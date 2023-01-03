Казань для детей: прогулка по центру города

Увидеть главного казанского кота, узнать, где спрятано сокровище, и познакомиться с татарским ханом

Чтобы полюбить Казань, нужно узнать и понять ее историю.

Вместе с юными путешественниками мы пройдем по центральным улицам от площади 1 мая до Старо-Татарской слободы.

Вы узнаете, как складывалась история главного татарского города, увидите Кремль и нулевой меридиан, и познакомитесь с традициями народов, веками населяющих наш край. А еще получите настоящий ханский ярлык из рук самого хана.
Казань для детей: прогулка по центру города
Казань для детей: прогулка по центру города
Казань для детей: прогулка по центру города
Казань для детей: прогулка по центру города
Казань для детей: прогулка по центру города
Казань для детей: прогулка по центру города
Казань для детей: прогулка по центру города
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Описание

Что вас ожидает

Спрятанные сокровища и татарский хан

Я хочу показать самые интересные локации центра Казани и открыть маленьким путешественникам колорит главного татарского города.

  • Ребята узнают, с каких ворот ханы заезжали в Кремль, и увидят храм, который рухнул через несколько дней после завершения строительства (и его пришлось строить заново).
  • Мы поговорим, где хранилось золото Российской империи и почему только часть запаса смогли вывезти из города.
  • Увидим озеро, на дне которого по преданию покоятся сокровища Казанского ханства и я расскажу, почему до сих пор эти сокровища не найдены.

По пути мы встретим татарского хана: он вручит ребятам ханский ярлык, подтверждающий статус самых дорогих гостей и дающий право посещать любые казанские базары. А если ребята правильно ответят на его вопросы, то получат и ханские подарки.

Прогулка по центру города

Наше мини-путешествие начнется от бывшей Александровской площади. Мы посмотрим на Спасскую башню Кремля, увидим памятник Мусе Джалилю, Петропавловский храм и другие центральные локации. Затем пройдемся по улице Баумана, поздороваемся с памятником Коту Казанскому и встанем на нулевой меридиан. Наконец, у Старо-Татарской слободы разгадаем секрет озера Кабан, а заодно полюбуемся двумя мечетями и настоящей купеческой усадьбой.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на детей и подростков от 7 до 17 лет
  • Прогулка полностью пешеходная и не предполагает дополнительных расходов

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади 1 Мая
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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