Я хочу показать самые интересные локации центра Казани и открыть маленьким путешественникам колорит главного татарского города.
По пути мы встретим татарского хана: он вручит ребятам ханский ярлык, подтверждающий статус самых дорогих гостей и дающий право посещать любые казанские базары. А если ребята правильно ответят на его вопросы, то получат и ханские подарки.
Наше мини-путешествие начнется от бывшей Александровской площади. Мы посмотрим на Спасскую башню Кремля, увидим памятник Мусе Джалилю, Петропавловский храм и другие центральные локации. Затем пройдемся по улице Баумана, поздороваемся с памятником Коту Казанскому и встанем на нулевой меридиан. Наконец, у Старо-Татарской слободы разгадаем секрет озера Кабан, а заодно полюбуемся двумя мечетями и настоящей купеческой усадьбой.