Чтобы полюбить Казань, нужно узнать и понять ее историю. Вместе с юными путешественниками мы пройдем по центральным улицам от площади 1 мая до Старо-Татарской слободы. Вы узнаете, как складывалась история главного татарского города, увидите Кремль и нулевой меридиан, и познакомитесь с традициями народов, веками населяющих наш край. А еще получите настоящий ханский ярлык из рук самого хана.

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Описание

Что вас ожидает

Спрятанные сокровища и татарский хан

Я хочу показать самые интересные локации центра Казани и открыть маленьким путешественникам колорит главного татарского города.

Ребята узнают, с каких ворот ханы заезжали в Кремль, и увидят храм, который рухнул через несколько дней после завершения строительства (и его пришлось строить заново).

Мы поговорим, где хранилось золото Российской империи и почему только часть запаса смогли вывезти из города.

Увидим озеро, на дне которого по преданию покоятся сокровища Казанского ханства и я расскажу, почему до сих пор эти сокровища не найдены.

По пути мы встретим татарского хана: он вручит ребятам ханский ярлык, подтверждающий статус самых дорогих гостей и дающий право посещать любые казанские базары. А если ребята правильно ответят на его вопросы, то получат и ханские подарки.

Прогулка по центру города

Наше мини-путешествие начнется от бывшей Александровской площади. Мы посмотрим на Спасскую башню Кремля, увидим памятник Мусе Джалилю, Петропавловский храм и другие центральные локации. Затем пройдемся по улице Баумана, поздороваемся с памятником Коту Казанскому и встанем на нулевой меридиан. Наконец, у Старо-Татарской слободы разгадаем секрет озера Кабан, а заодно полюбуемся двумя мечетями и настоящей купеческой усадьбой.

Организационные детали