпохи и получить объемное представление об исторических памятниках города
Начало: По договоренности
7 авг в 09:00
12 авг в 09:00
9 990 за всё до 4 чел.
Секреты и красота исторического центра Казани
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
Секреты и красота исторического центра Казани
Погулять по Татарской слободе и пешеходным улицам Кремлевская и Баумана и раскрыть местные тайны
Начало: На площади 1 Мая
11 июня в 09:00
15 июня в 09:00
6 670 за всё до 7 чел.
Символы Казани и Храм всех религий
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
57 отзывов
Экскурсия в Казани: от Символов города до Храма всех религий
Погрузитесь в уникальную атмосферу Казани, открывая её исторические и культурные сокровища в компании опытного гида
Начало: По договоренности
5 авг в 15:00
6 авг в 15:00
7 990 за всё до 4 чел.
Гранд-тур по всей Казани + кремль
🚗 На машине
Индивидуальная
3.5 часа
48 отзывов
Гранд-тур по Казани с экскурсией в кремль - путешествие по истории
Гранд-тур по Казани: наследие кремля, секреты старого города и вечерняя красота набережных
Начало: По договорённости
25 июня в 10:00
28 июня в 10:30
6 950 за всё до 4 чел.
По эпохам Казани - на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
60 отзывов
Путешествие сквозь века: уникальная автоэкскурсия по Казани
Познайте Казань с новой стороны: от древних стен Кремля до современных архитектурных чудес. Эта экскурсия раскроет город во всем его многообразии
Начало: У вашего отеля в черте города
10 июня в 15:30
17 июня в 15:30
от 12 670 за всё до 6 чел.
Обзорное путешествие по Казани и татарское чаепитие
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
22 отзыва
Казань: обзорная экскурсия с татарским чаепитием и историями
Познакомьтесь с историей и культурой Казани, пройдитесь по Кремлю и насладитесь татарскими угощениями
Начало: Ваш отель в центре города
15 июня в 09:00
20 июня в 09:00
8 000 за всё до 3 чел.
Старинные улицы Казани - Кремлёвская и Баумана
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
34 отзыва
Старинные улицы Казани - Кремлёвская и Баумана
Начало: Площадь Тукая возле часов, Казань
Расписание: По договоренности
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 3 000 за всё до 6 чел.
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
126 отзывов
Контрасты Казани на автомобильной экскурсии по городу
Обзорная программа с посещением Казанского кремля
Начало: ваш отель в пределах исторического центра
14 июня в 15:00
15 июня в 15:00
7 999 за экскурсию
Храм науки: экскурсия в Казанский университет
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
Храм науки: экскурсия в Казанский университет
Раскрыть тайны самого восточного университета Российской империи
Начало: Перед Главным зданием университета
Сегодня в 12:00
10 июня в 10:00
4 000 за всё до 6 чел.
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Казань на стыке двух цивилизаций»
🚗 На машине
Индивидуальная
2 часа
Автомобильно-пешеходная экскурсия «Казань на стыке двух цивилизаций»
Понять, как две религии и две культуры мирно сосуществуют в одном городе
Начало: На площади 1 Мая
Сегодня в 10:00
Завтра в 14:00
5 800 за всё до 3 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Ф
    Фаина
    4 июня 2024
    По эпохам Казани - на автомобиле
    Экскурсия с Чингизом на автомобиле прошла очень интересно, познавательно, увлекательно. Узнали историю и современность замечательного города Казань! Чингиз прекрасный рассказчик и приятный собеседник, внимательный к своим туристам (вода в жаркую погоду пришлась кстати). Рекомендую.
  • Ю
    Юлия
    3 июня 2024
    Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
    Лучшего гида мы больше не встретили в Казани,так интересно,столько подробностей,фактов доселе не известных узнали. Всё подробно и в тоже время не растянуто,прям то,что надо. Очень эрудирован и образован,молодец Руфат,без лишних оценок,чисто история.
  • Т
    Татьяна
    1 июня 2024
    Все дороги ведут в Казань
    Экскурсия очень понравилась. Понравилось буквально все. Экскурсию заказывали индивидуальную. Экскурсовод Лиля знающая, доброжелательная, посоветую друзьям.
  • А
    Антонина
    31 мая 2024
    Вечерняя Казань вчера и сегодня
    Руфат - прекрасный рассказчик. Узнали много интересного из жизни и быта Казани тогда и сейчас. Проехали по всем крупным достопримечательностям,
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    где-то останавливались, выходили и осматривались. Руфат не отказал в просьбе покататься на колесе обозрения, продолжил экскурсию после аттракциона. Только самые лучшие впечатления!

  • А
    Анна
    30 мая 2024
    Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
    Огромная благодарность Руфату за чудесное путешествие! Только с таким увлеченным, эрудированным, умным, ироничным и, главное, влюбленным в свой город человеком, получится увидеть, погрузиться и понять хоть малую толику жизни, кипящей вокруг, и влюбиться в этот особенный город и людей! Спасибо!
  • В
    Владимир
    30 мая 2024
    Все дороги ведут в Казань
    Первоначально искали гидов в инстаграм по отзывам, пока не нашли Трипстер. Ответ на запрос - получили практически мгновенно. Адекватные цены, полное
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    информирование, выполнили наши пожелания. Гиду Марине - отдельное спасибо - профессионал своего дела! Брали в первый раз с собой дочу 7 лет, переживали будет ли ей интересно - 4 часа пролетели незаметно!

    Первоначально искали гидов в инстаграм по отзывам, пока не нашли ТрипстерПервоначально искали гидов в инстаграм по отзывам, пока не нашли Трипстер
  • В
    Виктор
    29 мая 2024
    Все дороги ведут в Казань
    Аделия очень просто и профессионально погрузила и влюбила в Казань, молодец!
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Вечерняя Казань вчера и сегодня
    Отлично организованная программа экскурсии, экскурсовод пунктуален, вежлив, материал подан доступно, интересно, с юмором, чувствуешь себя максимально комфортно, в машине удобно, чисто.
  • Л
    Лариса
    27 мая 2024
    Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
    На экскурсии были 26 мая 2024 года остались очень хорошие впечатления от экскурсии. Руфат очень интересно рассказал и показал достопримечательности Казани Будем рекомендовать друзьям
    На экскурсии были 26 мая 2024 года остались очень хорошие впечатления от экскурсии. Руфат очень интересноНа экскурсии были 26 мая 2024 года остались очень хорошие впечатления от экскурсии. Руфат очень интересноНа экскурсии были 26 мая 2024 года остались очень хорошие впечатления от экскурсии. Руфат очень интересно
  • Ю
    Юлия
    25 мая 2024
    По Казани с комфортом
    Эдуард, спасибо Вам огромное за приятное, душевное общение и знакомство с основными достопримечательностями Казани, которые Вы очень доступно и интересно нам показали и всё рассказали! Обязательно будем вас иметь в виду если ещё раз соберёмся к вам в гости!!!
    Эдуард, спасибо Вам огромное за приятное, душевное общение и знакомство с основными достопримечательностями Казани, которые ВыЭдуард, спасибо Вам огромное за приятное, душевное общение и знакомство с основными достопримечательностями Казани, которые ВыЭдуард, спасибо Вам огромное за приятное, душевное общение и знакомство с основными достопримечательностями Казани, которые ВыЭдуард, спасибо Вам огромное за приятное, душевное общение и знакомство с основными достопримечательностями Казани, которые ВыЭдуард, спасибо Вам огромное за приятное, душевное общение и знакомство с основными достопримечательностями Казани, которые ВыЭдуард, спасибо Вам огромное за приятное, душевное общение и знакомство с основными достопримечательностями Казани, которые ВыЭдуард, спасибо Вам огромное за приятное, душевное общение и знакомство с основными достопримечательностями Казани, которые Вы

Ответы на вопросы от путешественников по Казани в категории «Казанский университет»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Казани
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 13
  1. Все дороги ведут в Казань
  2. Вечерняя Казань вчера и сегодня
  3. По Казани с комфортом
  4. Казанский кремль и вся Казань за 4 часа
  5. Секреты и красота исторического центра Казани
Какие места ещё посмотреть в Казани
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Казанский кремль
  3. Старо-татарская слобода
  4. Кул-Шариф
  5. Кремль
  6. Благовещенский собор
  7. Озеро Кабан
  8. Башня Сююмбике
  9. Старая Казань
  10. Дворец Земледельцев
Сколько стоит экскурсия по Казани в июне 2024
Сейчас в Казани в категории "Казанский университет" можно забронировать 13 экскурсий и билетов от 3 000 до 12 670. Туристы уже оставили гидам 1121 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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