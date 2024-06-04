Экскурсия с Чингизом на автомобиле прошла очень интересно, познавательно, увлекательно. Узнали историю и современность замечательного города Казань! Чингиз прекрасный рассказчик и приятный собеседник, внимательный к своим туристам (вода в жаркую погоду пришлась кстати). Рекомендую.

Лучшего гида мы больше не встретили в Казани,так интересно,столько подробностей,фактов доселе не известных узнали. Всё подробно и в тоже время не растянуто,прям то,что надо. Очень эрудирован и образован,молодец Руфат,без лишних оценок,чисто история.

Руфат - прекрасный рассказчик. Узнали много интересного из жизни и быта Казани тогда и сейчас. Проехали по всем крупным достопримечательностям,

Огромная благодарность Руфату за чудесное путешествие! Только с таким увлеченным, эрудированным, умным, ироничным и, главное, влюбленным в свой город человеком, получится увидеть, погрузиться и понять хоть малую толику жизни, кипящей вокруг, и влюбиться в этот особенный город и людей! Спасибо!

информирование, выполнили наши пожелания. Гиду Марине - отдельное спасибо - профессионал своего дела! Брали в первый раз с собой дочу 7 лет, переживали будет ли ей интересно - 4 часа пролетели незаметно!

На экскурсии были 26 мая 2024 года остались очень хорошие впечатления от экскурсии. Руфат очень интересно рассказал и показал достопримечательности Казани Будем рекомендовать друзьям

Ю Юлия

Эдуард, спасибо Вам огромное за приятное, душевное общение и знакомство с основными достопримечательностями Казани, которые Вы очень доступно и интересно нам показали и всё рассказали! Обязательно будем вас иметь в виду если ещё раз соберёмся к вам в гости!!!